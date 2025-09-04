Instituirea și funcționarea poliției judecătorești în atenția autorităților
Realitatea.md, 4 septembrie 2025 21:10
În Republica Moldova urmează să fie creată poliția judecătorească, structură destinată asigurării pazei și securității în instanțe. Reprezentanții instituțiilor de profil au examinat mecanismele de organizare și funcționare a noii entități, în cadrul unei ședințe convocată de Ministerul Justiției. În cadrul discuțiilor, s-a reiterat caracterul urgent și esențial al instituirii și funcționalității poliției judecătorești, subliniindu-se […] Articolul Instituirea și funcționarea poliției judecătorești în atenția autorităților apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
21:10
Acum o oră
20:40
Premierul Recean, după întrevederea cu Marta Kos: „UE recunoaște progresele Republicii Moldova în domeniul reformelor” # Realitatea.md
Uniunea Europeană constată progrese semnificative realizate de Guvernul Republicii Moldova în domeniul reformelor și anunță debursarea a 18,9 milioane de euro de către Comisia Europeană prin intermediul Mecanismului pentru reformă și creștere economică. Banii vor ajunge la buget pentru realizarea activităților din Planul de creștere. Potrivit prim-ministrului Dorin Recean, vizita înaltei oficiale europene reconfirmă parteneriatul […] Articolul Premierul Recean, după întrevederea cu Marta Kos: „UE recunoaște progresele Republicii Moldova în domeniul reformelor” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
20:10
Judecătoria Cahul a decis astăzi, 4 septembrie, eliberarea celor patru membri ai Partidului Republican „Inima Moldovei”, care au fost reținuți în cadrul perchezițiilor din sudul țării. Aceștia figurează într-o cauză penală privind coruperea electorală și finanțarea ilegală a partidelor politice. „Primul pas spre restabilirea dreptății! Judecătoria Cahul a eliberat din izolator membrii INIMA MOLDOVEI”, a […] Articolul Cei 4 membri ai Partidului Republican „Inima Moldovei” au fost eliberați apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Universitățile din țară desfășoară, pe parcursul lunii septembrie, al III-lea tur de admitere pentru studii superioare de licență și master. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării mai sunt disponibile 575 de locuri bugetare. Cele mai multe locuri bugetare la licență sunt la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”- 148, urmată de Universitatea de Stat din Moldova – 111 și […] Articolul 575 de locuri bugetare disponibile la licență în universitățile din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
19:30
Un incendiu puternic, urmat de o explozie, a izbucnit în seara zilei de 4 septembrie 2025, pe strada Voluntarilor 4 din municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor confirmate de ofițerul de presă al IGSU, Liliana Pușcașu, focul a cuprins în totalitate încăperea unei cafenele, iar deflagrația s-a produs în timpul arderii. La fața locului au fost mobilizate […] Articolul VIDEO Explozie la o cafenea din Chișinău. Pompierii se află la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Australia a adoptat joi o lege care permite deportarea mai rapidă a cetățenilor străini către țări terțe. Mai exact, inițial persoanele vor fi trimise pe insula pacifică Nauru, dacă li s-au refuzat vizele din cauza condamnărilor penale. În baza unui acord pe 30 de ani semnat cu Nauru vinerea trecută, Australia a convenit să plătească […] Articolul Australia vrea să reloce migranții care nu au primit viză pe o insulă din Pacific apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Două proiecte de modernizare a infrastructurii medicale, în valoare totală de peste 1,3 milioane de lei, vor fi finanțate de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Acestea prevăd eficientizarea energetică a Oficiului Medicilor de Familie din Cimișeni, raionul Criuleni, și termoizolarea OMF Selemet, din raionul Cimișlia. Banii au fost alocați din fondul de dezvoltare […] Articolul 1,3 milioane de lei, investiți în spitalele de la Criuleni și Cimișlia apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
17:10
VIDEO Percheziții de amploare în țară: Două persoane, reținute într-un dosar de corupere a alegătorilor # Realitatea.md
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore într-o cauză penală ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani după ce, astăzi, 4 septembrie, oamenii legii au efectuat peste 40 de percheziții în mai multe localități din țără. „Investigațiile au stabilit că un grup de persoane, cu roluri bine […] Articolul VIDEO Percheziții de amploare în țară: Două persoane, reținute într-un dosar de corupere a alegătorilor apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Maia Sandu cere vigilență misiunilor internaționale de observare a alegerilor pentru a expune ingerințele străine # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu reprezentanții organizațiilor internaționale care vor monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie – Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO). Șefa statului a atras atenția observatorilor asupra riscurilor legate de interferențele străine menite să submineze procesul democratic […] Articolul Maia Sandu cere vigilență misiunilor internaționale de observare a alegerilor pentru a expune ingerințele străine apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
MAI și-a prezentat prioritățile strategice pentru 2026-2030. Comisara europeană Marta Kos a lăudat progresele # Realitatea.md
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a transmis joi, 4 septembrie curent, un mesaj de susținere și apreciere angajaților Ministerului Afacerilor Interne (MAI) al Republicii Moldova, în cadrul unei vizite oficiale la Chișinău. Oficiala europeană a subliniat importanța muncii depuse de instituție în procesul de aderare la Uniunea Europeană și a declarat că ritmul negocierilor […] Articolul MAI și-a prezentat prioritățile strategice pentru 2026-2030. Comisara europeană Marta Kos a lăudat progresele apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
VIDEO Alertă la Parlament: Pompierii și polițiștii sunt la fața locului. Ce s-a întâmplat? # Realitatea.md
Pompierii au fost alertați astăzi, 4 septembrie, să intervină la Parlamentului Republicii Moldova, după ce a fost declanșat sistemul de alarmă la incendiu. În interiorul clădirii a fost observat fum. La fața locului au fost îndreptate forțe și mijloace conform nivelului sporit de intervenție. „Ajunși la destinație, angajații IGSU au constatat că nu s-a produs […] Articolul VIDEO Alertă la Parlament: Pompierii și polițiștii sunt la fața locului. Ce s-a întâmplat? apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Șeful NATO: Nu Rusia trebuie să decidă, dacă în Ucraina vor fi sau nu trupe de menținere a păcii # Realitatea.md
Federația Rusă nu este cea care trebuie să decidă dacă Occidentul poate sau nu să desfășoare trupe de menținere a păcii în Ucraina, după încetarea războiului. Declarația a fost făcută de secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, în cadrul unei conferințe pe tema securității, organizate la Praga, transmite IPN. „Nu are de ce să […] Articolul Șeful NATO: Nu Rusia trebuie să decidă, dacă în Ucraina vor fi sau nu trupe de menținere a păcii apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Celebrul designer italian Giorgio Armani, fondatorul casei de modă care îi poartă numele, a murit la vârsta de 91 de ani, a anunțat joi compania, citată de Reuters și preluată de France 24. „Cu o durere infinită, Grupul Armani anunță trecerea în neființă a creatorului, fondatorului și forței motrice neobosite: Giorgio Armani”, se arată într-un […] Articolul ULTIMA ORĂ Celebrul designer italian Giorgio Armani a murit la 91 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
La sfârșitul trimestrului II 2025, în unitățile din sectorul real erau cu 4 și mai mulți salariați, iar în toate instituțiile bugetare au fost înregistrate circa 32,7 mii de locuri de muncă vacante, în creștere cu 1,4% față de trimestrul I al anului curent. Rata locurilor vacante a constituit 4,7%, menținându-se la nivelul trimestrului precedent, […] Articolul Criză de forță de muncă! Aproape 40% din locurile de muncă vacante sunt la stat apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Florida plănuiește să devină primul stat american care elimină obligativitatea vaccinării, o piatră de temelie de lungă durată a politicilor de sănătate publică menite să protejeze copiii și adulții de bolile infecțioase. Chirurgul general al statului, dr. Joseph Ladapo, care a anunțat decizia miercuri, a descris actualele cerințe din școli și din alte domenii drept „imorale” și o […] Articolul Primul stat american care renunță la vaccinarea obligatorie a copiilor apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
AUR vrea ca elevii și profesorii să cânte imnul și să recite „Tatăl Nostru” la începutul fiecărei zi de școală # Realitatea.md
Partidul AUR a depus în Parlament un proiect de lege controversat: intonarea Imnului Național și rostirea rugăciunii „Tatăl Nostru” la începutul fiecărei zi de școală. Documentul a apărut pe site-ul Consiliului Economic și Social (CES), scrie edupedu.ro. În expunerea de motive, inițiatorii proiectului susțin că măsura urmărește să ofere elevilor un cadru de reflecție și […] Articolul AUR vrea ca elevii și profesorii să cânte imnul și să recite „Tatăl Nostru” la începutul fiecărei zi de școală apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Un autobuz a lovit joi dimineață mai mulți pietoni pe o stradă aglomerată din Londra. În urma impactului, mai multe persoane, inclusiv șoferul vehiculului, au fost rănite și transportate la spital. Din fericire, nimeni nu a murit, a declarat Poliția Metropolitană, și nu s-au făcut arestări. A fost lansată o anchetă, a adăugat poliția. La […] Articolul VIDEO Un autobuz supraetajat a intrat în pietonii de pe un trotuar din Londra apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Renato Usatîi: Partidul Nostru va reduce numărul de deputați de la 101 la 51 și va lichida consiliile raionale # Realitatea.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat la Nisporeni că formațiunea sa va promova în viitorul Parlament reducerea numărului de deputați de la 101 la 51 și lichidarea consiliilor raionale. Potrivit acestuia, economiile realizate, estimate la sute de milioane de lei, vor fi direcționate către proiecte de dezvoltare a localităților. Renato Usatîi a precizat că […] Articolul Renato Usatîi: Partidul Nostru va reduce numărul de deputați de la 101 la 51 și va lichida consiliile raionale apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Nu vă jucați cu focul! Meteorologii au emis cod galben de pericol de incendiu în Moldova # Realitatea.md
Meteorologii au emis cod galben de pericol de incendiu. Avertizarea meteo este valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în perioada 5 – 15 septembrie. „În intervalul menționat, se menține pericol excepțional de incendiu cu caracter natural. În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice prognozate, prezentul mesaj și harta vor fi actualizate”, transmite SHS. Pentru […] Articolul Nu vă jucați cu focul! Meteorologii au emis cod galben de pericol de incendiu în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Un biciclist a ajuns la spital în stare inconștientă după ce a fost lovit de o mașină, astăzi, 4 septembrie, în apropierea localității Chetrosu, raionul Anenii Noi. Potrivit poliției, un tânăr de 24 de ani, aflat la volanul unui BMW, a tamponat un bărbat de 35 de ani care traversa strada neregulamentar. În urma impactului, […] Articolul FOTO Impact violent la Chetrosu. Un biciclist a fost dus inconștient la spital apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
15:30
Marta Kos, emoționată de vizita programată la mănăstirea cu același nume, a subliniat importanța dialogului cu Biserica # Realitatea.md
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, aflată într-o vizită oficială la Chișinău, a susținut joi, 4 septembrie curent, o conferință comună alături de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. Oficiala europeană a reamintit că va avea întrevederi cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe, pe care i-a numit „printre cele mai importante organizații ale societății civile”. „Este foarte […] Articolul Marta Kos, emoționată de vizita programată la mănăstirea cu același nume, a subliniat importanța dialogului cu Biserica apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Droguri în valoare de circa 200.000 de lei și mai multe muniții deținute ilegal au fost descoperite de polițiști în casa unui bărbat de 53 de ani din raionul Cahul. Percheziția a fost efectuată după ce ofițerii Direcției Investigații Sud a INI au documentat, pe parcursul lunii august, activitatea infracțională a suspectului. Bunurile au fost […] Articolul Droguri și muniții sub același acoperiș. Percheziții la un bărbat din Cahul apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Marta Kos: Uniunea Europeană va monitoriza cum se cheltuie fondurile acordate Moldovei # Realitatea.md
Uniunea Europeană va monitoriza cum se cheltuie fondurile acordate Moldovei, a declarat comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, la Chișinău. Oficiala s-a referit inclusiv la planul de creștere economică al țării, în valoare de 1,9 miliarde de euro. Kos a punctat că o mare parte din sprijin va fi atribuită infrastructurii și economiei, implementarea criteriilor […] Articolul Marta Kos: Uniunea Europeană va monitoriza cum se cheltuie fondurile acordate Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
UE acordă Republicii Moldova 18,9 milioane de euro și invită mediul de afaceri să investească în țară # Realitatea.md
Comisia Europeană a acordat Republicii Moldova fonduri suplimentare în valoare de 18,9 milioane de euro prin intermediul Mecanismului pentru reformă și creștere economică, reafirmând sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru procesul de reformă al țării. Totodată, având în vedere progresele semnificative realizate de Republica Moldova în domeniul reformelor, Uniunea Europeană lansează un apel către mediul […] Articolul UE acordă Republicii Moldova 18,9 milioane de euro și invită mediul de afaceri să investească în țară apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Drapelul Portugaliei, arborat în bernă la Parlamentul European după incidentul de la Lisabona # Realitatea.md
Parlamentul European a arborat joi în bernă drapelele Portugaliei și ale UE la sediile sale din Bruxelles, Strasbourg și Lisabona, în semn de solidaritate după accidentul funicularului Gloria din Lisabona, soldat cu cel puțin 17 morți și 18 răniți. „Tragicul accident de la funicularul Gloria a șocat profund Europa. Parlamentul European se alătură Portugaliei în […] Articolul Drapelul Portugaliei, arborat în bernă la Parlamentul European după incidentul de la Lisabona apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
FOTO Cadou pentru cititori! Guvernul României a donat aproximativ 80 de mii de cărți Republicii Moldova # Realitatea.md
Circa 80 de mii de volume de carte au fost donate de Guvernul României bibliotecilor publice din Republica Moldova și urmează să fie distribuite în următoarele săptămâni. Ceremonia de donație a avut loc în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, în prezența mai multor oficiali moldoveni și români. Prezent la eveniment, ministrul culturii, Sergiu Prodan, a […] Articolul FOTO Cadou pentru cititori! Guvernul României a donat aproximativ 80 de mii de cărți Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
STOP CADRU Șor, la videoconferință cu Putin. A raportat despre afacerile companiei sale cu PSB # Realitatea.md
Ilan Șor a apărut la o videoconferință cu Vladimir Putin și i-a raportat liderului rus despre afacerile companiei sale cu banca controversată PSB. Autoritățile de la Chișinău afirmă că prin intermediul instituției Kremlinul își finanțează ingerințele electorale în Moldova. Șor și reprezentantul PSB au relatat despre planurile lor de a-și extinde serviciile în Asia. În […] Articolul STOP CADRU Șor, la videoconferință cu Putin. A raportat despre afacerile companiei sale cu PSB apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Centrul de Excelență din Țaul se modernizează: laboratoare și plantații didactice noi pentru elevi # Realitatea.md
Centrul de Excelență în Horticultură din localitatea Țaul, Dondușeni, va avea o nouă clădire modernă pentru instruirea elevilor. Instituția va fi dotată cu laboratoare pentru analize fizico-chimice și procesarea produselor horticole. Tot aici va fi amenajată și o cantină pentru elevi. Investițiile includ și plantații didactice de pomi fructiferi. Pe 6,2 hectare au fost plantate cireșe, […] Articolul Centrul de Excelență din Țaul se modernizează: laboratoare și plantații didactice noi pentru elevi apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
13:00
VIDEO Escrocherie pe internet: Trei străini, reținuți după ce vindeau drone și generatoare inexistente # Realitatea.md
Trei cetățeni ucraineni, bănuiți că ar fi obținut ilegal sume considerabile de bani prin scheme de escrocherie, au fost reținuți de oamenii legii. Începând cu anul 2022, aceștia au publicat anunțuri fictive pe platforme online, oferind spre vânzare mașini de teren, drone, generatoare și alte bunuri. Poliția Națională precizează că printre victime se numără atât […] Articolul VIDEO Escrocherie pe internet: Trei străini, reținuți după ce vindeau drone și generatoare inexistente apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei, apel către credincioși înainte de alegeri # Realitatea.md
Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove a lansat un apel către credincioși în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În mesajul său, ÎPS Vladimir a chemat plinătatea Bisericii Ortodoxe din Moldova să participe la scrutin, subliniind importanța alegerilor pentru viitorul țării și îndemnând credincioșii să voteze „în spirit de responsabilitate creștină”. ”Cu siguranță, data de […] Articolul Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei, apel către credincioși înainte de alegeri apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Detalii despre naționalitățile victimelor de la Lisabona. Printre ele, un copil de 3 ani și o gravidă # Realitatea.md
Printre persoanele rănite după ce a deraiat funicularul Gloria din Lisabona se numără cel puțin 12 femei și 7 bărbați. Este vorba despre cetățeni portughezi, spanioli, un coreean, o persoană din Cabo Verde, un canadian, un italian, un francez, un elvețian și un marocan, conform presei portugheze. Naționalitatea a patru persoane care au suferit nu […] Articolul Detalii despre naționalitățile victimelor de la Lisabona. Printre ele, un copil de 3 ani și o gravidă apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Kaufland Card împlinește 5 ani. Lansarea colecției Ștrumfii și premii speciale pentru clienți # Realitatea.md
Kaufland Moldova marchează 5 ani de la lansarea programului de loialitate Kaufland Card prin campania de comunicare 360° – „5 Ani de Lucruri Bune”. Clienții se pot bucura de premii în valoare totală de 340.000 MDL și o colecție specială de figurine Ștrumfii. Campania se desfășoară în perioada 4 septembrie –12 noiembrie 2025. Lansat în 2020, Kaufland Card a devenit simbolul […] Articolul Kaufland Card împlinește 5 ani. Lansarea colecției Ștrumfii și premii speciale pentru clienți apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
FOTO, VIDEO Flăcări uriașe în Grigoriopol. Trei incendii au mistuit 17 hectare de vegetație # Realitatea.md
Miercuri seara, 3 septembrie, trei incendii majore de vegetație s-au produs în raionul Grigoriopol din Stânga Nistrului. În total, flăcările au distrus 17 hectare. Primul incendiu a izbucnit în jurul prânzului, între satele Hlinaia și Maiac. Flăcările s-au răspândit rapid din cauza direcției vântului și au amenințat garajele din zonă. Incendiul a fost localizat pe o […] Articolul FOTO, VIDEO Flăcări uriașe în Grigoriopol. Trei incendii au mistuit 17 hectare de vegetație apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
FOTO, VIDEO Un Mercedes și un VAZ s-au lovit grav în Stânga Nistrului. Două persoane, rănite grav # Realitatea.md
Două persoane au ajuns în stare gravă la spital după ce au fost implicate miercuri, 3 septembrie, într-un accident rutier în Slobozia. Un Mercedes se deplasa spre Tiraspol și, la intersecția a două străzi, a început să depășească o altă mașină. În același moment, șoferul unui VAZ vira la stânga, iar cele două vehicule s-au […] Articolul FOTO, VIDEO Un Mercedes și un VAZ s-au lovit grav în Stânga Nistrului. Două persoane, rănite grav apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Marta Kos, la discuții cu Maia Sandu: UE susține ferm integrarea Moldovei în familia europeană # Realitatea.md
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a fost primită la Președinție. În discuțiile cu Maia Sandu, oficiala de la Bruxelles a felicitat Republica Moldova pentru progresele rapide în parcursul spre aderare la Uniunea Europeană. Conform Delegației UE la Chișinău, Kos a transmis șefei statului că „UE susține ferm integrarea Moldovei în familia europeană”. Printre realizările […] Articolul Marta Kos, la discuții cu Maia Sandu: UE susține ferm integrarea Moldovei în familia europeană apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
O tânără a născut un băiețel perfect sănătos în ambulanță. Totul a avut loc miercuri dimineața, 3 septembrie, la Ialoveni. La ora 06:05, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a primit o solicitare privind acordarea ajutorului medical de urgență unei gravide care prezenta semnele debutului travaliului. „Echipa AMU a intervenit prompt la solicitare, preluând de […] Articolul Bucurie mare! O mamă din Ialoveni a adus pe lume al șaptelea copil în ambulanță apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
O companie de construcții din Strășeni, anchetată de CNA pentru lucrări necorespunzătoare # Realitatea.md
O companie de construcții din raionul Strășeni este cercetată de ofițerii Centrului Național Anticorupție. Potrivit unui comunicat, este vorba de o cauză penală care vizează lucrări executate cu încălcarea prevederilor legale în domeniul construcțiilor. Potrivit materialului probatoriu, firma ar fi continuat construcția unui imobil cu depășirea regimului de înălțime admis și a procentului de ocupare […] Articolul O companie de construcții din Strășeni, anchetată de CNA pentru lucrări necorespunzătoare apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Făptașii care au bătut și jefuit un bărbat de Ziua Independenței s-au predat poliției. Ce spun autoritățile # Realitatea.md
Făptașii care l-au bătut grav pe bărbatul în centrul Capitalei, de Ziua Independenței, 27 august, s-au predat benevol vineri, 29 august, polițiștilor. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de ofițera de presă a Poliției municipiului Chișinău, Cristina Talpă. „În noaptea de 28 august, Poliția a fost sesizată despre faptul că pe strada Tricolorului din Capitală […] Articolul Făptașii care au bătut și jefuit un bărbat de Ziua Independenței s-au predat poliției. Ce spun autoritățile apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Investigație despre armata digitală a Kremlinului. Printre ținte: Maia Sandu, Ion Ceban și parcursul european al țării # Realitatea.md
Sute de conturi cu identități false, operate de activiști reali ai Blocului „Victorie” controlat de Ilan Șor de la Moscova, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook, potrivit unei investigații Ziarul de Gardă. Postările sunt monitorizate strict, iar comunicarea este coordonată prin grupuri și canale secrete de Telegram. ZDG arată […] Articolul Investigație despre armata digitală a Kremlinului. Printre ținte: Maia Sandu, Ion Ceban și parcursul european al țării apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Sunt cetățeni moldoveni implicați în tragedia de la Lisabona? MAE de la Chișinău răspunde # Realitatea.md
În urma tragicului incident de la Lisabona, în care funicularul „Glória” a deraiat, provocând moartea a trei persoane și rănirea altor mai mulți, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova precizează că, până în prezent, nu există informații care să indice că printre victime s-ar afla cetățeni moldoveni. „Ambasada se află în contact direct cu celula […] Articolul Sunt cetățeni moldoveni implicați în tragedia de la Lisabona? MAE de la Chișinău răspunde apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Pelicula „Metronom” de Alexandru Belc este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. În timp ce toată România urmărește cum Țiriac și Năstase joacă în Finala Cupei Davis, doi liceeni își transmit scrisori la emisiunea „Metronom” de la Europa Liberă. Familia lui primește aprobarea să plece definitiv […] Articolul CineMADE in Romania: Filmul „Metronom” de Alexandru Belc, la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Badantă moldoveancă, arestată în Italia după ce a fost prinsă beată la locul de muncă. Bătrâna trăia în mizerie # Realitatea.md
O moldoveancă de 49 de ani, angajată de câteva zile în Italia ca îngrijitoare a unei bătrâne cu dizabilități, a fost arestată și dusă la închisoarea pentru femei. Aceasta este acuzată de rele tratamente, tâlhărie, furt, amenințări și ultraj. Intervenția forțelor de ordine a avut loc la Maddaloni, în provincia Caserta, după un apel la 112, […] Articolul Badantă moldoveancă, arestată în Italia după ce a fost prinsă beată la locul de muncă. Bătrâna trăia în mizerie apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Suportul financiar de o mie de lei pentru elevii din clasele I-IX poate fi ridicat, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale. Banii sunt destinați copiilor care își fac studiile în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova. Potrivit CNAS, plata se face în baza listelor transmise de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și […] Articolul Ajutorul de 1000 de lei pentru elevi poate fi ridicat de la bancă sau poștă apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Circulația autovehiculelor de mare tonaj prin orașul Vulcănești, pe traseul M3, va fi restricționată temporar, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Măsura a fost luată în legătură cu executarea lucrărilor de reabilitare a drumului M3, ieșirea din Vulcănești, direcția satului Giurgiulești și a străzii Jukovsky. „Începând cu data de 8 septembrie 2025, pe durata execuției […] Articolul Atenție, șoferi! Restricții de circulație în Vulcănești, pe M3 apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Spațiile publice sunt partea indispensabilă a unei vieți urbane sănătoase: aici se leagă comunități, se formează obiceiuri și se fixează standarde de bunăstare. Pentru dezvoltatorul proiectului Duomo, responsabilitatea față de comunitate definește modul în care compania privește orașul și locuitorii acestuia. În conformitate cu acest angajament, dezvoltatorul, în colaborare cu administrația publică locală din mun. […] Articolul Duomo investește în reabilitarea scuarului Maria Drăgan din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Antonio Costa: UE va începe procedurile de preaderare cu Moldova, după alegerile parlamentare # Realitatea.md
Uniunea Europeană va deschide procedurile de preaderare a Republicii Moldova după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Declarația îi aparține președintelui Consiliului European, Antonio Costa, și a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă, susținută la București împreună cu președintele român, Nicușor Dan, transmite IPN. Antonio Costa a subliniat că, în cadrul recentei reuniuni a […] Articolul Antonio Costa: UE va începe procedurile de preaderare cu Moldova, după alegerile parlamentare apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
10:00
În urma accidentului produs miercuri, 3 septembrie, la Botoșani, în care trei cetățeni moldoveni și-au pierdut viața, presa română publică primele informații despre cauza tragediei. Potrivit pasagerului din autoturismul înmatriculat în Republica Moldova, care a scăpat ca prin minune, șoferul ar fi adormit la volan. „Până aici am vorbit cu el şi i-am atras atenția, […] Articolul Cauza accidentului de la Botoșani: Șoferul moldovean ar fi adormit la volan apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
La un an de la moartea lui Alain Delon, începe războiul pentru avere: Fiul cel mic își dă în judecată frații # Realitatea.md
La un an de la moartea lui Alain Delon, la vârsta de 88 de ani, fiul cel mic al actorului, Alain-Fabien Delon (31 de ani), vrea să anuleze unul dintre testamentele tatălui său și i-a dat în judecată pe sora sa Anouchka (34 de ani) și pe fratele său vitreg Anthony (60 de ani). Potrivit […] Articolul La un an de la moartea lui Alain Delon, începe războiul pentru avere: Fiul cel mic își dă în judecată frații apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Miracol pe patru roți! O mamă din Ialoveni a adus pe lume al șaptelea copil în ambulanță # Realitatea.md
