Epic Sax Guy din SunStroke Project își sărbătorește ziua de naștere
Noi.md, 3 septembrie 2025 15:30
Astăzi își sărbătorește ziua de naștere Serghei Stepanov, saxofonistul trupei SunStroke Project, care este mai cunoscut publicului larg sub pseudonimul Epic Sax Guy.Colegii din trupă l-au felicitat pe muzician, publicînd un videoclip cu o selecție a celor mai bune momente din spectacolele sale, care au devenit cartea de vizită a colectivului.{{829611}}Reamintim că Serghei a primit acest
Compania de stat Energocom nu va mai stoca gaze în depozite, ci le va achiziționa în avans, cu livrare la termen. Excepție face doar rezerva de securitate de 15%, care va fi păstrată în facilități de stocare.După cum transmite Noi.md cu referire la Newsmaker, acest lucru a fost anunțat director ul instituției, Eugeniu Buzatu, în cadrul emisiunii „Conexiuni Economice” de la TRV.„Facem achiz
În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Agenția Servicii Publice (ASP) îndeamnă toți cetățenii Republicii Moldova să verifice din timp valabilitatea actelor de identitate, pentru a-și putea exercita dreptul de vot fără impedimente, transmite moldpres.Conform prevederilor art. 78, alin. (6) din Codul Electoral, votarea se efectuează în baza unuia dintre următoarele acte: ca
Transportatorii din Republica Moldova nu au, deocamdată, obligația de a-și dota vehiculele cu noile tahografe inteligente G2V2 pentru a putea circula pe teritoriul Uniunii Europene, transmite Noi.md.Precizarea a fost făcută de Agenția Națională Transport Auto (ANTA), în urma clarificărilor primite de la Direcția Generală Mobilitate și Transporturi a Comisiei Europene (DG MOVE).Modificările
De la pădure pînă la Nistru: Moldova investește în protecția ecosistemelor și combaterea poluării # Noi.md
În ședința de astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru implementarea proiectului „Restaurarea ecosistemelor pentru prevenirea poluării marine”, care se va desfășura în perioada 2026–2030. {{833918}}Proiectul are ca obiectiv refacerea și protecția ecosistemelor din ba
Guvernul îmbunătățește administrarea rețelei de drumuri naționale și locale de interes raional. În acest sens, a fost aprobată actualizarea listelor drumurilor naționale și locale din Republica Moldova.Decizia vizează clarificarea denumirilor, a clasificării și poziționării unor tronsoane de drum care p înă în prezent nu erau clar atribuite unei autorități sau aveau denumiri eronate, ceea ce î
Campionatul Republicii Moldova la Kurash, desfășurat la finele lunii august în orașul Călărași, a adunat pe același tatami cei mai buni luptători ai țării, transmite Noi.mdPrintre sportivii care s-au remarcat s-a numărat și Serghei Rublevschi, polițist de frontieră la Sectorul „Aeroportul Internațional Chișinău”.Concurînd în categoria de greutate 100 kg, Rublevschi a demonstrat forță, tehn
În contextul campaniei electorale desfășurată în perioada 28 august – 28 septembrie 2025, Inspectoratul General al Poliției (IGP) lansează campania națională de informare și responsabilizare civică „Nu te juca cu votul”. {{834078}}Campania are drept scop prevenirea coruperii alegătorilor și consolidarea încrederii cetățenilor în puterea votului liber și corect. „Nu te juca cu votul
La capătul Viaductului ce leagă sectoarele Botanica și Centru din Chișinău a fost amenajată o bandă specială pentru întoarcere, pînă la semaforul care permite virajul pe strada București.După cum transmite Noi.md cu referire la IPN, măsura are rolul de a reduce aglomerația din zonă și de a facilita deplasarea șoferilor dinspre Botanica spre Centru, pe direcția opusă, separată de parapet.„A
Printre persoanele reținute astăzi în urma perchezițiilor desfășurate la Comrat se numără și un viceprimar al municipiului.De asemenea, au fost reținuți trei responsabili din cadrul organizației teritoriale Comrat a formațiunii politice vizate de acțiunile de urmărire penală.{{831178}}Detaliile sînt prezentate de către Centrul Național Anticorupție, transmite IPN.Perchezițiile au fost
ANRE aprobă modificări majore pe piața energiei electrice și noi tarife pentru serviciile publice # Noi.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi modificări esențiale la Regulile pieței energiei electrice (RPEE), în vederea adaptării cadrului de reglementare la noile realități ale sectorului electroenergetic și în conformitate cu angajamentele Republicii Moldova față de standardele europene, transmite Noi.md.Modificarea RPEE vine să faciliteze lansarea pieței se
Guvernul extinde lista beneficiarilor eligibili pentru finanțarea proiectelor din Fondul național al culturii # Noi.md
Proiectele și programele de rezidență și mobilitate artistică și culturală, finanțate din Fondul național al culturii, vor fi selectate în baza unui nou Regulament, aprobat de Guvern.Documentul va facilita implementarea inițiativelor de promovare a creației contemporane, a diversității culturale și a cooperării internaționale în domeniu. Pe lîngă organizațiile necomerciale, la concursuri vor p
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a numit condiția pentru o soluționare pașnică în Ucraina # Noi.md
Condiția pentru instaurarea unei păci durabile în Ucraina este recunoașterea la nivel internațional a integrării în Rusia a noilor teritorii, a declarat într-un interviu acordat ziarului indonezian Kompas ministrul rus de externe Serghei Lavrov.„Pentru ca pacea să fie durabilă, noile realități teritoriale apărute după aderarea Crimeii, Sevastopolului, RPD, RPL, regiunilor Zaporojie și Herson,
Moldova este un stat neutru. Acest statut este clar stipulat în Constituția sa și trebuie respectat cu strictețe.Declarația a fost făcută de președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei și fostul comandant suprem al forțelor armate, Igor Dodon, cu ocazia Zilei Armatei Naționale.El a subliniat rolul special al armatei ca un sprijin al păcii și stabilității în țara no
La parada din China dedicată celei de-a 80-a aniversări a victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial, a fost prezentată pentru prima dată racheta nucleară strategică intercontinentală DF-5C, relatează Global Times (GT).Expertul în tehnologii rachetă și dezarmare nucleară, profesorul Yang Chengjun, a declarat publicației că raza de acțiune estimată a acestei rachete este de peste 20.000 km (l
Trump i-a cerut lui Xi să transmită salutări lui Putin și Kim și a declarat că există o conspirație # Noi.md
Președintele SUA, Donald Trump, comentînd parada de la Beijing cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a victoriei asupra Japoniei militariste, s-a întrebat dacă președintele RPC, Xi Jinping, va menționa în discursul său ajutorul acordat de Statele Unite în cel de-al Doilea Război Mondial.Trump a scris pe Truth Social că SUA au ajutat China „să-și recîștige LIBERTATEA față de un invadator străin
Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 3 septembrie, noul preț maxim al principalelor produse petroliere de tip standard, care va intra în vigoare începînd de mîine.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va fi de 23 de lei și 19 bani (cu 7 bani mai mult) pe litru, iar al motorinei fără denumire comercială - 19 lei și 65 de bani (cu 7 bani mai mult), transmit
Lucrările de construcție a benzii de întoarcere din intersecția străzilor București și bd. Dacia - au fost finalizate.{{833451}}Pentru acest obiectiv au fost realizate lucrări complexe: s-a excavat fundația, s-a pus balast de nisip și strat de piatră, au fost montate borduri și fîntîni de canalizare, iar ulterior s-au așternut straturile de asfalt. Suprafața totală a lucrărilor este de aproxim
O nouă etapă pentru sistemul medical: A fost lansat Programul Național de Digitalizare și Inovare # Noi.md
Cabinetul de miniștri a aprobat Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030, transmite Noi.md.Documentul asigură continuarea procesului de modernizare a sistemului medical. Programul urmărește să ofere medicilor, asistenților și altor profesioniști din domeniul sănătății soluții digitale moderne, care să reducă sarcinile administrative și să optimizeze fluxurile de
Un incident tulburător a avut loc în centrul capitalei, pe strada Columna, unde o tînără, aflată vizibil într-o stare de tulburare, a atras atenția trecătorilor și a șoferilor, manifestîndu-se în mod revoltator chiar în mijlocul traficului. Potrivit imaginilor publcate pe rețele, tînăra se tăvălea pe jos și se arunca în fața mașinilor, transmite Unimedia.Mai mulți șoferi au fost nevoiț
Министр обороны Анатолий Носатый заявил в среду, 3 сентября, что появившаяся в публичном пространстве информация о пересечении территории Республики Молдова российским военным дроном прошлой ночью пока официально не подтверждена. {{832967}}Заявления были сделаны в кулуарах правительства, где он присутствовал на заседании кабинета министров, на фоне появления в украинских Telegram-каналах к
În noaptea de 2 spre 3 septembrie 2025, Poliția de Frontieră a fost informată de autoritățile ucrainene despre o posibilă pătrundere în spațiul aerian al Republicii Moldova a unei drone rusești de tip Shahed.Potrivit datelor comunicate de grănicerii ucraineni, drona ar fi fost detectată în apropierea localității Horodiște, raionul Dondușeni, după care ar fi dispărut între Cupcini și Edineț.
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, confirmă informațiile potrivit cărora fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut pe 22 iulie la Atena împreună cu Vladimir Plahotniuc, și-a procurat bilete spre Republica Moldova.„Avem informații că are bilete procurate. Dlui nu a avut o măsură restrictivă, respectiv, libera lui circulație nu a fost cumva restricționată și, respectiv
Ministrul Apărării explică dacă drona rusească a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova noaptea trecută # Noi.md
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat miercuri, 3 septembrie curent, că informațiile apărute în spațiul public privind traversarea teritoriului Republicii Moldova de către o dronă militară rusească, în noaptea precedentă, nu sînt deocamdată confirmate oficial. {{832967}} Declarațiile au fost făcute pe holul Guvernului, fiind prezent pentru ședința Cabinetului de miniștri, în
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a revenit în domeniul privat după ce a fost nevoită să părăsească funcția din Republica Moldova, în urma modificărilor legislative prin care instituția pe care o conducea a fost lichidată.După cum transmite Noi.md cu referie la Unimedia, ea s-a alăturat companiei internaționale de avocatură Jones Day, în calitate de partener în biroul
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) s-a pronunțat irevocabil în cazul litigiului dintre Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) și Comisia Electorală Centrală (CEC).Decizia a fost adoptată cu unanimitate de voturi în cadrul completului condus de judecătoarea Stela Procopciuc.Instanța supremă a respins recursul depus de PLDM prin intermediul avocatului Marin Barcaru și, în schimb, a admis
Locuitorii mai multor blocuri din sectorul Botanica vor rămîne fără apă caldă menajeră între 3 și 12 septembrie 2025, din cauza unor lucrări programate de reparație capitală la utilajul termotehnic, transmite Noi.md.„Termoelectrica” S.A. a anunțat că intervențiile sînt necesare pentru a asigura buna funcționare și siguranța sistemului centralizat de termoficare în sezonul rece 2025–2026.Si
”Disney” încearcă din nou să readucă tinerii în cinematografe, scrie The Federalist. Dar, așa cum subliniază John Daniel Davidson, autorul articolului, în locul nenumăratelor povești wook și prelegeri despre „diversitate”, studioul ar trebui să se orienteze către ceea ce îi atrage cu adevărat pe tineri: masculinitate, aventură și patriotism. *** {{433119}}A face filme ori
Armata Națională marchează 34 de ani de la fondare: Tehnică militară, activități interactive și surprize pentru public # Noi.md
Cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la fondare, pe 3 septembrie, Armata Națională marchează evenimentul printr-un program amplu de activități organizat de Ministerul Apărării.Manifestările se vor desfășura atît în Chișinău, cît și în unitățile militare din întreaga țară.Sîmbătă, publicul este invitat în Parcul „Alunelul” din capitală, unde va putea participa la o expoziție de tehnică milit
Ministerul Sănătății și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare avertizează: ambrozia reprezintă o amenințare serioasă atît pentru sănătate, cît și pentru agricultură.Planta eliberează în aer cantități mari de polen, care provoacă alergii puternice. Printre simptome se numără: rinita alergică (strănut, nas înfundat), tusea, crize de astm.Potrivit specialiștilor, peste
Constantin Țuțu, eliberat după reținerea în Grecia alături de Vladimir Plahotniuc: Cînd revine acasă # Noi.md
Constantin Țuțu, fost deputat și apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost eliberat de autoritățile grecești, după ce fusese reținut împreună cu Plahotniuc pe 22 iulie 2025, la aeroportul din Atena, în timp ce încercau să plece spre Dubai.Potrivit surselor Ziarului de Gardă, Țuțu a cumpărat deja un bilet de avion cu destinația Chișinău și urmează să ajungă în Republica Moldova joi, 4
Ex-deputatul Vladimir Andronachi a fost reținut de oamenii legii, pentru 72 de ore. Potrivit Ziarului de Gardă, acesta este vizat într-o cauză penală inițiată pentru spălare de bani.Vladimir Andronachi a deținut mandatul de deputat între februarie 2015 și iulie 2021 și a ocupat funcția de vicepreședinte al Partidului Democrat din Moldova, formațiune condusă de oligarhul fugar Vladimir Plah
Macron avertizează Israelul: „Nicio încercare de anexare” nu va opri recunoașterea Palestinei # Noi.md
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat marți Israelul că orice „ofensivă” sau „încercare de anexare” nu va putea opri mișcarea internațională de recunoaștere a statului palestinian.Totodată, liderul de la Paris a criticat decizia Statelor Unite de a refuza vize delegaților palestinieni pentru Adunarea Generală a ONU, transmite News.ro.„Nicio ofensivă, nicio încercare de anexa
Investițiile antreprenorilor din Republica Moldova, realizate din resurse proprii, au crescut cu 25% față de aceeași perioadă a anului trecut.Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, două treimi din totalul investițiilor din trimestrul al doilea al anului curent au fost realizate de companii din surse proprii, în valoare totală de 6 miliarde de l
În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au fost înregistrate 65 164 de traversări de persoane, anunță Poliția de Frontieră.Cele mai aglomerate puncte: Aeroportul Internațional Chișinău – 21 543 traversări; Leușeni – 7 767 traversări; Sculeni – 6 348 traversări; Palanca – 4 862 traversări; Otaci – 4 539 traversări.Restricții și încăl
Comisia Electorală Centrală a transmis Consiliului electoral pentru secțiile de votare din străinătate materialele necesare pentru ca alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență să poată participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite IPN.La rîndul său, Consiliul va expedia aceste materiale către cele patru secții special constituite pentru votul prin coresponde
La alegerile din 28 septembrie, moldovenii din Italia își vor putea exercita dreptul de vot la una dintre cele 75 de secții de votare deschise pe teritoriul acestei țări.Este cel mai mare număr de secții de votare deschise în străinătate pentru scrutinul parlamentar din această lună, transmite IPN.În Germania, alegătorii moldoveni vor putea vota în 36 de secții de votare, iar în Franța –
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:3 septembrie — a 246-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 119 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Ap. Tadeu. Sf. Mc. Vasa, împreună cu copiii ei: Teognie, Agapie şi Pistos
Leul moldovenesc s-a devalorizat ușor față de euro și și-a slăbit poziția și față de dolar.Mai exact, în decursul zilei, leul a pierdut încă 0,86 bani față de moneda europeană și peste 13 bani față de moneda americană, transmite Noi.md.Astfel, Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 3 septembrie un curs oficial de schimb de 19,4182 lei pentru un euro (+0,86 bani) și 16,6938 lei pentru
Curtea de Apel a respins contestația PDMM de neînregistrare la alegeri. Partidul merge la CSJ # Noi.md
Curtea de Apel a respins contestația depusă de Partidul Democrat Modern împotriva Comisiei Electorale Centrale, care nu a înregistrat partidul în cursa pentru alegerile parlamentare.Decizia poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție, transmite IPN.Liderul PDMM, Boris Foca, a comunicat că formațiunea va contesta decizia la CSJ: „Vom folosi toate căile legale”.Agenția Servicii P
Candidații care nu au fost admiși în primele două sesiuni la universități mai au o oportunitate de a ocupa un loc la studii în turul III de admitere, care se desfășoară pînă pe 26 septembrie.Dosarele se depun direct la instituțiile de învățămînt superior, fără procedura de înregistrare online, informează Ministerul Educației și Cercetării.În total, sînt disponibile 754 de locuri: 575
Vremea rămîne stabilă.Cerul va fi în mare parte senin pe întreg teritoriul țării, fără precipitații.Vîntul va fi slab pînă la moderat, din direcția nord-est.Precipitații nu se așteaptă.În timpul zilei, în sudul țării, temperatura va ajunge la +31...+33 °C, în regiunile centrale va fi de +29...+31 °C, iar în nord va fi de aproximativ +26...+28 °C.
Ruslan Rokhov: „Învingătorul alegerilor parlamentare va avea nevoie de un partener pentru coaliție” # Noi.md
La viitoarele alegeri parlamentare din Moldova, partidul de guvernămînt „Acțiune și Solidaritate” (PAS) și Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inimii și Viitorului Moldovei vor merge cap la cap, diferența de voturi dintre ele va fi în final de aproximativ 3%, iar ambele forțe, în cazul victoriei, vor avea nevoie de un partener pentru coaliție.Această opinie a fost exprimată de pol
Politicianul, economistul și analistul Serghei Banari și-a împărtășit reflecțiile despre ceea ce definește personalitatea, ce înseamnă să fii un părinte bun și cum societatea modernă înlocuiește valorile. {{816040}} Potrivit lui, astăzi oamenilor li se impune cultul succesului material. „Trebuie să înțelegem că există valori materiale care ne sînt impuse ca factor principal al succ
O pensionară din Japonia a rămas fără bani după ce s-a îndrăgostit de un bărbat care se dădea drept astronaut # Noi.md
O octogenară din Japonia a fost escrocată cu 1 milion de yeni (5.773 de euro) după ce s-a îndrăgostit de un bărbat pe care l-a cunoscut online şi care se prezenta ca un astronaut aflat într-o situaţie dificilă în spaţiu.Femeia, care locuieşte în nordul insulei Hokkaido, l-a cunoscut în luna iulie pe reţelele de socializare pe un escroc, care se prezenta ca fiind astronaut, a dezvăluit un repre
Un nou instrument digital interactiv, „Busola electorală”, a fost lansat astăzi la Chișinău, pentru a ajuta cetățenii să ia o decizie informată la alegerile parlamentare din 28 septembrie.Platforma permite compararea opiniilor personale cu pozițiile partidelor politice pe 35 de teme-cheie, transmite ipn.mdPlatforma „Busola electorală”, disponibilă în limbile romînă și rusă, se bazează pe u
Compania saudită Aramco și compania petrolieră de stat irakiană SOMO au oprit vânzarea petrolului către compania indiană Nayara Energy, ca urmare a sancțiunilor impuse în luna iulie de Uniunea Europeană asupra rafinăriei deținute de entități din Federația Rusă, inclusiv gigantul petrolier Rosneft.De obicei, rafinăria indiană recepționa lunar în jur de două milioane de baril de petrol irakian ș
Organizațiile culturale din Republica Moldova vor putea participa, în condiții egale cu cele ale statelor membre ale Uniunii Europene, la proiecte de cooperare transfrontalieră, mobilitate artistică și promovarea diversității culturale.Ministrul culturii, Sergiu Prodan, și comisarul european pentru echitate între generații, tineret, cultură și sport, Glenn Micallef, au semnat astăzi la Chișină
Vara aceasta, temperaturile ridicate au accelerat procesul de topire a ghețarilor din Alpi, transformînd radical peisajele montane.Turiștii și localnicii care vizitează zona spun că sînt șocați de schimbările vizibile chiar și într-un interval de cîțiva ani. Martori ai dispariției gheții în urmă cu aproape un secol, vizitatorii coborau din tren direct pe ghețar. Astăzi, turiștii sînt nevoiți s
Rata anuală a inflaţiei în zona euro a crescut uşor în luna august, ajungînd imediat deasupra nivelului ţintă avut în vedere de Banca Centrală Europeană, informează AFP, conform Agerpres.Potrivit unei estimări preliminare publicate marţi de Eurostat, rata anuală a inflaţiei în zona euro a crescut pînă la 2,1% în luna august 2025, de la un nivel de 2% în iulie.Datele Eurostat arată că infla
