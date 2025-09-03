Energocom schimbă strategia: gaze cumpărate în avans, nu stocate

05:30

O octogenară din Japonia a fost escrocată cu 1 milion de yeni (5.773 de euro) după ce s-a îndrăgostit de un bărbat pe care l-a cunoscut online şi care se prezenta ca un astronaut aflat într-o situaţie dificilă în spaţiu.Femeia, care locuieşte în nordul insulei Hokkaido, l-a cunoscut în luna iulie pe reţelele de socializare pe un escroc, care se prezenta ca fiind astronaut, a dezvăluit un repre