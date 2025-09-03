ELECTORALA 2025 // ASP reamintește că, fără acte valabile, cetățenii nu pot vota la parlamentare
Radio Moldova, 3 septembrie 2025 15:30
Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să verifice din timp valabilitatea actelor de identitate, pentru a putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Agenția Servicii Publice (ASP) reamintește că doar documentele în termen sau preschimbate până în ziua scrutinului le asigură alegătorilor dreptul de vot.
• • •
Memorandum semnat la Chișinău: Transfer de tehnologii agricole din Israel către Moldova # Radio Moldova
Creșterea productivității și calității grâului moldovenesc prin transfer de tehnologii și implicarea comună a experților și cercetătorilor din ambele țări, sunt prevăzute într-un memorandum dintre Republica Moldova și Israel, semnat miercuri la Chișinău. Documentul a fost parafat de secretara generală adjunctă a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ina Butucel, și ministrul israelian al Agriculturii și Securității Alimentare, Avi Dichter, care se află în vizită în Republica Moldova.
Proiecte culturale cu sprijin financiar de până la 200.000 de lei: Guvernul extinde lista participanților la concursurile culturale finanțate de stat # Radio Moldova
Artiști independenți, oameni de creație, organizații culturale și autorități publice locale vor putea beneficia de sprijin financiar din Fondul Național al Culturii pentru proiecte și programe de rezidență și mobilitate artistică și culturală. Extinderea listei celor eligibili este prevăzută într-un nou regulament aprobat de Guvern pe 3 septembrie.
Armata Națională a R. Moldova trece prin cea mai amplă reformă de la înființarea sa acum 34 de ani, într-un context regional marcat de războiul din Ucraina și de riscuri de securitate, afirmă secretarul de stat de la Ministerul Apărării, Ghenadie Cojocaru.
Zelenski către partenerii externi: „Avem nevoie de presiune puternică asupra Moscovei” # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri, 3 septembrie, că va solicita partenerilor europeni și americani măsuri mai dure împotriva Moscovei, după ce Rusia a lansat un atac aerian de proporții asupra infrastructurii energetice și de transport din țară. Potrivit oficialilor ucraineni, forțele ruse au lansat peste 500 de drone și zeci de rachete asupra teritoriului ucrainean. Apărarea antiaeriană a reușit să doboare 430 de drone și 21 de rachete, însă 69 de drone și 3 rachete au lovit 14 locații din mai multe regiuni. Atacurile au provocat pagube semnificative și au rănit cel puțin nouă persoane, scrie Reuters.
Telenovela s-a terminat! Fotbalistul moldovean Vladislav Blănuță s-a transferat la un alt club # Radio Moldova
Atacantul născut la Hâncești a semnat cu Dinamo Kiev și va evolua cu noua sa formația în grupa unică a Ligii Conferințelor UEFA.Vladislav Blănuță a ajuns la Dinamo Kiev de la FC Universitatea 1948 Craiova, echipă ce a fost retrogradată întra treia divizie valorică a fotbalului românesc.
Autoritățile britanice au anunțat introducerea unor sancțiuni împotriva oficialilor și organizațiilor ruse implicate în deportarea și supunerea la îndoctrinare ideologică a copiilor ucraineni. Printre cei vizați se numără mama liderului cecen Ramzan Kadîrov și organizația de tineret „Mișcarea celor dintâi”, relatează serviciul rus al BBC News.
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, se află, în perioada 3-5 septembrie, într-o nouă vizită oficială în Republica Moldova. Agenda sa include discuții cu reprezentanții guvernării despre reformele și parcursul european, precum și cu mai mulți antreprenori despre perspectivele economice ale statului nostru. De asemenea, Marta Kos va oferi, în dimineața zilei de joi, 4 septembrie, de la ora 08.15, un interviu postului Radio Moldova.
ELECTORALA 2025 // „Tindem spre Europa”: ce așteptări au locuitorii de la Varnița de la alegerile parlamentare # Radio Moldova
Alegerile parlamentare se apropie cu pași rapizi, un moment decisiv pentru viitorul Republicii Moldova. În acest context, fiecare vot contează și poate face diferența. Pentru a înțelege mai bine ce își doresc cetățenii de la noii aleși, echipa Moldova 1 a mers în satul Varnița din raionul Anenii Noi, în Zona de Securitate. Acolo, jurnaliștii au stat de vorbă cu localnicii despre așteptările și speranțele lor legate de apropiatele alegeri.
Scurgeri pe Telegram: Companiile gestionate de condamnatul Șor de la Moscova prin intermediul cărora este atacată democrația din R. Moldova # Radio Moldova
Condamnatul Ilan Șor, care se ascunde la Moscova de justiția din R. Moldova, ar gestiona cel puțin șase companii, cu angajați din R. Moldova, Kârgâzstan, Israel și Tadjikistan, prin intermediul cărora organizează diferite activități menite să submineze procesele democratice din mai multe foste state sovietice, inclusiv R. Moldova.
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, se află în perioada 3-5 septembrie într-o vizită oficială în Republica Moldova. Agenda sa include discuții cu reprezentanții guvernării privind reformele și parcursul european, întâlniri cu investitori și antreprenori despre perspectivele economiei, dar și dialoguri cu jurnaliști, influenceri și creatori de conținut.
ELECTORALA 2025 // Varnița, vocea cetățenilor: speranțe și așteptări înainte de scrutin # Radio Moldova
Se apropie cu pași rapizi alegerile parlamentare, un moment decisiv pentru viitorul Republicii Moldova. În acest context, fiecare vot contează și poate face diferența. Pentru a înțelege mai bine ce își doresc cetățenii de la noii aleși, echipa Moldova 1 a mers în satul Varnița din raionul Anenii Noi, în zona de securitate. Acolo, jurnaliștii au stat de vorbă cu localnicii despre așteptările și speranțele lor legate de apropiatele alegeri.
Proiecte culturale cu sprijin financiar de până la 200.000 lei: Guvernul extinde lista participanților la concursurile culturale finanțate de stat # Radio Moldova
Artiști independenți, oameni de creație, organizații culturale și autorități publice locale vor putea beneficia de sprijin financiar din Fondul Național al Culturii pentru proiecte și programe de rezidență și mobilitate artistică și culturală. Extinderea listei celor eligibili este prevăzută într-un nou regulament aprobat de Guvern pe 3 septembrie.
„Pacea trebuie protejată zi de zi printr-o armată capabilă și modernă”, afirmă Maia Sandu, la 34 de ani de la crearea Armatei Naționale # Radio Moldova
„Pacea nu se păstrează de la sine – ea trebuie protejată zi de zi printr-o armată capabilă și modernă”, a declarat președinta Republicii Moldova și Comandant Suprem al Forțelor Armate, Maia Sandu, în mesajul adresat cu prilejul aniversării a 34-a de la fondarea Armatei Naționale.
Tenismanul sârb Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele turneului masculin de Mare Șlem de la US Open după o partidă de 3 ore și 27 de minute. "Nole" l-a învins pe americanul Taylor Fritz cu 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 și urmează să-l înfrunte în penultimul act pe spaniolul Carlos Alcaraz.
„Pacea trebuie protejată zi de zi printr-o armată capabilă și modernă”, afirmă Maia Sandu la aniversarea Armatei Naționale # Radio Moldova
„Pacea nu se păstrează de la sine – ea trebuie protejată zi de zi printr-o armată capabilă și modernă”, a declarat președinta Republicii Moldova și Comandant Suprem al Forțelor Armate, Maia Sandu, în mesajul adresat cu prilejul aniversării a 34 de ani de la fondarea Armatei Naționale.
Fotbalistul german cu origini turcești, Ilkay Gundogan, va evolua în premieră în patria sa istorică, Turcia. Acesta a devenit jucător al renumitului club Galatasaray Istanbul, venind pe malul Bosforului din postură de jucător liber de contract după ce s-a despărțit de Manchester City.
Guvernul actualizează lista drumurilor naționale și locale pentru o administrare mai eficientă # Radio Moldova
Cetățenii și agenții economici din mai multe localități vor avea acces mai bun la drumuri modernizate și întreținute regulat, după ce Guvernul a aprobat actualizarea listelor drumurilor naționale și locale de interes raional. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prin aceste ajustări, sectoarele de drum vor intra oficial în responsabilitatea unor autorități publice locale, ceea ce garantează întreținere regulată și reparații.
Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) va reacționa mai rapid în misiuni complexe, inclusiv pe timp de noapte și în condiții dificile.
Rețete electronice și consultații la distanță. Republica Moldova își va moderniza sistemul medical # Radio Moldova
Acces mai rapid la datele medicale, consultații la distanță și mai puțină birocrație pentru cadrele medicale – acestea sunt câteva dintre beneficiile pe care le promite Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025–2030, aprobat miercuri, 3 septembrie, de Guvern.
Gordon: Planul Rusiei de a schimba puterea la Chișinău este foarte periculos pentru întreaga Europa # Radio Moldova
Rusia are un plan de schimbare a puterii în Moldova cu una pro-rusă. Scenariul se dorește a fi pus în aplicare la alegerile din septembrie. Acest plan este foarte periculos pentru Ucraina, R. Moldova și pentru întreaga Europă, scrie jurnalistul ucrainean Dmitry Gordon pe site-ul său, cu referire la surse familiarizate cu planurile Kremlinului.
Șofer moldovean și doi pasageri, morți într-un accident rutier din județul Botoșani, România # Radio Moldova
Trei moldoveni și-au pierdut viața, iar alte 16 persoane au fost rănite într-un grav accident rutier în România. Tragedia s-a produs miercuri dimineață pe drumul național DN 24 C, în comuna Santa Mare, județul Botoșani. Potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani, cele trei victime decedate sunt șoferul și doi pasageri ai unui automobil înmatriculat în Republica Moldova, care a pe contrasens și a intrat în coliziune cu un microbuz.
Trei cetățeni din R. Moldova au decedat, iar alte 16, pasageri într-un microbuz, au decedat în dimineața zilei de miercuri, 3 septembrie, într-un accident rutier produs în comuna Santa Mare din județul Botoșani.
Ministerul Apărării nu confirmă traversarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă rusească # Radio Moldova
Ministerul Apărării al Republicii Moldova nu confirmă, deocamdată, informațiile precum că pe parcursul nopții trecute o dronă militară rusească ar fi traversat spațiul aerian național. Potrivit ministrul Anatol Nosatîi, situația este în curs de verificare împreună cu partenerii externi.
Ministerul de Interne confirmă: Constantin Țuțu și-a procurat bilet spre Republica Moldova și ar urma să ajungă la Chișinău # Radio Moldova
Constantin Țuțu, reținut împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, pe 22 iulie 2025, a fost eliberat. Acesta a cumpărat bilet de avion de la Atena spre Republica Moldova și ar urma să ajungă pe 4 septembrie la Chișinău. Informația a fost confirmată de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, înainte de ședința Guvernului din 3 septembrie.
Procuratura Generală (PG) a confirmat pentru Teleradio-Moldova că nu a solicitat extrădarea lui Constantin Țuțu din Grecia. Precizarea vine după ce presa a relatat că fostul deputat, reținut în iulie împreună cu Vladimir Plahotniuc la Atena, a fost eliberat și urmează să revină la Chișinău.
Revista presei // Percheziții desfășurate la membrii partidului „Inima Moldovei”: „Vom da câte 1000 acum, în campanie va fi mai mult” # Radio Moldova
Presa națională relatează despre noi încercări ale unor concurenți electorali de a corupe alegătorii. Totodată, în atenția mass-media revine parada militară desfășurată pe 2 septembrie la Tiraspol, după o pauză de trei ani, pentru a marca 35 de ani de la proclamarea așa-numitei Republici Moldovenești Nistrene, nerecunoscută de comunitatea internațională.
Vladimir Andronachi, acuzat de spălare de bani într-un nou dosar: a fost reținut pentru 72 de ore # Radio Moldova
Vladimir Andronachi, deputat în perioada anilor 2015 – 2021 și fost vicepreședinte al Partidului Democrat condus de Vladimir Plahotniuc, a fost reținut într-un nou dosar, fiind acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan.
Revista presei internaționale // Trump acuză China că s-a aliat cu Rusia împotriva SUA; UE va secretiza zborurile oficialilor de rang înalt # Radio Moldova
Presa internațională analizează lipsa de progres în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, inclusiv tonul moderat al președintelui Rusiei pe tema încheierii războiului. Mai multe publicații străine comentează semnificația paradei militare organizate azi de China. Măsurile pentru securizarea zborurilor oficialilor de rang înalt în Uniunea Europeană și introducerea unui mecanism de control parental pentru ChatGPT se numără printre alte subiecte abordate de presa străină.
Reprofilarea, esențială pentru salarii competitive. Expert: „Viitorul aparține domeniilor cu valoare adăugată mare” # Radio Moldova
Republica Moldova are nevoie de investiții care să creeze valoare adăugată reală și de politici care să ducă la creșteri salariale reale, nu doar statistice, susține expertul economic Marin Gospodarenco. Într-un interviu pentru Radio Moldova, acesta a subliniat că reprofilarea profesională este una dintre soluțiile pentru angajații din sectoarele cu salarii mici, în condițiile în care discrepanțele dintre domenii continuă să fie tot mai mari.
Ministrul Apărării, la 34 de ani de la înființarea Armatei Naționale: Fără sprijinul partenerilor strategici, nu am putea avea o armată capabilă să-și îndeplinească misiunea # Radio Moldova
Armata Națională se află în prezent într-un proces de modernizare „fără precedent”, care vizează toate aspectele de activitate, iar obiectivul principal este profesionalizarea militarilor. Declarația a fost făcută de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, într-un interviu pentru Moldova 1, după ceremonia de depunere de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul Chișinăului, cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la crearea Armatei Naționale.
Ambrozia continuă să se răspândească rapid în Republica Moldova, afectând atât terenurile agricole, cât și sănătatea oamenilor. Specialistul în protecția plantelor, doctorul în științe biologice Pavel Pânzaru, avertizează că această buruiană invazivă se dezvoltă ușor pe terenuri abandonate, margini de drumuri sau căi ferate, fiind foarte rezistentă la secetă și tăieri.
Apărarea aeriană ucraineană, mobilizată la Kiev în urma atacurilor cu rachete și drone. Polonia a ridicat avioanele de apărare # Radio Moldova
Cel puțin nouă persoane au fost rănite în urma unui atac aerian de amploare lansat de Rusia în noaptea de marți spre miercuri asupra Ucrainei, potrivit autorităților de la Kiev. Printre victime se numără patru lucrători feroviari din regiunea Kirovohrad, internați în spital după ce infrastructura de cale ferată a fost lovită. Compania feroviară de stat a avertizat asupra întârzierilor la zeci de trenuri, scrie Reuters.
Un cutremur cu magnitudinea 5,5 a zguduit marți sud-estul Afganistanului, amplificând temerile de noi pagube și distrugeri, la doar două zile după seismul devastator din aceeași regiune, care a ucis peste 1.400 de oameni și a rănit câteva mii. Seismul de marți s-a produs la o adâncime relativ mică, de 10 kilometri – aceeași cu cea a cutremurului de duminică noaptea, cu magnitudinea 6, considerat unul dintre cele mai grave din ultimii ani în Afganistan.
Cancelarul german: Putin este „un criminal de război”, iar Rusia trebuie „istovită economic” # Radio Moldova
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, l-a numit pe președintele rus Vladimir Putin „poate cel mai periculos criminal de război al timpului nostru”. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului german Sat1, difuzat marți, 2 septembrie.
Armata Națională a Republicii Moldova marchează astăzi, 3 septembrie, 34 de ani de la înființare. Cu acest prilej, Ministerul Apărării a pregătit un amplu program de activități comemorative și festive.
Vladimir Putin a mers în China pentru a participa, miercuri, la o paradă pentru comemorarea a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Analiștii descriu evenimentul drept o nouă demonstrație de forță a regimurilor autoritare, pe lângă Putin și liderul Partidului Comunist Chinez, va participa și președintele belarus Aleksandr Lukașenko. A uimit însă prezența premierului Slovaciei, țară membră a Uniunii Europene.
Vicepremierul Cristina Gherasimov, după reuniunea CAG de la Copenhaga: „R. Moldova nu este singură” # Radio Moldova
Parcursul european al R. Moldova este „susținut plenar” de toate statele membre ale Uniunii Europene, a declarat vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, care a participat, la începutul acestei săptămâni, la reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale (CAG) de la Copenhaga.
România: Premierul Ilie Bolojan insistă asupra disponibilizărilor în administrația locală # Radio Moldova
Coaliția de guvernare de la București așa și nu a ajuns la o înțelegere privind reducerea numărului de angajați din primării. După ce și-a amenințat colegii de coaliție că demisionează, premierul român Ilie Bolojan a ieșit într-o conferință de presă și a explicat, din nou, de ce e nevoie de disponibilizări în primăriile din țară. Nemulțumit de modul de implementare a reformei este, în special, Partidul Social Democrat, cea mai mare formațiune politică din România după numărul de aleși locali și în Parlament.
Acțiunile „Gazprom” au înregistrat o scădere accentuată la Bursa din Moscova, după ce s-a aflat că, în cadrul vizitei sale în China, președintele Vladimir Putin a ajuns, în sfârșit, la un acord privind construcția noului gazoduct „Puterea Siberiei-2”, cu o capacitate anuală de 50 de miliarde de metri cubi, relatează The Moscow Times.
Corupția electorală poate submina rezultatele alegerilor parlamentare, avertizează experții # Radio Moldova
Corupția electorală, finanțările ilegale și acțiunile „coordonate și organizate”, desfășurate de unele formațiuni politice, depășesc simpla „pomană electorală” și pot influența voința electoratului sau chiar submina alegerile parlamentare, avertizează expertul în justiție Alexandru Bot.
Elevii din R. Moldova vor avea patru vacanțe pe parcursul anului de studii 2025-2026 # Radio Moldova
Anul de studii 2025-2026, care a început pe 1 septembrie, este structurat, ca de obicei, în două semestre și patru vacanțe.
R. Moldova aderă la „Europa Creativă”: acces la fonduri europene pentru artă și cultură # Radio Moldova
Artiștii din Republica Moldova vor avea acces la mai mult sprijin pentru a-și putea promova operele pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Marți a fost semnat Acordul de aderare a țării noastre la Programul „Europa Creativă”. Documentul joacă un rol important în promovarea artei, culturii și, mai nou, a presei.
Negocierile dintre Vladimir Putin și Xi Jinping, desfășurate la Beijing și încheiate cu semnarea a 22 de documente, nu au adus rezultate în privința extinderii cooperării bancare, scrie The Moscow Times.
Dosarul Ciochină: După prezentarea probelor video vor fi examinate corpurile delicte # Radio Moldova
O nouă ședință în dosarul fostului primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat de accidentarea mortală a unui băiat de 14 ani în februarie 2024. Magistrații au continuat examinarea probelor video prezentate de procurori. Acuzatorii spun că au reconstituit traseul pe care l-a avut Nicanor Ciochină în ziua în care ar fi comis accidentul. Ciochină însă respinge toate acuzațiile.
Numărul de studenți înmatriculați la universitățile din R. Moldova, mai mare cu 7% în acest an # Radio Moldova
Universitățile din R. Moldova au lansat turul trei al admiterii, după ce au rămas vacante 575 de locuri la licență și 179 de locuri la studii superioare de master. Perioada de admitere va dura până pe 26 septembrie 2025.
Circa 300 de mii de elevi, alimentați gratuit în școli: „Recomandarea este ca mesele pentru micul dejun să fie după prima sau a doua lecție” # Radio Moldova
Toți elevii din clasele primare și cele gimnaziale sunt asigurați gratuit, începând cu 1 septembrie curent, cu o masă pe zi, dă asigurări șefa Direcției management în învățământul general de la Ministerul Educației și Cercetării, Viorica Negrei. Instituțiile de învățământ fie prepară mâncarea în cantinele școlare, fie au contractat agenți economici care aduc mâncarea la pachet.
Memoria ocupației sovietice, readusă în actualitate de expoziția „Sybir – închisoarea popoarelor” # Radio Moldova
Drama cetățenilor polonezi, după invazia Poloniei de către Uniunea Sovietică, pe 17 septembrie 1939, este prezentată în cadrul expoziției „Sybir - închisoarea popoarelor”. Parte a istoriei comune a Europei Centrale și de Est, urmare a Pactului Ribbentrop-Molotov, destinul basarabenilor după instaurarea ocupației sovietice, de asemenea, se regăsește în proiectul expozițional. Expoziția a fost organizată cu sprijinul Ambasadei Poloniei la Chișinău.
Data alegerilor ordinare din Găgăuzia nu a fost încă fixată. Judecătoria Comrat urmează să se pronunțe # Radio Moldova
În autonomia găgăuză persistă incertitudinea privind organizarea următoarelor alegeri pentru Adunarea Populară. Deși mandatul actualei legislaturi a expirat deja, data scrutinului nu a fost stabilită, iar tensiunile politice și blocajele instituționale complică și mai mult situația. În acest context, deputatul autonomiei găgăuze, Alexandr Tarnavschi, a depus o acțiune în contencios administrativ, la Judecătoria Comrat, prin care cere obligarea legislativului local să organizeze alegerile deputaților în Adunarea Populară pe 16 noiembrie 2025.
