Marta Kos, la discuții cu Maia Sandu: UE susține ferm integrarea Moldovei în familia europeană

La un an de la moartea lui Alain Delon, la vârsta de 88 de ani, fiul cel mic al actorului, Alain-Fabien Delon (31 de ani), vrea să anuleze unul dintre testamentele tatălui său și i-a dat în judecată pe sora sa Anouchka (34 de ani) și pe fratele său vitreg Anthony (60 de ani). Potrivit […] Articolul La un an de la moartea lui Alain Delon, începe războiul pentru avere: Fiul cel mic își dă în judecată frații apare prima dată în Realitatea.md.