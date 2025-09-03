Peste 1,92 miliarde de spectatori au urmărit parada militară din 3 septembrie

13:30

La capătul Viaductului ce leagă sectoarele Botanica și Centru din Chișinău a fost amenajată o bandă specială pentru întoarcere, pînă la semaforul care permite virajul pe strada București.După cum transmite Noi.md cu referire la IPN, măsura are rolul de a reduce aglomerația din zonă și de a facilita deplasarea șoferilor dinspre Botanica spre Centru, pe direcția opusă, separată de parapet.„A