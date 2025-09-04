Scandal financiar în inima UE. Parlamentul European cere returnarea a 4,3 milioane de euro cheltuiți ilegal de grupul de extrema dreapta
UNIMEDIA, 4 septembrie 2025 15:00
Parlamentul European se confruntă cu un nou scandal de proporții, după ce o investigație internă a evidențiat nereguli financiare grave comise de fostul grup politic de extremă dreapta Identity and Democracy (ID), din care făceau parte partide precum „Rassemblement National” (Adunarea Nașională) condus de Marine Le Pen și „Alternativa pentru Germania” (AfD), scrie adevarul.ro.
• • •
(video) „L-au omorât!” Apropiații tânărului găsit strangulat în pădure, după ce a dispărut de la Aeroport: „Nu a venit el din Londra, a lăsat banii undeva și s-a sinucis. Aberații!” # UNIMEDIA
Cazul morții lui Anatol Fedoruța din Cotiujenii Mici ridică semne de întrebare în rândul celor apropiați tânărului. Aceștia refuză să creadă în varianta unei sinucideri și cer anchetă corectă, după ce primul a fost găsit strangulat într-o pădure din localitatea Ivancea, la trei săptămâni după dispariția sa misterioasă din Aeroportul Chișinău. „Nu a venit el din Londra ca să moară aici. Aberații!”, spune o tânără pe rețele.
14:20
Cel mai mare aisberg din lume, A23a, „se destramă rapid” în mai multe bucăți „foarte mari”, au anunțat oamenii de știință de la British Antarctic Survey (BAS), transmite CNN, potrivit hotnews.ro.
14:10
China construiește un „Canal de Suez” terestru care să lege Europa și Asia, ocolind rutele maritime controlate de SUA # UNIMEDIA
China construiește în tăcere rute alternative pentru a-și exporta bunurile către Europa fără a trece prin Marea Chinei de Sud, evitând tensiunile cu SUA și aliații săi din regiune, scrie adevărul.ro.
14:00
Apelul Mitropolitului Vladimir pentru preoți și enoriași, în pragul alegerilor parlamentare: „Nu vă implicați în jocurile politice, dar votați liber și conștient” # UNIMEDIA
Mitropolitul Moldovei, Vladimir, îndeamnă preoții să se abțină de la propagandă și să nu se implice în jocuri politice, înaintea alegerilor parlamentare. „Amvonul este loc exclusiv pentru răspândirea Cuvântului Evangheliei și niciun alt îndemn sau mesaj, care ar putea dezbina și tulbura societatea, nu trebuie să răsune de acolo”, a menționat Vladimir, Mitropolitul Chișinăuluiși al întregii Moldove.
13:40
(video) 8 kg de droguri de 6.000.000 lei, ridicate de la un tânăr, la Botanica: Narcoticele, camuflate într-un colet cu piese auto, au fost transmise de peste hotare # UNIMEDIA
Patru persoane – trei bărbați cu vârste de 22, 49 și 56 de ani, cetățeni străini, și o femeie de 55 de ani – au fost reținute de polițiști pentru 72 de ore, fiind suspectate de păstrarea și comercializarea substanțelor narcotice în proporții deosebit de mari pe teritoriul capitalei.
13:30
Clădire cu un etaj „fantomă”: CNA și procurorii au descins la o firmă de construcții din Strășeni, după încălcări grave. A fost deschis un dosar penal # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi acțiuni procesuale într-o cauză penală care vizează o companie de construcție, suspectată de executarea unor lucrări cu încălcarea prevederilor legale în domeniul construcțiilor.
13:10
(foto) Moldoveancă, Cristina Scarlevschi, seamănă că două picături de apă cu Iustina Loghin: Ispitele au fost filmate una lângă alta # UNIMEDIA
Fosta concurentă de la Insula Iubirii, Iustina Loghin, și ispita Cristina Scarlevschi seamănă izbitor. Cele două au participat la vizionarea finalei Insula Iubirii, acolo unde au fost filmate una lângă alta, scrie spynews.ro.
12:40
Economia Rusiei stagnează: Țara ar putea intra în recesiune din cauza dobânzilor ridicate # UNIMEDIA
German Gref, CEO-ul celei mai mari bănci din Rusia, Sberbank, a avertizat joi că economia se află în stagnare și că, dacă banca centrală nu va reduce semnificativ dobânzile, țara va intra în recesiune, scrie adevarul.ro.
12:20
Tensiune explozivă la PSG: Ucraineanul Zabarnîi cere alungarea rusului Safarov din vestiarul campioanei Europei # UNIMEDIA
Unul dintre punctele forte ale echipei franceze de fotbal PSG din sezonul trecut, în care a devenit campioana Europei, a fost unitatea, reușită sub îndrumarea spaniolului Luis Enrique. Acest lucru nu mai pare o certitudine, având în vedere coexistența forțată dintre portarul rus Matvey Safonov (26 de ani) și noua achiziție, ucraineanul Illia Zabarnîi (23 de ani), ținând cont de conflictul militar existent între țările lor, transmite adevarul.ro.
12:10
Scumpiri „fără frâne” la carburanți: Prețul motorinei crește mâine cu încă 7 bani. Cât va costa benzina # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță prețuri și mai mari la carburanți pentru mâine, 5 septembrie. Șoferii vor trebui să achite pentru litrul de benzină cu 4 bani mai mult, iar pentru cel de motorină cu 7 bani mai mult decât astăzi.
12:10
Tragedia cu funicularul „Glória” din Portugalia: Ce spune MAE despre prezența moldovenilor printre victime # UNIMEDIA
Autoritățile de la Chișinău monitorizează situația din Lisabona, după accidentul tragic produs la funicularul „Glória”. Până la această oră, nu există indicii că printre victime s-ar afla cetățeni ai Republicii Moldova, au anunțat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe.
11:50
Promisiuni înainte de parlamentare. Președintele Consiliului European: UE va demara procedurile de preaderare cu Moldova după 28 septembrie # UNIMEDIA
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat, la București, că Uniunea Europeană va deschide procedura de preaderare a Republicii Moldova în această toamnă, potrivit tvrinfo.ro
11:50
(foto) „Mi-am făcut fața varză”: Influencerul din America, Edsta, rănit după o căzătură cu trotineta în centrul Bucureștiului # UNIMEDIA
Edsta, creator de conținut și regizor, stabilit în New York, s-a accidentat după ce a căzut cu trotineta în centrul Capitalei. Artistul de 32 de ani, născut în România și mutat cu familia în Atlanta la vârsta de 8 ani, a revenit pentru prima dată în vizită după 24 de ani.
11:40
Irina Vlah, liderul „Inima Moldovei”: Este absolut evident că avem de-a face cu dosare cusute cu aţă albă şi pornite la indicaţii strict politice # UNIMEDIA
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, în cadrul unui briefing de presă, a declarat că toate acţiunile din ultimele zile, îndreptate împotriva sa și a echipei pe care o conduce „sunt strict motivate politic” și sunt încercări disperate ale guvernării de a-i reduce la tăcere „prin percheziţii, instrumentarea de dosare, aruncarea în spaţiul public a unor interceptări care nu au nimic în comun cu Partidul Republican „Inima Moldovei”, inducerea în eroare cu bună ştiinţă a opiniei publice”.
11:40
Scene revoltătoare în Italia: O badantă moldoveancă, arestată beată, după ce bătrâna de care îngrijea a fost găsită seminudă, printre excremente și cu vânătăi # UNIMEDIA
O moldoveancă în vârstă de 49 de ani, angajată de câteva zile în Italia ca îngrijitoare a unei vârstnice cu dizabilități, a fost arestată și dusă la închisoarea pentru femei Secondigliano din Napoli. Ea este acuzată de rele tratamente, tâlhărie, furt, amenințări și ultraj, transmite rotalianul.com.
11:30
Universitatea Harvard a obţinut o victorie judiciară împotriva lui Trump. „A folosit antisemitismul ca perdea de fum” # UNIMEDIA
O judecătoare a dispus miercuri anularea îngheţării finanţării Universităţii Harvard de către administraţia preşedintelui american Donald Trump, o victorie pentru instituţia care a devenit simbolul cruciadei liderului de la Casa Albă împotriva unei părţi a universităţilor din SUA, scrie digi24.ro.
11:20
(stop cadru) Vasile Botnaru, la ședința CA: Pe mine mă „kumarește” aglomerația asta de termeni # UNIMEDIA
În cadrul ședinței Consiliului Audiovizualului, jurnalistul Vasile Botnaru a critivat modul de prezentare a unor informații în timpul transmisiunilor live, ironizând numerotările de tip „14.4” sau „14.5” folosite. „Pe mine mă cam „kumarește” aglomerația asta de termeni”, a declarat Botnaru.
11:00
(video) Ce ar fi provocat accidentul de funicular din Lisabona, tragedie în care au murit 15 oameni: „Au fost respectate toate protocoalele necesare” # UNIMEDIA
Funicularul Glória, o atracție turistică din Lisabona care leagă Piața Restauradores de Grădina São Pedro de Alcântara, s-a prăbușit miercuri, 3 septembrie 2025, după ce cablul de siguranță s-ar fi rupt. În accident au murit 15 oameni și 23 au fost răniți, cel puțin cinci fiind în stare gravă, relatează Publico, potrivit libertatea.ro.
11:00
Colectivul IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” anunță trecerea în eternitate a lui Serghei Petroșișin (n. 17.10.1961), medic reabilitolog în cadrul Secției Recuperare și Medicină Fizică.
10:40
10:30
Irina Vlah către Misiunea APCE: Poliţia şi partidul de guvernare au acţionat cu bună ştiinţă în vederea discreditării formaţiunii noastre şi inducerii în eroare a opiniei publice # UNIMEDIA
Irina Vlah, Preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, s-a întâlnit ieri cu membrii Misiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova.
10:30
Cei 4 indivizi care au bătut și au jefuit un belgian, de Ziua Independenței, s-au predat omenilor legii: Poliția a pornit o cauză penală # UNIMEDIA
Toți cei patru tineri care pe data de 27 august au bătut și au jefuit un belgian, în centrul capitalei, s-au predat benevol Poliției. Potrivit informațiilor, a fost pornită o cauză penală.
10:20
(foto) Incendiu uriaș în plină noapte la Sîngureni: Un adăpost cu sute de capre a luat foc. Pompierii au luptat cu flăcările peste 6 ore # UNIMEDIA
Trei sute de animale au fost salvate de pompieri dintr-un incendiu uriaș izbucnit în noaptea de 4 septembrie 2025 într-o gospodărie din satul Sîngureni, raionul Rîșcani, se arată într-un comunicat.
10:10
Compania Google, condamnată la despăgubiri de 425 de milioane de dolari pentru încălcarea vieții private # UNIMEDIA
Compania Google a fost condamnată miercuri în Statele Unite să plătească 425,7 milioane de dolari despăgubiri către aproape 100 de milioane de utilizatori pentru încălcarea vieţii lor private, conform deciziei unui juriu al unei curţi federale din San Francisco, scrie adevarul.ro.
10:00
09:50
09:40
34 de ani de existență. Lucrătorii vamali își sărbătoresc, astăzi, ziua profesională: Ce mesaj le-a transmis conducerea # UNIMEDIA
Lucrătorii vamali își sărbătoresc, astăzi, ziua profesională. Cu acest prilej, directorul Serviciului Vamal le-a adresat un mesaj de felicitare.
09:40
Fără viză în Emirate Arabe Unite: Moldovenii vor putea călători liber de astăzi. Care este perioada # UNIMEDIA
Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind abolirea reciprocă a regimului de vize intră în vigoare începând de astăzi, 4 septembrie.
09:30
(video) Descinderi de amploare în nordul țării: PCCOCS, INI și „Fulger” efectuează peste 40 de percheziții într-un dosar de finanțare ilegală # UNIMEDIA
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS”Fulger” au descins, la primele ore ale dimineții, cu peste 40 de percheziții în nordul țării.
09:20
„Am strigat la el, dar era târziu”: Noi detalii despre accidentul teribil de la Botoșani, în care 3 moldoveni și-au pierdut viața # UNIMEDIA
Noi detalii despre accidentul teribil de la Botoșani, în care trei trei moldoveni și-au pierdut viața. Din declarațiile unui pasager, se pare că şoferul autoturismului a adormit la volan şi s-a izbit în microbuz, scrie presa română.
09:10
09:10
Trump îl amenință pe Putin că „ceva se va întâmpla” dacă nu răspunde așteptărilor sale privind Ucraina # UNIMEDIA
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri, în faţa presei, că „ceva se va întâmpla” dacă liderul de la Kremlin nu răspunde aşteptărilor sale privind încheierea negociată a războiului în Ucraina, scrie presa română.
08:50
Vin banii pe cardurile părinților: Primele plăți din „ajutorul pentru școală” deja au fost transferate # UNIMEDIA
Ajutorul de școală promis de guvern a început să ajungă pe cardurile părinților. Astfel, pe data de 3 septembrie, mai mulți beneficiari au primit transferul.
08:30
Peștii au parte de o zi interesantă, iar Berbecii se bucură de admirația celor din jur: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Horoscop 4 septembrie 2025. Astrele vin cu noi previziuni pentru toți nativii horoscopului. Se pare că o zodie se va simți stingheră în cuplu, lucru care nu miroase a bine pentru partenerul ei, scrie cancan.ro Află și tu, din rândurile următoare, ce îți rezervă planetele.
08:10
08:10
Accident catastrofal în Lisabona: Cel puțin 15 morți după ce un celebru funicular din oraș a deraiat # UNIMEDIA
Celebrul funicular portughez „Gloria” a deraiat miercuri în Lisabona, capitala Portugaliei, iar până în prezent sunt cel puţin 15 morţi și în jur de 18 răniți, potrivit Reuters, citat de hotnews.ro.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața principalelor valute de referință, euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Propunerea lui Putin pentru o întâlnire cu Zelenski la Moscova, respinsă de Kiev: „Invitația este inacceptabilă” # UNIMEDIA
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, a respins miercuri drept "inacceptabilă" propunerea președintelui rus Vladimir Putin ca o întâlnire cu Volodimir Zelenski să aibă loc la Moscova, relatează agenţiile Reuters şi EFE, citat de presa română.
07:20
Pentru data de 4 august, meteorologii prognozează o zi cu cer noroc. Nu sunt așteptate ploi. Temperaturile diurne vor urca până la +31°C, iar pe timpul nopții se vor înregistra minime de aproximativ +15°C.
07:20
07:10
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că Statele Unite ar putea fi nevoite să „anuleze” acordurile comerciale încheiate cu Uniunea Europeană, Japonia şi Coreea de Sud, dacă Curtea Supremă nu îi va da câştig de cauză în cazul privind legalitatea tarifelor vamale, transmite Reuters, citat digi24.ro.
22:10
(doc) Agricultorii, scrisoare către Comisia Europeană: E necesar să vă prezentăm situația reală și dificilă în care ne aflăm. Fermierii sunt împinși spre faliment # UNIMEDIA
Asociația Forța Fermierilor i-a transmis o scrisoare Comisarului European, care a avut o întrevedere cu reprezentanții agricultorilor, aflându-se într-o vizită oficială în Republica Moldova. „Considerăm necesar să vă prezentăm situația reală și dificilă cu care se confruntă majoritatea agricultorilor moldoveni – o realitate care nu poate fi observată doar prin vizite selective la câteva afaceri de succes susținute ca sectoare preferențiale de actualul Guvern. Exemplele prezentate în cadrul vizitei reflectă doar niște sectoare privilegiate, sprijinite masiv prin subvenții, credite preferențiale și suport instituțional. Această imagine nu este însă reprezentativă pentru întreaga agricultură moldovenească, unde mii de producători mici și mijlocii sunt împinși spre faliment”, se menționează în scrisoarea care urmează să fie prezentată Comisiei Europene.
21:40
Adjunctul Procurorului General, „curat ca lacrima”: Sergiu Russu, propus pentru promovarea Vetting-ului, după un an de la demararea procesului # UNIMEDIA
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea integrității financiare și etice a lui Sergiu Russu, adjunct al procurorului general și a emis propunerea de promovare a evaluării externe. Decizia finală aparține Consiliului Superior al Procurorilor. Procesul e evaluare a durat mai bine de un an, iar șeful Comisiei Vetting s-a plâns că lucrurile au fost puse pe stop, după ce SUA a oprit finanțările prin intermediul USAID.
21:10
Procurorii cer 9 ani de pușcărie pentru directoarea grădiniței de la Ciocana, reținută anterior pentru mită # UNIMEDIA
Examinarea cazului în instanța de judecată a directoarei Grădiniței nr.32 din sectorul Ciocana al capitalei se apropie de final. Potrivit Asociației „Părinți solidari”, la ultima ședință, procurorii au cerut 9 ani de închisoare cu executare, amendă și 10 ani fără drept de a ocupa funcții pulice. Funcționara este acuzată că ar fi cerut bani de la părinți pentru a le înscrie copiii la grădinița pe care o conducea.
20:40
Tot mai mulți locuitori ai capitalei rămân fără apă caldă menajeră: Termoelectrica a anunțat noi deconectări în sectorul Buiucani # UNIMEDIA
„Termoelectrica” S.A. informează consumatorii din sectorul Botanica despre executarea lucrărilor planificate de reparație capitală a utilajului termotehnic. Aceste intervenții sunt esențiale pentru buna funcționare și siguranța sistemului centralizat de termoficare în sezonul rece 2025–2026.
20:10
Vin alegerile parlamentare: Moldovenii, îndemnați de ASP să verifice valabilitatea actelor de identitate # UNIMEDIA
În vederea asigurării exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Agenția Servicii Publice îndeamnă toți cetățenii Republicii Moldova să verifice valabilitatea actelor de identitate pe care le dețin și, după caz, să întreprindă acțiunile necesare pentru preschimbarea acestora până la data scrutinului.
19:50
Nicio dronă rusească nu a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, noaptea trecută. Precizările Ministerul Apărării # UNIMEDIA
Spațiul aerian al Republicii Moldova nu a fost survolat de vreo dronă rusească noaptea trecută. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de Alla Diaconu, șefa Direcției comunicare strategică a Marelui Stat Major al Armatei Naționale.
19:40
Pașaport valabil minimum 90 de zile și autorizație ETA-IL: Vezi condițiile pe care trebuie să le respecți pentru a putea intra în Israel # UNIMEDIA
Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel reamintește că, în conformitate cu informațiile recepționate de la Autoritatea pentru Populație și Imigrație din Statul Israel, cetățenii Republicii Moldova care doresc să intre în Statul Israel trebuie să dețină un pașaport care este valabil pentru cel puțin 90 de zile după data intrării în Statul Israel (și, în orice caz, care să nu expire înainte de data planificată a plecării), precum și o autorizație electronică de călătorie.
19:20
(video) De la curieri de droguri, la consumatori. Șapte persoane prinse cu narcotice în capitală, au fost încătușate de polițiști # UNIMEDIA
Polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) al Direcției de Poliție Chișinău au reținut șapte persoane implicate în deținerea și distribuirea substanțelor narcotice, se arată într-un comunicat.
