Scandal financiar în inima UE. Parlamentul European cere returnarea a 4,3 milioane de euro cheltuiți ilegal de grupul de extrema dreapta

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel reamintește că, în conformitate cu informațiile recepționate de la Autoritatea pentru Populație și Imigrație din Statul Israel, cetățenii Republicii Moldova care doresc să intre în Statul Israel trebuie să dețină un pașaport care este valabil pentru cel puțin 90 de zile după data intrării în Statul Israel (și, în orice caz, care să nu expire înainte de data planificată a plecării), precum și o autorizație electronică de călătorie.