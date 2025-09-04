(foto) Tzancă Uraganu se scaldă în mare lux: Cât l-a costat noua lui geantă personalizată de la Louis Vuitton

14:40

Cazul morții lui Anatol Fedoruța din Cotiujenii Mici ridică semne de întrebare în rândul celor apropiați tânărului. Aceștia refuză să creadă în varianta unei sinucideri și cer anchetă corectă, după ce primul a fost găsit strangulat într-o pădure din localitatea Ivancea, la trei săptămâni după dispariția sa misterioasă din Aeroportul Chișinău. „Nu a venit el din Londra ca să moară aici. Aberații!”, spune o tânără pe rețele.