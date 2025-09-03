Un puternic cutremur a avut loc în largul coastei Kamchatka
Noi.md, 3 septembrie 2025 20:30
Specialiștii au înregistrat seisme subterane cu magnitudinea de 6 la 233 km de Petropavlovsk-Kamchatski, Federația Rusă.{{829777}}Potrivit Oxu.Az, care citează TASS, informația a fost comunicată de filiala din Kamchatka a Serviciului Geofizic Unic al Academiei Ruse de Științe.„Distanța de la Petropavlovsk-Kamchatski: 233 km. Magnitudine: 6”, se arată în comunicat.Se menționează c
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
20:30
Recepția organizată cu prilejul marcării a 80 de ani de la victoria în Războiul de Rezistență al Poporului Chinez împotriva Agresiunii Japoneze și în Războiul Antifascist Mondial a avut loc, miercuri, la Beijing, în Marea Sală a Poporului, scrie romanian.cgtn.comXi Jinping, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Chinei și președintele Comisiei Mil
20:30
Putin a răspuns la întrebarea privind posibilitatea unor garanții pentru Ucraina în schimbul unor teritorii # Noi.md
Rusia nu a pus niciodată problema obținerii de teritorii în schimbul garanțiilor de securitate pentru Ucraina, a declarat președintele rus Vladimir Putin jurnaliștilor din China.Fiecare țară, inclusiv Ucraina, are dreptul să-și asigure securitatea, a explicat Putin și a subliniat că acest lucru nu trebuie să se facă în detrimentul securității altei țări.The Telegraph, citînd surse, a infor
20:30
O investiție germană de 20 milioane USD transformă Strășeniul într-un nou centru industrial # Noi.md
O companie germană a inaugurat la Strășeni o fabrică modernă de producere a materialelor din fibră de sticlă, cu o investiție ce depășește 20 de milioane de dolari.După cum transmite Noi.md cu referire la Radio Moldova, noua unitate industrială deschide perspective importante pentru dezvoltarea economică a regiunii, aducînd tehnologii avansate și standarde de lucru europene.În prezent, fab
20:30
Specialiștii au înregistrat seisme subterane cu magnitudinea de 6 la 233 km de Petropavlovsk-Kamchatski, Federația Rusă.{{829777}}Potrivit Oxu.Az, care citează TASS, informația a fost comunicată de filiala din Kamchatka a Serviciului Geofizic Unic al Academiei Ruse de Științe.„Distanța de la Petropavlovsk-Kamchatski: 233 km. Magnitudine: 6”, se arată în comunicat.Se menționează c
Acum o oră
20:00
Polițiștii Secției Patrulare Chișinău a Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au stopat recent un șofer de 38 de ani, care conducea haotic un automobil pe o stradă din sectorul Buiucani, transmite Noi.md.În urma verificărilor, bărbatul a fost suspectat de consum de substanțe narcotice. Testul efectuat a confirmat prezența marijuanei în organism.Pe numele șoferului a fost in
20:00
Pentru a relansa irigarea terenurilor agricole, Alianța „MOLDOVENII” vine cu o inițiativă legislativă prin care infrastructura de irigații urmează să fie transferată gratuit în administrarea fermierilor, alături de acces la finanțări avantajoase pentru modernizare.Potrivit proiectului de lege, activele fostelor stații de irigații vor fi transmise cooperativelor agricole pentru o perioadă de pâ
20:00
Tenismanul sîrb Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele turneului masculin de Mare Șlem de la US Open după o partidă de 3 ore și 27 de minute."Nole" l-a învins pe americanul Taylor Fritz cu 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 și urmează să-l înfrunte în penultimul act pe spaniolul Carlos Alcaraz.Djokovic a controlat jocul în primele două seturi, dar în al 3-lea a dat semne de oboseală. Totuși, cvadrup
20:00
Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, a vizitat Republica Populară Chineză împreună cu fiica sa, Kim Ju-ae. Această vizită a fost prima experiență a acesteia în care l-a însoțit pe tatăl său într-o călătorie în străinătate.Potrivit informațiilor furnizate de Agenția Centrală de Telegrafie a Coreei (CTAK), liderul nord-coreean a sosit la Beijing pentru a participa la o paradă militară solemnă, î
Acum 2 ore
19:30
Avionul la bordul căruia se afla președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, nu a putut ateriza pe aeroportul din Vilnius o perioadă, după ce au fost primite informații despre observarea unei drone, a relatat secretarul de presă, conform LRT.„Pe măsură ce ne apropiam de aeroportul din Vilnius, am primit informații despre o dronă care fusese observată și despre faptul că aterizarea nu era încă sig
19:00
După o serie de valuri de căldură în timpul verii, Europa se pregătește pentru septembrie, care, conform prognozelor, va fi mai cald decît de obicei.Despre aceasta informează „Adevărul European” cu referire la Bloomberg.{{833445}}Potrivit meteorologului James Peacock de la MetSwift, companie care se ocupă cu analiza datelor meteorologice, după o vară atît de caldă „va fi dificil ca tempe
19:00
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, ar putea veni la Moscova pentru negocieri. Acest lucru a fost declarat de președintele Rusiei, Vladimir Putin, la finalul vizitei sale de patru zile în China.„Donald m-a rugat, dacă este posibil, să organizez o astfel de întîlnire. Dacă Zelenskiu este gata să vină la Moscova, o astfel de întîlnire va avea loc”, a spus Putin.În același timp, președi
19:00
Într-un an dificil pentru agricultori, marcat de secetă și recolte afectate de lipsa ploilor, o familie din localitatea Hagimus, raionul Căușeni, a reușit o performanță remarcabilă: a crescut un harbuz de peste 40 de kilograme.După cum transmite Noi.md cu referire la Studio-L, reușita aparține familiei Surschi, care a cultivat fructul direct în grădina proprie, sub cerul liber. Sergiu Surschi,
19:00
Polițiștii Secției Patrulare Chișinău a Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au stopat recent un șofer de 38 de ani, care conducea haotic un automobil pe o stradă din sectorul Buiucani, transmite Noi.md.În urma verificărilor, bărbatul a fost suspectat de consum de substanțe narcotice. Testul efectuat a confirmat prezența marijuanei în organism.Pe numele șoferului a fost in
19:00
Ce a răspuns Putin la întrebarea privind perspectivele încheierii operațiunii militare în Ucraina # Noi.md
În prezent, există posibilitatea de a ajunge la un acord privind încheierea conflictului din Ucraina și de a elabora o variantă acceptabilă pentru încetarea acestuia, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin.„Mi se pare că, dacă bunul simț va triumfa, se poate ajunge la un acord privind o variantă acceptabilă pentru încetarea acestui conflict”, a declarat Putin jurnaliștilor la conferinț
Acum 4 ore
18:30
Copiii neînsoțiți și familiile cu copii, care nu sînt cetățeni ai Republicii Moldova, nu vor mai fi plasați în custodia statului în Centrul de plasament temporar al străinilor aflat în gestiunea Inspectoratului General pentru Migrație al MAI, iar persoanele aflate în proces de îndepărtare de pe teritoriul Republicii Moldova vor beneficia de garanții mai clare pentru respectarea drepturilor acestor
18:00
Locuitorii sectorului Botanica vor beneficia de condiții mai bune pentru copiii lor, după ce Primăria Municipiului Chișinău a anunțat dotarea grădinițelor nr. 112 și nr. 168 cu utilaj tehnologic modern, transmite Noi.md.Potrivit unui mesaj al Primăriei capitalei, investiția vizează sprijinirea procesului educațional și crearea unui mediu adaptat nevoilor actuale ale celor mici.Municipa
17:30
Ministerul Afacerilor Interne primește drone de ultimă generație pentru intervenții dificile # Noi.md
Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) va reacționa mai rapid în misiuni complexe, inclusiv pe timp de noapte și în condiții dificile.Potrivit Delegației UE la Chișinău, acest lucru va fi posibil datorită celor două drone de ultimă generație, dotate cu autonomie extinsă de zbor, camere de înaltă rezoluție și senzori termici, transmit
17:30
Guvernul a aprobat cerințe minime de securitate cibernetică pentru furnizorii de servicii în sectoare critice # Noi.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi proiectul hotărîrii privind modul de realizare a obligațiilor de securitate cibernetică de către furnizorii de servicii din sectoarele critice.Decizia reprezintă un pas esențial pentru protecția cetățenilor și a infrastructurii vitale, în contextul riscurilor crescînde la nivel global. Un atac cibernetic poate perturba servicii fundamentale precum e
17:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a investit în luna iulie 2025 peste 172 milioane de lei în infrastructura rutieră, conform raportului de activitate al instituţiei, transmite moldpres.Potrivit AND, în perioada de referință au fost valorificate aproximativ 172,14 milioane lei pentru proiecte de întreținere, reabilitare și construcții noi de drumuri și poduri. Măsurile implementate con
17:00
Liderul Partidului Mișcarea Alternativă Națională, Ion Ceban, a confirmat că și-a suspendat exercitarea atribuțiilor din funcția de primar general al municipiului Chișinău, odată cu lansarea campaniei pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.După cum transmite Noi.md cu referire la IPN, anunțul a fost făcut astăzi, în cadrul unei conferințe de presă.{{834284}}Edilul a făcut referire
Acum 6 ore
16:30
Moscova speră că declarațiile președintelui american Donald Trump privind „complotul” Chinei, Rusiei și Coreei de Nord împotriva SUA au fost făcute în sens figurat și că niciuna dintre părți nu are astfel de planuri.Acest lucru a fost declarat de purtătorul de cuvînt al președintelui rus, Dmitri Peskov. „Să sperăm că a fost vorba într-un sens figurat, că nu este în sens propriu, cu atît ma
16:30
Comisia de evaluare a procurorilor a concluzionat că adjunctul procurorului general, Sergiu Russu, îndeplinește cerințele legale privind integritatea financiară și etică, motiv pentru care a fost propus pentru etapa de evaluare externă. {{833476}}Verificarea a presupus analiza declarațiilor de avere și a intereselor personale din ultimii cinci ani, precum și examinarea altor date relevante
16:30
Guvernul a aprobat Regulamentul privind instituirea unui sistem de performanță pentru serviciile de management al traficului și de navigație aeriană.Documentul creează, pentru prima dată la nivel național, un cadru de evaluare și monitorizare a modului în care sînt gestionate zborurile, astfel încît siguranța pasagerilor și calitatea serviciilor să fie la cel mai înalt nivel. Noul mecanism
16:30
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a sosit astăzi la Chișinău pentru o vizită oficială de trei zile, anunță Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, transmite Noi.md.Agenda întrevederilor include discuții cu autoritățile de la Chișinău privind reformele aflate în derulare și perspectivele de integrare europeană.Pe parcursul vizitei, Marta Kos se va întâlni și cu mediul
16:00
Muntenegru ar putea deveni cel de al 28-lea membru al Uniunii Europene în anul 2028, dacă în anul viitor va fi încheiată partea tehnică de negocieri. Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru extindere, Marta Kos, în Slovenia, la Forumul Strategic Bled. {{834235}}În cadrul unui panel de discuții, alături de prim-miniștrii Sloveniei, Croației, Muntenegrului și Albaniei, comisara Kos
15:30
Astăzi își sărbătorește ziua de naștere Serghei Stepanov, saxofonistul trupei SunStroke Project, care este mai cunoscut publicului larg sub pseudonimul Epic Sax Guy.Colegii din trupă l-au felicitat pe muzician, publicînd un videoclip cu o selecție a celor mai bune momente din spectacolele sale, care au devenit cartea de vizită a colectivului.{{829611}}Reamintim că Serghei a primit acest
15:30
Compania de stat Energocom nu va mai stoca gaze în depozite, ci le va achiziționa în avans, cu livrare la termen. Excepție face doar rezerva de securitate de 15%, care va fi păstrată în facilități de stocare.După cum transmite Noi.md cu referire la Newsmaker, acest lucru a fost anunțat director ul instituției, Eugeniu Buzatu, în cadrul emisiunii „Conexiuni Economice” de la TRV.„Facem achiz
15:00
În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Agenția Servicii Publice (ASP) îndeamnă toți cetățenii Republicii Moldova să verifice din timp valabilitatea actelor de identitate, pentru a-și putea exercita dreptul de vot fără impedimente, transmite moldpres.Conform prevederilor art. 78, alin. (6) din Codul Electoral, votarea se efectuează în baza unuia dintre următoarele acte: ca
15:00
Transportatorii din Republica Moldova nu au, deocamdată, obligația de a-și dota vehiculele cu noile tahografe inteligente G2V2 pentru a putea circula pe teritoriul Uniunii Europene, transmite Noi.md.Precizarea a fost făcută de Agenția Națională Transport Auto (ANTA), în urma clarificărilor primite de la Direcția Generală Mobilitate și Transporturi a Comisiei Europene (DG MOVE).Modificările
Acum 8 ore
14:30
De la pădure pînă la Nistru: Moldova investește în protecția ecosistemelor și combaterea poluării # Noi.md
În ședința de astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru implementarea proiectului „Restaurarea ecosistemelor pentru prevenirea poluării marine”, care se va desfășura în perioada 2026–2030. {{833918}}Proiectul are ca obiectiv refacerea și protecția ecosistemelor din ba
14:30
Guvernul îmbunătățește administrarea rețelei de drumuri naționale și locale de interes raional. În acest sens, a fost aprobată actualizarea listelor drumurilor naționale și locale din Republica Moldova.Decizia vizează clarificarea denumirilor, a clasificării și poziționării unor tronsoane de drum care p înă în prezent nu erau clar atribuite unei autorități sau aveau denumiri eronate, ceea ce î
14:00
Campionatul Republicii Moldova la Kurash, desfășurat la finele lunii august în orașul Călărași, a adunat pe același tatami cei mai buni luptători ai țării, transmite Noi.mdPrintre sportivii care s-au remarcat s-a numărat și Serghei Rublevschi, polițist de frontieră la Sectorul „Aeroportul Internațional Chișinău”.Concurînd în categoria de greutate 100 kg, Rublevschi a demonstrat forță, tehn
14:00
În contextul campaniei electorale desfășurată în perioada 28 august – 28 septembrie 2025, Inspectoratul General al Poliției (IGP) lansează campania națională de informare și responsabilizare civică „Nu te juca cu votul”. {{834078}}Campania are drept scop prevenirea coruperii alegătorilor și consolidarea încrederii cetățenilor în puterea votului liber și corect. „Nu te juca cu votul
13:30
La capătul Viaductului ce leagă sectoarele Botanica și Centru din Chișinău a fost amenajată o bandă specială pentru întoarcere, pînă la semaforul care permite virajul pe strada București.După cum transmite Noi.md cu referire la IPN, măsura are rolul de a reduce aglomerația din zonă și de a facilita deplasarea șoferilor dinspre Botanica spre Centru, pe direcția opusă, separată de parapet.„A
13:30
Printre persoanele reținute astăzi în urma perchezițiilor desfășurate la Comrat se numără și un viceprimar al municipiului.De asemenea, au fost reținuți trei responsabili din cadrul organizației teritoriale Comrat a formațiunii politice vizate de acțiunile de urmărire penală.{{831178}}Detaliile sînt prezentate de către Centrul Național Anticorupție, transmite IPN.Perchezițiile au fost
13:30
ANRE aprobă modificări majore pe piața energiei electrice și noi tarife pentru serviciile publice # Noi.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi modificări esențiale la Regulile pieței energiei electrice (RPEE), în vederea adaptării cadrului de reglementare la noile realități ale sectorului electroenergetic și în conformitate cu angajamentele Republicii Moldova față de standardele europene, transmite Noi.md.Modificarea RPEE vine să faciliteze lansarea pieței se
13:30
Guvernul extinde lista beneficiarilor eligibili pentru finanțarea proiectelor din Fondul național al culturii # Noi.md
Proiectele și programele de rezidență și mobilitate artistică și culturală, finanțate din Fondul național al culturii, vor fi selectate în baza unui nou Regulament, aprobat de Guvern.Documentul va facilita implementarea inițiativelor de promovare a creației contemporane, a diversității culturale și a cooperării internaționale în domeniu. Pe lîngă organizațiile necomerciale, la concursuri vor p
13:00
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a numit condiția pentru o soluționare pașnică în Ucraina # Noi.md
Condiția pentru instaurarea unei păci durabile în Ucraina este recunoașterea la nivel internațional a integrării în Rusia a noilor teritorii, a declarat într-un interviu acordat ziarului indonezian Kompas ministrul rus de externe Serghei Lavrov.„Pentru ca pacea să fie durabilă, noile realități teritoriale apărute după aderarea Crimeii, Sevastopolului, RPD, RPL, regiunilor Zaporojie și Herson,
13:00
Moldova este un stat neutru. Acest statut este clar stipulat în Constituția sa și trebuie respectat cu strictețe.Declarația a fost făcută de președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei și fostul comandant suprem al forțelor armate, Igor Dodon, cu ocazia Zilei Armatei Naționale.El a subliniat rolul special al armatei ca un sprijin al păcii și stabilității în țara no
13:00
La parada din China dedicată celei de-a 80-a aniversări a victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial, a fost prezentată pentru prima dată racheta nucleară strategică intercontinentală DF-5C, relatează Global Times (GT).Expertul în tehnologii rachetă și dezarmare nucleară, profesorul Yang Chengjun, a declarat publicației că raza de acțiune estimată a acestei rachete este de peste 20.000 km (l
13:00
Trump i-a cerut lui Xi să transmită salutări lui Putin și Kim și a declarat că există o conspirație # Noi.md
Președintele SUA, Donald Trump, comentînd parada de la Beijing cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a victoriei asupra Japoniei militariste, s-a întrebat dacă președintele RPC, Xi Jinping, va menționa în discursul său ajutorul acordat de Statele Unite în cel de-al Doilea Război Mondial.Trump a scris pe Truth Social că SUA au ajutat China „să-și recîștige LIBERTATEA față de un invadator străin
13:00
Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 3 septembrie, noul preț maxim al principalelor produse petroliere de tip standard, care va intra în vigoare începînd de mîine.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va fi de 23 de lei și 19 bani (cu 7 bani mai mult) pe litru, iar al motorinei fără denumire comercială - 19 lei și 65 de bani (cu 7 bani mai mult), transmit
13:00
Lucrările de construcție a benzii de întoarcere din intersecția străzilor București și bd. Dacia - au fost finalizate.{{833451}}Pentru acest obiectiv au fost realizate lucrări complexe: s-a excavat fundația, s-a pus balast de nisip și strat de piatră, au fost montate borduri și fîntîni de canalizare, iar ulterior s-au așternut straturile de asfalt. Suprafața totală a lucrărilor este de aproxim
13:00
O nouă etapă pentru sistemul medical: A fost lansat Programul Național de Digitalizare și Inovare # Noi.md
Cabinetul de miniștri a aprobat Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030, transmite Noi.md.Documentul asigură continuarea procesului de modernizare a sistemului medical. Programul urmărește să ofere medicilor, asistenților și altor profesioniști din domeniul sănătății soluții digitale moderne, care să reducă sarcinile administrative și să optimizeze fluxurile de
Acum 12 ore
12:30
Un incident tulburător a avut loc în centrul capitalei, pe strada Columna, unde o tînără, aflată vizibil într-o stare de tulburare, a atras atenția trecătorilor și a șoferilor, manifestîndu-se în mod revoltator chiar în mijlocul traficului. Potrivit imaginilor publcate pe rețele, tînăra se tăvălea pe jos și se arunca în fața mașinilor, transmite Unimedia.Mai mulți șoferi au fost nevoiț
12:00
Министр обороны Анатолий Носатый заявил в среду, 3 сентября, что появившаяся в публичном пространстве информация о пересечении территории Республики Молдова российским военным дроном прошлой ночью пока официально не подтверждена. {{832967}}Заявления были сделаны в кулуарах правительства, где он присутствовал на заседании кабинета министров, на фоне появления в украинских Telegram-каналах к
12:00
În noaptea de 2 spre 3 septembrie 2025, Poliția de Frontieră a fost informată de autoritățile ucrainene despre o posibilă pătrundere în spațiul aerian al Republicii Moldova a unei drone rusești de tip Shahed.Potrivit datelor comunicate de grănicerii ucraineni, drona ar fi fost detectată în apropierea localității Horodiște, raionul Dondușeni, după care ar fi dispărut între Cupcini și Edineț.
12:00
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, confirmă informațiile potrivit cărora fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut pe 22 iulie la Atena împreună cu Vladimir Plahotniuc, și-a procurat bilete spre Republica Moldova.„Avem informații că are bilete procurate. Dlui nu a avut o măsură restrictivă, respectiv, libera lui circulație nu a fost cumva restricționată și, respectiv
11:30
Ministrul Apărării explică dacă drona rusească a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova noaptea trecută # Noi.md
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat miercuri, 3 septembrie curent, că informațiile apărute în spațiul public privind traversarea teritoriului Republicii Moldova de către o dronă militară rusească, în noaptea precedentă, nu sînt deocamdată confirmate oficial. {{832967}} Declarațiile au fost făcute pe holul Guvernului, fiind prezent pentru ședința Cabinetului de miniștri, în
11:30
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a revenit în domeniul privat după ce a fost nevoită să părăsească funcția din Republica Moldova, în urma modificărilor legislative prin care instituția pe care o conducea a fost lichidată.După cum transmite Noi.md cu referie la Unimedia, ea s-a alăturat companiei internaționale de avocatură Jones Day, în calitate de partener în biroul
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.