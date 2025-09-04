Giorgio Armani a murit. Legendarul designer a revoluționat moda pentru totdeauna

10:30

Suportul financiar de o mie de lei pentru elevii din clasele I-IX poate fi ridicat, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale. Banii sunt destinați copiilor care își fac studiile în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova. Potrivit CNAS, plata se face în baza listelor transmise de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și