Percheziții la un liceu privat din Chișinău: evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11 milioane de lei

În satul Rediul Mare din raionul Dondușeni, localitatea natală a lui Renato Usatîi și locul unde își are izvorul râul Răut, liderul Partidului Nostru a dat start campaniei electorale prin prezentarea echipei de candidați și a programului politic pentru alegerile parlamentare. Evenimentul a fost marcat de lansarea a 29 de proiecte de lege, pe care formațiunea le propune spre adoptare imediat după intrarea în noul Parlament.„Pentru majoritatea cetățenilor din Republica Moldova, Partidul Nostru este ultima speranță și nu avem dreptul să-i dezamăgim. Venim în Parlament cu proiecte gata făcute și cu echipă pregătită să muncească din prima zi”, a declarat Renato Usatîi. El a subliniat că formațiunea a avut un parcurs dificil, fiind vizată anterior de dosare penale și presiuni politice, dar a rezistat și acum „merge să învingă”.Liderul Partidului Nostru a vorbit despre necesitatea revitalizării satelor, a infrastructurii și a mediului natural, referindu-se inclusiv la râul Răut, care, potrivit lui, „dispare” și are nevoie de intervenții pentru a fi salvat. 29 de proiecte de lege și apel la implicarea cetățenilorUsatîi a menționat că echipa sa a lucrat mai mult de un an la pregătirea pachetului legislativ, care va fi publicat pe site-ul partidului. El a invitat cetățenii din țară și diaspora să contribuie cu propuneri și completări. „Vrem ca aceste proiecte să fie ale întregii societăți, nu doar ale unui partid”, a subliniat politicianul.Printre domeniile vizate de proiectele anunțate se numără economia, infrastructura, justiția, agricultura, protecția socială și sprijinul pentru persoanele cu dizabilități.Echipa de candidați – primari, specialiști și reprezentanți ai societății civilePe scena evenimentului au urcat mai mulți candidați ai Partidului Nostru, fiecare prezentându-și prioritățile și motivația: Elena Grițco, aflată pe locul doi pe listă, a vorbit despre „responsabilitatea în politică” și despre dorința de a contribui la binele oamenilor. Nina Cereteu, primarul orașului Drochia, a invocat experiența sa administrativă și a spus că „alegând Partidul Nostru, alegem o echipă care a demonstrat că poate”. Alexandr Berlinschi, fost secretar al CEC, a subliniat importanța unui proces electoral corect și transparent. Serghei Ivanov, fermier, a adus în discuție dificultățile din agricultură, pledând pentru soluții concrete în sprijinul agricultorilor. Stela Onuțu, primarul orașului Glodeni, a vorbit despre sprijinul pentru categoriile vulnerabile și necesitatea extinderii acestuia la nivel național. Nicolae Margarint a accentuat importanța integrării persoanelor cu dizabilități și combaterea corupției. Alexandr Severin, primarul din Fălești, a declarat că „regiunile au nevoie de o voce mai puternică în Parlament”. Natalia Băleanu, expert contabil, a evidențiat necesitatea unei gestiuni responsabile a banului public. Igor Pohila, avocat, a criticat reforma justiției, promițând un sistem judiciar „independent și depolitizat”. Olesea Vîrtosu, antreprenoare, a pledat pentru eliminarea barierelor din mediul de afaceri. Victor Bogatico, primarul orașului Rîșcani, a afirmat că „posibilitățile Moldovei sunt nelimitate”. Irina Belicov, reprezentanta tinerilor, a spus că „energia și curajul tinerei generații trebuie să fie auzite”. Roman Ciubaciuc, primarul orașului Cantemir, a amintit de realizările sale în infrastructura locală. Igor Cujba, om de afaceri revenit din diaspora, a adresat un apel către moldovenii din străinătate să se întoarcă acasă.Renato Usatîi a insistat asupra ideii că formațiunea sa nu promite, ci vine cu soluții legislative pregătite. În același timp, el a făcut apel la implicarea cetățenilor și la unitate pentru a transforma Moldova „într-o țară modernă, prosperă și respectată”.Alegerile parlamentare vor avea loc pe 28 septembrie, iar campania electorală este deja în plină desfășurare.