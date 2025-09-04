VIDEO // Marian Lupu: Vom proteja votul cetățenilor la alegerile din 28 septembrie!
SafeNews, 4 septembrie 2025 07:10
Președintele Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, susține că formațiunea pe care o conduce nu va recunoaște rezultatele unor alegeri fraudate și a subliniat importanța mobilizării tuturor partidelor de opoziție pentru a asigura transparența scrutinului din 28 septembrie. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Gonța Media". Potrivit lui Lupu, dacă PAS va fi declarat învingătorul
Acum 5 minute
07:30
Persoanele ajunse în Centrul de Plasament Temporar al Străinilor vor fi supuși înregistrării dactiloscopice obligatorii, printr-un sistem informațional automatizat al statului. Într-un proiect aprobat de Guvern se menționează că măsura are ca scop prevenirea utilizării identităților false și sporirea siguranței atât pentru cetățeni, cât și pentru persoanele aflate în custodie publică, transmite ipn.md. „Obligativitatea înregistrării dactiloscopice
Acum 15 minute
07:20
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) își propune ca, în următorii patru ani, să stimuleze economia Republicii Moldova astfel încât veniturile populației active — salariați din mediul privat, profesori, medici, polițiști și liber-profesioniști — să se dubleze. Potrivit deputatului PAS Radu Marian, formațiunea va sprijini 25 de mii de întreprinderi prin Planul de Creștere UE, va oferi
Acum 30 minute
07:10
Acum o oră
07:00
Un microfon lăsat pornit i-a surprins pe Putin și Xi vorbind despre prelungirea vieții prin transplanturi # SafeNews
Miercuri, președintele rus Vladimir Putin și omologul său chinez Xi Jinping au fost surprinși discutând despre transplanturi de organe și posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani. Momentul a avut loc în timpul paradei militare organizate de China pentru a marca 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial,
06:50
Războiul dintre Ryanair și Spania se intensifică: Compania aeriană low-cost anulează aproape 40 de rute. # SafeNews
De mai mulți ani, compania aeriană low-cost irlandeză Ryanair duce un război fiscal tensionat cu operatorul spaniol de aeroporturi Aena, aflat sub control de stat. Compania low-cost susține că Spania percepe „taxe excesive" pentru zborurile care tranzitează aeroporturile sale. Între timp, Aena afirmă că tarifele sale nu se numără printre cele mai mari din Europa,
06:40
Sergiu Russu, adjunct al procurorului general, este propus pentru promovarea evaluării externe de integritate. Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea acestuia și a transmis raportul Consiliului Superior al Procurorilor, care urmează să ia o decizie în termen de 30 de zile, transmite IPN. Potrivit unui comunicat de presă al Comisiei, Sergiu Russu îndeplinește
Acum 2 ore
06:30
Donald Trump îl primeşte la Casa Albă pe preşedintele polonez Karol Nawrocki. Războiul din Ucraina, pe lista discuțiilor # SafeNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, îl primeşte miercuri la Casa Albă pe noul preşedinte polonez Karol Nawrocki, după ce l-a susţinut cu succes în campania electorală pe naţionalistul conservator. Întâlnirea lor se va concentra, cel mai probabil, pe războiul Rusiei în Ucraina şi pe securitatea energetică, anunță Digi24.ro cu referire la Reuters. Trump a transmis invitaţia la câteva zile
06:20
Bulgaria nu va deschide nicio anchetă privind bruierea avionului Ursulei von der Leyen: „Nu este nimic neobişnuit în asta”, afirmă premierul Jeliazkov # SafeNews
Nu există niciun motiv pentru a investiga incidentul în care a fost implicată aeronava preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, întrucât bruierea unui semnal GPS nu este considerată o ameninţare hibridă sau cibernetică, a afirmat prim-ministrul bulgar Rosen Jeliazkov, potrivit Digi24. Declaraţia sa urmează unei relatări de luni a Serviciului de informare al guvernului despre
06:10
VIDEO // Pe Viaduct, la intersecția străzii București și bulevardul Dacia, a fost creată o nouă bandă pentru a fluidiza traficul rutier # SafeNews
Lucrările pentru amenajarea unei benzi de întoarcere la intersecția străzilor București și bulevardul Dacia din capitală, destinată fluidizării traficului într-una dintre cele mai aglomerate zone ale orașului, au fost finalizate, anunță autoritățile municipale. Pentru realizarea acestui obiectiv au fost efectuate lucrări complexe: excavația fundației, așternerea de balast de nisip și strat de piatră, montarea bordurilor
Acum 24 ore
17:00
FOTO // Accident feroviar: un vagon autonom s-a ciocnit cu un camion în raionul Anenii Noi # SafeNews
Un vagon autonom s-a ciocnit cu un camion în apropierea localității Socoleni, raionul Anenii Noi. Incidentul s-a produs în cursul zilei de astăzi, însă deocamdată nu sunt cunoscute cauzele exacte care au dus la producerea accidentului. Autoritățile nu au oferit, pentru moment, informații privind eventuale victime sau starea celor implicați în coliziune.
16:40
Training de lux pentru 30 de funcționari români, în ciuda măsurilor de austeritate: 7 au plecat pe Coasta de Azur, deși ministrul a anulat deplasările # SafeNews
Sunt instituții care par imune la criza economică și măsurile de austeritate în românia. 30 de angajați din Ministerul Fondurilor Europene, printre care și un director, și-au aranjat două excursii de pregătire în Franța, pe Coasta de Azur, și în Cipru, al căror cost se ridică la o jumătate de milion de lei. Ministrul Dragoș
16:30
VIDEO // Trafic ilegal de droguri și etnobotanice în raionul Orhei: cinci persoane reținute după percheziții # SafeNews
Cinci persoane, patru bărbați și o femeie cu vârste între 35 și 71 de ani, au fost reținute pentru trafic ilegal de droguri, etnobotanice și analogii acestora, în urma unor percheziții efectuate la cinci adrese din raionul Orhei. În cadrul acțiunilor, au fost descoperite și ridicate cantități de marijuana și dispozitive artizanale utilizate pentru consumul
16:20
Guvernul aprobă un nou regulament pentru managementul traficului aerian, aliniat la standardele UE # SafeNews
Guvernul Republicii Moldova a adoptat un regulament care instituie un sistem de evaluare și monitorizare a serviciilor de management al traficului și navigației aeriene. Măsura vine în contextul alinierii progresive la cerințele Uniunii Europene și urmărește să crească siguranța pasagerilor și calitatea serviciilor din domeniul aviației civile. Noul cadru reglementar stabilește indicatori de performanță clari
16:10
Un microfon lăsat pornit i-a surprins pe Vladimir Putin și Xi vorbind despre prelungirea vieții prin transplanturi de organe # SafeNews
Când președintele rus Vladimir Putin a mers umăr la umăr cu omologul său chinez Xi Jinping, miercuri la Beijing, un microfon deschis i-a surprins discutând despre transplanturi de organe și posibilitatea ca oamenii să poată trăi până la 150 de ani, relatează Reuters. Momentul a avut loc în timp ce Putin și Xi mergeau alături de
16:00
Un șofer de 38 de ani a fost tras pe dreapta de către polițiștii de patrulare din Chișinău, după ce a fost observat conducând haotic pe o stradă din sectorul Buiucani al Capitalei. Comportamentul acestuia a stârnit suspiciuni, motiv pentru care a fost supus testării pentru substanțe narcotice. Rezultatul expertizei a confirmat prezența marijuanei în
15:50
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat procedura de evaluare a adjunctului Procurorului General, domnul Sergiu Russu. Potrivit concluziilor Comisiei, procurorul corespunde criteriilor de integritate financiară și etică. În urma evaluării, Comisia a emis un raport cu propunerea de promovare a evaluării externe. Documentul a fost transmis astăzi atât procurorului Sergiu Russu, cât și Consiliului
15:40
NATO se aşteaptă ca reuniunea de joi de la Paris a Coaliţiei Voluntarilor să ”clarifice” angajamentul europenilor în cadrul garanţiilor de securitate ale Ucrainei # SafeNews
Reuniunea de joi, la Paris a Coaliţiei Voluntarilor urmează să permită "clarificarea" angajamentului europenilor în cadrul garanţiilor de securitate ale Ucrainei – în aşteptarea contribuţiei americane -, îşi exprimă speranţa miercuri, optimist, secretarul general al NATO Mark Rutte, relatează AFP. "Mă aştept să avem mâine (joi), sau la puţin timp după aceea, o idee clară
15:30
VIDEO // Operațiune antidrog în Chișinău: 7 persoane reținute pentru trafic și consum de droguri în trei sectoare din capitală # SafeNews
O amplă operațiune antidrog desfășurată de Batalionul de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) al Direcției de Poliție Chișinău a dus la reținerea a șapte persoane implicate în deținerea, consumul și distribuirea de substanțe narcotice. Intervențiile au avut loc în sectoarele Centru, Buiucani și Rîșcani ale capitalei, iar printre drogurile depistate se numără hașișul și PVP,
15:10
FOTO // Un adolescent fără permis a cauzat un accident grav pe traseul Glodeni – Moara Domnească # SafeNews
Un adolescent a fost transportat la spital după un accident rutier produs marți, 2 septembrie, pe traseul dintre Glodeni și Moara Domnească. Trei autovehicule au fost implicate în coliziune, iar la fața locului au intervenit echipaje de poliție, pompieri și ambulanță. Conform primelor date furnizate de autorități, impactul a avut loc între un BMW condus
14:50
VIDEO // Incident pe mare în Grecia, între Samothraki și Thasos: pescarii turci au tras focuri în aer, în timpul unei confruntări tensionate cu navele grecești # SafeNews
Pescarii greci se plâng de mai multă vreme că navele de pescuit din Turcia intră în apele teritoriale ale Greciei. Marți, tensiunile au generat o confruntare, scriu publicațiile elene Kathimerini și To Vima. Un incident grav a avut loc marți seara în Marea Traciei, când pescarii turci au tras focuri de avertisment în timpul unei
14:40
Autoritățile denunță intensificarea atacurilor hibride ale Rusiei în prag de alegeri. Daniel Vodă: „Votul onest contează și face diferența” # SafeNews
Autoritățile de la Chișinău trag un semnal de alarmă privind intensificarea tentativelor de destabilizare a Republicii Moldova din partea Federației Ruse, odată cu apropierea alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie. În cadrul unei conferințe de presă, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a declarat că Moscova recurge la un arsenal larg de acțiuni subversive
14:10
Guvernul actualizează rețeaua de drumuri naționale și locale pentru o gestionare mai eficientă # SafeNews
Guvernul Republicii Moldova a luat o măsură importantă pentru gestionarea mai eficientă a rețelei de drumuri naționale și locale, prin aprobarea unei actualizări a listelor drumurilor de interes raional. Această decizie urmărește să corecteze și să clarifice denumirile și clasificarea unor segmente rutiere care anterior nu aveau o atribuire clară sau erau denumite greșit, ceea
14:10
Unde își ține un oligarh rus iahtul de 700 de milioane de dolari, dotat cu sistem antirachetă și submarin, ca să nu-i fie confiscat # SafeNews
Roman Abramovici, oligarhul rus aflat pe lista de sancțiuni a Occidentului, continuă să își mențină iahtul ultra-luxos „Eclipse" în stare impecabilă, departe de apele Uniunii Europene. Nava, evaluată la aproximativ 700 de milioane de dolari, a stat ancorată aproape trei ani în portul Marmaris, Turcia, funcționând continuu și consumând zilnic circa o tonă de motorină.
13:50
Incident grav la granița cu Moldova: Un tânăr a murit după ce polițiștii de frontieră ucraineni au deschis focul asupra a doi bărbați # SafeNews
Pe 1 septembrie, polițiștii de frontieră ucraineni au intervenit la granița cu Moldova, unde au surprins doi bărbați care încercau să treacă ilegal frontiera, sărind peste barierele de protecție. Conform declarației Direcției Regionale Sud a Serviciului de Grăniceri de Stat din Ucraina, cei doi nu au răspuns somațiilor de a se opri, iar forțele de
13:40
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a lansat acuzații grave la adresa Comisiei Electorale Centrale (CEC) și a justiției, după ce ședința de examinare a dosarului formațiunii sale a fost devansată de pe 4 pe 3 septembrie. Într-un clip video publicat pe rețelele sociale, aceasta a calificat decizia drept „o răfuială politică deschisă". „CEC a
13:30
Rusia cere recunoașterea internațională a regiunilor ucrainene anexate. Lavrov: Doar așa e posibilă o „pace durabilă” # SafeNews
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că o pace durabilă cu Ucraina poate fi obținută doar dacă noile realități teritoriale sunt recunoscute pe plan internațional. Moscova insistă ca regiunile anexate, inclusiv Donețk, Lugansk, Herson, Zaporojie și Crimeea, să fie acceptate oficial ca parte a Rusiei. Rusia solicită recunoaşterea internaţională ca parte a teritoriului
12:50
Operațiunea dezinfectarea. Cum șterg nord-coreenii urmele prezenței lui Kim Jong-un în camera în care s-a văzut cu Vladimir Putin # SafeNews
Imagini publicate miercuri pe mai multe rețele sociale de către jurnaliștii ruși prezenți la întâlnirea dintre Vladimir Putin și Kim Jong-un arată ceea ce pare a fi un agent de la serviciile speciale nord-coreene care dezinfectează toate suprafețele pe care le-a atins liderul suprem de la Phenian la întâlnirea cu omologul său de la Moscova.
12:30
Dmitry Gordon: Kremlinul investește sute de milioane într-un plan secret pentru instaurarea unui guvern pro-rus în Moldova la alegerile din septembrie # SafeNews
Jurnalistul ucrainean Dmitry Gordon a dezvăluit pe site-ul său un plan amplu al Kremlinului de a schimba guvernarea din Republica Moldova cu una pro-rusă, în vederea alegerilor parlamentare din septembrie. Potrivit surselor apropiate Kremlinului, acest scenariu reprezintă o amenințare serioasă nu doar pentru Chișinău, ci și pentru Ucraina și securitatea întregii Europe. După o luptă
12:20
Guvernul lansează un program ambițios de digitalizare a sănătății: dosar electronic, programări și rețete online până în 2030 # SafeNews
Cabinetul de miniștri a dat undă verde unui nou program național dedicat transformării digitale a sistemului medical, care va fi implementat în perioada 2025-2030. Obiectivul principal este modernizarea serviciilor medicale prin tehnologii inovatoare, menite să simplifice activitatea personalului medical și să îmbunătățească accesul pacienților la tratamente și consultații. Programul prevede
12:00
Vladimir Putin nu conspiră cu Xi Jinping și Kim Jong-un împotriva Statelor Unite, a declarat Iuri Ushakov, consilier pentru politică externă a Kremlinului ca răspuns la afirmația lui Trump că „este dezamăgit” de Putin și că acesta conspiră împotriva SUA prin vizita în China, potrivit Reuters. „Fie ca preşedintele Xi şi poporul minunat al Chinei să aibă […] Articolul Rusia, răspuns după acuzația lui Trump că Putin conspiră cu China și Coreea de Nord apare prima dată în SafeNews.
11:50
Președintele Maia Sandu felicită Armata Națională la 34 de ani de la înființare: „Țara are grijă de cei care au grijă de țară” # SafeNews
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat astăzi un mesaj de felicitare Armatei Naționale cu prilejul împlinirii a 34 de ani de la crearea instituției. În mesajul său publicat pe Facebook, șefa statului a subliniat rolul esențial al armatei ca simbol al curajului, disciplinei și devotamentului față de țară. „Am spus militarilor că pacea nu […] Articolul Președintele Maia Sandu felicită Armata Națională la 34 de ani de la înființare: „Țara are grijă de cei care au grijă de țară” apare prima dată în SafeNews.
11:40
FOTO // Accident grav la Botoșani: Trei moldoveni au murit în urma unei coliziuni între un microbuz și un autoturism. Află detalii # SafeNews
Un microbuz şi un autoturism au fost implicate, miercuri dimineaţă, într-un accident rutier produs pe DN 24C, în judeţul Botoşani. Au fost implicate 21 de persoane, dintre care şapte au fost descarcerate. Trei persoane, cetăţeni moldoveni, au fost declarate decedate, fiind vorba despre şoferul şi doi pasageri din autoturism. O victimă în stare gravă a […] Articolul FOTO // Accident grav la Botoșani: Trei moldoveni au murit în urma unei coliziuni între un microbuz și un autoturism. Află detalii apare prima dată în SafeNews.
11:20
Ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat miercuri faptul că fostul deputat Constantin Țuțu urmează să ajungă în Republica Moldova joi, 4 septembrie. Declarația oficialului vine în contextul informațiilor apărute anterior privind revenirea acestuia în țară. Totuși, Misail-Nichitin a precizat că mai multe detalii urmează să fie oferite de către Procuratura competentă, care gestionează cazul. […] Articolul VIDEO // Ministrul de Interne confirmă: Constantin Țuțu revine joi la Chișinău apare prima dată în SafeNews.
11:10
Ministrul Apărării: „Încă nu e confirmat că o dronă rusească a pătruns în R. Moldova, dar riscurile cresc” # SafeNews
Ministerul Apărării examinează informațiile apărute recent în mediul online, conform cărora o dronă militară lansată de Rusia ar fi putut traversa spațiul aerian al Republicii Moldova în cursul nopții trecute. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că, până la această oră, nu există confirmări oficiale în acest sens, însă instituțiile responsabile sunt în alertă și […] Articolul Ministrul Apărării: „Încă nu e confirmat că o dronă rusească a pătruns în R. Moldova, dar riscurile cresc” apare prima dată în SafeNews.
11:10
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 3 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
11:00
LIVE // Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 septembrie 2025 # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:50
VIDEO // Poliția Națională lansează campania „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul”. Află detalii # SafeNews
Începând de astăzi, Poliția Națională desfășoară o campanie de prevenire dedicată siguranței procesului electoral, sub un mesaj ferm: „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul”. Campania are ca scop principal informarea cetățenilor și descurajarea oricărei tentative de influențare ilegală a votului. Reprezentanții instituției subliniază că acțiunea nu urmărește sancționarea, ci educarea și responsabilizarea […] Articolul VIDEO // Poliția Națională lansează campania „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul”. Află detalii apare prima dată în SafeNews.
10:30
Primele informații oferite de Procuratura Anticorupție privind reținerea lui Vladimir Andronachi # SafeNews
Procuratura Anticorupție a anunțat că, în seara zilei de 2 septembrie 2025, un fost deputat al Parlamentului Republicii Moldova a fost reținut pentru 72 de ore. Acesta este cercetat într-un dosar penal deschis pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută de articolul 243, alineatul (3), litera b) din Codul penal. În […] Articolul Primele informații oferite de Procuratura Anticorupție privind reținerea lui Vladimir Andronachi apare prima dată în SafeNews.
10:10
FOTO // Scenă halucinantă în centrul capitalei: O tânără s-a tăvălit pe șosea și a pus șoferii în pericol # SafeNews
O situație neobișnuită a avut loc recent pe strada Columna, în centrul Chișinăului, unde o tânără aflată într-o stare emoțională instabilă a atras atenția participanților la trafic prin comportamentul său haotic. Potrivit martorilor și imaginilor apărute în mediul online, aceasta s-a întins pe carosabil și a încercat în repetate rânduri să pătrundă printre mașinile aflate […] Articolul FOTO // Scenă halucinantă în centrul capitalei: O tânără s-a tăvălit pe șosea și a pus șoferii în pericol apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE // Ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:50
Constantin Țuțu, reținut împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, pe 22 iulie 2025, a fost eliberat, potrivit surselor Ziarului de Gardă. Acesta a cumpărat bilet de avion de la Atena spre R. Moldova. Apropiatul lui Plahotniuc urmează să ajungă la Chișinău joi, 4 septembrie, la 09:30. Oligarhul Vladimir Plahotniuc, care a fugit din R. Moldova […] Articolul Constantin Țuțu a fost eliberat și vine în R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
09:50
LIVE // Semnarea Declarației de Intenție dintre R. Moldova și Statul Israel cu privire la cooperarea în domeniul agriculturii # SafeNews
Articolul LIVE // Semnarea Declarației de Intenție dintre R. Moldova și Statul Israel cu privire la cooperarea în domeniul agriculturii apare prima dată în SafeNews.
09:40
Unele state americane introduc un curs despre arme de foc pentru elevi de la vârsta de 5 ani # SafeNews
Încă din prima lor zi de şcoală, de la vârsta de 5 ani, elevii americani beneficiază de un nou modul de învăţământ care atrage atenţia: un curs de siguranţă în ceea ce priveşte armele de foc, pe care statul Tennessee (din sud-est) este primul care îl introduce. Începutul anului şcolar marchează intrarea în vigoare în […] Articolul Unele state americane introduc un curs despre arme de foc pentru elevi de la vârsta de 5 ani apare prima dată în SafeNews.
09:20
Un bărbat a alertat poliția, după ce și-a găsit fiul zăcând într-o baltă de sânge. Descoperirea macabră a avut loc în amiaza zilei de ieri, 02 septembrie, în jurul orei 13:20, în localitatea Cîietu, din raionul Cantemir, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă […] Articolul Un bărbat și-a găsit fiul împușcat în curtea casei, la Cantemir apare prima dată în SafeNews.
09:10
FOTO // „China e de neoprit”, asigură președintele Xi Jinping. Paradă militară uriașă la Beijing, în prezența lui Putin și a lui Kim Jong Un # SafeNews
Preşedintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri că țara sa este „de neoprit”, într-un discurs rostit înainte de o uriaşă defilare militară la Beijing, fără precedent, care a comemorat sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial la care au participat liderii rus şi nord-coreean, Vladimir Putin şi Kim Jong Un, scrie AFP, preluată de Agerpres. China […] Articolul FOTO // „China e de neoprit”, asigură președintele Xi Jinping. Paradă militară uriașă la Beijing, în prezența lui Putin și a lui Kim Jong Un apare prima dată în SafeNews.
08:50
Italia ia în considerare secretizarea zborurilor oficialilor, după ce avionul șefei CE a fost afectat de bruiajul rusesc # SafeNews
Italia ia în considerare păstrarea secretului zborurilor de stat după ce semnalul satelit al aeronavei care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar fi fost bruiat de Rusia, au declarat surse din cadrul Ministerului Apărării italian, potrivit The Guardian. Von der Leyen, o critică ferventă a președintelui rus Vladimir Putin și […] Articolul Italia ia în considerare secretizarea zborurilor oficialilor, după ce avionul șefei CE a fost afectat de bruiajul rusesc apare prima dată în SafeNews.
08:40
Franța: Europenii sunt gata să garanteze securitatea Ucrainei, dar așteaptă și sprijinul americanilor # SafeNews
Aliații europeni ai Kievului sunt pregătiți să contribuie la garanțiile de securitate pentru Ucraina după un eventual acord de pace cu Rusia și așteaptă acum un sprijin concret din partea Statelor Unite, a transmis marți Palatul Élysée, conform AFP. Înaintea întâlnirii pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski o va avea joi, la Paris, cu aliații săi, […] Articolul Franța: Europenii sunt gata să garanteze securitatea Ucrainei, dar așteaptă și sprijinul americanilor apare prima dată în SafeNews.
08:40
Ex-deputatul Vladimir Andronachi, un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, cercetat în dosarul „Frauda bancară”, a fost reținut pentru 72 de ore într-un nou dosar penal. Măsura a fost luată pe marginea unui nou dosar, pentru spălare de bani, transmite SafeNews.md cu referirela la sursele ZdG.md. Detalii despre dosarele lui Andronachi Vladimir Andronachi a fost deputat […] Articolul ULTIMA ORĂ // Ex-deputatul Vladimir Andronachi, reținut într-un nou dosar penal apare prima dată în SafeNews.
08:30
Președintele american Donald Trump s-a declarat marți ‘foarte dezamăgit’ de omologul său rus, Vladimir Putin, după ce întâlnirea lor din Alaska nu a reușit să producă niciun progres substanțial în rezolvarea războiului din Ucraina, notează AFP. ‘Avem o relație excelentă’, a declarat Donald Trump în timpul unui interviu radio cu prezentatorul Scott Jennings, și a […] Articolul Trump afirmă că este „foarte dezamăgit” de Putin, dar nu anunţă sancţiuni apare prima dată în SafeNews.
08:20
Fost ministru al Croaţiei, condamnat la închisoare după ce şi-a decontat cu fonduri europene facturi la restaurant # SafeNews
Gabrijela Zalac, fost ministru al Dezvoltării Regionale şi Fondurilor Europene în guvernul croat, a fost condamnată marţi la şapte luni de închisoare pentru abuz de putere şi autoritate. Parchetul European, condus de Laura Codruţa Kovesi, a anunţat că Zalac a folosit fonduri europene şi bani publici pentru a-şi plăti cheltuieli private la restaurante, inclusiv pentru […] Articolul Fost ministru al Croaţiei, condamnat la închisoare după ce şi-a decontat cu fonduri europene facturi la restaurant apare prima dată în SafeNews.
