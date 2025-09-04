Tradițiile și cultura poporului evreu, promovate în capitală și în nordul țării

19:00

Parada militară de la Beijing, care a marcat 80 de ani de la capitularea Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial, s-a transformat într-o demonstrație de forță, în prezența liderului rus, Vladimir Putin și a celui nord-coreean Kim Jong-un și în absența liderilor occidentali, cu o singură excepție, premierul Slovaciei, Robert Fico. Evenimentul a fost criticat de Taiwan, iar președintele american Donald Trump a acuzat cele trei regimuri de un eventual complot împotriva Statelor Unite. Reacții dure au venit și din România, după ce doi foști premieri români au fost surprinși în fotografia de grup alături de dictatorii lumii.