Moțiuni de cenzură împotriva Guvernului de la București

Noi.md, 5 septembrie 2025 01:30
Parlamentarii români ai partidului AUR au depus patru moțiuni de cenzură, după ce cabinetul de miniștri și-a asumat răspunderea, în fața plenului reunit al legislativului de la București, pentru cinci pachete de măsuri de austeritate.Inițiativele opoziției parlamentare sînt prezentate astăzi în ședința plenară, transmite ipnBirourile permanente al Camerei Deputaților și Senatului au decis
Un tribunal american a interzis noilor proprietari să demoleze casa din Los Angeles în care a locuit actrița Marilyn Monroe, la începutul anilor '60.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru informează Bloomberg.{{834113}}Conform informațiilor, noii proprietari ai vilei sînt fiica unui celebru dezvoltator imobiliar, Brina Milstein, și producătorul de televiziune Roy Bank.Cuplul deține tere
00:30
Ministerul de Comerț din China a inițiat, în 4 martie 2025, la cererea companiilor chineze, o anchetă anti-eludare privind importul de produse din fibră optică originare din Statele Unite ale Americii.Aceasta este prima anchetă anti-eludare din China, scrie romanian.cgtn.comDupă deschiderea cazului, Ministerul Comerțului a desfășurat ancheta conform legii și reglementărilor, iar proceduril
00:30
Cel mai mare aisberg din lume (A23a) s-a rupt în bucăți, după ce a ajuns în ape calde. Cercetătorii spun că se va descompune și se va topi, până nu va mai fi identificabil.După cum transmite Noi.md cu referire la Biziday, Andrew Meijers, oceanograf la British Antarctic Survey (BAS), a declarat pentru CNN că, în ultimele săptămâni, aisbergul s-a rupt în bucăți foarte mari, unele de aproape 400
Una dintre cele cinci persoane acuzate în cazul morții lui Matthew Perry și-a recunoscut vina # Noi.md
Jaswin Sangha, cetățeană americană și britanică în vîrstă de 42 de ani, cunoscută sub numele de „regina ketaminei”, și-a recunoscut vina pentru vînzarea de substanțe narcotice care au dus la moartea actorului Matthew Perry, a informat BBC News pe 3 septembrie.Ea și-a recunoscut vinovăția în cinci capete de acuzare, inclusiv distribuirea de ketamină. Inițial, Sangha a negat acuzațiile, dar în a
00:00
Google, amendată cu 425 de milioane de dolari pentru colectarea datelor cu caracter personal # Noi.md
California. Google pierde un proces prin care era acuzat că a continuat să colecteze datele utilizatorilor de Android chiar dacă aceștia și-au dezactivat din setări această permisiune. Compania ar urma să plătească 425 de milioane de dolari, juriul constatînd că instrumentele analitice ale Google din alte aplicații (precum Uber sau Instagram) au continuat să încalce dreptul la confidențialitate al
23:30
FIFA va începe luna aceasta să pună în vînzare biletele pentru Cupa Mondială de anul viitor, la preţuri care vor varia de la 60 de dolari (52 de euro), pentru meciurile din faza grupelor, pînă la 6.170 de dolari (5.290 de euro) pentru finală, a anunţat forul mondial.Preţurile se vor putea modifica în funcţie de cerere, spectatorii putînd cumpăra bilete pentru un singur meci, pentru un anume st
23:00
Reperat într-un anunț imobiliar din Argentina, dar fără să fie găsit în timpul percheziției desfășurate de Poliția argentiniană, un tablou din secolul al XVIII-lea, ce a fost furat de naziști de la un colecționar evreu în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost în cele din urmă restituit autorităților din această țară sud-americană, a anunțat miercuri Parchetul din orașul Mar del Plata, i
22:30
Ar putea fi leul înaripat din Veneția, care tronează în Piața San Marco, un obiect adus din China? Aceasta este ipoteza avansată de o echipă de cercetători italieni într-un studiu publicat joi în prestigioasa revistă Antiquity, informează AFP. Simbol al Orașului Dogilor, această sculptură din bronz, admirată în fiecare an de milioane de vizitatori și plasată în vîrful uneia dintre cele două
22:00
Marocul intenționează să înființeze comitete judiciare pe stadioanele care vor găzdui meciuri la Cupa Mondială de fotbal din 2030, care să judece rapid eventualele infracțiuni comise de fani, la turneul final găzduit împreună cu Spania și Portugalia, a anunțat ministrul marocan al Justiției, Abdellatif Ouahbi, citat, joi, de Reuters.Inițiativa se numără printre mai multe reforme judiciare care
21:30
Schimbările climatice cauzate de activitățile umane au multiplicat de 40 de ori riscul de apariție a unor valuri de căldură, precum cel care a favorizat incendiile mortale din Spania și Portugalia în luna august, potrivit unui raport publicat joi de rețeaua internațională World Weather Attribution (WWA), informează AFP.Peninsula Iberică, situată în sud-vestul Europei, a înregistrat temperaturi
21:30
Luptătorul celebru UFC Conor McGregor a anunțat lansarea campaniei sale prezidențiale în Irlanda. El și-a îndemnat susținătorii să ia legătura cu consilierii locali pentru a-i propune candidatura.Potrivit Oxu.Az, despre aceasta el a scris pe pagina sa din rețeaua de socializare X (fostul Twitter).{{834057}}„Cetățeni ai Irlandei, timpul pentru o schimbare reală a sosit! Ca președinte, nu vo
21:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a răspuns la invitația președintelui rus, Vladimir Putin, de a avea o întrevedere bilaterală la Moscova. {{834566}} Potrivit Oxu.Az, despre aceasta scrie „RBC-Ucraina”, cu referire la declarația lui Zelenski făcută în cadrul unei conferințe de presă după reuniunea „coaliției celor hotărîți” de la Paris.„Partenerii americani ne-au transmis că P
21:00
Judecătoria Cahul a decis astăzi, 4 septembrie, eliberarea celor patru membri ai Partidului Republican „Inima Moldovei”, care au fost reținuți în cadrul perchezițiilor din sudul țării.Aceștia figurează într-o cauză penală privind coruperea electorală și finanțarea ilegală a partidelor politice, transmite realitatea.{{834625}}„Primul pas spre restabilirea dreptății! Judecătoria Cahul a elib
21:00
Turiștii ruși s-au plîns de un virus ciudat, pe care îl contractează pe plajele din Turcia.Potrivit Oxu.Az, despre acest ucru a semnalat canalul Telegram SHOT.{{834307}}Conform canalului, victimele se plîng de o deteriorare bruscă a stării de sănătate după ce s-au scăldat în mare. Persoanele afectate prezintă vărsături, slăbiciune și temperatură peste 38 de grade. Una dintre victime a aj
20:30
Un incendiu a izbucnit într-un local din sectorul Ciocana al capitalei. Potrivit imaginilor video, a urmat și o explozie. Mai multe echipaje de pompieri luptă cu focul. „Pentru lichidarea arderii la fața locului au intervenit 4 echipe de pompieri și salvatori, care ajunși au stabilit că focul a cuprins în totalitate încăperea cafenelei”, a declarat pentru UNIMEDIA, purtătoarea de cuvînt a
20:30
Pe internet au apărut imagini rare cu femelele de delfini care au înotat aproape pînă la malul Mării Azov și au început să nască acolo, pentru ca noii lor pui să aibă condiții mai confortabile.După naștere, puii lor au sărit imediat din apă pentru a trage primul aer.Cei care au observat această imagine uimitoare remarcă faptul că este un spectacol cu adevărat incredibil - un miracol al nat
20:30
Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a avut joi, în Marea Sală a Poporului, o întîlnire cu omologul sîrb, Aleksandar Vucic, venit la Beijing pentru participarea la ceremonia dedicată marcării a 80 de ani de la victoria obținută în Războiul Poporului Chinez de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și în Războiul Mondial Antifascist, scrie romanian.cgtn.comXi Jinping a arătat că China şi Serbia t
20:00
La un an de la moartea lui Alain Delon, la vîrsta de 88 de ani, Alain-Fabien, fiul cel mic al actorului, vrea să anuleze testamentul acestuia şi îi dă în judecată pe sora sa Anouchka şi pe fratele său vitreg Anthony. {{833211}}Cei trei copii legitimi ai actorului sînt Anthony (60 de ani), Anouchka (34 de ani) şi Alain-Fabien (31 de ani), transmite Digi24. Vineri, 29 august, Alain-F
20:00
Aproximativ 30 de judecători și procurori au participat la o nouă sesiune de instruire profesională dedicată examinării și soluționării litigiilor electorale, organizată în perspectiva alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Evenimentul a fost desfășurat de Comisia Electorală Centrală (CEC), în parteneriat cu Institutul Național al Justiției și Oficiul Consiliului Europei la Chișinău, , tr
19:30
În Siberia a fost descoperit un mamut de peste 1 milion de ani: conținutul ADN-ului său a uimit oamenii de știință # Noi.md
În deșertul siberian a fost descoperit un mamut cu o vîrstă de 1,1 milioane de ani. Analiza ADN-ului său microbian a permis oamenilor de știință să descopere bacterii asociate cu gazda în rămășițele animalelor dispărute.Acest lucru a provocat un mare entuziasm în rîndul oamenilor de știință, deoarece a aruncat o nouă lumină asupra microbiomului mamuților, scrie BBC Wildlife.{{805635}}
19:30
Pînă la sfîrșitul lunii iulie 2025, în Republica Moldova au fost instalate peste 48,7 MW de capacități fotovoltaice, înregistrate de aproximativ 2400 de prosumatori – persoane fizice, instituții bugetare și companii private – prin mecanismul de Facturare netă, transmite Noi.md.Potrivit Ministerului Energiei, această cifră reprezintă 49% din plafonul de 100 MW, stabilit prin Hotărîrea Guvernulu
19:00
În primele șase luni de la lansare (1 martie – 31 august 2025), prin Programul Facilitatea de Creditare în Agricultură (FCA) au fost finanțate 117 afaceri agricole, cu o valoare totală de 126,15 milioane lei.În luna august au fost aprobate 26 de finanțări, în sumă totală de 23,33 milioane lei.Distribuția sprijinului:18,11 milioane lei – granturi nerambursabile (inclusiv 2,73 milioane l
19:00
Două incursiuni cu drone în spațiul aerian polonez au avut loc în noaptea de marți pînă miercuri, dar acestea nu au fost doborîte, deoarece nu reprezentau niciun pericol, a anunțat armata joi, conform AFP.După cum transmite Noi.md cu referire la Agerpres, Polonia este în alertă maximă pentru obiectele care intră în spațiul său aerian de cînd o rachetă ucraineană rătăcită a lovit un sat din sud
18:30
Ministerul Justiției a convocat o nouă ședință de lucru cu participarea reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Finanțelor pentru a analiza mecanismele eficiente de instituire și funcționare a poliției judecătorești, transmite Noi.md.În cadrul discuțiilor, autoritățile au subliniat caracterul urgent al creării acestei structuri, m
18:30
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) anunță finanțarea a două noi proiecte investiționale din fondul destinat dezvoltării și modernizării prestatorilor publici de servicii medicale, transmite Noi.md.Potrivit instituției, resursele alocate – în valoare totală de peste 1,3 milioane de lei – au devenit disponibile datorită economiilor realizate în urma procedurilor de achiziție publ
18:00
Taekwondistul moldovean Artiom Roșca a avut un debut strălucit în primul său turneu la seniori, cîștigînd medalia de aur la Jocurile Multieuropene, care s-au încheiat în orașul sîrb Nis.Reprezentantul Moldovei, în vîrstă de 17 ani, care a concurat în categoria de greutate pînă la 54 kg, a învins doi adversari din Spania și cîte unul din Serbia și Croația.Potrivit Media Sport, la competiție
18:00
Alianța „MOLDOVENII” a prezentat joi, la Arcul de Triumf, un proiect de lege privind reorganizarea Guvernului, pe care îl descrie drept o „reformă radicală” menită să reducă birocrația, să optimizeze cheltuielile și să stimuleze dezvoltarea economică a țării.Potrivit inițiativei, numărul ministerelor și agențiilor urmează să fie redus cu cel puțin 30%, ceea ce ar aduce economii estimate la 500
18:00
Uniunea Europeană va monitoriza cum se cheltuie fondurile acordate Moldovei, a declarat comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, la Chișinău. Oficiala s-a referit inclusiv la planul de creștere economică al țării, în valoare de 1,9 miliarde de euro.După cum transmite Noi.md cu referire la Realitatea, Kos a punctat că o mare parte din sprijin va fi atribuită infrastructurii și economiei,
18:00
Anul 2025 marchează un moment de referință pentru piața auto din Republica Moldova: 28 de ani de parteneriat solid între Škoda și DAAC Hermes, o poveste despre dezvoltare, fiabilitate și păstrarea tradițiilor unei mărci cu peste un secol de istorie. În această perioadă în Moldova au fost vândute mai mult de 13 800 automobile.O istorie începută cu viziunePrezența Škoda în Moldova a
18:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată într-o vizită oficială la Chișinău.Discuțiile s-au concentrat pe pașii concreți pe care țara noastră îi face în procesul de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv evaluarea legislației naționale în raport cu acquis-ul comunitar.{{834229}}Șefa statului a subliniat
17:30
Creatorul de modă din Milano a trecut în neființă la vîrsta de 91 de ani. Numit de toți „regele Giorgio”, el a lăsat o amprentă în istoria modei italiene și internaționale.Joi, 4 septembrie 2025, la vîrsta de 91 de ani, a murit renumitul designer Giorgio Armani. Compania Armani Group a anunțat acest lucru cu „infinită tristețe”, numindu-l „creatorul, fondatorul și forța motrice neobosit” al co
17:30
Portugalia: Celelalte trei funiculare din Lisabona au fost închise pentru „verificări de siguranță” # Noi.md
Primăria Lisabonei a suspendat funcționarea celorlalte trei funiculare din capitala portugheză în urma deraierii funicularului Gloria, soldată miercuri cu 17 morți și 21 de răniți.În urma deraierii funicularului Gloria, soldată miercuri cu 17 morți și 21 de răniți, în centrul Lisabonei, primăria a suspendat funcționarea celorlalte trei funiculare ale capitalei portugheze, a anunțat joi un resp
17:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a intervenit, în după-amiaza zilei de 4 septembrie 2025, la clădirea Parlamentului Republicii Moldova după ce a fost declanșat sistemul de alarmă la incendiu, transmite Noi.md.Potrivit primelor informații, în interiorul clădirii a fost observat fum. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:41.La fața locului au fost trimis
17:30
Acoperirea neuniformă cu păduri face ca Republica Moldova să devină tot mai vulnerabilă în fața schimbărilor climatice. Deși nordul țării, în special raioanele Rîșcani și Drochia, are cele mai puține păduri, satul Ochiul Alb se poate mîndri astăzi cu un masiv forestier crescut pe terenuri erodate, pornit din zece saci de ghindă.După cum transmite Noi.md cu referire la Moldova 1, pădurea a fost
17:00
Sistemul MD–ALERT va fi funcțional până în 2027 și va transmite avertizări directe pe telefonul mobil # Noi.md
Sistemul național de alertare MD–ALERT va fi complet operațional pînă la sfîrșitul anului 2027.După cum transmite Noi.md cu referire la Moldpres, anunțul a fost făcut de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.Potrivit oficialului, sistemul reprezintă un pas important pentru siguranța populației, deoarece va transmite mesaje de avertizare direct pe telefoanele mobile, prin re
17:00
Taekwondistul moldovean Artiom Roșca a avut un debut strălucit în primul său turneu la seniori, cîștigînd medalia de aur la Jocurile Multieuropene, care s-au încheiat în orașul sîrb Nis.Reprezentantul Moldovei, în vîrstă de 17 ani, care a concurat în categoria de greutate pînă la 54 kg, a învins doi adversari din Spania și cîte unul din Serbia și Croația.Potrivit Media Sport, la competiție
16:30
Selecționerul Sergiu Cleșcenco pregătește mutări tactice neașteptate pentru meciurile viitoare ale echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova.Cu mai mulți atacanți indisponibili, tehnicianul moldovean a declarat că a pregătit „cîteva surprize în ofensivă”, menite să suplinească absențele și să mențină echipa competitivă în fața unor adversari puternici, transmite Radio Moldova.{{8344
16:30
În Parlamentul European se pregătește o nouă moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen.Dar dacă în vară semnăturile pentru declanșarea votului au fost strînse de dreapta, acum sînt strînse de stînga. Votul ar putea avea loc pe 2 octombrie.„Stînga europeană” (The Left in the European Parliament) a propus o moțiune de cenzură împotriva șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,
16:00
Patru persoane – trei bărbați cu vîrste de 22, 49 și 56 de ani, cetățeni străini, și o femeie de 55 de ani – au fost reținute de polițiști pentru 72 de ore, fiind suspectate de păstrarea și comercializarea substanțelor narcotice în proporții deosebit de mari pe teritoriul capitalei.Ieri dimineața, polițiștii din cadrul Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă, în timpul patrulării în
16:00
Mii de refugiați ucraineni, fugind din calea războiului, își abandonează mașinile pe marginea drumului internațional Odesa–Reni, în apropiere de satul Palanca, la granița cu Republica Moldova. Scena, de o tristețe profundă, este un simbol al disperării și al sacrificiului extrem, unde supraviețuirea a devenit singura prioritate.După cum transmite Noi.md cu referire la Timpul, imaginile tulbură
16:00
Beijingul a respins declarația șefului Casei Albe, Donald Trump, privind conspirația liderilor Chinei, Coreei de Nord și Rusiei împotriva Statelor Unite.Relatarea este făcută de RBC-Ucraina, citînd Le Monde.Acuzațiile lui Trump privind conspirația, care au fost formulate pe fondul paradei militare de la Beijing, au fost respinse de reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe al Chinei,
15:30
Ofițerii Direcției Investigații Centru, împreună cu angajații Inspectoratului Național de Investigații și suportul BPDS „Fulger”, în colaborare cu procurorii PCCOCS, au documentat și reținut trei cetățeni ai Ucrainei, suspectați că ar fi obținut ilegal sume considerabile de bani printr-o schemă de escrocherie online, transmite Noi.md.Potrivit anchetei, începînd cu 2022, grupul a publicat anunț
15:30
Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir, a făcut un apel public prin care a îndemnat clericii să nu se implice în campania electorală și să nu participe la propagandă politică.Apelul mitropolitului vine în contextul desfășurării pe 28 septembrie a alegerilor parlamentare, transmite moldpres.În mesajul publicat pe pagina oficială a Mitropoliei, Înaltpreasfinția Sa sublinia
15:00
Fluviul Nistru, sursa principală de apă potabilă pentru circa 8 milioane de oameni din Republica Moldova și Ucraina, trece prin schimbări alarmante ale ecosistemului, avertizează cercetătorii.Potrivit șefei laboratorului de hidrobiologie și ecotoxicologie de la Institutul de Zoologie, Elena Zubkov, nisipul și prundișul din rîu sînt înlocuite cu mîl, ceea ce indică o modificare a ecosistemului,
15:00
Poliția Națională anunță că au fost operate schimbări în sistematizarea traficului din Chișinău, cu scopul de a reduce ambuteiajele din orele de vîrf și de a asigura siguranța participanților la trafic.Astfel, la intersecția bulevardului Dacia cu strada Ciuflea a fost amenajată o bandă suplimentară pentru întoarcerea transportului.{{834443}}Totodată, la intersecția străzilor Florilor și Bo
14:30
Republica Moldova va fi prezentă pentru prima dată la Village International de la Gastronomie, eveniment aflat la cea de-a 7-a ediție, care va avea loc în perioada 11-14 septembrie 2025, la Paris, în apropierea Turnului Eiffel, transmite Noi.md.Festivalul reunește timp de patru zile peste 63 de țări de pe 5 continente, transformînd gastronomia într-un limbaj universal. Participanții vor avea o
14:30
O companie low-cost a anunțat lansarea a șase curse aeriene noi din Republica Moldova către orașe europene, după o întrevedere cu prim-ministrul Dorin Recean. Noile destinații sînt Hamburg, Torino, Frankfurt Hahn, Nisa, Praga și Copenhaga.Totodată, două aeronave noi vor fi adăugate la baza aeriană din țară, ceea ce va permite creșterea frecvenței zborurilor pe nouă rute deja existente: Bruxell
14:00
Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 4 septembrie, noul preț maxim al principalelor produse petroliere de tip standard, care va intra în vigoare începînd de mîine.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va fi de 23 de lei și 23 de bani (cu 4 bani mai mult) pe litru, iar al motorinei fără denumire comercială - 19 lei și 72 de bani (cu 7 bani mai mult), transmite
14:00
Directorul Energocom, Eugeniu Buzatu, a explicat recent în cadrul emisiunii „Conexiuni Economice” de la TVR Moldova motivele pentru care, în trecut, compania a achiziționat și stocat gaze naturale la prețuri mai ridicate.Potrivit lui Buzatu, decizia a fost determinată de condițiile pieței și de costurile de transport și depozitare: stocarea gazelor era considerată rentabilă la momentul respect
