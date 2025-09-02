Percheziții la un liceu privat din Chișinău: evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11 milioane de lei

Liber TV, 2 septembrie 2025 11:20

Procurorii PCCOCS, de comun cu Serviciul Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11.000.000 lei într-un liceu privat din Chișinău.Astfel, în cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, cartele bancare, înscrisuri de ciornă, laptop, iPad, telefon mobil precum și mijloace bănești, în diferite valute în sumă de peste 2.000.000 lei.Dosarul penal a fost pornit de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în luna mai 2025. Oamenii legii au bănuieli rezonabile că banii tăinuiți de la stat în perioada 2021-2025 erau spălați prin cumpărarea mașinilor de lux și a imobilelor.Urmărirea penală continuă, pentru identificarea persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.﻿

Acum 5 minute
11:30
Maia Sandu va susține săptămâna viitoare un discurs la Strasbourg, în plenul Parlamentului European Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua în data de 9 septembrie 2025 o vizită oficială la Strasbourg, unde va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni.  Totodată, Președinta Maia Sandu se va întâlni cu oficiali ai Consiliului Europei, în contextul în care Republica Moldova urmează să preia, începând cu luna noiembrie 2025, Președinția Comitetului de Miniștri al acestei organizații pentru o perioadă de șase luni. De asemenea, programul vizitei va include și o întâlnire cu membrii comunității moldovenilor din Strasbourg. Persoanele interesate să participe sunt invitate să se înregistreze accesând acest link.
Acum 15 minute
11:20
Acum 2 ore
09:50
CNA și procurorii desfășoară acțiuni de urmărire penală în Chișinău și în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic: 17 figuranți, inclusiv 4 persoane reținute Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii mun. Cahul, desfășoară acțiuni de urmărire penală în sudul țării, într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a unei formațiuni politice. Perchezițiile au loc în municipiul Chișinău și Comrat și vizează mai multe adrese, inclusiv instituții publice. Până la acest moment, patru persoane au fost reținute și urmează a fi plasate în izolatorul CNA. În total, 17 persoane sunt vizate în această cauză, fiind suspectate de implicare în acțiuni ilegale legate de finanțarea neconformă a unei formațiuni politice. Potrivit probatoriului administrat de CNA și procurori, persoanele sunt bănuite că ar fi implicate în oferirea de mijloace financiare unor activiști politici pentru organizarea de activități cu caracter electoral. De asemenea, au fost documentate episoade de plată a salariilor în plic pentru activiști ai formațiunii, precum și cazuri de colectare a semnăturilor pentru susținerea unui politician, contra plată.
Acum 24 ore
18:00
PLDM: Recursul CEC la Curtea Supremă de Justiție este neîntemeiat și nu respectă rigorile Codului administrativ Liber TV
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) susține că recursul depus de Comisia Electorală Centrală (CEC) la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) în dosarul privind înregistrarea sa electorală nu îndeplinește cerințele legale și trebuie respins.Potrivit formațiunii, recursul nu conține argumente juridice solide și se rezumă la „o reinterpretare selectivă a faptelor”, fără a demonstra unde anume Curtea de Apel Centru ar fi încălcat legea sau ar fi denaturat probele. PLDM amintește că, potrivit Codului administrativ, recursul la CSJ este o cale de atac extraordinară, admisibilă doar în cazul unor erori de drept sau al unei aprecieri vădit nerezonabile a probelor.„În loc să identifice asemenea erori, CEC a ales să repete aceeași interpretare factuală pe care instanța de apel a examinat-o deja și a respins-o”, se arată în comunicatul PLDM.Formațiunea reiterează că hotărârea Curții de Apel Centru din 28 august 2025 a constatat două aspecte esențiale: PLDM a transmis documentele în termen, la 14 iulie 2025, fapt confirmat oficial de Agenția Servicii Publice; CEC a refuzat să se pronunțe printr-o hotărâre motivată, limitându-se la scrisori, contrar Codului administrativ și principiilor legalității și transparenței.PLDM acuză CEC că încearcă să blocheze, prin formalism și tergiversare, exercitarea drepturilor fundamentale ale partidului și ale cetățenilor care îl susțin. În același timp, liber-democrații dau asigurări că vor utiliza toate căile legale și democratice pentru a apăra dreptul la participare politică și la alegeri libere, garantat de Constituția Republicii Moldova și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
17:00
Andrei Năstase: „Din banii risipiți pe funcții și instituții inutile putem asigura alocații pentru toți copiii” Liber TV
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, a revenit cu o nouă declarație privind sursele financiare pentru majorarea alocațiilor destinate copiilor din Republica Moldova.„Mă întreabă unii de unde vom lua bani pentru alocații pentru copiii țării. Exemplific. Șeful CNPF, fost ministru de finanțe, schimbat pentru lipsă de performanță, ridică 136.000 de lei. Asta înseamnă alocații lunare pentru 136 de copii”, a scris Năstase pe pagina sa.Acesta susține că resurse importante pot fi obținute prin reducerea cheltuielilor publice. Potrivit calculelor sale, doar prin desființarea consiliilor raionale s-ar putea economisi anual un miliard de lei – bani suficienți pentru alocațiile unui număr semnificativ de copii.Totodată, Năstase propune reducerea numărului de miniștri și scăderea componenței Parlamentului de la 101 la 61 de deputați, măsuri care, în viziunea sa, ar aduce economii suplimentare la bugetul de stat.Prin aceste inițiative, candidatul independent își reafirmă angajamentul de a susține familiile cu copii și de a direcționa resursele financiare spre domenii cu impact direct asupra populației.
16:50
Marcel Dumbravan, numit oficial procuror-șef al Procuraturii Anticorupție Liber TV
Astăzi, 1 septembrie 2025, la sediul Procuraturii Anticorupție a avut loc prezentarea oficială a noului procuror-șef, domnul Marcel Dumbravan. Evenimentul s-a desfășurat în prezența Procurorului General, domnul Alexandru Machidon, a Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor, domnul Dumitru Obadă, precum și a colectivului Procuraturii Anticorupție. Procurorul General Alexandru Machidon a adresat un mesaj de felicitare, subliniind importanța Procuraturii Anticorupție în lupta împotriva corupției și rolul esențial al noii conduceri: „Activitatea Procuraturii Anticorupție este una de maximă responsabilitate și vizibilitate publică. Am încredere că domnul Marcel Dumbravan, în calitate de procuror-șef, va contribui la consolidarea instituției, la creșterea eficienței investigațiilor și la fortificarea încrederii cetățenilor în justiție.” La rândul său, domnul Marcel Dumbravan a mulțumit pentru încrederea acordată și a declarat că își va exercita mandatul cu deplină responsabilitate și integritate: „Preiau această funcție conștient de complexitatea și dificultatea sarcinilor care stau în fața Procuraturii Anticorupție. Voi depune toate eforturile pentru a asigura un act de justiție independent, profesionist și transparent, alături de întreaga echipă de procurori și ofițeri anticorupție.” Președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, a subliniat sprijinul constant pe care instituția îl va acorda Procuraturii Anticorupție și a încurajat echipa să continue să își consolideze performanța: „Consiliul Superior al Procurorilor va rămâne un partener de încredere, oferind suport în toate inițiativele menite să consolideze eficiența și independența Procuraturii Anticorupție.”
16:50
Facturi noi de la Energocom, dar consumatorii vor fi deserviți tot de Moldovagaz Liber TV
De astăzi, 1 septembrie 2025, S.A. Energocom devine furnizorul oficial de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune, conform Hotărârii ANRE nr. 479 din 4 august 2025.Potrivit unui comunicat al companiei, contractele existente ale consumatorilor rămân valabile, acestea fiind preluate automat de Energocom, fără a fi necesară reîncheierea lor. Tariful actual nu se modifică, iar eventualele ajustări vor fi stabilite exclusiv de ANRE.În perioada de tranziție, S.A. Moldovagaz va continua să presteze servicii de deservire în numele Energocom, prin intermediul celor 12 oficii comerciale din întreaga țară. Primele facturi emise direct de Energocom vor ajunge la consumatori la începutul lunii octombrie, pentru consumul din septembrie.Plata facturilor va putea fi efectuată prin toate metodele obișnuite: online, terminale de plată, bancomate, oficii bancare și Poșta Moldovei.Pentru informații suplimentare, consumatorii pot accesa site-ul energocom.md sau suna la numărul scurt 1304 (luni–vineri, 08:00–17:00).Energocom își reafirmă angajamentul de a furniza servicii sigure, transparente și conforme cu reglementările în vigoare, în beneficiul tuturor consumatorilor din Republica Moldova.
15:40
Irina Vlah: Regimul de guvernământ a folosit relațiile diplomatice cu partenerii, pentru a impune sancțiuni împotriva mea personal Liber TV
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, în cadrul unui briefing, a vorbit despre intensificarea atacurilor împotriva formațiunii, precum și despre tentativele PAS privind eliminarea sa din cursa electorală, informează telegraph.md.„Presiunea sistematică asupra mea și intimidarea echipei mele au început odată cu apariția noastră în politica națională. Încă de la început, PAS tot încearcă să ne elimine politic: ne-au creat tot felul de obstacole, au încercat să ne facă să tăcem.Am informat în mod regulat publicul despre toate abuzurile – despre atacurile mediatice murdare prin intermediul presei de buzunar; despre vizitele ofițerilor SIS și ai poliției la întâlnirile noastre cu cetățenii; despre încercările de a ne împiedica participarea la campania prezidențială din 2024; despre blocarea ilegală a referendumului popular privind neutralitatea internațională a Moldovei; despre arestarea ziarelor și a corturilor noastre, despre reținerea ilegală a activiștilor noștri; despre distrugerea bannerelor; despre provocările la protestele noastre, despre fabricarea dosarelor penale împotriva partidului și activiștilor.În spatele tuturor atacurilor se află dorința PAS de a ne forța să facem compromisuri, de a ne convinge să nu vorbim despre greșelile și crimele guvernului, de a ne transforma într-o opoziție comodă, ascultătoare și inofensivă. Eforturile regimului sunt inutile. INIMA MOLDOVEI a rămas de partea poporului și continuă să apere interesele cetățenilor. Cu cât mai mare este presiunea din partea autorităților, cu atât mai puternică devine echipa noastră și mai hotărâtă este lupta noastră”, a declarat ea.Irina Vlah a spus că, în ultimele luni, partidu și-a extins prezența în regiuni, a lărgit structurile de partid și a intensificat mișcarea de protest.„Am devenit și mai activi pentru a le arăta oamenilor adevărata față și rezultatele reale ale regimului „galben”. Dar principalul lucru care a speriat regimul a fost participarea noastră la unirea forțelor de opoziție. Toate acestea au provocat panică în rândul conducerii PAS. Una dintre manifestările confuziei galbenilor a fost adresarea către CEC cu cereri isterice de a ne interzice să folosim denumirea PAS la mitinguri. Presiunea din partea presei controlate de PAS, a poliției și a structurilor administrative s-a intensificat și mai mult. Puterea a implicat toate forțele pentru a ne face să tăcem. Și totul – fără niciun rezultat.Nereușind să obțină succes, PAS a trecut la dezinformare la nivel internațional. În special, regimul de guvernământ a folosit relațiile diplomatice cu partenerii, pentru a impune sancțiuni împotriva mea personal. Există tot mai multe dovezi care indică faptul că includerea mea absolut nejustificată în lista de sancțiuni a Canadei este rezultatul eforturilor personale ale Maiei Sandu și ale altor lideri ai grupării „galbene””, a adăugat lidera Partidului Republican „Inima Moldovei”.Ea a spus că știe că „diplomații” la comandă, care îndeplinesc capriciile politice ale lui Sandu, încearcă acum să convingă alte guverne occidentale să ia decizii similare. În schimbul sancțiunilor împotriva Irinei Vlah, liderii PAS promit supunere totală și disponibilitatea de a îndeplini orice ordine. Practic, pentru o răzbunare politică, PAS este gata să renunțe la suveranitatea și independența Republicii Moldova!„Dar oricât s-ar strădui galbenii – noi nu vom da înapoi. După alegeri, ei vor purta răspundere – atât pentru abuzuri, cât și pentru tranzacționarea intereselor naționale.Informațiile noastre confirmă, de asemenea, că puterea pregătește noi acțiuni de intimidare. Pe lângă dosarele penale fabricate pentru protestul pașnic de la Președinție, care a perturbat liniștea lui Sandu, puterea planifică să facă presiuni și prin intermediul CNA. Știm că în următoarele zile ofițerii acestei structuri planifică percheziții. Bine, îi așteptăm. Nu cu pâine și sare, ci față în față.De asemenea, avem informații că asupra CEC se fac presiuni ca eu personal să fiu exclusă din lista de candidaţi ai Blocului Electoral Patriotic. Drept argument ei folosesc inclusiv aceleaşi sancţiuni pretins internaţionale, dar care sunt inspirate de factorii decizionali din Moldova, care au interesele lor politice înguste. Împreună cu colegii suntem pregătiţi de orice. Noi înţelegem că avem de a face cu un regim dictatorial care nu are limite, atunci când e vorba de interesele sale. Dar, noi nu vom ceda şi nu ne vom da bătuţi! La rândul nostru pregătim surprize guvernării, una dintre care va fi dureroasă de tot pentru ei. Dar nu e cazul să intrăm în detalii la această etapă – toate la timpul lor. Ceea ce trebuie să înţeleagă guvernarea este că, indiferent de mizeriile pe care le face şi le va face şi în continuare, noi avem capacitatea necesară de a-i debarca de la putere. Ei vor răspunde pentru toate fărădelegile lor. Asta vom face!”, a mai declarat candidata la funcția de deputat.
13:50
Fost director de companie, cercetat de CNA și PA, condamnat la 5 ani de închisoare și obligat să achite peste 800 de mii de lei pentru contrabandă Liber TV
Fost director de companie, cercetat de CNA și PA, condamnat la 5 ani de închisoare și obligat să achite peste 800 de mii de lei pentru contrabandă. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 5 ani, cu suspendare condiționată de un termen de probațiune de 3 ani. Acțiunea civilă înaintată de Ministerul Finanțelor a fost admisă parțial, inculpatul fiind obligat să achite suma de 815 162,21 de lei. De asemenea, instanța a dispus confiscarea specială a mijloacelor bănești ce vor fi obținute în urma valorificării bunurilor sechestrate. Potrivit probatoriului administrat de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție, inculpatul, activând în calitate de director al unei companii, în complicitate cu alte persoane, inclusiv angajați ai Serviciului Vamal, ar fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova patru loturi de sisteme de minare Bitcoin, pe numele unor persoane inexistente, în valoare totală de aproximativ 4 milioane de lei, eludând controlul vamal. Inculpatul a negat acuzațiile pe tot parcursul examinării cauzei, însă instanța a considerat probele prezentate ca fiind întemeiate și a constatat vinovăția acestuia. Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.
13:20
SURSE: Anchete internaționale împotriva grupării lui Borman: implicări în trafic și spălare de bani Liber TV
Serviciul de Supraveghere Vamală al Agenției Fiscale și Garda Civilă a Spaniei au desființat o grupare criminală care desfășura pe teritoriul spaniol activitate ilegală de producere de țigări și contrabandă în UE a produselor contrafăcute din tutun și droguri. În cadrul operațiunii au fost eliberați 18 migranți din Europa de Est și Asia, care lucrau în condiții de sclavie. Totodată, anchetatorii spanioli au arestat 21 de membri ai grupului criminal, scrie Independent.md. Conform surselor din cadrul instituțiilor de drept ale Republicii Moldova, serviciile spaniole au vizat și contracarat activitatea aripii din Spania a grupării interlopului moldovean Oleg Puteanu, cunoscut și cu porecla “Borman”.Fabricile ilegale au fost depistate în regiunea Andaluzia. Migranți din Europa de Est și Asia lucrau la ele în condiții de sclavie, inumane, câte 12 ore pe zi, fără a fi plătiți. Gruparea producea zilnic până la opt milioane de țigări contrafăcute.Garda Civilă a Spaniei a desfășurat o amplă operațiune împotriva grupării de crimă organizată. În urma intervenției poliției, au fost eliberați 18 bărbați care erau ținuți captivi și exploatați în fabrici clandestine din provinciile Malaga, Cordoba și Sevilla.Victimele au sosit în Spania din țări din Europa de Est, precum și din Filipine și Cambodgia. Li s-a promis un loc de muncă bine plătit în construcții, însă odată ajunși pe aeroportul din Malaga, au fost întâmpinați de membri ai organizației criminale și transportați în depozite industriale. Acolo, migranții erau imediat izolați: ferestrele clădirilor erau acoperite cu materiale groase și carton, pentru a nu se vedea ce se întâmplă în interior.Muncitorii trăiau și lucrau în aceleași spații, dormeau în paturi supraetajate amplasate chiar în interiorul fabricilor. Nu existau condiții de igienă, iar deplasarea lor în afara fabricilor era interzisă. Oamenii erau obligați să muncească 12 ore pe zi, în ture de zi și noapte, fără zile libere și fără plată. Li se spunea că trebuie să „recupereze o datorie” legată de costurile aducerii lor în Spania.Ancheta a început după ce autoritățile au aflat despre presupusa instalare a fabricii ilegale de producție a tutunului într-o localitate din provincia Malaga. Atenția poliției a fost atrasă nu doar de suspiciunile de exploatare a forței de muncă, ci și de indicii privind o amplă activitate de contrabandă cu tutun și depozitare de droguri. Fabrica din Malaga era cea mai importantă. În timpul perchezițiilor la această fabrică au fost descoperiți muncitorii, dar și echipamente pentru producția în masă a țigărilor contrafăcute.Ulterior, activitățile operative de supraveghere asupra unuia dintre principalii suspecți din organizația criminală i-a condus pe agenții spanioli către o a doua fabrică, situată în provincia Córdoba.În urma perchezițiilor efectuate în fabricile clandestine, au fost confiscate bunuri rezultate din procesul de fabricație frauduloasă, în valoare de peste 3 milioane de euro.Potrivit anchetatorilor, fabricile produceau zilnic până la opt milioane de țigări contrafăcute. Prejudiciul estimat pentru bugetul Spaniei ar putea depăși două milioane de euro pe zi.În cadrul operațiunii, au fost arestați 21 de suspecți, acuzați de trafic de persoane, fraudă fiscală, contrabandă cu tutun, încălcarea drepturilor de proprietate industrială și apartenență la un grup infracțional organizat.Această operațiune este considerată una dintre cele mai mari din istoria Spaniei, în lupta împotriva producției ilegale de produse din tutun și exploatării migranților.
12:30
(DOC) Partidul „Moldova Mare” ar putea reveni în cursa electorală. Observatorul: la CSJ a fost depusă o cerere de revizuire Liber TV
După ce Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a anulat, sâmbătă, hotărârea Curții de Apel privind reînregistrarea Partidului „Moldova Mare” în cursa electorală, formațiunea condusă de Victoria Furtună ar putea totuși să fie restabilită în alegeri. Potrivit canalului de Telegram Observatorul, la secretariatul CSJ ar fi fost depusă o cerere de revizuire împotriva deciziei pronunțate de fostul procuror Ion Munteanu. Sursele citate afirmă că documentul ar fi fost pregătit „în birourile lui Sergiu Litvinenco și Dumitru Robu”, ambii fiind acuzați că se tem de accederea în Parlament a partidului „Moldova Mare”. În postarea publicată de Observatorul se mai menționează că, în cererea de revizuire, se argumentează de ce Ion Munteanu nu ar fi trebuit să participe la examinarea cauzei. Printre motivele invocate figurează:  • legături cu organizații internaționale și presupuse conflicte de interese;  • implicarea în dosare penale vizându-i pe reprezentanții „Moldova Mare”;  • probleme de integritate și presupuse nereguli la concursul prin care a devenit judecător la CSJ. Deocamdată, CSJ nu a confirmat oficial depunerea cererii de revizuire și nici nu a comentat acuzațiile vehiculate în spațiul public. Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a fost exclus inițial din cursa electorală printr-o decizie a Comisiei Electorale Centrale (CEC). Ulterior, Curtea de Apel Chișinău a obligat CEC să înregistreze formațiunea, însă CSJ a anulat hotărârea instanței.
12:00
Cutremur devastator în Afganistan: peste 800 de morți și mii de răniți Liber TV
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,0, a zguduit noaptea trecută estul Afganistanului, aproape de granița cu Pakistanul, provocând un dezastru umanitar. Bilanțul provizoriu este cutremurător: cel puțin 800 de persoane au murit, iar numărul răniților a ajuns la aproximativ 2.500, potrivit autorităților locale. Epicentrul seismului a fost localizat la 42 de kilometri de Jalalabad, în provincia Nangarhar, la o adâncime de opt kilometri, informează Institutul Geologic al SUA (USGS). Cutremurul a fost urmat de cel puțin cinci replici, dintre care una a atins magnitudinea de 5,2. Seismul a fost resimțit timp de mai multe secunde la Kabul, dar și la Islamabad, capitala Pakistanului, aflată la 370 de kilometri distanță. Echipele de salvare încearcă să ajungă în zonele izolate pentru a căuta supraviețuitori sub dărâmături, însă misiunea este îngreunată de infrastructura precară și de situația umanitară deja complicată. Ministerul Sănătății de la Kabul, aflat sub controlul talibanilor, a transmis că toate resursele medicale disponibile au fost mobilizate. Spitalele din Nangarhar și provinciile învecinate sunt copleșite de numărul mare de răniți. Afganistanul se confruntă frecvent cu cutremure, în special în zona lanțului muntos Hindu Kush, situată la intersecția plăcilor tectonice eurasiatică și indiană. Tragedia vine la doar o săptămână după ce provincia Nangarhar a fost lovită de inundații devastatoare, care au provocat cinci decese și pagube importante în zonele rezidențiale și agricole.
11:50
Echipa Platformei DA din Fălești a aderat la PSDE: „Tot mai mulți aleși locali și cetățeni înțeleg că integrarea europeană nu poate fi înfăptuită de un singur partid” Liber TV
Președinte Interimar al Platformei DA din raionul Fălești, Grigore Lîsîi, împreună cu 10 consilieri raionali și locali și cu toate structurile teritoriale primare ale Platformei DA din acest raion, au aderat la Partidul Social Democrat European (PSDE). Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Tudor Ulianovschi. „Această decizie confirmă încrederea tot mai mare de care PSDE se bucură în rândul cetățenilor și al liderilor locali. Salutăm aderarea noilor colegi din Fălești la PSDE. Le mulțumim pentru încrederea acordată partidului nostru. Experiența și dedicarea lor vor contribui la fortificarea echipei PSDE și la realizarea obiectivului nostru comun – construirea unei Moldove moderne și prospere”, a scris Ulianovschi pe rețelele sociale.Potrivit formațiunii, în ultima perioadă, la PSDE au aderat mai multe persoane și lideri locali. „PSDE rămâne deschis pentru cooperare cu orice forță politică sau persoană de bună credință care dorește să schimbe lucrurile în bine în țară și în fiecare comunitate în parte, pentru a construi viitorul acasă”, a conchis Tudor Ulianovschi.
Ieri
11:30
(FOTO) Ziua Limbii Române, marcată la Chișinău: recitaluri, concerte și activități interactive pentru copii Liber TV
Primăria Municipiului Chișinău a organizat un șir de evenimente culturale dedicate Zilei Limbii Române - un prilej de omagiere a limbii noastre, element fundamental al identității naționale și culturale. Seara a culminat cu un spectacol literar-muzical care a reunit artiști consacrați, tineri interpreți, actori, care au adus în fața publicului recitaluri muzicale și versuri ale marilor poeți ai literaturii române: Capela Corală Academică „Doina”, Brio Sonores, Cristina Scarlat, Natalia Barbu, Maria Stoianov, Cătălin Josan, Vitalie Dani, Mariana Bulicanu, Cristi Aldea-Teodorovici, Nicu Țurcanu, Viorel Cozma, Ecaterina Cernei. Alte manifestări culturale au mai fost organizate și pe strada pietonală „Eugen Doga”, acolo unde copiii s-au bucurat de activități interactive sub genericul „Limba română în jocuri și basme”. La Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău, spectatorii au urmărit concertul „Trandafir de la Moldova” cu Geta Burlacu & VoxMen Acapella, urmat de proiecția de lumini „Luceafărul – Podul între cer și pământ”. Evenimentele au reunit chișinăuieni și oaspeți ai capitalei într-o atmosferă de sărbătoare, confirmând încă o dată frumusețea și forța limbii române, liant al istoriei, culturii și sufletului neamului nostru.
11:10
Doi bărbați și-au pierdut viața într-un grav accident rutier în satul Cosăuți, raionul Soroca Liber TV
Aseară, Poliția din Soroca a fost sesizată cu privire la producerea unui grav accident rutier.  Preliminar, oamenii legii au stabilit că un bǎrbat de 25 de ani, la volanul unui BMW, pe traseu, la intrarea în satul Cosăuți, având exces de viteză, a pierdut controlul maşinii şi a derapat într-un canal de scurgere a apelor pluviale, ulterior inversându-se.  În rezultatul accidentului, pasagerul, un bărbat de 46 de ani, a decedat pe loc, iar șoferul a fost transportat în stare gravă la spital, unde, în scurt timp, a decedat. Polițiștii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.
09:40
Noul an de studii începe cu peste 30.000 de elevi în clasa I și cinci specialități universitare noi Liber TV
Ministerul Educației și Cercetării a prezentat datele pentru anul de studii 2025-2026. În acest an, procesul educațional în învățământul general va fi organizat în 1.183 de instituții școlare, unde în clasa I s-au înscris circa 30.765 de copii. În total, în sistem activează 30.779 de cadre didactice. Educația timpurie și școala profesionalăÎn grădinițe și instituțiile de educație timpurie sunt înscriși 122.978 de copii, iar de educația lor au grijă peste 10.494 de educatori dintr-un total de 12.523 de angajați.Învățământul profesional tehnic se va desfășura în 81 de instituții: 32 de școli profesionale, 35 de colegii și 14 centre de excelență. Învățământul superior – specialități noi și burse mai mariStudiile universitare continuă în 16 universități – 12 publice și 8 private. Începând cu acest an, tinerii pot alege cinci specialități noi: Fizică medicală, Bioinginerie, Dispozitive medicale, Îmbunătățiri funciare (hidromeliorație) și Agricultură inteligentă.Cele mai multe locuri la buget au fost repartizate pentru: Științe ale educației – 2.020 locuri, Inginerie, tehnologii și arhitectură – 1.402 locuri, Domeniul sănătății – 960 locuri, Științe agricole, silvicultură și medicină veterinară – 378 locuri.Studenții care aleg științele educației vor beneficia de burse duble, între 2.430 și 3.110 lei pe parcursul studiilor și între 2.850 și 3.620 lei în ultimul an, în funcție de performanțele academice.Ministerul anunță că, prin Proiectul „Învățământul Superior din Moldova”, susținut de Banca Mondială, au fost modernizate 74 de laboratoare și 93 de spații de învățare, au fost actualizate 77 de programe de licență și master și s-au realizat cursuri de formare pentru 3.017 cadre didactice universitare și din colegii.
09:30
Rușii au atacat regiunile Zaporojie, Harkov și Odesa: mai mulți morți și răniți, pagube semnificative Liber TV
Atacurile rusești asupra Ucrainei continuă să facă victime și distrugeri. În ultimele 24 de ore, forțele de ocupație au vizat intens regiunile Zaporojie, Harkov și Odesa, provocând moartea și rănirea mai multor civili, dar și avarii grave infrastructurii.Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Zaporojie, Ivan Fedorov, armata rusă a atacat cu bombe aeriene ghidate (KAB) localitatea Omelnik din raionul Pologovski, unde doi soți de 64 de ani au fost uciși după ce locuința lor a fost distrusă. În total, au fost raportate 591 de lovituri asupra a 20 de localități din regiune, inclusiv șase atacuri aeriene și 432 de drone de diferite tipuri, majoritatea FPV. În urma bombardamentelor, au fost înregistrate 57 de cazuri de distrugeri de locuințe, apartamente, mașini și obiective de infrastructură.În regiunea Harkov, Procuratura locală a confirmat că în seara zilei de 31 august, un drone FPV rusesc a lovit o mașină civilă în satul Podoly, raionul Kupiansk. O femeie de 51 de ani a murit pe loc, iar soțul ei, în vârstă de 59 de ani, a fost transportat la spital cu răni grave. Autoritățile au deschis o anchetă pentru crimă de război.Atacuri cu drone au fost raportate și în regiunea Sumî, unde o femeie de 41 de ani a fost rănită grav după ce vehiculul în care se afla a fost lovit în comunitatea Belopol. Victima se află în stare critică la spital.Pe litoral, orașul Ciornomorsk (regiunea Odesa) a fost ținta unei ofensive masive cu peste 50 de drone kamikaze, dintre care majoritatea au fost doborâte de apărarea antiaeriană. Totuși, atacul a provocat pagube însemnate: peste 29.000 de consumatori au rămas fără electricitate, au fost afectate locuințe, clădiri administrative și infrastructura energetică, iar în mai multe locuri au izbucnit incendii.Atacuri rusești au fost raportate și în regiunea Poltava, unde pe 27 august au fost lovite un obiectiv energetic, o clădire administrativă și mai multe vehicule.Autoritățile ucrainene subliniază că aceste bombardamente sistematice asupra infrastructurii civile și a populației constituie crime de război și cer sprijin internațional sporit pentru apărarea aeriană.
09:30
Din 1 septembrie în România: scumpiri la rovinietă, taxe de pod și impozite auto. Cresc și amenzile pentru șoferi Liber TV
De la 1 septembrie 2025, șoferii din România vor plăti mai mult pentru utilizarea drumurilor naționale, autostrăzilor și podurilor peste Dunăre. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat majorarea tarifelor la rovinietă pentru autoturisme, creșterea amenzilor pentru lipsa acesteia, dar și scumpirea taxelor de pod de la Fetești-Cernavodă și Giurgeni-Vadu Oii. Noile tarife pentru rovinietăÎncepând de luni, prețurile la rovinietă pentru autoturisme se modifică astfel: 1 zi: de la 2,5 euro → 3,5 euro 10 zile: de la 3,3 euro → 6 euro 30 zile: de la 5,3 euro → 9,5 euro 60 zile: de la 8,4 euro → 15 euro 12 luni: de la 28 euro → 50 euroÎn paralel, amenzile pentru circulația fără rovinietă se dublează: de la 250 la 500 lei (minim) și de la 500 la 1.000 lei (maxim).CNAIR precizează că rovinietele achiziționate înainte de 1 septembrie rămân valabile până la expirarea perioadei de utilizare. Taxe mai mari la poduriȘoferii care traversează Dunărea vor scoate din buzunar mai mult și pentru taxa de pod: Fetești-Cernavodă: de la 13 lei → 19 lei Giurgeni-Vadu Oii: de la 11 lei → 16 leiAmenzile pentru neplata taxei de pod încep de la 190 de lei. Alte scumpiri pentru șoferiGuvernul României estimează că doar modificarea rovinietei va aduce la buget circa 30 de milioane de lei. Măsura se adaugă altor creșteri recente care afectează șoferii: ridicarea plafonului la RCA, majorarea accizelor la carburanți și anunțul premierului Ilie Bolojan privind dublarea impozitelor pe proprietate.„Pe o mașină de capacitate mică se plătea un impozit de 70-80 lei, adică 10-15 euro. Acum va fi în jur de 150 lei, aproximativ 30 de euro. Acești bani merg la autoritățile locale”, a explicat Bolojan. Cum se poate plăti rovinieta și taxa de podCNAIR reamintește șoferilor că plata se poate face: online, pe portalul www.erovinieta.ro și în aplicația eTarife; prin SMS la 7500 (rovinietă) și 7577 (peaj); la punctele de lucru CNAIR și ale partenerilor autorizați; prin platforma www.ghiseul.ro (exclusiv cu card bancar).
31 august 2025
19:00
ULTIMA ORĂ! Ion Ceban, la Roma: primarul Chișinăului apare în Italia, deși România i-a interzis accesul în Schengen Liber TV
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, se află în Italia, unde desfășoară mai multe vizite și întrevederi oficiale. Anunțul a fost făcut chiar de edil într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook, în care acesta apare la Roma și vorbește despre rezultatele recente obținute pentru capitală.„Dragi cetățeni, cei de acasă și cei aflați peste hotare, sunt în Italia, astăzi am ajuns la Roma și am câteva zile pline de activități, întrevederi, evenimente, discuții despre care vom informa suplimentar. (…) Doar în ultimele două săptămâni, Chișinăul a semnat acorduri în valoare de peste 2 miliarde 200 de milioane de lei pentru diferite proiecte importante pentru Chișinău prin suportul și finanțarea prin diferite instrumente ale Uniunii Europene. Europa o construim acasă!”, a declarat Ion Ceban.Prezența edilului la Roma vine în contextul în care, la începutul lunii iulie, autoritățile române au anunțat că i-ar fi interzis accesul în România și în spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani. Totuși, vizita lui Ceban în Italia arată contrariul, demonstrând că interdicția nu este aplicabilă sau are la bază motive politice, așa cum afirmă și primarul.Ion Ceban a reiterat că decizia este una nedreaptă și motivată politic, subliniind că nu i s-au prezentat temeiurile legale pentru această măsură. „Nu am ce ascunde și știu că am dreptate”, a declarat edilul, care a contestat interdicția prin avocații săi la Curtea de Apel București.În ciuda acuzațiilor lansate de oficiali de la București, primarul Chișinăului continuă să consolideze relațiile europene, dovadă fiind chiar vizita sa la Roma și acordurile recente semnate în beneficiul locuitorilor capitalei Republicii Moldova.
16:40
Iwona Piórko, noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova: „Aștept cu nerăbdare să colaborez cu echipa din Moldova” Liber TV
Uniunea Europeană are un nou ambasador la Chișinău. Iwona Piórko a fost desemnată de către Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, să preia funcția de șef al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.Până la această numire, Piórko a exercitat funcția de ambasador al UE în Singapore. Anterior, ea a deținut mai multe poziții de conducere în cadrul Comisiei Europene, inclusiv cea de șef de unitate pentru Afaceri Internaționale în Direcția Generală pentru Piața Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri.„Sunt onorată de desemnarea mea în funcția de ambasadoare a UE în Republica Moldova. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu excelenta echipă a Delegației UE la Chișinău. Vă mulțumesc, Janis Mazeiks, pentru că ați ridicat relațiile dintre UE și Moldova la un nou nivel”, a declarat diplomata europeană.Mandatul lui Iwona Piórko vine într-un moment crucial pentru parcursul european al Republicii Moldova, în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană și al consolidării relațiilor politice, economice și de securitate dintre Chișinău și Bruxelles.
13:20
(FOTO) „O întoarcere la rădăcini” – Andrei Năstase și-a lansat candidatura independentă la Mândrești Liber TV
Candidatul independent Andrei Năstase și-a anunțat oficial lansarea în campania electorală în satul său natal, Mândrești, raionul Telenești. Evenimentul a avut loc într-o atmosferă încărcată de emoție și recunoștință, în mijlocul consătenilor săi.Năstase a subliniat că intră în cursa electorală „nu propus de o mașinărie de partid, ci de voința și încrederea oamenilor din toată țara și din afara ei”. În discursul său, candidatul a vorbit despre dreptate, demnitate și viitor, accentuând că lansarea reprezintă „un jurământ făcut în fața celor care mi-au format caracterul și valorile”.Evenimentul a fost marcat și de momente speciale. Interpretul Anatol Marzencu a fost invitatul surpriză care a încântat publicul, iar părintele Constantin din Mândrești a oficiat o binecuvântare, subliniind că „orice luptă adevărată începe cu credință și cu dreptatea în priviri”.Năstase a fost însoțit de membrii echipei și de voluntari, care i-au urat succes în campanie. Potrivit acestuia, lansarea nu a fost doar un început electoral, ci și „o întoarcere la rădăcini, o reîncărcare spirituală și o mărturie că adevărata putere vine din popor și din comunitate”.
13:00
Ion Ceban, de Ziua Limbii Române: „Limba trebuie să fie pentru a uni, nu pentru a dezbina” Liber TV
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Limbii Române, subliniind importanța cultivării și transmiterii acesteia din generație în generație.„Cel mai mult îmi doresc ca limba pe care o vorbim să fie pentru a comunica, a ne împărtăși idei, a învăța, a ne înțelege, a o cânta și cel mai puțin îmi doresc ca limba pe care o vorbim să fie motiv de dezbinare a societății și folosită ca temă de campanii pentru politicieni”, a menționat edilul.Ceban a accentuat că limba română trebuie cultivată în școli, în familie și în viața de zi cu zi, astfel încât fiecare generație să o descopere și să o transmită mai departe.Dimineața, primarul a depus flori la bustul lui Mihai Eminescu de pe Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, alăturându-se astfel celor care au comemorat Ziua Limbii Române printr-un omagiu adus marelui poet național.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
(VIDEO) „Limba noastră” de Mateevici, recitată de Irina Vlah și Partidul „Inima Moldovei” Liber TV
Conducerea și membri ai Partidului Republican „Inima Moldovei”, de Ziua Limbii Române, au recitat „Limba noastră” – poezia lui Alexei Mateevici, versurile căreia sunt versurile Imnului de Stat al Republicii, scrie telegraph.mdIrina Vlah, liderul partidului, a declarat că este „limba cronicilor, a rugăciunilor și a cântecelor noastre. Limba în care se oglindește sufletul și istoria poporului moldovenesc. Limba cântată de geniul Mateevici și care astăzi unește pe toți cei care cred în Moldova”.„La mulți ani, dragi compatrioți!La mulți ani de Ziua Limbii noastre!”, a menționat politiciana.
11:00
Președinta Maia Sandu, alături de Președintele României, Nicușor Dan, la Marea Dictare Națională: „Limba română ne poartă istoria, ne păstrează cultura și ne leagă de valorile și tradițiile noastre” Liber TV
De Ziua Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a întâmpinat la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan, pentru a participa împreună la evenimentele dedicate acestei sărbători. Cei doi șefi de stat au deschis cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale, desfășurată în Piața Marii Adunări Naționale, la care au participat aproximativ 2000 de persoane. „Domnule Președinte, prezența Dumneavoastră aici, la Chișinău, este un semn de prietenie și de solidaritate, dar mai ales o dovadă că limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului. Ea ne poartă istoria, ne păstrează cultura și ne leagă de valorile și tradițiile noastre”, a subliniat șefa statului. Totodată, Președinta Maia Sandu le-a urat succes participanților la Marea Dictare Națională. „Vă mulțumesc tuturor pentru dragostea și grija față de limba noastră. Vă urez tuturor succes la Marea Dictare Națională. Indiferent de rezultatele pe care le veți obține, sunteți cu toții câștigători – pentru că vă pasă de felul în care scrieți și pentru că ați ales să luați parte la această sărbătoare”, a notat șefa statului. La rândul său, Președintele României, Nicușor Dan, în mesajul său de salut, a menționat că „Limba română, dincolo de a fi o identitate, este o responsabilitate pentru fiecare dintre noi. România și Republica Moldova sunt țări cu valori comune, care au nevoie una de cealaltă, iar responsabilitatea noastră este să ne ajutăm unii pe ceilalți”. Marea Dictare Națională, ajunsă la cea de-a treia ediție, este organizată de Ministerul Educației și Cercetării și este deschisă tuturor celor pasionați de limba română. Câștigătorii vor fi premiați în luna septembrie. Ziua Limbii Române este celebrată în Republica Moldova pe 31 august, începând cu anul 1990. Manifestații dedicate acestei sărbători se desfășoară pe întreg teritoriul țării. Tot astăzi, Președinta Maia Sandu și Președintele României vor participa la o serie de evenimente culturale în raionul Strășeni.
10:30
Republica Moldova sărbătorește astăzi Ziua Limbii Române Liber TV
Republica Moldova celebrează astăzi, 31 august, 36 de ani de la revenirea la scrisul latin, eveniment considerat ca prima mare victorie a Mișcării de Eliberare Națională care milita pentru independență, libertate și revenirea la valorile naționale. În Chișinău, dar și în țară, pe parcursul zilei, vor fi organizate mai multe evenimente dedicate acestei sărbători naționale.Ziua Limbii Române a fost instituită oficial în Republica Moldova în 1989, în contextul Mișcării de Renaștere Națională, un val de inițiative civice și politice care au promovat limba română și cultura națională. Pe 31 august 1989, Sovietul Suprem al RSS Moldovenești a adoptat legile care consfințeau statutul de limbă de stat pentru limba română, recunoscând, totodată, alfabetul latin ca fiind cel oficial. Aceste schimbări au reprezentat o victorie simbolică importantă în lupta pentru reafirmarea identității românești în Republica Moldova.Ziua Limbii Române este sărbătorită, astăzi, și în România. Pentru prima dată, această sărbătoare a fost marcată peste Prut în anul 2011, iar de atunci evenimentul s-a desfășurat anual în diferite orașe din țară.Sărbătoarea a început sa fie celebrată sub numele de „Limba noastră cea română” sau „Ziua limbii române”. În 1994, guvernul agrarian, a decis schimbarea denumirii inițiale în „Limba noastră”, modificare determinată de prevederile art.13 din Constituția Moldovei. Pe 2 martie 2023, Parlamentul Republicii Moldova a votat înlocuirea sintagmei „limba moldovenească” cu „limba română” în toată legislația Republicii Moldova. Totodată, s-a votat schimbarea numelui sărbătorii în „Limba Română”.Limba română este vorbită în toată lumea de 28 de milioane de persoane, dintre care circa 24 de milioane o au ca limbă maternă.
30 august 2025
21:20
Accident grav în apropiere de Copăceni: echipaj de poliție implicat, doi agenți spitalizați Liber TV
În această seară, pe traseul R-6 Chișinău – Orhei – Bălți, în apropierea satului Copăceni, s-a produs un accident rutier cu implicarea unui echipaj de patrulare și reacționare operativă.Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un automobil Volkswagen Passat, condus de o femeie de 32 de ani, a ieșit pe contrasens din motive care urmează a fi stabilite și a lovit frontal mașina de serviciu a poliției. Echipajul se deplasa regulamentar, răspunzând la o chemare operativă.În urma coliziunii, doi polițiști — un tânăr de 20 de ani și o tânără de 22 de ani — au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului. 
16:30
Chișinăul sărbătorește Ziua Limbii Române printr-un spectacol literar-muzical dedicat identității și patrimoniului național Liber TV
Pe 31 august 2025, Primăria Municipiului Chișinău invită locuitorii și oaspeții capitalei să marcheze împreună Ziua Limbii Române, pe strada pietonală „Eugen Doga”.Programul va cuprinde activități culturale și artistice care pun în valoare frumusețea limbii române și rolul său în păstrarea identității noastre.Sărbătoarea va începe dimineața, cu tradiționala depunere de flori la monumentul lui Mihai Eminescu și la busturile scriitorilor de pe Aleea Clasicilor Literaturii Române, un gest de recunoștință față de cei care au dăruit cuvântului românesc valoare și nemurire.De la ora 17:30, cei mai mici participanți sunt așteptați la programul pentru copii „Limba română în jocuri și basme”, cu spectacole de teatru, concursuri tematice, întâlnirea cu personajul „Guguță” și secțiunea „Cuvinte fermecate”, unde poezia devine joc și descoperire pentru cei mici.Seara va continua cu spectacolul literar-muzical „Cântăm cuvântul” (ora 19:00–20:30), în care Corul Național de Cameră condus de Ilona Stepan, actori și artiști renumiți precum: Nicu Țurcanu, Cristina Scarlat, Brio Sonores, Cătălin Josan, Natalia Barbu, Maria Stoianov, Vitalie Dani și alții, vor oferi publicului un regal de muzică și poezie.Tot aici va fi adus și un omagiu maestrului Eugen Doga, prin interpretarea unor creații de referință ale marelui compozitor.Începând cu ora 20:30, publicul va trăi emoția unui moment special: „Graiul inimii, graiul neamului”, recital susținut de Cristofor Aldea Teodorovici, cu piese din repertoriul cuplului Ion și Doina Aldea Teodorovici – artiști simbol ai renașterii naționale și ai cântecului dedicat limbii române.Ziua Limbii Române la Chișinău devine astfel nu doar un eveniment cultural, ci și un reper al comunității adunate în jurul valorilor care ne definesc ca neam.Primăria Municipiului Chișinău sprijină păstrarea și promovarea limbii române prin proiecte educaționale și culturale, prin spectacole, expoziții, festivaluri și evenimente literare, prin activități în școli și biblioteci, dar și prin susținerea creației artistice care valorifică și exprimă frumusețea acesteia.Pe 31 august, Chișinăul sărbătorește Ziua Limbii Române - ziua în care ne adunăm pentru a cinsti limba noastră, care ne leagă de trecut, ne însoțește în prezent și ne deschide drumul spre viitor.
16:10
CUB s-a lansat oficial în campania electorală: „Echilibru și o guvernare europeană reală” Liber TV
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) s-a lansat oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Evenimentul a avut loc pe 30 august, în fața Sălii cu Orgă din centrul Chișinăului, acolo unde liderii și membrii formațiunii au promis cetățenilor „echilibru” și „o guvernare europeană reală”.Președintele CUB, Igor Munteanu, a declarat că partidul său își propune să instaleze „un echilibru sănătos pe scena politică din Republica Moldova” și să ofere o alternativă competentă și responsabilă.„Democrația nu se clădește prin monopol, ci prin echilibru. CUB este forța unui echilibru sănătos pe scena politică. Noi putem oferi Moldovei o guvernare europeană reală, în care fiecare cetățean să fie respectat pentru ceea ce este. Nu suntem aici să repetăm greșelile altora, ci să ducem Moldova înainte”, a afirmat liderul formațiunii. Promisiunile electorale ale CUBÎn cadrul lansării, Igor Munteanu a prezentat o listă de angajamente electorale, printre care: telemedicină gratuită în fiecare sat; crearea unui fond național al diasporei; energie ieftină și investiții în surse regenerabile proprii; impozitul „0” pentru salariul minim și 10% pentru persoane fizice și companii private; produse locale în proporție de 50% în școli, grădinițe și spitale; vouchere la produse agroalimentare pentru familiile vulnerabile; modernizarea infrastructurii rutiere, feroviare și a Aeroportului Internațional Chișinău; conectarea navigației râurilor Prut și Nistru la Marea Neagră; creșterea bugetului pentru apărare la 2% din PIB. Discursurile echipei CUBVicepreședinta partidului, Rodica Gramma, a accentuat că formațiunea vine cu „programe și soluții reale” pentru educație și sănătate. „Nu venim cu slogane electorale, dar cu propuneri concrete care ar ajuta familiile cu copii, reformarea sistemului de asigurare medicală și o educație adaptată nevoilor societății. Este nevoie de legi care să lucreze pentru oameni, nu împotriva lor”, a subliniat aceasta.Un mesaj emoționant a transmis și membrul CUB Vitalie Fedula, care, cu Biblia în mână, i-a chemat pe oameni la unitate și credință: „Dumnezeu să binecuvânteze Moldova!”.În același timp, economistul Veaceslav Ioniță, invitat la eveniment, dar care nu este membru al partidului, a susținut inițiativele CUB: „Bunăstarea este antidotul contra fricii și manipulării. Îmi place elanul vostru și echipa voastră. Acolo unde va fi nevoie, întreaga societate se va alipi pentru implementarea acestui deziderat nobil”. Lansarea imnului CUBLa final, formațiunea și-a prezentat și imnul de partid, interpretat în premieră de echipa CUB. Versurile au fost scrise de Iulii Țurcanu, secretarul general al partidului, iar videoclipul a fost proiectat pe un ecran improvizat în scuarul din fața Sălii cu Orgă.
15:00
Blocul ALTERNATIVA propune un cod de conduită pentru concurenții electorali: “Ajunge cât ne-au dezbinat” Liber TV
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a anunțat în a doua zi de campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie lansarea unui apel către toți concurenții electorali pentru respectarea unui cod de conduită.El a declarat că acest demers se bazează pe sugestii și practici atât internaționale, cât și naționale și are drept scop evitarea manipulărilor și chemărilor la ură și dezbinare. Ceban a subliniat că dezbaterea publică trebuie să se concentreze pe problemele reale ale cetățenilor: salarii, pensii, condiții de trai mai bune în sate și orașe, soluții pentru stoparea exodului masiv al tinerilor, accesibilitatea serviciilor de sănătate și educație.Liderul Blocului ALTERNATIVA a atras atenția că Republica Moldova se află în cea mai proastă situație economică din regiune, iar cetățenii trebuie să aibă siguranța zilei de mâine și protecție din partea statului. „Ajunge cât ne-au tot dezbinat, în ai noștri și ai voștri, în buni și răi, pe criterii de limbă, etnii sau locul unde trăiesc. Cu toții suntem cetățenii Republicii Moldova, iar țara nu este a unui singur partid”, a afirmat el.Ceban a îndemnat și colegii din Blocul ALTERNATIVA să fie constructivi și să nu răspundă atacurilor din campanie, pe care le-a calificat drept una dintre cele mai murdare de până acum. Totodată, a adresat un apel instituțiilor statului – Comisia Electorală Centrală, organele de drept și poliția – să respecte standardele democratice și să asigure un scrutin liber și corect.„Facem apel la unitate și doar împreună vom reuși să depășim toate grijile și să reconstruim țara”, a conchis Ion Ceban.
14:10
PSDE s-a lansat în campania electorală cu sloganul „Construim Viitorul Acasă” Liber TV
Partidul Social Democrat European (PSDE) a dat startul oficial campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, în cadrul unui eveniment desfășurat la Palatul Republicii, la care au participat peste 1000 de membri și simpatizanți din întreaga țară.Formațiunea a intrat în cursa electorală cu sloganul „Construim Viitorul Acasă”, mesaj pe care președintele PSDE, Tudor Ulianovschi, l-a prezentat drept expresia angajamentului față de cetățenii Republicii Moldova. „Astăzi scriem o pagină nouă în istoria Republicii Moldova. Este începutul unei mari bătălii pentru viitorul nostru. Adevărata noastră datorie este față de oameni, față de familiile care își doresc un trai decent aici, pe pământul nostru, fără a fi nevoiți să plece peste hotare”, a declarat Ulianovschi.Liderul social-democrat a subliniat profesionalismul echipei PSDE, formată din specialiști din domenii precum economie, agricultură, educație, sănătate, administrație publică și Diaspora. „PSDE va accede în Parlament și va fi vocea satului, vocea orașului, vocea poporului, vocea fiecărui cetățean”, a punctat acesta.Principalele angajamente electorale ale PSDE: 20 000 lei salariu mediu pe economie; 5 000 lei pensia minimă; 10 000 locuri de muncă bine plătite; 2% dobândă la credite; ZERO controale de stat în primii 3 ani pentru antreprenori; 8% TVA unic în agricultură; Achitarea TVA la vânzare, nu la importul materiei prime.„Partidul celor Trei Trandafiri” mizează pe un mesaj de unitate și dezvoltare, promițând investiții în economie, sprijin pentru agricultori și condiții mai bune pentru tineri și pensionari.
13:40
Fostul președinte al Radei Supreme a Ucrainei, Andrei Parubii, a fost ucis la Liov Liber TV
Un incident grav a avut loc sâmbătă la Liov, unde fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrei Parubii (n. 1971), a fost ucis prin împușcare. Informația a fost confirmată de șeful Administrației Militare Regionale Liov, Maksim Kozițki, care a precizat că victima a decedat înainte de sosirea medicilor.Potrivit Poliției Naționale, apelul privind o împușcătură în raionul Sîhiv din Liov a fost recepționat în jurul prânzului. „Pierderea este ireparabilă. La fața locului lucrează toate serviciile competente pentru a stabili identitatea atacatorului și locul unde se află acesta”, se arată într-un comunicat al instituției. Reacții oficialePreședintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis condoleanțe familiei și a anunțat că a primit primele informații despre circumstanțele cazului de la ministrul de Interne, Ihor Klimenko, și de la procurorul general, Ruslan Kravcenko. „A fost ucis Andrei Parubii. Sincere condoleanțe rudelor și apropiaților”, a scris Zelenski pe Telegram.Primarul Liovului, Andrii Sadovîi, a subliniat importanța identificării rapide a făptașului: „Astăzi, cel mai important este ca organele de drept să găsească ucigașul și să stabilească toate circumstanțele. Este o chestiune de securitate într-o țară aflată în război, unde, iată, nu există locuri absolut sigure”. Edilul a făcut apel la jurnaliști să trateze situația cu înțelegere și să evite presiunea mediatică asupra anchetei. Ipoteze privind atacatorulPresa ucraineană, inclusiv Suspilne, relatează că Parubii ar fi fost împușcat de o persoană îmbrăcată în uniformă asemănătoare cu cea a unui curier al unui serviciu de livrare. Potrivit martorilor, atacatorul purta cască neagră cu elemente galbene, se deplasa pe o bicicletă electrică și a tras mai multe focuri de armă în direcția fostului președinte al Radei.Jurnalistul Vitalii Hlahola, citând surse din poliție, a menționat că s-au tras opt focuri, iar la locul crimei au fost găsite șapte cartușe. După atac, presupusul autor ar fi ascuns arma într-o geantă și s-ar fi făcut nevăzut.În spațiul public au apărut deja imagini cu posibilul suspect, iar poliția ucraineană desfășoară o amplă operațiune de căutare. Cine a fost Andrei ParubiiAndrei Parubii a fost unul dintre cei mai cunoscuți politicieni ai Ucrainei post-Maidan. El a ocupat funcția de președinte al Radei Supreme între 2016 și 2019, fiind anterior secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare.Moartea sa a provocat un val de reacții în Ucraina, unde este văzut ca o figură marcantă a vieții politice din ultimele două decenii.Ancheta în acest caz este în desfășurare.
12:40
Renato Usatîi și Partidul Nostru și-au prezentat echipa și programul electoral la Rediul Mare Liber TV
În satul Rediul Mare din raionul Dondușeni, localitatea natală a lui Renato Usatîi și locul unde își are izvorul râul Răut, liderul Partidului Nostru a dat start campaniei electorale prin prezentarea echipei de candidați și a programului politic pentru alegerile parlamentare. Evenimentul a fost marcat de lansarea a 29 de proiecte de lege, pe care formațiunea le propune spre adoptare imediat după intrarea în noul Parlament.„Pentru majoritatea cetățenilor din Republica Moldova, Partidul Nostru este ultima speranță și nu avem dreptul să-i dezamăgim. Venim în Parlament cu proiecte gata făcute și cu echipă pregătită să muncească din prima zi”, a declarat Renato Usatîi. El a subliniat că formațiunea a avut un parcurs dificil, fiind vizată anterior de dosare penale și presiuni politice, dar a rezistat și acum „merge să învingă”.Liderul Partidului Nostru a vorbit despre necesitatea revitalizării satelor, a infrastructurii și a mediului natural, referindu-se inclusiv la râul Răut, care, potrivit lui, „dispare” și are nevoie de intervenții pentru a fi salvat. 29 de proiecte de lege și apel la implicarea cetățenilorUsatîi a menționat că echipa sa a lucrat mai mult de un an la pregătirea pachetului legislativ, care va fi publicat pe site-ul partidului. El a invitat cetățenii din țară și diaspora să contribuie cu propuneri și completări. „Vrem ca aceste proiecte să fie ale întregii societăți, nu doar ale unui partid”, a subliniat politicianul.Printre domeniile vizate de proiectele anunțate se numără economia, infrastructura, justiția, agricultura, protecția socială și sprijinul pentru persoanele cu dizabilități.Echipa de candidați – primari, specialiști și reprezentanți ai societății civilePe scena evenimentului au urcat mai mulți candidați ai Partidului Nostru, fiecare prezentându-și prioritățile și motivația: Elena Grițco, aflată pe locul doi pe listă, a vorbit despre „responsabilitatea în politică” și despre dorința de a contribui la binele oamenilor. Nina Cereteu, primarul orașului Drochia, a invocat experiența sa administrativă și a spus că „alegând Partidul Nostru, alegem o echipă care a demonstrat că poate”. Alexandr Berlinschi, fost secretar al CEC, a subliniat importanța unui proces electoral corect și transparent. Serghei Ivanov, fermier, a adus în discuție dificultățile din agricultură, pledând pentru soluții concrete în sprijinul agricultorilor. Stela Onuțu, primarul orașului Glodeni, a vorbit despre sprijinul pentru categoriile vulnerabile și necesitatea extinderii acestuia la nivel național. Nicolae Margarint a accentuat importanța integrării persoanelor cu dizabilități și combaterea corupției. Alexandr Severin, primarul din Fălești, a declarat că „regiunile au nevoie de o voce mai puternică în Parlament”. Natalia Băleanu, expert contabil, a evidențiat necesitatea unei gestiuni responsabile a banului public. Igor Pohila, avocat, a criticat reforma justiției, promițând un sistem judiciar „independent și depolitizat”. Olesea Vîrtosu, antreprenoare, a pledat pentru eliminarea barierelor din mediul de afaceri. Victor Bogatico, primarul orașului Rîșcani, a afirmat că „posibilitățile Moldovei sunt nelimitate”. Irina Belicov, reprezentanta tinerilor, a spus că „energia și curajul tinerei generații trebuie să fie auzite”. Roman Ciubaciuc, primarul orașului Cantemir, a amintit de realizările sale în infrastructura locală. Igor Cujba, om de afaceri revenit din diaspora, a adresat un apel către moldovenii din străinătate să se întoarcă acasă.Renato Usatîi a insistat asupra ideii că formațiunea sa nu promite, ci vine cu soluții legislative pregătite. În același timp, el a făcut apel la implicarea cetățenilor și la unitate pentru a transforma Moldova „într-o țară modernă, prosperă și respectată”.Alegerile parlamentare vor avea loc pe 28 septembrie, iar campania electorală este deja în plină desfășurare.
12:30
PAS și-a lansat campania electorală cu mesajul „UE, pace, dezvoltare” Liber TV
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și-a lansat oficial campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, prezentând mesajul central „Mergem în direcția corectă: UE, pace, dezvoltare”.Formațiunea a subliniat că scrutinul din toamnă reprezintă o alegere crucială pentru direcția pe care o va urma Republica Moldova în următoarele decenii. Liderii PAS au vorbit despre provocările din ultimii ani, dar și despre obiectivele pe care și le propun pentru perioada următoare.PAS a anunțat cinci angajamente majore în fața alegătorilor: Pace și viitor – semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană până în 2028; Venituri mai mari – dublarea veniturilor populației active; Economie dezvoltată – creșterea de două ori a exporturilor de mărfuri și servicii autohtone; Infrastructură modernă – repararea a 3.000 km de drumuri naționale și regionale până în 2029; Tradiții – lansarea unui program de promovare a culturii și tradițiilor naționale, inclusiv pentru diaspora.În cadrul evenimentului de lansare, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că PAS intră în campanie cu intenția de a convinge alegătorii „de la poartă la poartă” să susțină parcursul european al țării.Vicepreședinta PAS, Doina Gherman, a vorbit despre imaginea Republicii Moldova în lume, subliniind că țara este „respectată și admirată pentru curaj și hotărâre”.La rândul său, ministrul Educației, Dan Perciun, s-a adresat în special tinerilor, afirmând că „generația actuală are misiunea de a duce la bun sfârșit integrarea europeană”.Alegerile parlamentare vor avea loc pe 28 septembrie, iar campania electorală a început oficial ieri, 29 august.
10:20
UE ar putea instrui militarii ucraineni direct pe teritoriul Ucrainei după un eventual armistițiu Liber TV
Majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene sunt dispuse să antreneze militari ucraineni direct pe teritoriul Ucrainei în cazul unui acord de încetare a focului, a declarat Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas.„Salut sprijinul larg exprimat astăzi pentru extinderea mandatului misiunii de asistență militară a UE în sprijinul Ucrainei, astfel încât să putem oferi instruire și consultanță chiar în interiorul Ucrainei după orice încetare a focului”, a afirmat Kallas la Copenhaga, după reuniunea informală a miniștrilor apărării din UE, potrivit Politico.Ea a subliniat că o astfel de decizie ar reprezenta un pas important în consolidarea garanțiilor europene de securitate, pentru a preveni noi agresiuni asupra Ucrainei. În prezent, în cadrul misiunii EUMAM, 23 de state membre UE, împreună cu Norvegia și Canada, au instruit deja circa 80.000 de soldați ucraineni. Extinderea mandatului necesită însă unanimitatea celor 27 de state, ceea ce oferă Ungariei drept de veto.Ministrul Apărării din Lituania, Dovile Šakalienė, a criticat ideea unor negocieri imediate de pace cu Rusia: „Speranțele pentru tratative sunt cel puțin naive. Tot ce face Putin este să câștige timp, cumpărând ieftin o pauză pentru a continua să ucidă oameni.”În paralel, majoritatea miniștrilor apărării din UE — cu excepția Ungariei — au pledat pentru folosirea celor 6,6 miliarde de euro rămași nealocați din Fondul European pentru Pace, pentru a finanța noi livrări de armament către Ucraina. Budapesta blochează de luni de zile deblocarea acestor fonduri.Pentru a-l convinge pe premierul ungar Viktor Orbán, considerat un aliat al lui Donald Trump, o parte din bani ar putea fi direcționați către achiziții de armament american pentru Ucraina, în baza unei scheme convenite între președintele SUA și partenerii NATO, a mai menționat Kallas.
29 august 2025
19:20
Un minor care se deplasa cu o trotinetă electrică, accidentat mortal în apropiere de Hîncești Liber TV
Un grav accident rutier s-a produs în după-amiaza zilei de 29 august, pe traseul R34, în apropiere de localitatea Sărata Galbenă, raionul Hîncești, scrie portalul Hîncești 24. Potrivit informațiilor preliminare, un autoturism de model „Opel Astra” a lovit din spate un tânăr care se deplasa pe o trotinetă electrică. În urma impactului, minorul a suferit traume incompatibile cu viața și a decedat pe loc.Șoferița autoturismului a fost testată alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.La fața locului s-au deplasat polițiștii, echipajul medical și alte servicii responsabile. La moment angajații Inspectoratului de Poliție Hîncești au inițiat cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii tragediei.
18:20
Directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți, demiși după perchezițiile CNA. Ala Nemerenco: „Nu vom tolera corupția în instituțiile medicale” Liber TV
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat demiterea din funcție a directorului și vicedirectorului Spitalului Clinic Bălți, în urma perchezițiilor și reținerilor efectuate de Centrul Național Anticorupție (CNA) în cadrul unor dosare de corupție.Potrivit ministrei, cei doi au fost demiși prin ordin de ministru după ce anchetatorii au documentat suspiciuni de abuz în serviciu, trafic de influență și corupție pasivă în cadrul procedurilor de achiziții publice și al activităților administrative ale instituției.„Nu vom tolera absolut niciun caz de corupție în instituțiile medicale, mai ales din partea celor care, prin atribuțiile lor, sunt responsabili de ghidarea colectivelor și de accesul cetățenilor la servicii de sănătate”, a declarat Ala Nemerenco.Ea a subliniat că Ministerul Sănătății a investit în spital peste 250 de milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii și dotarea cu echipamente performante, „realizate pentru cetățeni, nu pentru îmbogățirea și confortul unora”.CNA, sub conducerea procurorilor din Procuratura municipiului Bălți, a desfășurat acțiuni procesuale în 9 dosare de corupție, vizând factori de decizie ai IMSP „Spitalul Clinic Bălți”. Directorul instituției a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de multiple fapte de corupție.Potrivit anchetatorilor, conducerea spitalului ar fi: favorizat un agent economic în cadrul a 12 contracte de achiziții publice de valoare mică, în sumă totală de circa 4 milioane de lei, prejudiciind instituția; acceptat promisiunea unui comision de 50.000 de lei pentru influențarea licitației privind achiziția unui echipament medical; primit periodic bani de la subalterni pentru favoruri precum acordarea de premii, concedii sau facilitarea internărilor și intervențiilor medicale.În același dosar, vicedirectorul spitalului este cercetat pentru corupere pasivă, fiind suspectat că a solicitat și primit bani de la pacienți pentru a facilita internarea și recomandarea unor intervenții chirurgicale.„Cazul de la Bălți trebuie să fie un semnal clar pentru toate instituțiile medicale din țară. Solicit tuturor să fie mai curajoși și să declare orice caz de condiționare, mită și corupție. Curățirea de corupție este un proces greu și dureros, dar inevitabil va duce la însănătoșirea sistemului”, a transmis ministra Sănătății.
18:10
CEC a respins cererea PDMM de înregistrare în alegeri. Partidul anunță că va ataca decizia în instanță Liber TV
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins pe 29 august cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat a Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM). Decizia a fost adoptată cu șase voturi „pentru” și trei „împotrivă”, în cadrul unei ședințe publice.La începutul ședinței, CEC a respins și cererea PDMM privind recuzarea a patru membri ai Comisiei. Totodată, reprezentanții formațiunii au solicitat modificarea listei de candidați, prin excluderea unor persoane, însă autoritatea electorală a precizat că astfel de schimbări pot fi operate doar după înregistrarea oficială a partidului în cursa electorală.Decizia CEC s-a bazat, între altele, pe o notificare venită din partea Agenției Servicii Publice (ASP) și pe o sesizare a Serviciului de Informații și Securitate (SIS), care a invocat anumite riscuri, fără a le detalia, motivând că informațiile sunt clasificate.Într-un comunicat de presă, PDMM a calificat decizia CEC drept „vădit ilegală” și „luată la indicația partidului de guvernământ PAS”.„Atacul asupra democrației și drepturilor fundamentale ale omului continuă în Republica Moldova. Comisia Electorală Centrală a respins în mod abuziv și absolut nejustificat înregistrarea PDMM în calitate de concurent electoral pentru alegerile parlamentare din 2025”, se arată în reacția formațiunii.Partidul a anunțat că va ataca decizia CEC în instanța de judecată și face apel către observatorii naționali și internaționali, instituțiile de drept și misiunile diplomatice acreditate la Chișinău să monitorizeze situația.Alegerile parlamentare sunt programate pentru 28 septembrie 2025.
17:00
Victoria Furtună: „George Soros trebuie extrădat la Chișinău și judecat pentru crimele împotriva Moldovei” Liber TV
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat într-un mesaj video că formațiunea sa îl susține pe Donald Trump, pe care îl consideră „liderul care a avut curajul să spună lumii adevărul” despre influența lui George Soros.„Soros este o dictatură ascunsă sub masca democrației: cenzură, ștergerea națiunilor și distrugerea valorilor creștine. Noi îl susținem pe Donald Trump pentru că a spus acest adevăr”, a afirmat Furtună.Totodată, lidera Moldova Mare a subliniat că, înainte de a vorbi despre America, Republica Moldova are o „datorie față de propriul popor” — extrădarea lui George Soros la Chișinău.Potrivit Victoriei Furtună, Soros ar trebui să răspundă în fața moldovenilor pentru: evenimentele din 7 aprilie 2009, când mai mulți tineri și-au pierdut viața; finanțarea „partidelor trădătoare”; „distrugerea educației prin ONG-urile sale”; „promovarea dezbinării și a ideologiilor străine valorilor naționale”.„După ce își va ispăși pedeapsa în Republica Moldova, poate fi trimis și în America. Dar primul pas este să răspundă aici, în fața moldovenilor”, a spus lidera Moldova Mare.Ca soluție, Furtună propune transformarea Penitenciarului nr. 13 din Chișinău într-o închisoare specială pentru „corupți, trădători și vânzători de Patrie”.„Primul locatar? George Soros. Urmează PAS și toți cei care au furat, au vândut și au călcat în picioare Constituția și moldovenii!”, a conchis Victoria Furtună.
16:20
ALEGERI 2025// Andrei Năstase și-a lansat campania electorală: promite justiție, pensii de 5000 lei și facilități pentru Diaspora Liber TV
Candidatul independent Andrei Năstase și-a început oficial campania electorală cu un mesaj în care afirmă că intră în cursă „așa cum este – liber, cinstit și hotărât”, considerând că acesta este „cel mai corect mod de a face politică într-o țară în care oamenii nu mai au încredere în partide”.În prima zi de campanie, Năstase a prezentat principalele direcții ale proiectului său politic, structurate pe cinci capitole: administrație și finanțe, justiție, echitate socială, reformă politică și electorală, precum și politici dedicate diasporei.Printre angajamentele sale se numără: reducerea numărului de deputați de la 101 la 61 și a ministerelor de la 14 la 9; eliminarea salariilor „nesimțite” din sectorul public și desființarea consiliilor raionale; alegerea procurorului general direct de către popor; pedepse cu închisoarea pe viață pentru corupția mare, trădarea de patrie, pedofilie și traficul de droguri cu implicarea minorilor; instituirea prin Constituție a unui venit minim garantat de stat; pensie minimă de 5.000 de lei și creșterea alocațiilor pentru copii până la 21 de ani; interzicerea traseismului politic și sancțiuni penale pentru fraudarea alegerilor; facilități fiscale pentru diaspora, inclusiv eliminarea taxelor la transferurile bănești și la coletele de până la 500 de euro.„Proiectul meu înseamnă regulă, dreptate și trai decent acasă. O Moldovă în care statul este partenerul oamenilor, nu stăpânul lor”, a declarat Năstase.Campania electorală pentru alegerile parlamentare a început oficial, iar candidații independenți și partidele politice își prezintă în aceste zile programele și prioritățile în fața cetățenilor.
14:50
POLITICO: Europa propune o zonă tampon de 40 de km între Ucraina şi Rusia Liber TV
Liderii europeni iau în considerare crearea unei zone-tampon de 40 de kilometri între liniile frontului ruseşti şi ucrainene, ca parte a unui acord de pace, o idee de ultimă instanţă acceptată de Moscova, care ar putea solicita creşterea modestului număr de trupe de menţinere a păcii de pe continent, relatează Politico.com.Propunerea, potrivit a cinci diplomaţi europeni, se numără printre cele luate în considerare de oficialii militari şi civili pentru un scenariu postbelic sau de încetare a focului în Ucraina. Oficialii nu sunt de acord cu privire la lăţimea zonei şi nu este clar dacă Kievul ar accepta planul, deoarece acesta ar implica probabil concesii teritoriale. Statele Unite nu par să fie implicate în discuţiile despre zona tampon, scrie POLITICO.Dar faptul că oficialii cochetează cu ideea de a bloca o fâşie de teritoriu în interiorul Ucrainei pentru a forţa o pace fragilă indică disperarea aliaţilor NATO de a găsi o soluţie la un război care se apropie de încheierea celui de-al patrulea an. Liderul rus Vladimir Putin nu a arătat nicio dorinţă de a opri luptele. Joi, Moscova a lansat un atac rar asupra centrului Kievului, ucigând cel puţin 23 persoane, potrivit celui mai recent bilanţ, şi avariind birourile Uniunii Europene şi British Council.„Se agaţă de orice speranţă”, a declarat Jim Townsend, fost oficial al Pentagonului care a supervizat politica europeană şi NATO în timpul administraţiei Obama. „Ruşii nu se tem de europeni. Şi dacă ei cred că nişte observatori britanici şi francezi îi vor descuraja să mărşăluiască în Ucraina, atunci se înşală”, a avertizat Townsend.O zonă-tampon are o semnificaţie istorică importantă. Diplomaţii europeni s-au abţinut să o compare cu zona de demarcaţie puternic păzită dintre Coreea de Nord şi Coreea de Sud, două ţări care, din punct de vedere tehnic, încă se află în conflict. Ei o compară mai degrabă cu diviziunea Germaniei din timpul Războiului Rece.Putin şi adjuncţii săi au declarat că lucrează la crearea unor zone tampon de-a lungul graniţelor Rusiei cu Ucraina, ceea ce ar mări distanţa dintre Moscova şi artileria şi dronele ucrainene. Însă nu au apărut detalii care să sugereze ce ar implica aceste propuneri.Numărul de militari necesari pentru patrularea frontierei rămâne, de asemenea, o preocupare. Oficialii discută despre un număr de 4.000 până la aproximativ 60.000 de soldaţi. Dar ţările nu şi-au asumat încă niciun angajament, iar preşedintele Donald Trump s-a distanţat de o potenţială prezenţă a trupelor americane.NATO se străduieşte deja să pregătească o forţă de reacţie de 300.000 de soldaţi pentru a apăra flancul estic al alianţei de un viitor atac rus. Şi orice forţă de menţinere a păcii ar avea un rol dublu, patrulând în apropierea zonei demilitarizate şi antrenând în acelaşi timp trupele ucrainene, potrivit a doi dintre diplomaţi, care au solicitat anonimatul.Aliaţii amână angajamentele publice în ceea ce priveşte trupele în aşteptarea detaliilor cheie, potrivit unuia dintre oficialii europeni. Întrebările lor includ regulile de angajare a trupelor NATO pe linia frontului, modul de gestionare a unei escaladări ruseşti şi dacă ar avea nevoie de ţări terţe pentru a patrula zona în cazul în care Kremlinul se opune prezenţei trupelor alianţei într-o zonă-tampon.„Toată lumea încearcă să acţioneze cât mai repede posibil în ceea ce priveşte garanţiile de securitate, astfel încât Trump să nu se răzgândească” în privinţa presării lui Putin către o soluţie negociată, a declarat unul dintre oficialii europeni.Propunerea privind zona tampon nu a fost discutată luni, în cadrul videoconferinţei şefilor apărării din NATO, la care au participat preşedintele Comitetului şefilor de stat major, generalul Dan Caine, şi comandantul suprem al NATO şi şeful Comandamentului European al SUA, Alexus Grynkewich, a declarat unul dintre oficialii europeni.
14:00
De Ziua Limbii Române, președintele României, Nicușor Dan, vine la Chișinău. Programul vizitei Liber TV
Duminică, 31 august 2025, cu prilejul Zilei Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îl va găzdui la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan. Cei doi șefi de stat vor marca împreună Ziua Limbii Române, printr-o serie de evenimente culturale.  Programul oficial al vizitei include: 08:40 – Întâmpinarea Președintelui României, Nicușor Dan, de către Președinta Maia Sandu, la Reședința de Stat (str. Nicolae Iorga 23, Chișinău). 10:00 – Deschiderea evenimentului „Marea Dictare Națională”. 11:15 – Depunerea de flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Strășeni (scurte declarații de presă). 11:45 – Ceremonia de deschidere a concertului dedicat Zilei Limbii Române, la Casa de Cultură din Strășeni.
13:10
(VIDEO) BEP s-a lansat în campanie. Irina Vlah: Alegerea este simplă. Ori – rolul umilitor de monedă de schimb, datorii veșnice, sate pustiite, neputință și frică. Ori – o Moldovă suverană, neutră și prosperă Liber TV
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) a intrat oficial în campania electorală pentru alegerile în Parlamentul Republicii Moldova. Lansarea în campanie a avut loc la Mănăstirea Căpriana. În cadrul evenimentului, Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” s-a arătat convinsă de succesul Blocului la alegerile din 28 septembrie, scrie Telegraph.md.„Blocul Patriotic nu este o alianță de politicieni, ci răspunsul poporului la abuzurile și incompetența regimului PAS! Nu vom permite ca Moldova să fie transformată într-un câmp ars al jocurilor geopolitice străine!Alegerea este simplă. Ori – rolul umilitor de monedă de schimb, datorii veșnice, sate pustiite, neputință și frică. Ori – o Moldovă suverană, neutră și prosperă. O familie puternică. Un salariu demn. Respect față de sine.Eu cred în poporul nostru! Cred că vom întoarce Moldova! Cred că vom reuși împreună!”, a spus politiciana.﻿
12:40
(VIDEO) Maia Sandu, la începutul campaniei electorale: „Este pusă în joc însăși soarta Moldovei” Liber TV
Astăzi începe campania electorală electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Cu această ocazie, Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj adresat atât concurenților electorali, cât și tuturor cetățenilor. „Pe 28 septembrie, Moldova își va alege Parlamentul pentru următorii patru ani – instituția în care se va decide direcția țării noastre de acum încolo. Este pusă în joc însăși soarta Moldovei și, împreună, avem datoria să ne protejăm pacea și șansa unui viitor mai bun. Am încredere în moldoveni și în înțelepciunea noastră de a ne apăra libertatea și viitorul”, a subliniat Președinta Maia Sandu.Șefa statului a venit și cu un îndemn către toți concurenții electorali ca aceștia să-și înțeleagă responsabilitatea în fața cetățenilor și să acționeze strict în interes național, să respecte legea, și să servească doar cetățenii Republicii Moldova. Totodată, Președinta Maia Sandu i-a îndemnat pe toți cetățenii să nu se lase atrași în scheme murdare de corupție electorală și să se informeze corect din surse oficiale. „Să sesizați poliția când sunteți martorii corupției electorale, să fiți atenți la toate informațiile, scrisorile, apelurile, videourile false cu care vom fi intoxicați în următoarea perioadă, să ajutați rudele și prietenii să se informeze corect, să ne ținem uniți și drepți pentru ca Moldova să iasă învingătoare”, a punctat șefa statului. ﻿
12:10
(VIDEO) Blocul ALTERNATIVA s-a lansat oficial în campania electorală: „Este timpul pentru o guvernare responsabilă și o Moldovă prosperă” Liber TV
Blocul electoral ALTERNATIVA și-a lansat astăzi, 29 august, oficial campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, prezentând un program axat pe dezvoltare economică, justiție echitabilă și modernizarea țării.Evenimentul a reunit membrii și liderii blocului, care au transmis un mesaj comun: Moldova are nevoie de un Parlament profesionist, care să lucreze pentru cetățeni și nu pentru interesele de partid.Ion Ceban, primarul Chișinăului și liderul MAN, a subliniat că echipa blocului ALTERNATIVA are experiența și capacitatea de a aduce rezultate concrete în toată țara:„Afirm cu toată răspunderea că avem soluții și suntem gata să furnizăm rezultate foarte rapid pentru țară, pentru cetățeni, oriunde s-ar afla ei. Aceste soluții le-am gândit împreună. Ele sunt serioase și cu adevărat vin să rezolve rapid problemele oamenilor. Multe dintre idei au fost discutate și au venit nemijlocit din dezbaterile pe care le-am avut în peste 300 de localități din Republica Moldova.”﻿Alexandr Stoianoglo, ex-procuror general, a vorbit despre necesitatea de a readuce legea și dreptatea în centrul vieții publice:„A sosit timpul să demonstrăm că Legea este una pentru toți, că un Parlament care respectă legile nu este ceva imposibil, ci o normalitate. Oamenii din Moldova așteaptă dreptate mai mult decât toate celelalte schimbări la un loc. Și noi vom demonstra că dreptatea pentru fiecare nu este un slogan, ci este regula principală a supraviețuirii și prosperității țării noastre.”Fostul prim-ministru și actualul lider al PDCM, Ion Chicu, a declarat că Parlamentul trebuie să devină motorul modernizării economice:„Toți cetățenii, inclusiv antreprenorii, investitorii și fermierii așteaptă să vadă în Parlament un centru al transformărilor, al reformelor populare autentice. Reforme care oferă stimulente pentru dezvoltare, încurajează inițiativele, atrag investiții de pretutindeni și care rezolvă cele mai serioase probleme în energetică, transport și sistemul bancar.”Mark Tkaciuk, liderul Congresului Civic, a evidențiat caracterul practic și unitar al echipei ALTERNATIVA:„Suntem oameni care au demonstrat că faptele corespund vorbelor. Nu mergem în Parlament pentru funcții, ci pentru a construi o Moldovă unită, dezvoltată și respectată în Europa. Vrem să transformăm Parlamentul dintr-un spațiu al conflictelor într-un spațiu al construcției, unde se lucrează pentru pace, justiție socială, locuri de muncă și un sistem medical de calitate.”În mesajul său, Ion Ceban a criticat actuala guvernare pentru „incompetență și aroganță”, afirmând că aceasta a adâncit diviziunile sociale și nu a reușit să ofere rezultate.„Scopul nostru comun este să unim societatea și să începem să construim Republica Moldova. Avem soluții și suntem gata să furnizăm rezultate foarte rapid pentru țară, pentru cetățenii țării, oriunde s-ar afla ei. Oamenii au obosit de promisiuni deșarte, au nevoie de drumuri bune, de salarii și pensii decente, de servicii de calitate. Blocul ALTERNATIVA este acea entitate politică ce urmează să furnizeze aceste rezultate”, a declarat Ion Ceban.﻿
11:50
R. Moldova extinde lista sancțiunilor: Buimistru și Valico, vizați pentru acțiuni pro-ruse Liber TV
Premierul Dorin Recean anunță că autoritățile Republicii Moldova continuă să aplice măsuri ferme împotriva persoanelor și entităților care subminează suveranitatea țării și servesc interesele Rusiei și ale grupărilor criminale. Potrivit acestuia, în ultimele zile au fost luate două decizii importante:  • Canada a anunțat sancțiuni împotriva a 16 persoane și 2 organizații, printre care se regăsesc Irina Vlah și Victoria Furtună, acuzate de susținerea ingerințelor rusești în Moldova prin colaborarea cu gruparea criminală condusă de Ilan Șor.  • Guvernul Republicii Moldova a decis extinderea listei sancțiunilor interne, prin Consiliul Interinstituțional de Supervizare. Astfel, au fost incluși mai mulți cetățeni străini și doi cetățeni moldoveni:  • Dmitri Buimistru, pentru manipularea coordonată a informațiilor și ingerințe informaționale printr-un canal creat în Rusia de Ilan Șor;  • Veaceslav Valico, pentru implicarea în operațiunile rusești de destabilizare și activități hibride împotriva Republicii Moldova. „Instituțiile statului vor continua să-și facă datoria și să protejeze Republica Moldova de cei care se implică în acțiuni de destabilizare în scopul servirii intereselor Rusiei și care încearcă să submineze suveranitatea și procesele democratice ale țării”, a declarat Dorin Recean.
10:10
Directorul Spitalului Clinic Bălți, reținut pentru corupție: prejudicii de 4 milioane lei prin achiziții trucate Liber TV
Centrul Național Anticorupție, sub conducerea procurorilor din cadrul Procuraturii mun. Bălți, desfășoară acțiuni procesuale în 9 dosare de corupție în care sunt vizați factori de decizie ai Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul Clinic Bălți”, inclusiv directorul care a fost reținut pentru 72 de ore. Astfel, sunt investigate fapte de abuz de serviciu, trafic de influență și corupere pasivă, comise în contextul desfășurării procedurilor de achiziții publice și activității administrative interne a spitalului. Potrivit materialelor cauzei, factorii de decizie ai IMSP „Spitalul Clinic Bălți”, acționând în interes personal și al unor agenți economici, ar fi facilitat eludarea procedurilor legale de achiziții publice, favorizând un agent economic cu care au fost încheiate 12 contracte de valoare mică, în sumă totală de circa 4 milioane de lei. Prin aceste acțiuni, au fost cauzate prejudicii semnificative instituției. De asemenea, în cadrul investigațiilor a fost documentată tentativa de influențare a procesului de achiziție a unui echipament medical, în care un agent economic i-ar fi promis directorului un comision de 50 000 de lei, în schimbul favorizării ofertei sale în cadrul licitației. Totodată, directorul spitalului este bănuit că ar fi primit periodic bani de la unii subalterni săi pentru diferite favoruri precum: neincluderea absențelor nemotivate în tabelele de pontaj; acordarea unor premii și concedii, facilitarea internărilor și intervențiilor medicale pentru rudele unor angajați. În același dosar, vice-directorul instituției este cercetat pentru corupere pasivă, fiind suspectat că, în biroul său de serviciu, a solicitat și primit bani de la pacienți în schimbul recomandării unor intervenții chirurgicale și favorizării acestora în procesul de internare. Investigațiile sunt în desfășurare, iar în acest context au fost demarate acțiuni de ridicare a documentelor și din cadrul IMSP „Spitalul Raional Drochia” și IMSP „Spitalul Raional Edineț” - instituții care ar putea fi implicate în fapte similare.
09:00
Astăzi începe campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 Liber TV
Astăzi, 29 august 2025, începe campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În condițiile Codului electoral, campania electorală este  perioadă de activitate care se desfășoară cu scopul de a-i determina pe alegători să-și exprime voturile pentru alegerea unuia sau a altui concurent electoral. Totodată, legislația electorală interzice candidaților să utilizeze resurse administrative, inclusiv prin lansarea sau participarea la lansarea proiectelor de infrastructură sau a achizițiilor efectuate din bugetul public național, utilizarea echipamentelor, a mijloacelor, a bunurilor publice. Autoritățile/instituțiile publice și cele asimilate nu pot transmite/acorda concurenților electorali bunuri publice sau alte favoruri decât pe bază de contract, în condițiile de egalitate. În această perioadă este interzisă organizarea de concerte, concursuri, alte evenimente sau demonstrații cu implicarea interpreților, a personalului de creație și/sau artistic atât din țară, cât și de peste hotare, afișarea în timpul desfășurării acestora slogane sau alte mesaje și/sau distribuirea de materiale ce conțin simbolistica competitorului electoral sau alte elemente de identificare a acestuia, precum și participarea la aceste evenimente în scop de promovare politică. Concurenții electorali pot organiza întâlniri cu alegătorii, iar autoritățile sunt obligate să asigure posibilitatea desfășurării unor astfel de întâlniri în termeni și condiții egale. CEC atenționează că în perioada campaniei electorale este interzisă publicitatea politică și e permisă doar cea electorală pentru candidații înregistrați de către CEC. În context, Comisia cheamă concurenții electorali să desfășoare o campanie electorală în strictă conformitate cu prevederile legislației electorale.
28 august 2025
18:50
(FOTO / VIDEO) Sărbătoarea Meșterilor Populari „La Poalele Țiglei” – tradiție, muzică și meșteșuguri autentice la Văsieni Liber TV
În zi de mare sărbătoare creștină, când ortodocșii cinstesc Adormirea Maicii Domnului, satul Văsieni a găzduit cea de-a XVIII-a ediție a Sărbătorii Meșterilor Populari „La Poalele Țiglei”, un eveniment devenit tradiție frumoasă pentru raionul Ialoveni și întreaga Moldovă. Festivalul s-a desfășurat, ca de obicei, în curtea Muzeului Raional de Istorie și Etnografie „Anatol Candu”, reunind iubitori ai tradițiilor, artiști și meșteri iscusiți. Spectacol de cântec și tradițiePe scena festivalului au evoluat ansambluri folclorice din satele Văsieni, Horești, Răzeni, Puhoi, Dănceni, Ulmu, Cărbuna, Ruseștii Noi (r. Ialoveni), dar și din Chișinău și satul Vădeni din raionul Soroca. Atmosfera a fost îmbogățită de recitalurile tinerelor interprete Mădălina Candu și Nicoleta Suruceanu, iar evenimentul a culminat cu prestațiile îndrăgiților artiști Natalița Munteanu și Sergiu Țurcanu. Meșteri populari din toată țaraEvenimentul a adunat 23 de meșteri populari din raionul Ialoveni, dar și din Strășeni, Soroca și Hotin, care și-au expus creațiile: țesături, ceramică, obiecte din lemn, podoabe și alte lucrări autentice. Vizitatorii au avut ocazia să descopere și să achiziționeze piese unicat, purtătoare de simboluri și tradiții.„Tradiția este rădăcina identității noastre. Oriunde mergem, ea ne ține uniți și ne dă forța de a merge mai departe”, a spus unul dintre meșterii prezenți.„Ne bucură faptul că, de la an la an, festivalul crește și adună tot mai mulți participanți. Este datoria noastră să transmitem tinerei generații frumusețea tradițiilor și a portului popular, iar aici, la Văsieni, reușim să facem acest lucru cu adevărat”, a declarat Diana Candu, directoarea Muzeului Raional de Istorie și Etnografie „Anatol Candu”.La rândul său, Sergiu Candu, primarul satului Văsieni, a menționat: „Sărbătoarea „La Poalele Țiglei” a devenit cartea de vizită a localității noastre. Ne mândrim că, imediat după Ziua Independenței și de marea sărbătoare religioasă, putem oferi o manifestare culturală care unește oameni din toate colțurile țării și din diaspora”.  Un festival cu tradițieOrganizat anual pe 28 august, festivalul reprezintă o îmbinare a tradițiilor populare cu spiritul comunitar, aducând împreună artiști consacrați, meșteri populari și publicul larg. Evenimentul este organizat de Muzeul Raional de Istorie și Etnografie „Anatol Candu”, în colaborare cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Consiliul Raional Ialoveni, Secția Cultură Ialoveni și Primăria Văsieni, Asociația „UNIREA-ODIP”, cu sprijinul programului „Acces la Cultură” și al Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial. ﻿
18:30
(DOC) Ion Ceban cere Maiei Sandu să clarifice presupusa interdicție de intrare în România Liber TV
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat că a transmis un demers oficial către președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, prin care solicită explicații în legătură cu interdicția sa de intrare pe teritoriul României. „Așa cum am convenit marți, am transmis astăzi pe cale oficială un demers către doamna Maia Sandu, care a spus că nu are cunoștință despre această interdicție. Pentru a elimina orice suspiciuni, solicit ca și dumneaei să facă un demers, așa cum ar fi firesc pentru orice cetățean și mai ales în circumstanțele actuale, fiind vorba despre primarul Chișinăului”, a declarat edilul într-un mesaj video. Ceban a cerut ca autoritățile să prezinte motivele și eventualele probe care ar sta la baza unei astfel de interdicții, subliniind că va face publice toate informațiile pe care le va primi. „Eu știu că nu există nimic și că totul face parte dintr-o campanie electorală menită să-mi denigreze imaginea și să răspândească propagandă”, a spus primarul. În același timp, edilul a reiterat sprijinul său pentru relațiile bune cu România și a punctat importanța proiectelor comune, inclusiv a celor finanțate din Uniunea Europeană, care se află în derulare la Chișinău. Ion Ceban și-a exprimat speranța că Președinția va răspunde în cel mai scurt timp demersului său oficial.
18:10
Deficit comercial record: Moldova importă mai mult ca niciodată, avertizează Partidul Moldova Mare Liber TV
Partidul Moldova Mare avertizează asupra degradării accelerate a agriculturii și industriei alimentare din Republica Moldova, comparând situația actuală cu cea de acum trei decenii. Într-o postare publică, formațiunea amintește că în 1990 agricultura și industria alimentară reprezentau circa 30% din PIB, iar peste jumătate din exporturi purtau eticheta „Made in Moldova”.Astăzi, în locul produselor locale, pe rafturile supermarketurilor predomină mere poloneze, roșii turcești și usturoi chinezesc. Formațiunea aduce și cifre concrete: producția de lapte a scăzut de la 1,5 milioane tone în 1990 la 233 de mii de tone în 2024; efectivele de bovine au ajuns de la 453 de mii capete (1985) la doar 63 de mii (2025); importul de produse lactate s-a dublat în ultimii 10 ani, ajungând la aproape 45%; exporturile Republicii Moldova au scăzut cu 10,5% în primele cinci luni ale anului 2025, în timp ce importurile au crescut cu 17,7%; deficitul balanței comerciale a urcat la 2,93 miliarde de dolari, cu 37,5% mai mult decât anul trecut.Potrivit partidului, aceste tendințe pun în pericol securitatea alimentară a țării, cresc dependența de valuta străină și favorizează presiunile externe asupra economiei moldovenești.Pentru a redresa situația, Partidul Moldova Mare propune o serie de măsuri urgente: introducerea unei cote minime de 50% pentru produsele autohtone pe rafturile supermarketurilor, prioritizarea achizițiilor publice de la producătorii locali, renașterea industriei de prelucrare, facilități fiscale pentru fermierii care reinvestesc în zootehnie și dezvoltarea piețelor fermiere locale.„Securitatea alimentară nu este doar economie, este un atribut al suveranității și esențială pentru supraviețuirea țării. O Moldovă independentă este posibilă doar atunci când cetățenii ei consumă produse cultivate și fabricate acasă”, transmite Partidul Moldova Mare.
Mai multe ştiri
