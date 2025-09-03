Țara unde băuturile energizante populare sînt interzise persoanelor sub 16 ani
Noi.md, 3 septembrie 2025 23:00
În Anglia, băuturi precum Red Bull, Monster, Relentless și Prime vor fi interzise, vînzarea băuturilor energizante care conțin mai mult de 150 mg de cofeină pe litru fiind ilegală pentru persoanele sub 16 ani.„Băuturile energizante cu conținut ridicat de cofeină nu au ce căuta în mîinile copiilor", a declarat Katharine Jenner, directoarea Obesity Health Alliance, care susține interdi
• • •
Acum o oră
23:00
23:00
O gală cultural-artistică dedicată marcării celei de-a 80-a aniversări de la victoria Războiului Poporului Chinez de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și a Războiului Mondial Antifascist a început la Marea Sală a Poporului din Beijing, intitulată ”Dreptatea învinge întotdeauna”, scrie romanian.cgtn.comGala comemorativă se concentrează pe noduri istorice cheie și momente care au văzut Ch
Acum 2 ore
22:30
Alexandra Chiriacova și Vladislav Ursu au fost la un pas de aurul probei de dublu mixt a unui turneu de tenis de masă din Cehia. Cei doi sportivi din Republica Moldova au fost învinși în finală de perechea formată de reprezentanții Japoniei.După cum transmite Noi.md cu referire la TVR Mоldova, tabela a indicat rezultatul de 3 la 1 la general, în defavoarea echipei din Republica Moldova. Alexan
22:30
Grandioasa ceremonie dedicată împlinirii a 80 de ani de la victoria în Războiul Poporului Chinez de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și în Războiul Mondial Antifascist se desfășoară miercuri, în Piața Tian'anmen din Beijing, scrie romanian.cgtn.comLa parada militară au participat 23 de formații de echipamente, iar formaţia de rachete nucleare incluzînd diverse tipuri de rachete:• r
22:30
Un film de acţiune bazat pe franciza de jocuri video cu tematică de război „Call of Duty” va fi produs de Paramount, a anunţat marţi celebrul studio hollywoodian, informează AFP, citată de Agerpres.Cumpărat luna trecută de Skydance Media, studioul Paramount, care a produs în trecut filme precum „Top Gun” şi „Naşul”, este controlat de acum de David Ellison. Fiul miliardarului Larry Ellison, fon
22:00
Pe 18 august și-a redeschis ușile cantina socială de pe lîngă Centrul Comunitar Multifuncțional "Recunoștința" din Basarabeasca pentru a oferi prînzuri calde locuitorilor nevoiași din localitate.După cum transmite Noi.md cu referire la BAS-TV, cantina și-a reluat activitatea pentru prima dată după cîțiva ani. Mihail Martinov, șeful structurii teritoriale de asistență socială, a declarat că pro
Acum 4 ore
21:30
Ambasada R. Moldova la Tel Aviv: informații esențiale pentru cei care vor să viziteze Israelul # Noi.md
Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel a venit cu o serie de clarificări importante pentru cei care plănuiesc să viziteze această țară, transmite Noi.md. Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile israeliene, moldovenii care călătoresc spre Israel trebuie să aibă un pașaport valabil cel puțin 90 de zile de la data intrării. În plus, este necesară obținerea unei autorizații electron
21:30
80.000 de porumbei ai păcii și 80.000 de baloane s-au înălțat în cerul deasupra pieței Tiananmen din Beijing, în partea finală a paradei solemne.Potrivit Oxu.Az, cu referire la TASS, parada s-a încheiat cu imnul chinezesc „Cîntec Patriei”.{{834396}}Armata Populară de Eliberare a Chinei a organizat în Piața Tiananmen o paradă militară de amploare cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a v
21:00
Republica Moldova și Republica Uzbekistan au convenit asupra contingentului de autorizații pentru transportul rutier internațional de mărfuri pentru anul 2026, transmite Noi.md.Potrivit unui comunicat al Agenției Naționale a Transportului Auto (ANTA), părțile au decis să inițieze negocieri pentru liberalizarea regimului bilateral. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței Comisiei mixte moldo
21:00
Președintele american Donald Trump a însărcinat Pentagonul să pregătească măsuri pentru a descuraja cooperarea tot mai strînsă dintre Rusia și China.Acest lucru a fost anunțat într-un interviu acordat canalului de televiziune Fox News de către șeful Departamentului Apărării al SUA, Pete Hegseth. Potrivit acestuia, apropierea dintre Moscova și Beijing a fost consecința „slăbiciunii vechii c
21:00
O alpinistă a enumerat „munții ucigași” de pe planetă, printre care se numără și vîrful Pobeda # Noi.md
Alpinista rusă Liudmila Korobeshko, a treia femeie din Rusia care a reușit să cucerească Everestul, a enumerat așa-numiții „munți ucigași”.„Principalele munți ucigași de pe planetă: K2 (în sistemul montan Karakorum), Annapurna (în Himalaya), Nanga Parbat (în Pakistan), Pobeda (în Kîrgîzstan)”, a adăugat ea, potrivit Oxu.Az.{{833330}}În ceea ce privește Everestul, a adăugat ea, în procent
21:00
Guvernul Republicii Moldova a aprobat inițierea negocierilor și semnarea Acordului cu Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare privind lansarea primei faze a Proiectului „Sprijin pentru Moldova în confiscarea și recuperarea bunurilor infracționale (CRESTA)”, transmite Noi.md. Obiectivul principal al proiectului este de a îmbunătăți performanța Moldovei în combaterea corupției și a crim
20:30
Recepția organizată cu prilejul marcării a 80 de ani de la victoria în Războiul de Rezistență al Poporului Chinez împotriva Agresiunii Japoneze și în Războiul Antifascist Mondial a avut loc, miercuri, la Beijing, în Marea Sală a Poporului, scrie romanian.cgtn.comXi Jinping, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Chinei și președintele Comisiei Mil
20:30
Putin a răspuns la întrebarea privind posibilitatea unor garanții pentru Ucraina în schimbul unor teritorii # Noi.md
Rusia nu a pus niciodată problema obținerii de teritorii în schimbul garanțiilor de securitate pentru Ucraina, a declarat președintele rus Vladimir Putin jurnaliștilor din China.Fiecare țară, inclusiv Ucraina, are dreptul să-și asigure securitatea, a explicat Putin și a subliniat că acest lucru nu trebuie să se facă în detrimentul securității altei țări.The Telegraph, citînd surse, a infor
20:30
O investiție germană de 20 milioane USD transformă Strășeniul într-un nou centru industrial # Noi.md
O companie germană a inaugurat la Strășeni o fabrică modernă de producere a materialelor din fibră de sticlă, cu o investiție ce depășește 20 de milioane de dolari.După cum transmite Noi.md cu referire la Radio Moldova, noua unitate industrială deschide perspective importante pentru dezvoltarea economică a regiunii, aducînd tehnologii avansate și standarde de lucru europene.În prezent, fab
20:30
Specialiștii au înregistrat seisme subterane cu magnitudinea de 6 la 233 km de Petropavlovsk-Kamchatski, Federația Rusă.{{829777}}Potrivit Oxu.Az, care citează TASS, informația a fost comunicată de filiala din Kamchatka a Serviciului Geofizic Unic al Academiei Ruse de Științe.„Distanța de la Petropavlovsk-Kamchatski: 233 km. Magnitudine: 6”, se arată în comunicat.Se menționează c
20:00
Polițiștii Secției Patrulare Chișinău a Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au stopat recent un șofer de 38 de ani, care conducea haotic un automobil pe o stradă din sectorul Buiucani, transmite Noi.md.În urma verificărilor, bărbatul a fost suspectat de consum de substanțe narcotice. Testul efectuat a confirmat prezența marijuanei în organism.Pe numele șoferului a fost in
20:00
Pentru a relansa irigarea terenurilor agricole, Alianța „MOLDOVENII” vine cu o inițiativă legislativă prin care infrastructura de irigații urmează să fie transferată gratuit în administrarea fermierilor, alături de acces la finanțări avantajoase pentru modernizare.Potrivit proiectului de lege, activele fostelor stații de irigații vor fi transmise cooperativelor agricole pentru o perioadă de pâ
20:00
Tenismanul sîrb Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele turneului masculin de Mare Șlem de la US Open după o partidă de 3 ore și 27 de minute."Nole" l-a învins pe americanul Taylor Fritz cu 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 și urmează să-l înfrunte în penultimul act pe spaniolul Carlos Alcaraz.Djokovic a controlat jocul în primele două seturi, dar în al 3-lea a dat semne de oboseală. Totuși, cvadrup
20:00
Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, a vizitat Republica Populară Chineză împreună cu fiica sa, Kim Ju-ae. Această vizită a fost prima experiență a acesteia în care l-a însoțit pe tatăl său într-o călătorie în străinătate.Potrivit informațiilor furnizate de Agenția Centrală de Telegrafie a Coreei (CTAK), liderul nord-coreean a sosit la Beijing pentru a participa la o paradă militară solemnă, î
Acum 6 ore
19:30
Avionul la bordul căruia se afla președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, nu a putut ateriza pe aeroportul din Vilnius o perioadă, după ce au fost primite informații despre observarea unei drone, a relatat secretarul de presă, conform LRT.„Pe măsură ce ne apropiam de aeroportul din Vilnius, am primit informații despre o dronă care fusese observată și despre faptul că aterizarea nu era încă sig
19:00
După o serie de valuri de căldură în timpul verii, Europa se pregătește pentru septembrie, care, conform prognozelor, va fi mai cald decît de obicei.Despre aceasta informează „Adevărul European” cu referire la Bloomberg.{{833445}}Potrivit meteorologului James Peacock de la MetSwift, companie care se ocupă cu analiza datelor meteorologice, după o vară atît de caldă „va fi dificil ca tempe
19:00
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, ar putea veni la Moscova pentru negocieri. Acest lucru a fost declarat de președintele Rusiei, Vladimir Putin, la finalul vizitei sale de patru zile în China.„Donald m-a rugat, dacă este posibil, să organizez o astfel de întîlnire. Dacă Zelenskiu este gata să vină la Moscova, o astfel de întîlnire va avea loc”, a spus Putin.În același timp, președi
19:00
Într-un an dificil pentru agricultori, marcat de secetă și recolte afectate de lipsa ploilor, o familie din localitatea Hagimus, raionul Căușeni, a reușit o performanță remarcabilă: a crescut un harbuz de peste 40 de kilograme.După cum transmite Noi.md cu referire la Studio-L, reușita aparține familiei Surschi, care a cultivat fructul direct în grădina proprie, sub cerul liber. Sergiu Surschi,
19:00
19:00
Ce a răspuns Putin la întrebarea privind perspectivele încheierii operațiunii militare în Ucraina # Noi.md
În prezent, există posibilitatea de a ajunge la un acord privind încheierea conflictului din Ucraina și de a elabora o variantă acceptabilă pentru încetarea acestuia, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin.„Mi se pare că, dacă bunul simț va triumfa, se poate ajunge la un acord privind o variantă acceptabilă pentru încetarea acestui conflict”, a declarat Putin jurnaliștilor la conferinț
18:30
Copiii neînsoțiți și familiile cu copii, care nu sînt cetățeni ai Republicii Moldova, nu vor mai fi plasați în custodia statului în Centrul de plasament temporar al străinilor aflat în gestiunea Inspectoratului General pentru Migrație al MAI, iar persoanele aflate în proces de îndepărtare de pe teritoriul Republicii Moldova vor beneficia de garanții mai clare pentru respectarea drepturilor acestor
18:00
Locuitorii sectorului Botanica vor beneficia de condiții mai bune pentru copiii lor, după ce Primăria Municipiului Chișinău a anunțat dotarea grădinițelor nr. 112 și nr. 168 cu utilaj tehnologic modern, transmite Noi.md.Potrivit unui mesaj al Primăriei capitalei, investiția vizează sprijinirea procesului educațional și crearea unui mediu adaptat nevoilor actuale ale celor mici.Municipa
Acum 8 ore
17:30
Ministerul Afacerilor Interne primește drone de ultimă generație pentru intervenții dificile # Noi.md
Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) va reacționa mai rapid în misiuni complexe, inclusiv pe timp de noapte și în condiții dificile.Potrivit Delegației UE la Chișinău, acest lucru va fi posibil datorită celor două drone de ultimă generație, dotate cu autonomie extinsă de zbor, camere de înaltă rezoluție și senzori termici, transmit
17:30
Guvernul a aprobat cerințe minime de securitate cibernetică pentru furnizorii de servicii în sectoare critice # Noi.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi proiectul hotărîrii privind modul de realizare a obligațiilor de securitate cibernetică de către furnizorii de servicii din sectoarele critice.Decizia reprezintă un pas esențial pentru protecția cetățenilor și a infrastructurii vitale, în contextul riscurilor crescînde la nivel global. Un atac cibernetic poate perturba servicii fundamentale precum e
17:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a investit în luna iulie 2025 peste 172 milioane de lei în infrastructura rutieră, conform raportului de activitate al instituţiei, transmite moldpres.Potrivit AND, în perioada de referință au fost valorificate aproximativ 172,14 milioane lei pentru proiecte de întreținere, reabilitare și construcții noi de drumuri și poduri. Măsurile implementate con
17:00
Liderul Partidului Mișcarea Alternativă Națională, Ion Ceban, a confirmat că și-a suspendat exercitarea atribuțiilor din funcția de primar general al municipiului Chișinău, odată cu lansarea campaniei pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.După cum transmite Noi.md cu referire la IPN, anunțul a fost făcut astăzi, în cadrul unei conferințe de presă.{{834284}}Edilul a făcut referire
16:30
Moscova speră că declarațiile președintelui american Donald Trump privind „complotul” Chinei, Rusiei și Coreei de Nord împotriva SUA au fost făcute în sens figurat și că niciuna dintre părți nu are astfel de planuri.Acest lucru a fost declarat de purtătorul de cuvînt al președintelui rus, Dmitri Peskov. „Să sperăm că a fost vorba într-un sens figurat, că nu este în sens propriu, cu atît ma
16:30
Comisia de evaluare a procurorilor a concluzionat că adjunctul procurorului general, Sergiu Russu, îndeplinește cerințele legale privind integritatea financiară și etică, motiv pentru care a fost propus pentru etapa de evaluare externă. {{833476}}Verificarea a presupus analiza declarațiilor de avere și a intereselor personale din ultimii cinci ani, precum și examinarea altor date relevante
16:30
Guvernul a aprobat Regulamentul privind instituirea unui sistem de performanță pentru serviciile de management al traficului și de navigație aeriană.Documentul creează, pentru prima dată la nivel național, un cadru de evaluare și monitorizare a modului în care sînt gestionate zborurile, astfel încît siguranța pasagerilor și calitatea serviciilor să fie la cel mai înalt nivel. Noul mecanism
16:30
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a sosit astăzi la Chișinău pentru o vizită oficială de trei zile, anunță Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, transmite Noi.md.Agenda întrevederilor include discuții cu autoritățile de la Chișinău privind reformele aflate în derulare și perspectivele de integrare europeană.Pe parcursul vizitei, Marta Kos se va întâlni și cu mediul
16:00
Muntenegru ar putea deveni cel de al 28-lea membru al Uniunii Europene în anul 2028, dacă în anul viitor va fi încheiată partea tehnică de negocieri. Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru extindere, Marta Kos, în Slovenia, la Forumul Strategic Bled. {{834235}}În cadrul unui panel de discuții, alături de prim-miniștrii Sloveniei, Croației, Muntenegrului și Albaniei, comisara Kos
Acum 12 ore
15:30
Astăzi își sărbătorește ziua de naștere Serghei Stepanov, saxofonistul trupei SunStroke Project, care este mai cunoscut publicului larg sub pseudonimul Epic Sax Guy.Colegii din trupă l-au felicitat pe muzician, publicînd un videoclip cu o selecție a celor mai bune momente din spectacolele sale, care au devenit cartea de vizită a colectivului.{{829611}}Reamintim că Serghei a primit acest
15:30
Compania de stat Energocom nu va mai stoca gaze în depozite, ci le va achiziționa în avans, cu livrare la termen. Excepție face doar rezerva de securitate de 15%, care va fi păstrată în facilități de stocare.După cum transmite Noi.md cu referire la Newsmaker, acest lucru a fost anunțat director ul instituției, Eugeniu Buzatu, în cadrul emisiunii „Conexiuni Economice” de la TRV.„Facem achiz
15:00
În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Agenția Servicii Publice (ASP) îndeamnă toți cetățenii Republicii Moldova să verifice din timp valabilitatea actelor de identitate, pentru a-și putea exercita dreptul de vot fără impedimente, transmite moldpres.Conform prevederilor art. 78, alin. (6) din Codul Electoral, votarea se efectuează în baza unuia dintre următoarele acte: ca
15:00
Transportatorii din Republica Moldova nu au, deocamdată, obligația de a-și dota vehiculele cu noile tahografe inteligente G2V2 pentru a putea circula pe teritoriul Uniunii Europene, transmite Noi.md.Precizarea a fost făcută de Agenția Națională Transport Auto (ANTA), în urma clarificărilor primite de la Direcția Generală Mobilitate și Transporturi a Comisiei Europene (DG MOVE).Modificările
14:30
De la pădure pînă la Nistru: Moldova investește în protecția ecosistemelor și combaterea poluării # Noi.md
În ședința de astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru implementarea proiectului „Restaurarea ecosistemelor pentru prevenirea poluării marine”, care se va desfășura în perioada 2026–2030. {{833918}}Proiectul are ca obiectiv refacerea și protecția ecosistemelor din ba
14:30
Guvernul îmbunătățește administrarea rețelei de drumuri naționale și locale de interes raional. În acest sens, a fost aprobată actualizarea listelor drumurilor naționale și locale din Republica Moldova.Decizia vizează clarificarea denumirilor, a clasificării și poziționării unor tronsoane de drum care p înă în prezent nu erau clar atribuite unei autorități sau aveau denumiri eronate, ceea ce î
14:00
Campionatul Republicii Moldova la Kurash, desfășurat la finele lunii august în orașul Călărași, a adunat pe același tatami cei mai buni luptători ai țării, transmite Noi.mdPrintre sportivii care s-au remarcat s-a numărat și Serghei Rublevschi, polițist de frontieră la Sectorul „Aeroportul Internațional Chișinău”.Concurînd în categoria de greutate 100 kg, Rublevschi a demonstrat forță, tehn
14:00
În contextul campaniei electorale desfășurată în perioada 28 august – 28 septembrie 2025, Inspectoratul General al Poliției (IGP) lansează campania națională de informare și responsabilizare civică „Nu te juca cu votul”. {{834078}}Campania are drept scop prevenirea coruperii alegătorilor și consolidarea încrederii cetățenilor în puterea votului liber și corect. „Nu te juca cu votul
13:30
La capătul Viaductului ce leagă sectoarele Botanica și Centru din Chișinău a fost amenajată o bandă specială pentru întoarcere, pînă la semaforul care permite virajul pe strada București.După cum transmite Noi.md cu referire la IPN, măsura are rolul de a reduce aglomerația din zonă și de a facilita deplasarea șoferilor dinspre Botanica spre Centru, pe direcția opusă, separată de parapet.„A
13:30
Printre persoanele reținute astăzi în urma perchezițiilor desfășurate la Comrat se numără și un viceprimar al municipiului.De asemenea, au fost reținuți trei responsabili din cadrul organizației teritoriale Comrat a formațiunii politice vizate de acțiunile de urmărire penală.{{831178}}Detaliile sînt prezentate de către Centrul Național Anticorupție, transmite IPN.Perchezițiile au fost
13:30
ANRE aprobă modificări majore pe piața energiei electrice și noi tarife pentru serviciile publice # Noi.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi modificări esențiale la Regulile pieței energiei electrice (RPEE), în vederea adaptării cadrului de reglementare la noile realități ale sectorului electroenergetic și în conformitate cu angajamentele Republicii Moldova față de standardele europene, transmite Noi.md.Modificarea RPEE vine să faciliteze lansarea pieței se
13:30
Guvernul extinde lista beneficiarilor eligibili pentru finanțarea proiectelor din Fondul național al culturii # Noi.md
Proiectele și programele de rezidență și mobilitate artistică și culturală, finanțate din Fondul național al culturii, vor fi selectate în baza unui nou Regulament, aprobat de Guvern.Documentul va facilita implementarea inițiativelor de promovare a creației contemporane, a diversității culturale și a cooperării internaționale în domeniu. Pe lîngă organizațiile necomerciale, la concursuri vor p
13:00
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a numit condiția pentru o soluționare pașnică în Ucraina # Noi.md
Condiția pentru instaurarea unei păci durabile în Ucraina este recunoașterea la nivel internațional a integrării în Rusia a noilor teritorii, a declarat într-un interviu acordat ziarului indonezian Kompas ministrul rus de externe Serghei Lavrov.„Pentru ca pacea să fie durabilă, noile realități teritoriale apărute după aderarea Crimeii, Sevastopolului, RPD, RPL, regiunilor Zaporojie și Herson,
