Jucătorii echipei naționale a Israelului au susținut antrenamentul oficial în vederea partidei cu selecționata Republicii Moldova

Presa internațională analizează evoluțiile diplomatice legate de războiul ruso-ucrainean, inclusiv discuțiile care urmează să aibă loc azi între liderii europeni și președintele american privind garanțiile de securitate pentru Kiev. Mai multe publicații străine comentează amploarea paradei militare de la Beijing, dar și dialogul accidental dintre liderii Rusiei și Chinei, privind progresele medicinei, care ar putea permite prelungirea semnificativă a vieții. Printre alte subiecte abordate de presa străină se numără și protestele cetățenilor ruși față de decizia autorităților de la Moscova de a bloca apelurile vocale și video în aplicațiile de mesagerie WhatsApp și Telegram.