Procurorii solicită arestarea preventivă a lui Vladimir Andronachi
Radio Moldova, 5 septembrie 2025 08:00
Procurorii cer arest preventiv pe numele fostului deputat democrat, Vladimir Andronachi, reținut pe 3 septembrie, într-un nou dosar penal. Ședința de judecată este programată pentru ziua de vineri, 5 septembrie, începând cu ora 11:15.
Acum 10 minute
08:20
Dronele ucrainene ar fi lovit rafinăria din Riazan și un depozit petrolier din Luhansk # Radio Moldova
Mai multe obiective petroliere din Federația Rusă ar fi fost vizate de drone ucrainene în noaptea de 4 spre 5 septembrie, potrivit relatărilor canalelor rusești de pe Telegram. În regiunea Riazan, locuitorii au raportat explozii puternice în jurul orei 1:30 noaptea, urmate de un incendiu de proporții la rafinăria de petrol din sudul orașului. Imagini și filmări postate pe rețelele sociale arată flăcări și fum dens deasupra instalației, transmite The Kyiv Independent.
Acum 30 minute
08:00
Acum o oră
07:50
Kremlinul a declarat vineri că garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate prin prezența unor contingente militare străine, europene sau americane, și că este nevoie de multă muncă înainte de o eventuală întâlnire la nivel înalt între Moscova și Kiev privind soluționarea conflictului, notează Reuters.
07:50
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, ar putea să fie extrădat în Republica Moldova, în următoarele săptămâni, însă procedurile depind de decizia Ministerului Justiției elen, a precizat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu.
07:30
Spectacolul fotbalistic revine în această seară la postul public de televiziune! Meciul Republica Moldova - Israel, în direct la Moldova 1 # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova va juca pe teren propriu cu Israelul. Partida din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial va fi transmisă în direct la postul public de televiziune Moldova 1. Meciul va începe în această seară la ora 21:45 și va fi comentat de Alexandru Rusu.
Acum 2 ore
07:20
Corespondență Dan Alexe // Europa și Ucraina: decriptarea rezultatului reuniunii «Coaliției voluntarilor» de la Paris # Radio Moldova
«Coaliția voluntarilor» pentru Ucraina s-a reunit din nou ieri, joi, 4 septembrie: 35 de șefi de stat și de guvern, majoritatea europeni, dar și Japonia, Australia sau Canada, dintre care 28 în videoconferință, iar 9 la fața locului.
Acum 12 ore
21:50
Echipa națională de fotbal "sub 21 de ani" a Republicii Moldova a înregistrat prima înfrângere în preliminariile Campionatului European din 2027 # Radio Moldova
Discipolii lui Sergiu Cebotari au fost învinși de Irlanda cu 1-2 în meciul disputat la Nisporeni. "Tinerii tricolori" au condus grație golului marcat de Mihai Lupan în minutul 23. Oaspeții au egalat până la pauză, însă, prin Mason Melia.
21:30
Șeful IGP: Ne aflăm într-o avalanșă de încercări de a perturba procesele democratice din R. Moldova # Radio Moldova
Republica Moldova se confruntă, în pragul alegerilor parlamentare, cu multiple acțiuni de destabilizare care vizează direct procesele democratice, avertizează Șeful Inspectoratului General al Poliției Viorel Cernăuțeanu. Potrivit lui, aceste acțiuni nu sunt izolate și nu se rezumă doar la coruperea alegătorilor, ci fac parte dintr-un plan complex coordonat de o organizație criminală cu sprijinul Federației Ruse. Aici vorbim inclusiv despre dezinformare, destabilizare și tulburări în masă. Fiecare dintre aceste fenomene trebuie tratat separat și reprezintă un interes distinct pentru organele de drept, a subliniat Cernăuțeanu.
21:00
Jucătorii echipei naționale a Israelului au susținut antrenamentul oficial în vederea partidei cu selecționata Republicii Moldova # Radio Moldova
Selecționerul echipei de fotbal a Israelului cunoaște foarte bine reprezentativa Republicii Moldova. Ran Ben Șimon a declarat la conferința de presă că lipsa lui Ion Nicolăescu nu va conta în partida de vineri, 5 septembrie, remarcând jocul colectiv al „tricolorilor”.
20:50
Candidații care nu au fost admiși la universități în primele două sesiuni mai au o șansă în turul trei, care se desfășoară până pe 26 septembrie. Dosarele se depun direct la instituțiile de învățământ superior. Cele mai multe locuri rămase libere sunt în domeniile educație, agricultură, inginerie și științe exacte.
20:50
19:50
ELECTORALA 2025 // CSJ a obligat CEC să reexamineze cererea Partidului „Moldova Mare” de înregistrare la alegerile din 28 septembrie # Radio Moldova
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a obligat Comisia Electorală Centrală (CEC) să reexamineze cererea Partidului Politic „Moldova Mare” pentru înregistrarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
19:40
Un incendiu a izbucnit la o cafenea de pe strada Voluntarilor din sectorul Ciocana al capitalei. Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că focul a cuprins în totalitate încăperea cafenelei. În același timp, flăcările au afectat și o frizerie situată în imediata apropiere.
Acum 24 ore
19:00
Președintele Ucrainei, în Franța: „Principala garanție de securitate este o armată ucraineană puternică” # Radio Moldova
Principala garanție de securitate pentru Ucraina este o armată ucraineană puternică, a afirmat președintele Volodimir Zelenski după reuniunea Coaliției de Voință, desfășurată pe 4 septembrie, la Paris, atât cu participarea fizică a liderilor, cât și online.
18:30
Maia Sandu, apel către observatorii internaționali: „Îndemn la vigilență pentru a expune ingerințele străine” # Radio Moldova
Președinta Maia Sandu îndeamnă observatorii internaționali să monitorizeze atent alegerile din R. Moldova, pentru a putea expune tentativele de influență străină asupra scrutinului din 28 septembrie, iar voința liber exprimată a alegătorilor să fie respectată.
18:20
Jurnalista ZdG sub acoperire: Planul Moscovei de a deturna parcursul european al R. Moldova, dictat de pe conturi secrete de Telegram # Radio Moldova
O nouă investigație sub acoperire realizată de Ziarul de Gardă (ZdG) dezvăluie activitatea unei echipe de troli, denumite „InfoLider” și coordonate de oamenii fugarului Ilan Șor, cu scopul de a influența opinia publică în context electoral și a deturna parcursul european al țării. Autoarea investigației, jurnalista Natalia Zaharescu, a dezvăluit, în platoul Moldova 1, cum a reușit să pătrundă în rețea și care sunt metodele prin care gruparea Șor, coordonată de la Moscova, încearcă să submineze procesele electorale din R. Moldova. „Este important să scoatem adevărul la suprafață”, a subliniat jurnalista.
18:10
17:30
Mai multe obiective de pe ambele maluri ale Nistrului beneficiază de lucrări de restaurare și de conservare, grație programului „Susținerea măsurilor de consolidare a încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană. Este vorba de Mănăstirea Rupestră din Țipova, raionul Rezina, Turnul Clopotniței din Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești, ruinele Mănăstirii Sinagogi din Rașcov, stânga Nistrului, și fațada clădirii interbelice a Băncii de Economie și Trezorerie din Tighina.
17:10
Tensiuni între Moscova și Tallinn, după ce Estonia l-a expulzat pe prim-secretarul ambasadei ruse # Radio Moldova
Rusia a anunțat joi, 4 septembrie, expulzarea unui diplomat eston ca răspuns la o măsură similară luată de țara baltică în august curent, informează EFE.
17:10
Ilan Șor îi raportează lui Putin despre colaborarea sa cu banca folosită în schema de corupere a alegătorilor din R. Moldova # Radio Moldova
Căutat de oamenii legii din R. Moldova, condamnatul Ilan Șor i-a raportat joi, 4 septembrie, liderului rus Vladimir Putin, prin videoconferință, despre colaborarea companiei sale „A7” cu banca rusă Promsvyazbank – PSB, aflată sub sancțiuni internaționale și implicată în schema privind cumpărarea alegătorilor din R. Moldova.
17:00
Peste 40 de percheziții în nordul țării: două persoane au fost reținute pentru corupere electorală și spălare de bani # Radio Moldova
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar sume de bani în valută națională și străină, telefoane, laptopuri, carduri bancare și documente au fost ridicate în urma celor peste 40 de percheziții desfășurate joi, 4 septembrie, în mai multe localități din nordul țării. Acțiunile au fost realizate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și ai Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, sub coordonarea procurorilor pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale.
17:00
Un incendiu a izbucnit în după-amiaza zilei de joi, 4 septembrie, în clădirea Parlamentului. Pompierii, în comun cu angajații Serviciului de Protecție și Pază de Stat, au evacuat toate persoanele aflate în interiorul clădirii.
16:50
Captură de droguri în valoare de șase milioane de lei. Suspecții riscă 15 ani de închisoare # Radio Moldova
Patru persoane - trei bărbați și o femeie, cetățeni străini - au fost reținute pentru 72 de ore, fiind suspectate de păstrarea și comercializarea substanțelor narcotice pe teritoriul capitalei. Potrivit Poliției, ar fi vorba de opt kilograme de droguri, în valoare de șase milioane de lei. Suspecții riscă până la 15 ani de închisoare.
16:40
Șase copii au fost răniți ușor, iar o însoțitoare a grupului se află în stare gravă, după ce un automobil a intrat într-un grup de 15 elevi, cu vârste de 7–8 ani, în cartierul Wedding din Berlin. Alte trei persoane au suferit, de asemenea, leziuni ușoare și au fost transportate la spital, relatează publicațiile Bild și The Independent.
16:30
16:00
„Telenovela” transferului lui Ianis Hagi s-a încheiat. Fiul fostului mare internațional român Gheorghe Hagi, a semnat pe două sezoane cu FC Alanyaspor și va juca în prima divizie a fotbalului turcesc. Mijlocașul de 26 de ani a fost prezentat oficial, după 3 luni în care a fost liber de contract în urma despărțirii de clubul scoțian Glasgow Rangers. La noua sa echipă, Hagi-junior va purta tricoul cu numărul cu 14.
16:00
Cel puțin 15 civili au fost uciși și 26 au fost răniți în atacurile rusești din Ucraina în ultimele 24 de ore. Peste o sută de drone au fost lansate în timpul nopții în întreaga Ucraină, în timp ce apărările aeriene au interceptat 84 dintre acestea, scrie The Kyiv Independent.
15:40
Marta Kos: Cel mai bun răspuns pentru ingerințele Rusiei în afacerile interne ale R. Moldova este ca forțele proeuropene să câștige alegerile # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova au o mare responsabilitate la scrutinul parlamentar din 28 septembrie, pentru că viitorul țării depinde în totalitate de alegerea lor. Mesajul a fost transmis de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-o conferință de presă susținută joi, 4 septembrie, împreună cu viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. Oficialul european a spus că, în ultimii trei ani, R. Moldova a realizat mai multe reforme decât în ultimele trei decenii, „avansând de zece ori mai rapid”.
15:30
15:20
Fotbalistul echipei Zimbru Chișinău, Guy Dahan, așteaptă cu nerăbdare meciul Republica Moldova - Israel # Radio Moldova
Fotbalistul israelian Guy Dahan, component al clubului Zimbru Chișinău, așteaptă și el un meci spectaculos între echipele naționale ale Republicii Moldova și Israelului în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Dahan va fi suporterul formației vizitatoare, dar recunoaște că are o simpatie aparte și față de „tricolori”.
15:10
15:00
Cea de-a doua ediție a Festivalului „Zilele Europene ale Culturii Evreiești” se desfășoară în aceste zile la Chișinău și la Bălți. Festivalul este parte a unui amplu program cultural, organizat în peste 30 de țări europene, unde este celebrat patrimoniul evreiesc, ca parte integrantă a culturii europene.
14:50
Atenție, șoferi! Bandă nouă de întoarcere pe Dacia și trecere de pietoni mutată pe Florilor # Radio Moldova
Noi măsuri pentru fluidizarea traficului în capitală și reducerea ambuteiajelor din orele de vârf. Două intersecții intens circulate au fost reorganizate, astfel încât circulația să fie mai sigură și mai fluentă, anunță Poliția Republicii Moldova.
14:40
Arderea frunzelor este interzisă: Amenzi de până la 40 de mii de lei pentru încălcarea legii # Radio Moldova
Localitățile din țară sunt intens poluate, și în această toamnă, de emisiile de monoxid de carbon în urma arderii frunzelor, care reprezintă o amenințare atât pentru mediu, cât și pentru sănătatea oamenilor. În același timp, inspectorii de mediu efectuează zilnic verificări pentru a-i depista și sancționa pe cei care ard frunze și alte deșeuri, iar amenzile ajung până la 40 de mii de lei.
14:40
Ungheniul, modernizat cu fonduri europene: 20 de proiecte pentru dezvoltarea orașului # Radio Moldova
Municipiul Ungheni se află într-un amplu proces de modernizare, cu peste 20 de proiecte de dezvoltare urbană în derulare și alte patru depuse spre finanțare. Valoarea totală a investițiilor depășește șapte milioane de euro, fondurile provenind în mare parte din granturi oferite de Uniunea Europeană pentru programe transfrontaliere România – Republica Moldova. Reprezentanții Primăriei spun că aceste proiecte vor transforma orașul într-un centru urban modern, rezilient și atractiv pentru locuitori și investitori.
14:30
14:20
14:00
Dezinstituționalizare: 400 de copii mai rămân în instituțiile rezidențiale din R. Moldova # Radio Moldova
Procesul de dezinstituționalizare a copiilor din Republica Moldova, început în 2007, a înregistrat progrese semnificative. Dacă în instituțiile rezidențiale erau, acum 20 de ani, peste 17 mii de copii, astăzi au rămas doar circa 400, dintre care 95 cu dizabilități. Autoritățile și-au propus să reducă „la zero”, până în 2026, numărul instituțiilor rezidențiale pentru copii, cu sprijinul organizațiilor nonguvernamentale.
14:00
R. Moldova beneficiază de încă 18,9 milioane de euro, în cadrul Mecanismului pentru Reformă și Creștere finanțat de UE # Radio Moldova
Comisia Europeană (CE) a alocat un sprijin suplimentar de 18,9 milioane de euro pentru Republica Moldova, în cadrul Mecanismului pentru Reformă și Creștere, reafirmând, astfel, susținerea fermă a Uniunii Europene pentru parcursul de reforme al țării, informează executivul european.
13:50
Escrocherii cu mașini și drone: trei ucraineni, reținuți la Chișinău pentru 30 de zile # Radio Moldova
Trei cetățeni ucraineni, refugiați în R. Moldova, au fost reținuți pentru 30 de zile, fiind bănuiți că ar fi obținut ilegal sume considerabile de bani prin scheme de escrocherie. Începând cu anul 2022, bănuiții publicau anunțuri fictive pe platforme online, prin care ofereau spre vânzare mașini de teren, drone, generatoare și alte bunuri. După transferarea banilor, bunurile nu erau livrate.
13:40
Chișinău mai aproape de Europa: Șase rute aeriene noi și două aeronave suplimentare, anunțate de o companie low cost # Radio Moldova
Compania aeriană Wizz Air își extinde operațiunile în Republica Moldova. CEO-ul și co-fondatorul companiei, József Váradi, a anunțat joi, 4 septembrie, la Chișinău, lansarea a șase rute noi și suplimentarea bazei din R. Moldova cu două aeronave.
13:00
Bruxelles-ul susține ferm integrarea R. Moldova în familia europeană. Mesajul a fost reiterat joi, 4 septembrie, de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, la întrevederea cu președinta Maia Sandu. Marta Kos, aflată într-o vizită oficială de două zile la Chișinău, a felicitat Republica Moldova pentru ritmul rapid al reformelor și al pașilor realizați în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
12:50
O nouă donație de cărți în limba română pentru sute de biblioteci din R. Moldova. Un lot de aproximativ 80 de mii de cărți, donate de România, a ajuns joi, 4 septembrie, la Chișinău. Cărțile vor fi distribuite în următoarele săptămâni către bibliotecile care au solicitat o reînnoire a colecțiilor.
12:40
Selecționerul Sergiu Cleșcenco pregătește mutări tactice neașteptate pentru meciurile viitoare ale echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova. Cu mai mulți atacanți indisponibili, tehnicianul moldovean a declarat că a pregătit „câteva surprize în ofensivă”, menite să suplinească absențele și să mențină echipa competitivă în fața unor adversari puternici.
12:30
Apelul Mitropolitului Vladimir pentru preoții care aparțin de Patriarhia rusă, înaintea alegerilor parlamentare: „Nu vă lăsați manipulați și implicați în jocuri politice” # Radio Moldova
Mitropolitul Chișinăului, Vladimir, subordonat Patriarhiei de la Moscova, le cere preoților să nu se lase „implicați în jocuri politice”, care au scopul de a influența electoratul înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În același timp, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei, care aparține de Biserica Ortodoxă Română, a reiterat regula care interzice arhiereilor, preoților, diaconilor și monahilor să facă politică partinică, să fie membri de partid, să candideze sau să participe la campanii electorale.
11:40
VIDEO // ZdG, investigație sub acoperire: cum funcționează armata digitală a Moscovei în Republica Moldova # Radio Moldova
Rețeaua coordonată de condamnatul Ilan Șor de la Moscova și-a continuat activitatea și după alegerile prezidențiale din toamna trecută, cu scopul de a „pregăti terenul” pentru a prelua puterea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit unei noi investigații a Ziarului de Gardă (ZdG), realizată sub acoperire, sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook.
11:30
Acoperirea neuniformă cu păduri face ca Republica Moldova să devină tot mai vulnerabilă în fața schimbărilor climatice. Deși zona de nord a țării, în special raioanele Râșcani și Drochia, au cele mai puține păduri, locuitorii satului Ochiul Alb se pot mândri cu propria pădure, care a prins rădăcini din zece saci de ghindă.
11:30
ZdG, investigație sub acoperire: cum funcționează armata digitală a Moscovei în Republica Moldova # Radio Moldova
Rețeaua coordonată de condamnatul Ilan Șor de la Moscova și-a continuat activitatea și după alegerile prezidențiale din toamna trecută, cu scopul de a „pregăti terenul” pentru a prelua puterea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit unei noi investigații a Ziarului de Gardă, realizată sub acoperire, sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook.
11:20
Accidentul tragic din Lisabona: MAE susține că nu sunt cetățeni moldoveni printre victime # Radio Moldova
Printre victimele accidentului produs la celebrul funicular „Glória” din centrul Lisabonei, soldat cu 15 morți și 18 răniți, nu s-ar afla și cetățeni ai Republicii Moldova, informează Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău, cu referire la informațiile comunicate până la această oră de autoritățile portugheze.
11:20
Jannik Sinner s-a calificat în semifinalele US Open după ce l-a învins pe bunul său prieten Lorenzo Musetti # Radio Moldova
Tenismanul italian Jannik Sinner s-a calificat în semifinalele turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului. Într-o partidă din sferturile de finală, liderul mondial al tenisului masculin l-a învins în 3 seturi pe compatriotul său Lorenzo Musetti, scor 6:1, 6:4, 6:2.
