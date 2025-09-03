Rusia: Inflația alimentară lovește din nou. Laptele și produsele lactate, mai scumpe cu peste 20%

15:00

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri, 3 septembrie, că va solicita partenerilor europeni și americani măsuri mai dure împotriva Moscovei, după ce Rusia a lansat un atac aerian de proporții asupra infrastructurii energetice și de transport din țară. Potrivit oficialilor ucraineni, forțele ruse au lansat peste 500 de drone și zeci de rachete asupra teritoriului ucrainean. Apărarea antiaeriană a reușit să doboare 430 de drone și 21 de rachete, însă 69 de drone și 3 rachete au lovit 14 locații din mai multe regiuni. Atacurile au provocat pagube semnificative și au rănit cel puțin nouă persoane, scrie Reuters.