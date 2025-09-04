Jurnalista ZdG sub acoperire: Planul Moscovei de a deturna parcursul european al R. Moldova, dictat pe Telegram

12:30

Mitropolitul Chișinăului, Vladimir, subordonat Patriarhiei de la Moscova, le cere preoților să nu se lase „implicați în jocuri politice”, care au scopul de a influența electoratul înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În același timp, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei, care aparține de Biserica Ortodoxă Română, a reiterat regula care interzice arhiereilor, preoților, diaconilor și monahilor să facă politică partinică, să fie membri de partid, să candideze sau să participe la campanii electorale.