Sheriff Tiraspol are un nou antrenor! Belarusul Vadim Scripcenko a fost prezentat oficial de club
Radio Moldova, 3 septembrie 2025 18:20
Sheriff Tiraspol l-a prezentat oficial pe Vadim Scripcenko printr-un anunț publicat pe toate sursele sale oficiale din mediul on-line. El l-a înlocuit pe Victor Mihailov, care în ultimele luni a îndeplinit funcția de antrenor principal.
Acum 5 minute
19:00
Se apropie momentul adevărului! După mai bine de un an de așteptare, halterofilul moldovean Marin Robu a ajuns în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv # Radio Moldova
Halterofilul Marin Robu a contestat decizia arbitrilor de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, după ce s-a clasat pe locul 4. Acum, dosarul a ajuns în faza finală: la Lausanne a avut loc ședința de judecată, iar peste aproximativ o lună și jumătate, TAS va pronunța verdictul.
19:00
Parada militară de la Beijing: Liderii occidentali au boicotat evenimentul, cu o singură excepție # Radio Moldova
Parada militară de la Beijing, care a marcat 80 de ani de la capitularea Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial, s-a transformat într-o demonstrație de forță, în prezența liderului rus, Vladimir Putin și a celui nord-coreean Kim Jong-un și în absența liderilor occidentali, cu o singură excepție, premierul Slovaciei, Robert Fico. Evenimentul a fost criticat de Taiwan, iar președintele american Donald Trump a acuzat cele trei regimuri de un eventual complot împotriva Statelor Unite. Reacții dure au venit și din România, după ce doi foști premieri români au fost surprinși în fotografia de grup alături de dictatorii lumii.
Acum o oră
18:20
Sheriff Tiraspol are un nou antrenor! Belarusul Vadim Scripcenko a fost prezentat oficial de club
Sheriff Tiraspol l-a prezentat oficial pe Vadim Scripcenko printr-un anunț publicat pe toate sursele sale oficiale din mediul on-line. El l-a înlocuit pe Victor Mihailov, care în ultimele luni a îndeplinit funcția de antrenor principal.
18:20
Autoritățile anticipează posibile provocări în regiunea transnistreană și în diasporă, în contextul alegerilor parlamentare # Radio Moldova
Federația Rusă continuă să atace Republica Moldova prin finanțări ilegale, proteste plătite, dezinformare, atacuri cibernetice și propagandă religioasă, cu scopul de a prelua puterea în R. Moldova după alegerile parlamentare din 28 septembrie și a bloca parcursul european al statului nostru, afirmă purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă.
Acum 2 ore
18:00
ELECTORALA 2025 // „Noua Opțiune Istorică" intră în competiția pentru parlamentare, după verdictul CSJ
Încă o formațiune politică se alătură competiției pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat miercuri, 3 septembrie, Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică”, după ce instituția a fost obligată prin hotărârile Curții de Apel Centru și Curții Supreme de Justiție să reexamineze cererea prin care formațiunea a solicitat să fie admisă în cursa electorală.
17:50
ANTA: Noile reglementări din UE privind instalarea de tahografe inteligente nu sunt aplicate transportatorilor din R. Moldova # Radio Moldova
Transportatorii din R. Moldova nu sunt vizați de noile reglementări aplicate în Uniunea Europeană și nu au obligația de a-și echipa vehiculele cu tahografe G2V2 pentru a circula pe teritoriul blocului comunitar.
17:50
ELECTORALA 2025 // „Noua Opțiune Istorică" intră în competiția pentru parlamentare, după decizia Curții de Apel și CSJ
Încă o formațiune politică se alătură competiției pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică", dar decizia a venit doar după ce instituția a fost obligată prin hotărârile Curții de Apel Centru și ale Curții Supreme de Justiție să reexamineze cererea de participare.
17:30
Spațiul aerian al R. Moldova nu a fost survolat de drone rusești noaptea trecută, susține Ministerul Apărării # Radio Moldova
Spațiul aerian al Republicii Moldova nu a fost survolat de drone rusești pe parcursul nopții trecute, arată datele Ministerului Apărării. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de Alla Diaconu, șefa Direcției comunicare strategică a Marelui Stat Major al Armatei Naționale.
17:20
Armata Națională, la 34 de ani de la creare: povestea unui sergent care vede în uniformă simbolul unui stat sigur # Radio Moldova
Armata nu e despre război, e despre pace și stabilitate. Este convingerea sergentului principal Mihai Botezatu din cadrul Regimentului de Stat Major din Chișinău. Militarul consideră că un stat modern și prosper nu poate funcționa în lipsa unui sistem de apărare bine organizat, capabil să răspundă provocărilor actuale de securitate. În ultimii ani, este martorul procesului amplu de transformare a armatei, cu accent pe modernizare și adaptare la cerințele actuale. Totuși, cea mai importantă resursă, spune el, sunt oamenii, care dau sens uniformei și apără valorile unui stat sigur și stabil.
17:20
Liderul Chinei, Xi Jinping, a ridicat tema prelungirii vieții într-o discuție privată cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un. Potrivit Bloomberg, aceștia au discutat subiectul în drum spre Piața Tiananmen din Beijing, unde s-a desfășurat parada militară, iar conversația a fost difuzată în direct, relatează The Moscow Times.
Acum 4 ore
17:00
Armata în slujba păcii și stabilității: povestea unui sergent care vede în uniformă simbolul unui stat sigur
Armata nu e despre război, e despre pace și stabilitate. Este convingerea sergentului principal Mihai Botezatu din cadrul Regimentului de Stat Major din Capitală. Militarul consideră că un stat modern și prosper nu poate funcționa în lipsa unui sistem de apărare bine organizat, capabil să răspundă provocărilor actuale de securitate. În ultimii ani, este martorul procesului amplu de transformare a armatei, cu accent pe modernizare și adaptare la cerințele actuale. Totuși, cea mai importantă resursă, spune el, sunt oamenii, care dau sens uniformei și apără valorile unui stat sigur și stabil.
17:00
Christophe Hansen, interviu pentru Teleradio-Moldova: Investițiile în agricultură le oferă fermierilor din R Moldova posibilitatea de a accede pe piața UE # Radio Moldova
Investițiile în agricultură le oferă fermierilor din R. Moldova posibilitatea de a accede pe piața Uniunii Europene, iar în ultimii ani au fost făcute progrese mari în această direcție, a declarat comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, într-un interviu pentru Teleradio-Moldova. Totodată, oficialul european a subliniat că fructele și vinurile moldovenești au un gust și o calitate excepționale, fiind apreciate de consumatorii din Uniunea Europeană.
16:50
Sergiu Russu, unul dintre cei doi adjuncți procurorului general este integru. Comisia de evaluare a procurorilor anunță că a finalizat evaluarea integrității financiare și etice în privința acestuia și nu a depistat probleme.
16:30
Creștere semnificativă a numărului de traversări prin punctului de trecere Leova–Bumbăta # Radio Moldova
Punctul de trecere a frontierei Leova–Bumbăta a înregistrat în ultimele trei săptămâni, de când activitatea acestuia se desfășoară în regim 24/24 h, peste 17.400 de traversări ale persoanelor și circa 6.000 ale mijloacelor de transport.
16:20
Punctul de trecere a frontierei Leova–Bumbăta a înregistrat în ultimele trei săptămâni, de când activitatea acestuia se desfășoară în regim 24/24 h, peste 17.400 de traversări ale persoanelor și circa 6.000 ale mijloacelor de transport.
16:00
ELECTORALA 2025 // Curtea Supremă de Justiție a decis: PLDM nu va participa la alegerile parlamentare # Radio Moldova
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), condus de fostul premier Vlad Filat, nu va putea candida la alegerile parlamentare din toamnă. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a decis, pe 2 septembrie, să admită recursul Comisiei Electorale Centrale (CEC) și să respingă recursul depus de PLDM, menținând astfel excluderea formațiunii de pe lista partidelor care pot participa la scrutin. Reprezentanții formațiunii au anunțat că vor sesiza misiunile internaționale de monitorizare și vor contesta hotărârea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO).
15:50
Memorandum semnat la Chișinău: Transfer de tehnologii agricole din Israel către Moldova # Radio Moldova
Creșterea productivității și calității grâului moldovenesc prin transfer de tehnologii și implicarea comună a experților și cercetătorilor din ambele țări, sunt prevăzute într-un memorandum dintre Republica Moldova și Israel, semnat miercuri la Chișinău. Documentul a fost parafat de secretara generală adjunctă a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ina Butucel, și ministrul israelian al Agriculturii și Securității Alimentare, Avi Dichter, care se află în vizită în Republica Moldova.
15:40
Proiecte culturale cu sprijin financiar de până la 200.000 de lei: Guvernul extinde lista participanților la concursurile culturale finanțate de stat # Radio Moldova
Artiști independenți, oameni de creație, organizații culturale și autorități publice locale vor putea beneficia de sprijin financiar din Fondul Național al Culturii pentru proiecte și programe de rezidență și mobilitate artistică și culturală. Extinderea listei celor eligibili este prevăzută într-un nou regulament aprobat de Guvern pe 3 septembrie.
15:30
ELECTORALA 2025 // ASP reamintește că, fără acte valabile, cetățenii nu pot vota la parlamentare # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să verifice din timp valabilitatea actelor de identitate, pentru a putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Agenția Servicii Publice (ASP) reamintește că doar documentele în termen sau preschimbate până în ziua scrutinului le asigură alegătorilor dreptul de vot.
15:20
Armata Națională a R. Moldova trece prin cea mai amplă reformă de la înființarea sa acum 34 de ani, într-un context regional marcat de războiul din Ucraina și de riscuri de securitate, afirmă secretarul de stat de la Ministerul Apărării, Ghenadie Cojocaru.
Acum 6 ore
15:00
Zelenski către partenerii externi: „Avem nevoie de presiune puternică asupra Moscovei” # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri, 3 septembrie, că va solicita partenerilor europeni și americani măsuri mai dure împotriva Moscovei, după ce Rusia a lansat un atac aerian de proporții asupra infrastructurii energetice și de transport din țară. Potrivit oficialilor ucraineni, forțele ruse au lansat peste 500 de drone și zeci de rachete asupra teritoriului ucrainean. Apărarea antiaeriană a reușit să doboare 430 de drone și 21 de rachete, însă 69 de drone și 3 rachete au lovit 14 locații din mai multe regiuni. Atacurile au provocat pagube semnificative și au rănit cel puțin nouă persoane, scrie Reuters.
14:50
Telenovela s-a terminat! Fotbalistul moldovean Vladislav Blănuță s-a transferat la un alt club # Radio Moldova
Atacantul născut la Hâncești a semnat cu Dinamo Kiev și va evolua cu noua sa formația în grupa unică a Ligii Conferințelor UEFA.Vladislav Blănuță a ajuns la Dinamo Kiev de la FC Universitatea 1948 Craiova, echipă ce a fost retrogradată întra treia divizie valorică a fotbalului românesc.
14:30
ELECTORALA 2025 // ASP reamintește: fără acte valabile, cetățenii nu pot vota la parlamentare
Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să verifice din timp valabilitatea actelor de identitate, pentru a putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Agenția Servicii Publice (ASP) reamintește că doar documentele în termen sau preschimbate până la ziua scrutinului le asigură alegătorilor dreptul de vot.
14:20
Autoritățile britanice au anunțat introducerea unor sancțiuni împotriva oficialilor și organizațiilor ruse implicate în deportarea și supunerea la îndoctrinare ideologică a copiilor ucraineni. Printre cei vizați se numără mama liderului cecen Ramzan Kadîrov și organizația de tineret „Mișcarea celor dintâi”, relatează serviciul rus al BBC News.
14:10
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, se află, în perioada 3-5 septembrie, într-o nouă vizită oficială în Republica Moldova. Agenda sa include discuții cu reprezentanții guvernării despre reformele și parcursul european, precum și cu mai mulți antreprenori despre perspectivele economice ale statului nostru. De asemenea, Marta Kos va oferi, în dimineața zilei de joi, 4 septembrie, de la ora 08.15, un interviu postului Radio Moldova.
14:00
ELECTORALA 2025 // „Tindem spre Europa”: ce așteptări au locuitorii de la Varnița de la alegerile parlamentare # Radio Moldova
Alegerile parlamentare se apropie cu pași rapizi, un moment decisiv pentru viitorul Republicii Moldova. În acest context, fiecare vot contează și poate face diferența. Pentru a înțelege mai bine ce își doresc cetățenii de la noii aleși, echipa Moldova 1 a mers în satul Varnița din raionul Anenii Noi, în Zona de Securitate. Acolo, jurnaliștii au stat de vorbă cu localnicii despre așteptările și speranțele lor legate de apropiatele alegeri.
14:00
Scurgeri pe Telegram: Companiile gestionate de condamnatul Șor de la Moscova prin intermediul cărora este atacată democrația din R. Moldova # Radio Moldova
Condamnatul Ilan Șor, care se ascunde la Moscova de justiția din R. Moldova, ar gestiona cel puțin șase companii, cu angajați din R. Moldova, Kârgâzstan, Israel și Tadjikistan, prin intermediul cărora organizează diferite activități menite să submineze procesele democratice din mai multe foste state sovietice, inclusiv R. Moldova.
13:50
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, se află în perioada 3-5 septembrie într-o vizită oficială în Republica Moldova. Agenda sa include discuții cu reprezentanții guvernării privind reformele și parcursul european, întâlniri cu investitori și antreprenori despre perspectivele economiei, dar și dialoguri cu jurnaliști, influenceri și creatori de conținut.
13:40
ELECTORALA 2025 // Varnița, vocea cetățenilor: speranțe și așteptări înainte de scrutin
Se apropie cu pași rapizi alegerile parlamentare, un moment decisiv pentru viitorul Republicii Moldova. În acest context, fiecare vot contează și poate face diferența. Pentru a înțelege mai bine ce își doresc cetățenii de la noii aleși, echipa Moldova 1 a mers în satul Varnița din raionul Anenii Noi, în zona de securitate. Acolo, jurnaliștii au stat de vorbă cu localnicii despre așteptările și speranțele lor legate de apropiatele alegeri.
13:10
Proiecte culturale cu sprijin financiar de până la 200.000 lei: Guvernul extinde lista participanților la concursurile culturale finanțate de stat
Artiști independenți, oameni de creație, organizații culturale și autorități publice locale vor putea beneficia de sprijin financiar din Fondul Național al Culturii pentru proiecte și programe de rezidență și mobilitate artistică și culturală. Extinderea listei celor eligibili este prevăzută într-un nou regulament aprobat de Guvern pe 3 septembrie.
Acum 8 ore
12:50
„Pacea trebuie protejată zi de zi printr-o armată capabilă și modernă”, afirmă Maia Sandu, la 34 de ani de la crearea Armatei Naționale # Radio Moldova
„Pacea nu se păstrează de la sine – ea trebuie protejată zi de zi printr-o armată capabilă și modernă”, a declarat președinta Republicii Moldova și Comandant Suprem al Forțelor Armate, Maia Sandu, în mesajul adresat cu prilejul aniversării a 34-a de la fondarea Armatei Naționale.
12:50
Tenismanul sârb Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele turneului masculin de Mare Șlem de la US Open după o partidă de 3 ore și 27 de minute. "Nole" l-a învins pe americanul Taylor Fritz cu 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 și urmează să-l înfrunte în penultimul act pe spaniolul Carlos Alcaraz.
12:40
„Pacea trebuie protejată zi de zi printr-o armată capabilă și modernă", afirmă Maia Sandu la aniversarea Armatei Naționale
„Pacea nu se păstrează de la sine – ea trebuie protejată zi de zi printr-o armată capabilă și modernă", a declarat președinta Republicii Moldova și Comandant Suprem al Forțelor Armate, Maia Sandu, în mesajul adresat cu prilejul aniversării a 34 de ani de la fondarea Armatei Naționale.
12:30
Fotbalistul german cu origini turcești, Ilkay Gundogan, va evolua în premieră în patria sa istorică, Turcia. Acesta a devenit jucător al renumitului club Galatasaray Istanbul, venind pe malul Bosforului din postură de jucător liber de contract după ce s-a despărțit de Manchester City.
12:30
Guvernul actualizează lista drumurilor naționale și locale pentru o administrare mai eficientă # Radio Moldova
Cetățenii și agenții economici din mai multe localități vor avea acces mai bun la drumuri modernizate și întreținute regulat, după ce Guvernul a aprobat actualizarea listelor drumurilor naționale și locale de interes raional. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prin aceste ajustări, sectoarele de drum vor intra oficial în responsabilitatea unor autorități publice locale, ceea ce garantează întreținere regulată și reparații.
12:10
Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) va reacționa mai rapid în misiuni complexe, inclusiv pe timp de noapte și în condiții dificile.
12:00
Rețete electronice și consultații la distanță. Republica Moldova își va moderniza sistemul medical # Radio Moldova
Acces mai rapid la datele medicale, consultații la distanță și mai puțină birocrație pentru cadrele medicale – acestea sunt câteva dintre beneficiile pe care le promite Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025–2030, aprobat miercuri, 3 septembrie, de Guvern.
11:40
Gordon: Planul Rusiei de a schimba puterea la Chișinău este foarte periculos pentru întreaga Europa # Radio Moldova
Rusia are un plan de schimbare a puterii în Moldova cu una pro-rusă. Scenariul se dorește a fi pus în aplicare la alegerile din septembrie. Acest plan este foarte periculos pentru Ucraina, R. Moldova și pentru întreaga Europă, scrie jurnalistul ucrainean Dmitry Gordon pe site-ul său, cu referire la surse familiarizate cu planurile Kremlinului.
11:20
Șofer moldovean și doi pasageri, morți într-un accident rutier din județul Botoșani, România # Radio Moldova
Trei moldoveni și-au pierdut viața, iar alte 16 persoane au fost rănite într-un grav accident rutier în România. Tragedia s-a produs miercuri dimineață pe drumul național DN 24 C, în comuna Santa Mare, județul Botoșani. Potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani, cele trei victime decedate sunt șoferul și doi pasageri ai unui automobil înmatriculat în Republica Moldova, care a pe contrasens și a intrat în coliziune cu un microbuz.
11:10
Trei cetățeni din R. Moldova au decedat, iar alte 16, pasageri într-un microbuz, au decedat în dimineața zilei de miercuri, 3 septembrie, într-un accident rutier produs în comuna Santa Mare din județul Botoșani.
Acum 12 ore
10:50
Ministerul Apărării nu confirmă traversarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă rusească # Radio Moldova
Ministerul Apărării al Republicii Moldova nu confirmă, deocamdată, informațiile precum că pe parcursul nopții trecute o dronă militară rusească ar fi traversat spațiul aerian național. Potrivit ministrul Anatol Nosatîi, situația este în curs de verificare împreună cu partenerii externi.
10:40
Ministerul de Interne confirmă: Constantin Țuțu și-a procurat bilet spre Republica Moldova și ar urma să ajungă la Chișinău # Radio Moldova
Constantin Țuțu, reținut împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, pe 22 iulie 2025, a fost eliberat. Acesta a cumpărat bilet de avion de la Atena spre Republica Moldova și ar urma să ajungă pe 4 septembrie la Chișinău. Informația a fost confirmată de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, înainte de ședința Guvernului din 3 septembrie.
10:20
Procuratura Generală (PG) a confirmat pentru Teleradio-Moldova că nu a solicitat extrădarea lui Constantin Țuțu din Grecia. Precizarea vine după ce presa a relatat că fostul deputat, reținut în iulie împreună cu Vladimir Plahotniuc la Atena, a fost eliberat și urmează să revină la Chișinău.
10:10
Revista presei // Percheziții desfășurate la membrii partidului „Inima Moldovei”: „Vom da câte 1000 acum, în campanie va fi mai mult” # Radio Moldova
Presa națională relatează despre noi încercări ale unor concurenți electorali de a corupe alegătorii. Totodată, în atenția mass-media revine parada militară desfășurată pe 2 septembrie la Tiraspol, după o pauză de trei ani, pentru a marca 35 de ani de la proclamarea așa-numitei Republici Moldovenești Nistrene, nerecunoscută de comunitatea internațională.
10:00
Vladimir Andronachi, acuzat de spălare de bani într-un nou dosar: a fost reținut pentru 72 de ore # Radio Moldova
Vladimir Andronachi, deputat în perioada anilor 2015 – 2021 și fost vicepreședinte al Partidului Democrat condus de Vladimir Plahotniuc, a fost reținut într-un nou dosar, fiind acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan.
09:50
Revista presei internaționale // Trump acuză China că s-a aliat cu Rusia împotriva SUA; UE va secretiza zborurile oficialilor de rang înalt # Radio Moldova
Presa internațională analizează lipsa de progres în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, inclusiv tonul moderat al președintelui Rusiei pe tema încheierii războiului. Mai multe publicații străine comentează semnificația paradei militare organizate azi de China. Măsurile pentru securizarea zborurilor oficialilor de rang înalt în Uniunea Europeană și introducerea unui mecanism de control parental pentru ChatGPT se numără printre alte subiecte abordate de presa străină.
09:40
Reprofilarea, esențială pentru salarii competitive. Expert: „Viitorul aparține domeniilor cu valoare adăugată mare” # Radio Moldova
Republica Moldova are nevoie de investiții care să creeze valoare adăugată reală și de politici care să ducă la creșteri salariale reale, nu doar statistice, susține expertul economic Marin Gospodarenco. Într-un interviu pentru Radio Moldova, acesta a subliniat că reprofilarea profesională este una dintre soluțiile pentru angajații din sectoarele cu salarii mici, în condițiile în care discrepanțele dintre domenii continuă să fie tot mai mari.
09:10
Ministrul Apărării, la 34 de ani de la înființarea Armatei Naționale: Fără sprijinul partenerilor strategici, nu am putea avea o armată capabilă să-și îndeplinească misiunea # Radio Moldova
Armata Națională se află în prezent într-un proces de modernizare „fără precedent”, care vizează toate aspectele de activitate, iar obiectivul principal este profesionalizarea militarilor. Declarația a fost făcută de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, într-un interviu pentru Moldova 1, după ceremonia de depunere de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul Chișinăului, cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la crearea Armatei Naționale.
08:30
Ambrozia continuă să se răspândească rapid în Republica Moldova, afectând atât terenurile agricole, cât și sănătatea oamenilor. Specialistul în protecția plantelor, doctorul în științe biologice Pavel Pânzaru, avertizează că această buruiană invazivă se dezvoltă ușor pe terenuri abandonate, margini de drumuri sau căi ferate, fiind foarte rezistentă la secetă și tăieri.
08:30
Apărarea aeriană ucraineană, mobilizată la Kiev în urma atacurilor cu rachete și drone. Polonia a ridicat avioanele de apărare # Radio Moldova
Cel puțin nouă persoane au fost rănite în urma unui atac aerian de amploare lansat de Rusia în noaptea de marți spre miercuri asupra Ucrainei, potrivit autorităților de la Kiev. Printre victime se numără patru lucrători feroviari din regiunea Kirovohrad, internați în spital după ce infrastructura de cale ferată a fost lovită. Compania feroviară de stat a avertizat asupra întârzierilor la zeci de trenuri, scrie Reuters.
