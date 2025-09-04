Consiliul Audiovizual din România vrea să intervină pe platforme în contextul alegerilor din Moldova. Un membru s-a opus: „Riscă să implice instituția într-o zonă de ingerință în treburile interne ale altui stat”

11:40

Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, în cadrul unui briefing de presă, a declarat că toate acţiunile din ultimele zile, îndreptate împotriva sa și a echipei pe care o conduce „sunt strict motivate politic” și sunt încercări disperate ale guvernării de a-i reduce la tăcere „prin percheziţii, instrumentarea de dosare, aruncarea în spaţiul public a unor interceptări care nu au nimic în comun cu Partidul Republican „Inima Moldovei”, inducerea în eroare cu bună ştiinţă a opiniei publice”.