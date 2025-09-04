1,3 milioane de lei, investiți în spitalele de la Criuleni și Cimișlia

09:20

Una dintre cele patru sesiuni distincte organizate anual de „Concours Mondial de Bruxelles” va avea loc în premieră în Republica Moldova. În această toamnă, competiția – care desfășoară sesiuni specializate pentru a evalua profesionist fiecare tip de vin în funcție de caracteristicile sale – va fi dedicată vinurilor spumante (n.r. – „sparkling session”), iar lista celor mai apreciate […] Articolul Peste 1.000 de vinuri spumante din 29 de țări vor fi evaluate „în orb” la „Concours Mondial de Bruxelles” apare prima dată în Realitatea.md.