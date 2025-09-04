BEP și UJM au făcut un schimb de opinii privind desfășurarea procesului electoral
UNIMEDIA, 4 septembrie 2025 18:10
Membrii Misiunii de Observare a Uniunii Juriștilor din Moldova (UJM) s-au întâlnit cu reprezentanții Blocului Electoral Patriotic (BEP), Vlad Batrîncea, Olga Cebotari și Nicolae Fomov.
• • •
Acum 15 minute
18:10
18:10
(video) „Lenuța a sunat la Moscova, a vorbit cu Șor”: Două persoane, reținute pentru corupere electorală în urma perchezițiilor de la nord # UNIMEDIA
Două persoane au fost reținute în urma perchezițiilor de dimineață, din nordul țării. „Investigațiile au stabilit că un grup de oameni, cu roluri bine determinate și afiliate organizației criminale „Șor”, urmăreau coruperea electoratului în perspectiva alegerilor parlamentare din 2025”, menționează Poliția.
Acum o oră
17:40
(video) Trump, scandal cu un jurnalist polonez care l-a întrebat despre Putin: „Găsește-ți alt loc de muncă!” # UNIMEDIA
Președintele Donald Trump a reacționat dur miercuri în Biroul Oval, spunând unui reporter să-și găsească un alt loc de muncă după ce a fost întrebat de ce nu a luat nicio măsură împotriva președintelui rus Vladimir Putin, în ciuda războiului continuu din Ucraina, transmite adevarul.ro.
17:30
(foto) Accident grav la Anenii Noi: Un biciclist, transportat la spital, după ce a fost lovit de un BMW. Acesta traversa neregulamentar strada # UNIMEDIA
Un biciclist de 35 de ani a fost lovit de un BMW, condus de un tânăr de 24 de ani, în apropierea localității Chetrosu din Anenii Noi. Potrivit Poliției, acesta traversa neregulamentar strada.
Acum 2 ore
17:20
Răsturnare de situație în cazul Mariei Kovalciuk: Tânăra care a fost torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii. Ce s-a întâmplat după interviul șocant # UNIMEDIA
Maria Kovalciuk, tânăra din Ucraina care a șocat opinia publică cu povestea sa despre agresiunile suferite după o petrecere în Dubai, este acum ea însăși chemată în instanță în trei țări, fiind acuzată de calomnie de către presupușii agresori care susțin că tot ce a povestit ea ar fi fost o minciună, scrie protv.ro.
17:10
(video) Descinderi la Cahul: Polițiștii au găsit droguri de 200.000 lei și muniții la un bărbat de 53 de ani. Ce pedeapsă riscă acesta # UNIMEDIA
Polițiștii Direcției Investigații Sud a INI au descins la domiciliul unui bărbat de 53 de ani din raionul Cahul, bănuit de păstrarea și consumul de droguri. În urma perchezițiilor, oamenii legii au depistat substanțe narcotice în valoare de circa 200.000 de lei și mai multe muniții deținute ilegal.
16:50
(foto) Incendiu la Parlament: Toate persoanele au fost evacuate de urgență. Pompierii, la fața locului # UNIMEDIA
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a fost alertat să intervină la clădirea Parlamentului Republicii Moldova, de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 105, după declanșarea sistemului de alarmă la incendiu. Potrivit instituției, a izbucnit un scurtcircuit la blocul de alimentare al liftului.
16:40
Doliu în lumea modei: Giorgio Armani, celebrul designer italian, s-a stins din viață la 91 de ani # UNIMEDIA
A murit celebrul designer italian, Giorgio Armani. Potrivit Corriere della Sera, acesta avea 91 de ani.
Acum 4 ore
16:10
Moldova, sub amenințarea focului, timp de 10 zile: Meteorologii au emis Cod Galben de pericol de incendiu. Când intră în vigoare # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis joi, 4 septembrie 2025, o avertizare Cod Galben de pericol de incendiu. Alerta este valabilă în perioada 5-15 septembrie 2025.
16:00
„Inima Moldovei”, manifestație la Judecătoria Cahul: „Perchezițiile și reținerea colegilor noștri nu au nicio bază legală. PAS nu suportă criticile noastre” # UNIMEDIA
Reprezentanții Partidului Republican „Inima Moldovei” au desfășurat o acțiune în fața Judecătoriei Cahul în sprijinul membrilor reținuți ai partidului.
15:50
Administrația Orhei a inaugurat încă un proiect de infrastructură rutieră. După o reconstrucție complexă, strada Ion Neculce din sectorul Slobozia Doamnei a devenit sigură pentru șoferi și pietoni.
15:50
15:40
Marian Lupu, după mesajul poliției despre „vot”: Nu vă jucați cu răbdarea oamenilor, oricum veți pierde puterea # UNIMEDIA
„Campania lansată de Inspectoratul General al Poliției „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul” este un afront adus cetățenilor și o sfidare a bunului simț”. De această părere este liderul Mișcării Respect Moldova, Marian Lupu.
15:30
În plină campanie electorală, Mitropolitul Vladimir îndeamnă preoții să se abțină de la propagandă și să nu se implice în jocurile politice # UNIMEDIA
Mitropolitul Moldovei, Vladimir, îndeamnă preoții să se abțină de la propagandă și să nu se implice în jocuri politice, înaintea alegerilor parlamentare. „Amvonul este loc exclusiv pentru răspândirea Cuvântului Evangheliei și niciun alt îndemn sau mesaj, care ar putea dezbina și tulbura societatea, nu trebuie să răsune de acolo”, a menționat Mitropolitul Vladimir.
15:30
Renato Usatîi: Partidul Nostru va reduce numărul de deputați de la 101 la 51, va lichida consiliile raionale și va comasa trei scrutine - alegerile parlamentare, prezidențiale și locale # UNIMEDIA
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat la Nisporeni că formațiunea sa va promova în viitorul Parlament reducerea numărului de deputați de la 101 la 51 și lichidarea consiliilor raionale. Potrivit acestuia, economiile realizate, estimate la sute de milioane de lei, vor fi direcționate către proiecte de dezvoltare a localităților.
15:30
Război pentru averea lui Alain Delon: Fiul lui, Alain-Fabien, își dă în judecată frații pentru a anula testamentul marelui actor # UNIMEDIA
Scandalul privind moștenirea lăsată de Alain Delon ia amploare! Cel mai tânăr dintre copiii actorului, Alain-Fabien, a depus la tribunal o cerere prin care solicită anularea testamentului întocmit în noiembrie 2022, pe motiv că tatăl său nu ar mai fi avut discernământ în momentul redactării, scrie protv.ro.
15:00
Scandal financiar în inima UE. Parlamentul European cere returnarea a 4,3 milioane de euro cheltuiți ilegal de grupul de extrema dreapta # UNIMEDIA
Parlamentul European se confruntă cu un nou scandal de proporții, după ce o investigație internă a evidențiat nereguli financiare grave comise de fostul grup politic de extremă dreapta Identity and Democracy (ID), din care făceau parte partide precum „Rassemblement National” (Adunarea Nașională) condus de Marine Le Pen și „Alternativa pentru Germania” (AfD), scrie adevarul.ro.
14:40
(video) „L-au omorât!” Apropiații tânărului găsit strangulat în pădure, după ce a dispărut de la Aeroport: „Nu a venit el din Londra, a lăsat banii undeva și s-a sinucis. Aberații!” # UNIMEDIA
Cazul morții lui Anatol Fedoruța din Cotiujenii Mici ridică semne de întrebare în rândul celor apropiați tânărului. Aceștia refuză să creadă în varianta unei sinucideri și cer anchetă corectă, după ce primul a fost găsit strangulat într-o pădure din localitatea Ivancea, la trei săptămâni după dispariția sa misterioasă din Aeroportul Chișinău. „Nu a venit el din Londra ca să moară aici. Aberații!”, spune o tânără pe rețele.
Acum 6 ore
14:20
Cel mai mare aisberg din lume, A23a, „se destramă rapid” în mai multe bucăți „foarte mari”, au anunțat oamenii de știință de la British Antarctic Survey (BAS), transmite CNN, potrivit hotnews.ro.
14:10
China construiește un „Canal de Suez” terestru care să lege Europa și Asia, ocolind rutele maritime controlate de SUA # UNIMEDIA
China construiește în tăcere rute alternative pentru a-și exporta bunurile către Europa fără a trece prin Marea Chinei de Sud, evitând tensiunile cu SUA și aliații săi din regiune, scrie adevărul.ro.
14:00
13:40
(video) 8 kg de droguri de 6.000.000 lei, ridicate de la un tânăr, la Botanica: Narcoticele, camuflate într-un colet cu piese auto, au fost transmise de peste hotare # UNIMEDIA
Patru persoane – trei bărbați cu vârste de 22, 49 și 56 de ani, cetățeni străini, și o femeie de 55 de ani – au fost reținute de polițiști pentru 72 de ore, fiind suspectate de păstrarea și comercializarea substanțelor narcotice în proporții deosebit de mari pe teritoriul capitalei.
13:30
Clădire cu un etaj „fantomă”: CNA și procurorii au descins la o firmă de construcții din Strășeni, după încălcări grave. A fost deschis un dosar penal # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi acțiuni procesuale într-o cauză penală care vizează o companie de construcție, suspectată de executarea unor lucrări cu încălcarea prevederilor legale în domeniul construcțiilor.
13:10
(foto) Moldoveancă, Cristina Scarlevschi, seamănă că două picături de apă cu Iustina Loghin: Ispitele au fost filmate una lângă alta # UNIMEDIA
Fosta concurentă de la Insula Iubirii, Iustina Loghin, și ispita Cristina Scarlevschi seamănă izbitor. Cele două au participat la vizionarea finalei Insula Iubirii, acolo unde au fost filmate una lângă alta, scrie spynews.ro.
12:40
Economia Rusiei stagnează: Țara ar putea intra în recesiune din cauza dobânzilor ridicate # UNIMEDIA
German Gref, CEO-ul celei mai mari bănci din Rusia, Sberbank, a avertizat joi că economia se află în stagnare și că, dacă banca centrală nu va reduce semnificativ dobânzile, țara va intra în recesiune, scrie adevarul.ro.
Acum 8 ore
12:20
Tensiune explozivă la PSG: Ucraineanul Zabarnîi cere alungarea rusului Safarov din vestiarul campioanei Europei # UNIMEDIA
Unul dintre punctele forte ale echipei franceze de fotbal PSG din sezonul trecut, în care a devenit campioana Europei, a fost unitatea, reușită sub îndrumarea spaniolului Luis Enrique. Acest lucru nu mai pare o certitudine, având în vedere coexistența forțată dintre portarul rus Matvey Safonov (26 de ani) și noua achiziție, ucraineanul Illia Zabarnîi (23 de ani), ținând cont de conflictul militar existent între țările lor, transmite adevarul.ro.
12:10
Scumpiri „fără frâne” la carburanți: Prețul motorinei crește mâine cu încă 7 bani. Cât va costa benzina # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță prețuri și mai mari la carburanți pentru mâine, 5 septembrie. Șoferii vor trebui să achite pentru litrul de benzină cu 4 bani mai mult, iar pentru cel de motorină cu 7 bani mai mult decât astăzi.
12:10
Tragedia cu funicularul „Glória” din Portugalia: Ce spune MAE despre prezența moldovenilor printre victime # UNIMEDIA
Autoritățile de la Chișinău monitorizează situația din Lisabona, după accidentul tragic produs la funicularul „Glória”. Până la această oră, nu există indicii că printre victime s-ar afla cetățeni ai Republicii Moldova, au anunțat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe.
11:50
Promisiuni înainte de parlamentare. Președintele Consiliului European: UE va demara procedurile de preaderare cu Moldova după 28 septembrie # UNIMEDIA
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat, la București, că Uniunea Europeană va deschide procedura de preaderare a Republicii Moldova în această toamnă, potrivit tvrinfo.ro
11:50
(foto) „Mi-am făcut fața varză”: Influencerul din America, Edsta, rănit după o căzătură cu trotineta în centrul Bucureștiului # UNIMEDIA
Edsta, creator de conținut și regizor, stabilit în New York, s-a accidentat după ce a căzut cu trotineta în centrul Capitalei. Artistul de 32 de ani, născut în România și mutat cu familia în Atlanta la vârsta de 8 ani, a revenit pentru prima dată în vizită după 24 de ani.
11:40
Irina Vlah, liderul „Inima Moldovei”: Este absolut evident că avem de-a face cu dosare cusute cu aţă albă şi pornite la indicaţii strict politice # UNIMEDIA
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, în cadrul unui briefing de presă, a declarat că toate acţiunile din ultimele zile, îndreptate împotriva sa și a echipei pe care o conduce „sunt strict motivate politic” și sunt încercări disperate ale guvernării de a-i reduce la tăcere „prin percheziţii, instrumentarea de dosare, aruncarea în spaţiul public a unor interceptări care nu au nimic în comun cu Partidul Republican „Inima Moldovei”, inducerea în eroare cu bună ştiinţă a opiniei publice”.
11:40
Scene revoltătoare în Italia: O badantă moldoveancă, arestată beată, după ce bătrâna de care îngrijea a fost găsită seminudă, printre excremente și cu vânătăi # UNIMEDIA
O moldoveancă în vârstă de 49 de ani, angajată de câteva zile în Italia ca îngrijitoare a unei vârstnice cu dizabilități, a fost arestată și dusă la închisoarea pentru femei Secondigliano din Napoli. Ea este acuzată de rele tratamente, tâlhărie, furt, amenințări și ultraj, transmite rotalianul.com.
11:30
Universitatea Harvard a obţinut o victorie judiciară împotriva lui Trump. „A folosit antisemitismul ca perdea de fum” # UNIMEDIA
O judecătoare a dispus miercuri anularea îngheţării finanţării Universităţii Harvard de către administraţia preşedintelui american Donald Trump, o victorie pentru instituţia care a devenit simbolul cruciadei liderului de la Casa Albă împotriva unei părţi a universităţilor din SUA, scrie digi24.ro.
11:20
(stop cadru) Vasile Botnaru, la ședința CA: Pe mine mă „kumarește” aglomerația asta de termeni # UNIMEDIA
În cadrul ședinței Consiliului Audiovizualului, jurnalistul Vasile Botnaru a critivat modul de prezentare a unor informații în timpul transmisiunilor live, ironizând numerotările de tip „14.4” sau „14.5” folosite. „Pe mine mă cam „kumarește” aglomerația asta de termeni”, a declarat Botnaru.
11:00
11:00
Colectivul IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” anunță trecerea în eternitate a lui Serghei Petroșișin (n. 17.10.1961), medic reabilitolog în cadrul Secției Recuperare și Medicină Fizică.
10:40
10:30
Irina Vlah către Misiunea APCE: Poliţia şi partidul de guvernare au acţionat cu bună ştiinţă în vederea discreditării formaţiunii noastre şi inducerii în eroare a opiniei publice # UNIMEDIA
Irina Vlah, Preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, s-a întâlnit ieri cu membrii Misiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova.
10:30
Cei 4 indivizi care au bătut și au jefuit un belgian, de Ziua Independenței, s-au predat omenilor legii: Poliția a pornit o cauză penală # UNIMEDIA
Toți cei patru tineri care pe data de 27 august au bătut și au jefuit un belgian, în centrul capitalei, s-au predat benevol Poliției. Potrivit informațiilor, a fost pornită o cauză penală.
Acum 12 ore
10:20
10:10
Compania Google, condamnată la despăgubiri de 425 de milioane de dolari pentru încălcarea vieții private # UNIMEDIA
Compania Google a fost condamnată miercuri în Statele Unite să plătească 425,7 milioane de dolari despăgubiri către aproape 100 de milioane de utilizatori pentru încălcarea vieţii lor private, conform deciziei unui juriu al unei curţi federale din San Francisco, scrie adevarul.ro.
10:00
(foto) Incendiu uriaș în plină noapte la Sîngureni: Un grajd cu sute de capre a luat foc. Pompierii au luptat cu flăcările peste 6 ore # UNIMEDIA
Trei sute de animale au fost salvate de pompieri dintr-un incendiu uriaș izbucnit în noaptea de 4 septembrie 2025 într-o gospodărie din satul Sîngureni, raionul Rîșcani, se arată într-un comunicat.
09:50
NIXON este un simbol al excelenței în locuire și definește pasiunea noastră pentru a crea un spațiu de locuit care să vă inspire în fiecare zi. De la designul modern și materialele de înaltă calitate, la facilitățile de clasă mondială și localizarea strategică, NIXON nu este doar un loc de trai, ci o experiență inegalabilă, o afirmare a luxului și confortului Dvs.
09:40
34 de ani de existență. Lucrătorii vamali își sărbătoresc, astăzi, ziua profesională: Ce mesaj le-a transmis conducerea # UNIMEDIA
Lucrătorii vamali își sărbătoresc, astăzi, ziua profesională. Cu acest prilej, directorul Serviciului Vamal le-a adresat un mesaj de felicitare.
09:40
Fără viză în Emirate Arabe Unite: Moldovenii vor putea călători liber de astăzi. Care este perioada # UNIMEDIA
Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind abolirea reciprocă a regimului de vize intră în vigoare începând de astăzi, 4 septembrie.
09:30
(video) Descinderi de amploare în nordul țării: PCCOCS, INI și „Fulger” efectuează peste 40 de percheziții într-un dosar de finanțare ilegală # UNIMEDIA
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS”Fulger” au descins, la primele ore ale dimineții, cu peste 40 de percheziții în nordul țării.
09:20
„Am strigat la el, dar era târziu”: Noi detalii despre accidentul teribil de la Botoșani, în care 3 moldoveni și-au pierdut viața # UNIMEDIA
Noi detalii despre accidentul teribil de la Botoșani, în care trei trei moldoveni și-au pierdut viața. Din declarațiile unui pasager, se pare că şoferul autoturismului a adormit la volan şi s-a izbit în microbuz, scrie presa română.
09:10
Bine ați venit în Eden! Situat în cea mai pitorească regiune din sectorul Buiucani, acest complex locativ este mai mult decât un simplu loc de trai, aici veți găsi un adevărat refugiu de aglomerația și zgomotul orașului.
09:10
Trump îl amenință pe Putin că „ceva se va întâmpla” dacă nu răspunde așteptărilor sale privind Ucraina # UNIMEDIA
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri, în faţa presei, că „ceva se va întâmpla” dacă liderul de la Kremlin nu răspunde aşteptărilor sale privind încheierea negociată a războiului în Ucraina, scrie presa română.
08:50
Vin banii pe cardurile părinților: Primele plăți din „ajutorul pentru școală” deja au fost transferate # UNIMEDIA
Ajutorul de școală promis de guvern a început să ajungă pe cardurile părinților. Astfel, pe data de 3 septembrie, mai mulți beneficiari au primit transferul.
