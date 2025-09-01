PLDM: Recursul CEC la Curtea Supremă de Justiție este neîntemeiat și nu respectă rigorile Codului administrativ

15:40

Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, în cadrul unui briefing, a vorbit despre intensificarea atacurilor împotriva formațiunii, precum și despre tentativele PAS privind eliminarea sa din cursa electorală, informează telegraph.md.„Presiunea sistematică asupra mea și intimidarea echipei mele au început odată cu apariția noastră în politica națională. Încă de la început, PAS tot încearcă să ne elimine politic: ne-au creat tot felul de obstacole, au încercat să ne facă să tăcem.Am informat în mod regulat publicul despre toate abuzurile – despre atacurile mediatice murdare prin intermediul presei de buzunar; despre vizitele ofițerilor SIS și ai poliției la întâlnirile noastre cu cetățenii; despre încercările de a ne împiedica participarea la campania prezidențială din 2024; despre blocarea ilegală a referendumului popular privind neutralitatea internațională a Moldovei; despre arestarea ziarelor și a corturilor noastre, despre reținerea ilegală a activiștilor noștri; despre distrugerea bannerelor; despre provocările la protestele noastre, despre fabricarea dosarelor penale împotriva partidului și activiștilor.În spatele tuturor atacurilor se află dorința PAS de a ne forța să facem compromisuri, de a ne convinge să nu vorbim despre greșelile și crimele guvernului, de a ne transforma într-o opoziție comodă, ascultătoare și inofensivă. Eforturile regimului sunt inutile. INIMA MOLDOVEI a rămas de partea poporului și continuă să apere interesele cetățenilor. Cu cât mai mare este presiunea din partea autorităților, cu atât mai puternică devine echipa noastră și mai hotărâtă este lupta noastră”, a declarat ea.Irina Vlah a spus că, în ultimele luni, partidu și-a extins prezența în regiuni, a lărgit structurile de partid și a intensificat mișcarea de protest.„Am devenit și mai activi pentru a le arăta oamenilor adevărata față și rezultatele reale ale regimului „galben”. Dar principalul lucru care a speriat regimul a fost participarea noastră la unirea forțelor de opoziție. Toate acestea au provocat panică în rândul conducerii PAS. Una dintre manifestările confuziei galbenilor a fost adresarea către CEC cu cereri isterice de a ne interzice să folosim denumirea PAS la mitinguri. Presiunea din partea presei controlate de PAS, a poliției și a structurilor administrative s-a intensificat și mai mult. Puterea a implicat toate forțele pentru a ne face să tăcem. Și totul – fără niciun rezultat.Nereușind să obțină succes, PAS a trecut la dezinformare la nivel internațional. În special, regimul de guvernământ a folosit relațiile diplomatice cu partenerii, pentru a impune sancțiuni împotriva mea personal. Există tot mai multe dovezi care indică faptul că includerea mea absolut nejustificată în lista de sancțiuni a Canadei este rezultatul eforturilor personale ale Maiei Sandu și ale altor lideri ai grupării „galbene””, a adăugat lidera Partidului Republican „Inima Moldovei”.Ea a spus că știe că „diplomații” la comandă, care îndeplinesc capriciile politice ale lui Sandu, încearcă acum să convingă alte guverne occidentale să ia decizii similare. În schimbul sancțiunilor împotriva Irinei Vlah, liderii PAS promit supunere totală și disponibilitatea de a îndeplini orice ordine. Practic, pentru o răzbunare politică, PAS este gata să renunțe la suveranitatea și independența Republicii Moldova!„Dar oricât s-ar strădui galbenii – noi nu vom da înapoi. După alegeri, ei vor purta răspundere – atât pentru abuzuri, cât și pentru tranzacționarea intereselor naționale.Informațiile noastre confirmă, de asemenea, că puterea pregătește noi acțiuni de intimidare. Pe lângă dosarele penale fabricate pentru protestul pașnic de la Președinție, care a perturbat liniștea lui Sandu, puterea planifică să facă presiuni și prin intermediul CNA. Știm că în următoarele zile ofițerii acestei structuri planifică percheziții. Bine, îi așteptăm. Nu cu pâine și sare, ci față în față.De asemenea, avem informații că asupra CEC se fac presiuni ca eu personal să fiu exclusă din lista de candidaţi ai Blocului Electoral Patriotic. Drept argument ei folosesc inclusiv aceleaşi sancţiuni pretins internaţionale, dar care sunt inspirate de factorii decizionali din Moldova, care au interesele lor politice înguste. Împreună cu colegii suntem pregătiţi de orice. Noi înţelegem că avem de a face cu un regim dictatorial care nu are limite, atunci când e vorba de interesele sale. Dar, noi nu vom ceda şi nu ne vom da bătuţi! La rândul nostru pregătim surprize guvernării, una dintre care va fi dureroasă de tot pentru ei. Dar nu e cazul să intrăm în detalii la această etapă – toate la timpul lor. Ceea ce trebuie să înţeleagă guvernarea este că, indiferent de mizeriile pe care le face şi le va face şi în continuare, noi avem capacitatea necesară de a-i debarca de la putere. Ei vor răspunde pentru toate fărădelegile lor. Asta vom face!”, a mai declarat candidata la funcția de deputat.