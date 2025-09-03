VIDEO | Un microfon lăsat pornit i-a surprins pe Vladimir Putin și Xi Jinping vorbind despre transplanturi de organe și „nemurire”
Ziua, 3 septembrie 2025 17:10
Un microfon deschis i-a surprins pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, și pe omologul său chinez, Xi Jinping, discutând despre transplanturi de organe și posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani. Momentul a avut loc la Beijing, în timpul paradei militare organizate pentru a marca 80 de ani de la sfârșitul celui de-al […] Articolul VIDEO | Un microfon lăsat pornit i-a surprins pe Vladimir Putin și Xi Jinping vorbind despre transplanturi de organe și „nemurire” apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 30 minute
17:10
VIDEO | Un microfon lăsat pornit i-a surprins pe Vladimir Putin și Xi Jinping vorbind despre transplanturi de organe și „nemurire” # Ziua
Un microfon deschis i-a surprins pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, și pe omologul său chinez, Xi Jinping, discutând despre transplanturi de organe și posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani. Momentul a avut loc la Beijing, în timpul paradei militare organizate pentru a marca 80 de ani de la sfârșitul celui de-al […] Articolul VIDEO | Un microfon lăsat pornit i-a surprins pe Vladimir Putin și Xi Jinping vorbind despre transplanturi de organe și „nemurire” apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
În 2025, Ilan Șor ar fi alocat 100 de milioane de dolari pentru proiecte sale în Republica Moldova și CSI # Ziua
În anul2025, Ilan Șor a alocat peste 100 de milioane de dolari SUA pentru finanțarea proiectelor sale destinate influențării tineretului din țările CSI, inclusiv din Republica Moldova. Acest lucru reiese din documente interne ale „grupului Șor”, care au ajuns în spațiul public în urma unui atac cibernetic de amploare asupra conturilor asociate infrastructurii sale. Scurgerea […] Articolul În 2025, Ilan Șor ar fi alocat 100 de milioane de dolari pentru proiecte sale în Republica Moldova și CSI apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
16:30
Ambasadele, folosite ca platforme de promovare a PAS. Misiunea din Irlanda a chemat diaspora să voteze pentru partidul de la putere # Ziua
Un nou caz de utilizare a resurselor administrative și de implicare a instituțiilor statului în promovarea partidului de la guvernare a fost sesizat pe rețelele de socializare. Ambasada R. Moldova în Irlanda, condusă de Jana Costachi, fost demnitar în Guvernul PAS, a publicat un mesaj pe pagina de pe Facebook în care a îndemnat indirect […] Articolul Ambasadele, folosite ca platforme de promovare a PAS. Misiunea din Irlanda a chemat diaspora să voteze pentru partidul de la putere apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
16:10
Serghei Lavrov cere recunoașterea internațională a anexării teritoriilor ucrainene de către Rusia „pentru o pace durabilă” # Ziua
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, susține că recunoașterea internațională a anexării de către Rusia a Crimeei, Sevastopolului și a regiunilor Donetsk, Lugansk, Zaporojie și Herson reprezintă o condiție esențială pentru încheierea unui acord de pace cu Ucraina. „Pentru ca pacea să fie durabilă, noile realități teritoriale apărute după aderarea Crimeei, Sevastopolului, RPD [Republica Populară […] Articolul Serghei Lavrov cere recunoașterea internațională a anexării teritoriilor ucrainene de către Rusia „pentru o pace durabilă” apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
556 de ani de la Sfințirea Mănăstirii Putna, prima ctitorie a lui Ștefan cel Mare, lăcaș supranumit și Ierusalimul Neamului Românesc # Ziua
Sărbătoare mare la Mănăstirea Putna, supranumită și Ierusalimul Neamului Românesc. Astăzi se împlinesc 556 de ani de la sfințirea sfântului lăcaș, unde-și doarme somnul de veci Voievodul Ștefan cel Mare, ctitorul mănăstirii. În 3 septembrie 1469 mare domnitor Ștefan cel Mare, împreună cu Mitropolitul Teoctist și un sobor de 64 de ierarhi și slujitori au sfințit Mănăstirea Putnei. Începută […] Articolul 556 de ani de la Sfințirea Mănăstirii Putna, prima ctitorie a lui Ștefan cel Mare, lăcaș supranumit și Ierusalimul Neamului Românesc apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
15:10
Ion Ceban, după vizita din Italia: S-a demonstrat că nu prezint pericol pentru nicio țară din Europa # Ziua
„Faptul că am ajuns în Italia demonstrează încă o dată că interdicția impusă a fost una politică și că nu prezint pericol pentru nicio țară din Europa”. Este reacția lui Ion Ceban după revenirea politicianului de la o conferință din Roma. „Faptul că am ajuns în Italia, la Roma, a arătat cât de mult îi […] Articolul Ion Ceban, după vizita din Italia: S-a demonstrat că nu prezint pericol pentru nicio țară din Europa apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Maia Sandu, de Ziua Armatei, cere „consolidării apărării antiaeriene, rezilienței cibernetice, energetice și protecția infrastructurii critice” # Ziua
Președintele Maia Sandu a participat astăzi la ceremonia dedicată împlinirii a 34 de ani de la crearea Armatei Naționale. Șefa statului le-a mulțumit militarilor pentru devotamentul și profesionalismul de care dau dovadă în apărarea păcii și menținerea siguranței cetățenilor, a exprimat recunoștință familiilor acestora și a adus un omagiu celor care și-au dat viața pentru […] Articolul Maia Sandu, de Ziua Armatei, cere „consolidării apărării antiaeriene, rezilienței cibernetice, energetice și protecția infrastructurii critice” apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Conspirații în Germania, după ce șase candidați AfD au murit înaintea alegerilor locale din țară # Ziua
Șase candidaţi ai partidului Alternativă pentru Germania (AfD) au decedat în ultimele săptămâni, înaintea alegerilor locale din marele land Renania de Nord-Westfalia, din vestul ţării, ceea ce a dat naştere rapid unei serii de teorii ale conspiraţiei, scrie BBC. Poliţia germană a precizat că nu există dovezi de crime în legătură cu aceste decese. Cu […] Articolul Conspirații în Germania, după ce șase candidați AfD au murit înaintea alegerilor locale din țară apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Un ucrainean care încerca să treacă ilegal frontiera cu R. Moldova a fost ucis de grăniceri în regiunea Odesa # Ziua
Un bărbat de 23 de ani din Harkov a fost împușcat mortal de grăniceri în regiunea Odesa, la frontiera cu R. Moldova, în timp ce încerca să treacă ilegal granița. Incidentul a avut loc pe 1 septembrie, în jurul orei 18:00, potrivit Biroului Național de Investigații din Ucraina. Potrivit autorităților ucrainene, grănicerii au observat mai […] Articolul Un ucrainean care încerca să treacă ilegal frontiera cu R. Moldova a fost ucis de grăniceri în regiunea Odesa apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
13:20
Candidații PAS implică miniștrii rămași în funcție în campania electorală. Radu Marian a publicat un video de la Ministerul Energiei, pe care ulterior l-a șters # Ziua
Candidații PAS implică reprezentanți ai Guvernului, rămași în funcție, în promovarea mesajelor electorale. Radu Marian, aflat pe locul al 21-lea în lista PAS, a publicat, marți seara, un video pe pagina sa de Facebook de la sediul Ministerului Energiei, acolo unde discută cu șeful instituției, Dorin Junghietu, despre realizările guvernării în domeniul energeticii. Mesajul a […] Articolul Candidații PAS implică miniștrii rămași în funcție în campania electorală. Radu Marian a publicat un video de la Ministerul Energiei, pe care ulterior l-a șters apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
VIDEO | Trump a anunțat că armata SUA a atacat o ambarcațiune din Venezuela: „11 teroriști uciși în acțiune” # Ziua
Forțele armate americane au atacat o ambarcațiune care transporta droguri, marți, în Marea Caraibilor, în prima operațiune cunoscută de acest gen după decizia administrației Trump de a spori numărul de nave de război ale SUA în regiune, transmite Reuters. „În ultimele minute, am tras efectiv asupra unei ambarcațiuni, o ambarcațiune care transporta droguri, o mulțime […] Articolul VIDEO | Trump a anunțat că armata SUA a atacat o ambarcațiune din Venezuela: „11 teroriști uciși în acțiune” apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
În plină campanie electorală, un candidat PAS este acuzat că-și atribuie un proiect al Primăriei Drochia finanțat de PNUD # Ziua
Un candidat al PAS, Marina Morozova, actual deputat, este acuzată că atribuie guvernării realizarea proiectului de reabilitarea a unei grădinițe din orașul Drochia, în timp ce autoritățile locale dezmint afirmațiile candidatei și precizează că lucrările au fost realizate la inițiativa primăriei orașului în cadrul unui program susținut de UE și finanțat de PNUD. Într-un scurt […] Articolul În plină campanie electorală, un candidat PAS este acuzat că-și atribuie un proiect al Primăriei Drochia finanțat de PNUD apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Autoritățile georgiene l-au acuzat fostul președinte Mihail Saakașvili de „declanșarea războiului din 2008”, în contextul unui raport al unei comisii parlamentare speciale care investighează „crimele regimului Saakașvili”. Fostul președinte georgian, care își ispășește o pedeapsă de 12 ani pentru abuz de putere și deturnarea de fonduri, ar putea fi judecat pentru „trădare de patrie”, iar […] Articolul Mihail Saakașvili riscă închisoare pe viață, iar partidul său ar putea fi interzis apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Partidul Liberal Democrat din Moldova, condus de fostul premier Vlad Filat, rămâne în afara cursei electorale pentru alegerile parlamentare. Formațiunea s-a adresat în judecată după ce nu s-a regăsit pe lista partidelor care pot participa la scrutinul din 28 septembrie, iar instanța de apel îi dăduse câștig de cauză. Totuși, Comisia Electorală Centrală s-a adresat […] Articolul PLDM rămâne în afara cursei electorale. CSJ a admis recursul Comisiei Electorale Centrale apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Toate cele trei persoane decedate în urma accidentului din această dimineață din județul Botoșani sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Potrivit Poliției din România, un moldovean de 48 de ani, în timp ce se deplasa cu automobilul, ar fi pierdut controlul asupra mașinii și s-a izbit de un microbuz care transporta mai mulți pasageri. „Din verificările […] Articolul Trei cetățeni moldoveni au murit în accidentul devastator de la Botoșani apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
11:00
„Partidul Nostru” nu va face alianțe nici cu PAS, nici cu Blocul „Patriotic”, pe care îl descrie drept unul oportunist și creat din interes # Ziua
În viitorul Parlament, formațiunea „Partidul Nostru” nu va face alianțe nici cu PAS, nici cu Blocul „Patriotic” de stânga, singurul aliat al formațiunii fiind cetățeanul R. Moldova. Este declarația făcută de Renato Usatîi, care a răspuns astfel la un apel al Irinei Vlah, care i-a propus semnarea unui pact de coalizare. Usatîi a precizat […] Articolul „Partidul Nostru” nu va face alianțe nici cu PAS, nici cu Blocul „Patriotic”, pe care îl descrie drept unul oportunist și creat din interes apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Constantin Țuțu, reținut în iulie la Atena, a fost eliberat de justiția din Grecia și revine în Republica Moldova # Ziua
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut în iulie împreună cu Vladimir Plahotniuc, în Grecia, a fost eliberat. Acesta și-a luat deja bilet de avion spre Republica Moldova și ar urma să aterizeze pe aeroportul din Chișinău joi, 4 septembrie. Informația a fost confirmată de ministrul de Interne, Daniella Misail-Nichitin, care a precizat că Țuțu nu […] Articolul Constantin Țuțu, reținut în iulie la Atena, a fost eliberat de justiția din Grecia și revine în Republica Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, a fost reținut pentru 72 de ore, într-un dosar pornit pentru spălare de bani, anunță Procuratura Anticoruoție, într-un comunicat de presă. Fostul parlamentar a fost reținut marți seara. „Acesta este vizat într-un dosar penal pornit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută de art. 243 alin. […] Articolul Fostul deputat Vladimir Andronachi, reținut pentru 72 de ore. Este bănuit de spălare de bani apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
VIDEO | Trei morţi şi 15 răniţi în urma accidentului între un microbuz şi un autoturism produs în judeţul Botoşani # Ziua
Trei morţi şi 15 răniţi este bilanţul tragic al unui accident produs în judeţul Botoşani între un microbuz şi un autoturism. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie. Accidentul a avut loc pe DN 24 C, între localitățile Românești și Dămideni. Un autocar cu 17 persoane s-a izbit de un autoturism în care se aflau […] Articolul VIDEO | Trei morţi şi 15 răniţi în urma accidentului între un microbuz şi un autoturism produs în judeţul Botoşani apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Președintele american Donald Trump a lansat un atac dur la adresa Chinei, Rusiei și Coreei de Nord, pe fondul paradei militare de la Beijing dedicată marcării a 80 de ani de la capitularea Japoniei în Al Doilea Război Mondial. „Transmiteți cele mai calde urări [președintelui rus] Vladimir Putin și [liderului nord-coreean] Kim Jong Un, în […] Articolul Trump acuză Rusia, China și Coreea de Nord că plănuiesc un „complot” împotriva SUA apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Parada militară de amploare la Beijing. Xi Jinping, însoțit de Vladimir Putin și Kim Jong Un, a cerut pace, dar a prezentat o nouă rachetă intercontinentală # Ziua
China a marcat la Beijing 80 de ani de la capitularea Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial printr-o amplă paradă militară, la care au asistat președintele Xi Jinping, liderul rus Vladimir Putin și conducătorul Coreei de Nord, Kim Jong Un, relatează AP. În discursul său, Xi a afirmat că omenirea se află în fața […] Articolul Parada militară de amploare la Beijing. Xi Jinping, însoțit de Vladimir Putin și Kim Jong Un, a cerut pace, dar a prezentat o nouă rachetă intercontinentală apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 12 ore
09:00
Accident grav la Botoșani, între un autocar și un autoturism. Ar fi implicate 15 persoane, din care patru sunt încarcerate # Ziua
A fost activat Planul Roșu de intervenție la Botoșani, în urma unui accident grav în care a fost implicat un autocar și un autoturism. Din primele informații, ar fi implicate 15 persoane, din care patru sunt încarcerate. Accidentul s-a produs între localitățile Românești și Dămideni, pe DN 24 C. „Având în vedere natura evenimentului și numărul […] Articolul Accident grav la Botoșani, între un autocar și un autoturism. Ar fi implicate 15 persoane, din care patru sunt încarcerate apare prima dată în ZIUA.md.
08:10
Soldații, ofițerii și angajații Ministerului Apărării marchează azi 34 de ani de la crearea Armatei Naționale, prima instituție strategică ce a fost înființată în 3 septembrie 1991, la o săptămână de la declararea independenței R. Moldova. Cu prilejul aniversării, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, le-a mulțumit tuturor generațiilor de militari și angajați civili ai instituției pentru dăruire, curaj, […] Articolul Onoare pentru militari. Forțele armate ale R. Moldova marchează 34 de ani de la creare apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
18:40
VIDEO | O autocisternă, condusă de un cetățean moldovean, plină cu gaz metan, s-a răsturnat la Vaslui. Peste 50 de oameni au fost evacuați # Ziua
Situație de urgență în județul Vaslui, după ce o autocisternă plină cu 19 mii de litri de gaz metan lichefiat, condusă de un cetățean al R. Moldova, s-a răsturnat în satul Simila, comuna Zorleni, la un sens giratoriu, scrie vasluianul.ro. Șoferul autocisternei a fost transportat la Compartimentul de Primiri Urgență Bârlad cu un traumatism toracic. […] Articolul VIDEO | O autocisternă, condusă de un cetățean moldovean, plină cu gaz metan, s-a răsturnat la Vaslui. Peste 50 de oameni au fost evacuați apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
CEC, sesizată în cazul perchezițiilor efectuate la Partidul „Inima Moldovei”. PNM cere excluderea formațiunii din cursa electorală # Ziua
Comisia Electorală Centrală a fost sesizată în cazul perchezițiilor efectuate astăzi de polițiști și ofițerii CNA într-o cauză penală legată de finanțarea ilegală a acțiunilor electorale ale Partidului „Inima Moldovei”, parte a Blocului „Patriotic”. Contestația a fost depusă de Partidul Național Moldovenesc care cere anularea înregistrării în cursa electorală a formațiunii, condusă de Irina Vlah. […] Articolul CEC, sesizată în cazul perchezițiilor efectuate la Partidul „Inima Moldovei”. PNM cere excluderea formațiunii din cursa electorală apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
PDMM va contesta decizia Curții de Apel de a lăsa formațiunea în afara alegerilor: Suntem determinați să învingem și nu au cum să ne oprească # Ziua
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) anunță că va contesta la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) hotărârea pronunțată marți, 2 septembrie, de către Curtea de Apel Chișinău, care a menținut în vigoarea decizie Comisiei Electorale Centrale (CEC) de neînregistrare a formațiunii politice în cursa pentru alegerile parlamentare. Potrivit unui comunicat de presă al PDMM, decizia […] Articolul PDMM va contesta decizia Curții de Apel de a lăsa formațiunea în afara alegerilor: Suntem determinați să învingem și nu au cum să ne oprească apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
17:10
Tânărul prins în iunie după o evadare din Penitenciarul din Tighina, condamnat la încă 11 ani de închisoare # Ziua
Tânărul de 26 de ani, care în luna mai a fugit din Penitenciarul nr. 8 din Tighina și prins peste o lună, a fost condamnat la încă 11 ani de închisoare. După evadare, în timp ce se ascundea de polițiști, acesta a comis cel puțin 17 infracțiuni, printre care tâlhării și jafuri. Pușcăriașul, care își […] Articolul Tânărul prins în iunie după o evadare din Penitenciarul din Tighina, condamnat la încă 11 ani de închisoare apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a sugerat premierului slovac Robert Fico să întrerupă livrările de gaze și electricitate către Ucraina, ca răspuns la atacurile armatei ucrainene asupra oleoductului „Drujba”. Declarația a fost făcută în cadrul unei întâlniri bilaterale la Beijing, fiind citată de agenția TASS. „Ucraina primește un volum semnificativ de resurse energetice prin vecinii săi […] Articolul Putin propune Slovaciei să taie livrările de gaze și electricitate către Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Partidul Democrat Modern rămâne în afara cursei electorale! Curtea de Apel a menținut decizia CEC de neînregistrare a formațiunii # Ziua
Curtea de Apel Chișinău a lăsat în vigoare decizia Comisiei Electorale centrale de neînregistrare în cursa electorală a Partidului Democrat Modern din Moldova. Decizia a fost luată cu puțin timp în urmă. Hotărârea CEC poate fi contestată în trei zile la Curtea Supremă de Justiție. Decizia CEC a fost luată în 28 septembrie fiind, votată […] Articolul Partidul Democrat Modern rămâne în afara cursei electorale! Curtea de Apel a menținut decizia CEC de neînregistrare a formațiunii apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Partidul Democrat Modern, în afara cursei electorale! Curtea de Apel a menținut decizia CEC de neînregistrare a formațiunii # Ziua
Curtea de Apel Chișinău a lăsat în vigoare decizia Comisiei Electorale centrale de neînregistrare în cursa electorală a Partidului Democrat Modern din Moldova. Decizia a fost luată cu puțin timp în urmă. Hotărârea CEC poate fi contestată în trei zile la Curtea Supremă de Justiție. Decizia CEC a fost luată în 28 septembrie fiind, votată […] Articolul Partidul Democrat Modern, în afara cursei electorale! Curtea de Apel a menținut decizia CEC de neînregistrare a formațiunii apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Sportivul român Avram Iancu a intrat oficial în istorie, devenind primul om din lume care a traversat înot, fără costum de neopren, un continent întreg – Europa, de la Marea Nordului la Marea Neagră. Performanța a fost confirmată de World Open Water Swimming Federation, care a ratificat proiectul „Înotul pentru o Europă Unită”. Traseul final, […] Articolul Sportivul român Avram Iancu, oficial primul om din lume care parcurge înot un continent apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Radiografia guvernării, făcută de AUR din R. Moldova: PAS a ratat toate obiectivele majore asumate în 2021 # Ziua
În loc de bună guvernare, transparență și dezvoltare, am primit abuzuri, exod și sărăcie. Este una dintre constatările făcute de AUR din Republica Moldova care a realizat o radiografie a guvernării Partidului Acțiune și Solidaritate, dar și a celorlalte guvernări de după independență. „La 34 de ani de Independență a Republicii Moldova – cetățenii ar fi trebuit să simtă roadele libertății, ale democrației și ale unui […] Articolul Radiografia guvernării, făcută de AUR din R. Moldova: PAS a ratat toate obiectivele majore asumate în 2021 apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Înțelegere de cartel la achiziția camerelor portabile pentru polițiști. Două firme, sancționate cu 5 milioane de lei # Ziua
Două companii sunt acuzate de înțelegere de cartel și de trucarea ofertelor la achiziția sistemului de supraveghere video portabil, procedură organizată de Inspectoratul General al Poliției. Consiliul Concurenței, care a depistat abaterile, a decis sancționarea cu 5 milioane de lei a celor două firme. Ancheta arată că cele două companii, SRL „Rapid Link” și SRL […] Articolul Înțelegere de cartel la achiziția camerelor portabile pentru polițiști. Două firme, sancționate cu 5 milioane de lei apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Forța Fermierilor acuză Guvernul că i-ar manipula pe oficialii UE: „Nu toți agricultorii sunt milionari de vitrină” # Ziua
Asociația „Forța Fermierilor” a adresat o scrisoare deschisă comisarului european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, aflat într-o vizită la Chișinău, potrivit Bani.md. Aceasta solicită sprijin real pentru agricultorii moldoveni, acuzând că sunt ignorați și marginalizați de politicile guvernamentale. Fermierii reclamă că imaginea agriculturii prezentată oficialilor europeni în timpul vizitei se limitează la câteva afaceri […] Articolul Forța Fermierilor acuză Guvernul că i-ar manipula pe oficialii UE: „Nu toți agricultorii sunt milionari de vitrină” apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Numărul persoanelor decedate în urma cutremurului cu magnitudinea de 6 grade care a lovit duminică provincia Kunar, în estul Afganistanului, a ajuns la 1.400, iar peste 3.000 au fost rănite, a anunțat marți purtătorul de cuvânt al guvernului taliban, Zabihullah Mujahid. Națiunile Unite au avertizat că numărul victimelor ar putea crește exponențial, în timp ce […] Articolul Bilanțul cutremurului devastator din nord-estul Afganistanului a depășit 1.400 de morți apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Paradă cu steaguri ale Rusiei la Tiraspol. Separatiștii marchează 35 de ani de la crearea „republicii moldovenești nistrene” # Ziua
„Paradă militară” cu steaguri ale Rusiei în centrul Tiraspolului. Regimul din stânga Nistrului sărbătorește 35 de ani de la crearea așa-numitei „republici moldovenești nistrene”. Evenimentele dedicate „zilei republicii” a început cu depuneri de flori la „focul veșnic” din Tiraspol de către liderul separatist pro-rus Vadim Krasnoselski, care a declarat că parada trebuie să devină un […] Articolul Paradă cu steaguri ale Rusiei la Tiraspol. Separatiștii marchează 35 de ani de la crearea „republicii moldovenești nistrene” apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Premierul Slovaciei, Robert Fico, va discuta cu Zelenski despre aderarea Ucrainei la UE, dar nu și la NATO # Ziua
Premierul slovac Robert Fico a declarat că va purta discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski privind posibila aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, după întoarcerea din vizita sa în China. Fico a subliniat că Bratislava susține aderarea Ucrainei la UE, dar nu va accepta integrarea acesteia în NATO. „Subliniez acest lucru: Ucraina nu poate deveni […] Articolul Premierul Slovaciei, Robert Fico, va discuta cu Zelenski despre aderarea Ucrainei la UE, dar nu și la NATO apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Partidul Nostru și-a prezentat prioritățile pentru viitorul Parlament: „50 de obiective care vor contribui la transformarea R. Moldova” # Ziua
Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, a lansat o listă de 50 de obiective pe care intenționează să le promoveze în viitorul Parlament. Formațiunea afirmă că aceste măsuri vor contribui la transformarea Republicii Moldova într-o țară dezvoltată, cu un nivel de trai mai bun pentru cetățeni. Printre priorități se regăsesc reducerea numărului de deputați de […] Articolul Partidul Nostru și-a prezentat prioritățile pentru viitorul Parlament: „50 de obiective care vor contribui la transformarea R. Moldova” apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Printre cei patru reținuți în urma perchezițiilor la Partidul „Inima Moldovei” se numără și viceprimarul din Comrat # Ziua
17 persoane au statut de bănuit, dintre care 13 sunt cercetate în stare de libertate, alte patru au reținute, în urma perchezițiilor de astăzi de la Comrat. Printre ele se numără un viceprimar al municipiului Comrat și trei responsabili din cadrul organizației teritoriale Comrat a formațiunii „Inima Moldovei”, în privința căreia au fost desfășurate acțiuni […] Articolul Printre cei patru reținuți în urma perchezițiilor la Partidul „Inima Moldovei” se numără și viceprimarul din Comrat apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Ungaria susține progresul R. Moldova în parcursul său către UE: „Suntem împotriva legării țărilor candidate între ele” # Ziua
Ministrul ungar pentru Afaceri Europene, Janos Boka, a declarat că Ungaria nu sprijină niciun fel de „legături” între statele candidate la aderarea în Uniunea Europeană și susține progresul R. Moldova în acest proces. Boka a făcut aceste declarații înaintea unei reuniuni informale a miniștrilor UE cu participarea țărilor candidate, desfășurată la Copenhaga pe 2 septembrie. […] Articolul Ungaria susține progresul R. Moldova în parcursul său către UE: „Suntem împotriva legării țărilor candidate între ele” apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Partidele din Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au anunțat oficial că nu vor forma nicio coaliție cu Partidul Acțiune și Solidaritate în viitorul Parlament. Liderii celor patru formațiuni au semnat un pact care conține acest angajament, transmite IPN. „Documentul este deschis pentru toți cei care doresc schimbări în Republica Moldova. Trebuie […] Articolul Dodon, Voronin, Vlah și Tarlev anunță că nu vor face coaliție cu PAS în viitorul Parlament apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
După ce UE a acuzat Rusia de bruiaj asupra avionului Ursulei von der Leyen, Flightradar24 îi contrazice: „Semnalul a fost bun de la decolare până la aterizare” # Ziua
Uniunea Europeană a susținut că avionul cu care Ursula von der Leyen a călătorit duminică spre Plovdiv, Bulgaria, ar fi fost vizat de un bruiaj GPS atribuit Rusiei. Oficialii au declarat că pilotul ar fi fost nevoit să aterizeze manual, după ce semnalul de navigație a fost blocat. Totuși, site-ul de monitorizare a zborurilor Flightradar24 […] Articolul După ce UE a acuzat Rusia de bruiaj asupra avionului Ursulei von der Leyen, Flightradar24 îi contrazice: „Semnalul a fost bun de la decolare până la aterizare” apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
VIDEO | Igor Grosu anunță 5 angajamente ale PAS pentru următorii patru ani: „Vom continua să muncim pentru Moldova în Uniunea Europeană” # Ziua
Președintele PAS, Igor Grosu, Susține că actualul partid de guvernământ și-a îndeplinit în proporție de 72 la sută promisiunile făcute în 2021 și dă asigurări că vor guverna în continuare „cu grijă pentru țară și viitorul european”. De asemenea, el a prezentat 5 angajamente pe care și le asumă pentru viitor, inclusiv aderarea la UE, […] Articolul VIDEO | Igor Grosu anunță 5 angajamente ale PAS pentru următorii patru ani: „Vom continua să muncim pentru Moldova în Uniunea Europeană” apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Sinodul Mitropoliei Basarabiei a reiterat, în cadrul celei mai recente ședințe, interzicerea implicării clerului în campanie: Nu sprijinim niciun partid politic # Ziua
Mitropolia Basarabiei își reafirmă poziția Bisericii față de implicarea în campaniile electorale și insistă că Biserica Ortodoxă Română din Basarabia nu va sprijini niciun partid politic. De asemenea, interzice în continuare clerului să facă politică, să fie membri de partid, să candideze sau să participe în campanii electorale. Deciziile au fost luate la ședința Sinodului […] Articolul Sinodul Mitropoliei Basarabiei a reiterat, în cadrul celei mai recente ședințe, interzicerea implicării clerului în campanie: Nu sprijinim niciun partid politic apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Xi Jinping și Vladimir Putin au bătut palma pentru construcția gazoductului „Forța Siberiei – 2” # Ziua
Gazprom și compania de stat chineză China National Petroleum Corporation (CNPC) au semnat un memorandum privind construcția gazoductului „Forța Siberiei – 2”, precum și a conductei de tranzit prin Mongolia, „Uniunea – Est”, a anunțat președintele consiliului de administrație al Gazprom, Alexei Miller, după negocierile trilaterale Rusia–China–Mongolia de la Beijing. Potrivit lui Miller, noul proiect […] Articolul Xi Jinping și Vladimir Putin au bătut palma pentru construcția gazoductului „Forța Siberiei – 2” apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
SCURT PE DOI | Circ pe timp de ciumă. Despre glumele neinspirate ale Poliției, în timp ce bagă spaima-n oameni # Ziua
„Glumele” și sarcasmul poliției noastre, care încearcă să „destindă” atmosfera, în timp ce dezlănțuie operațiuni în forță, pentru a-i anihila pe dușmanii Partidului și de a băga spaima în oameni, par a fi inspirate de la personajul Joker, teroristul care poza cu rânjetul însângerat întins pe fața vopsită în clovn, în timp ce în spatele […] Articolul SCURT PE DOI | Circ pe timp de ciumă. Despre glumele neinspirate ale Poliției, în timp ce bagă spaima-n oameni apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Un bărbat din R. Moldova a murit în Italia, în urma unui grav accident de muncă. A fost strivit de un cilindru de aproape 800 de kg # Ziua
Un muncitor moldovean în vârstă de 53 de ani, Vladimir Valah, rezident de mulți ani în Buttapietra, a murit miercuri după-amiaza, la spitalul Borgo Trento din Verona, după ce marți, în timpul programului de lucru, a fost prins sub un cilindru de oțel cu greutatea de aproximativ 800 de kilograme. Moartea bărbatului vine după ce […] Articolul Un bărbat din R. Moldova a murit în Italia, în urma unui grav accident de muncă. A fost strivit de un cilindru de aproape 800 de kg apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
VIDEO | Spălări de bani și evaziune fiscală de peste 11 milioane de lei la un liceu privat din Chișinău # Ziua
Reprezentanți ai unui liceu privat din Capitală au pus la cale o schemă de evaziune fiscală de peste 11 milioane de lei, bani din care ulterior au cumpărat mașini de lux și imobile. Procurorii PCCOCS și inspectorii fiscali au organizat mai multe percheziții la instituția de învățământ, acolo unde au ridicat mai multe probe și […] Articolul VIDEO | Spălări de bani și evaziune fiscală de peste 11 milioane de lei la un liceu privat din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Noaptea trecută, orașul Rostov-pe-Don din Rusia a fost vizat de un atac cu drone ucrainene, soldat cu pagube materiale și patru persoane rănite, printre care și un copil, potrivit autorităților locale. Două blocuri de locuințe au fost avariate. La un imobil de 19 etaje au fost afectate fațada și acoperișul, fără a fi necesară evacuarea […] Articolul VIDEO | Atac cu drone ucrainene la Rostov-pe-Don. Patru persoane rănite, inclusiv un copil apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Patru persoane, reținute de CNA în urma perchezițiilor de la Comrat și Chișinău într-un dosar de finanțare ilegală a acțiunilor electorale # Ziua
Patru persoane au fost reținute astăzi în urma celor 60 de percheziții anunțate de Poliție și de Centrul Național Anticorupție la Chișinău și Comrat. Descinderile au avut loc într-o cazuă penală legată de finanțarea ilegală a unui partid politic. Mai exact, bănuiții sunt acuzați că au oferit bani unor activiști politici pentru a organiza acțiuni […] Articolul Patru persoane, reținute de CNA în urma perchezițiilor de la Comrat și Chișinău într-un dosar de finanțare ilegală a acțiunilor electorale apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.