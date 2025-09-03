Maia Sandu, de Ziua Armatei Naționale: „Pacea trebuie protejată zi de zi, printr-o armată capabilă și modernă”
Sinteza, 3 septembrie 2025 14:00
Maia Sandu, a participat astăzi la ceremonia dedicată împlinirii a 34 de ani de la crearea Armatei Naționale. Șefa statului le-a mulțumit militarilor pentru devotamentul și profesionalismul de care dau dovadă în apărarea păcii și menținerea siguranței cetățenilor, a exprimat recunoștință familiilor acestora și a adus un omagiu celor care și-au dat viața pentru țară, […]
• • •
Alte ştiri de Sinteza
Acum 10 minute
14:10
Endometrioza: multe femei se întreabă ce este, așa că trebuie menționat că e vorba de o afecțiune caracterizată de creșterea țesutului care în mod normal apare în interiorul uterului (numit endometru) și în afara uterului sau pe alte organe reproducătoare feminine. Endometrioza afectează cel mai frecvent ovarele, trompele uterine și țesutul care acoperă zona pelvisului și […]
Acum 30 minute
14:00
Maia Sandu, de Ziua Armatei Naționale: „Pacea trebuie protejată zi de zi, printr-o armată capabilă și modernă” # Sinteza
Maia Sandu, a participat astăzi la ceremonia dedicată împlinirii a 34 de ani de la crearea Armatei Naționale. Șefa statului le-a mulțumit militarilor pentru devotamentul și profesionalismul de care dau dovadă în apărarea păcii și menținerea siguranței cetățenilor, a exprimat recunoștință familiilor acestora și a adus un omagiu celor care și-au dat viața pentru țară, […]
13:50
idera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a lansat acuzații grave la adresa Comisiei Electorale Centrale (CEC) și a justiției, după ce ședința de examinare a dosarului formațiunii sale a fost devansată de pe 4 pe 3 septembrie. Într-un clip video publicat pe rețelele sociale, aceasta a calificat decizia drept „o răfuială politică deschisă”. „CEC a […]
Acum 2 ore
13:00
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, efectuează o vizită oficială în Republica Moldova începând de astăzi și până vineri, 5 septembrie. Anunțul a fost făcut de către Delegația UE la Chișinău, transmite radiochisinau.md. Marta Kos urmează să aibă astăzi o întrevedere cu ambasadoarea desemnată a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko. „Mulțumesc Comisarei Europene […]
12:50
La una dintre cele mai aglomerate intersecții din capitală a fost amenajată o bandă de întoarcere pentru a fluidiza traficul # Sinteza
Primăria Municipiului Chișinău informează că lucrările de construcție a benzii de întoarcere din intersecția străzilor București și bd. Dacia au fost finalizate, transmite libertv.md. Pentru acest obiectiv, cu suprafața de cca 750 m², au fost realizate lucrări de amenajare a zonei, iar ulterior banda de circulație a fost asfaltată. De asemenea, au fost montate indicatoare […]
12:50
Fostul deputat Alexandru Slusari lansează un apel public către Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), cerând formațiunii de guvernare să renunțe la ceea ce numește o „tactică electorală bolșevistă”, transmite timpul.md. Într-un mesaj pe rețelele sociale, Slusari a criticat etichetarea oponenților politici drept „mâna Moscovei” sau „piciorul lui Plahotniuc sau Șor”. „Încercările de a eticheta pe […]
12:40
VIDEO// Poliția a lansat campania națională de informare și responsabilizare civică „Nu te juca cu votul” # Sinteza
În contextul campaniei electorale desfășurate în perioada 28 august – 28 septembrie 2025, Inspectoratul General al Poliției (IGP) a lansat campania națională de informare și responsabilizare civică „Nu te juca cu votul”. Inițiativa are ca scop prevenirea coruperii alegătorilor și consolidarea încrederii cetățenilor în puterea votului liber și corect, transmite alerta.md. Mesajul central al campaniei […]
12:30
Trei cetățeni ai Republicii Moldova au decedat într-un accident rutier produs în județul Botoșani # Sinteza
Trei cetățeni ai Republicii Moldova au decedat, miercuri dimineață, într-un accident rutier produs pe drumul național DN 24C, în comuna Santa-Mare, județul Botoșani, România. Victimele, șoferul și doi pasageri ai autoturismului înmatriculat în Republica Moldova, și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau a intrat în coliziune cu un microbuz de transport persoane, […]
Acum 4 ore
12:10
Românii au început să renunțe la ieșirile în oraș, din cauza scumpirilor masive datorate măsurilor de austeritate promovate de premierul Bolojan, supranumit Ilie ”sărăcie”. Patronii de restaurante se plâng că, din cauza creșterii prețurilor, au rămas fără clienți. Încasările mai slabe coroborate cu cheltuielile mai mari ar putea duce la un colaps în industrie, atrag […]
Acum 24 ore
18:30
Victoria Furtună acuză excluderea „Moldova Mare” din alegeri: „Decizia CSJ este ilegală și motivată politic” # Sinteza
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a criticat dur decizia Curții Supreme de Justiție, pe care o consideră „absolut ilegală” și motivată politic. Formațiunea sa a fost exclusă din cursa parlamentară pe motiv de nerespectare a cotei de gen pe listele de candidați. „Aceasta este o răfuială politică. Și toți știu cine este comanditarul. Judecătorul […]
16:30
2,2 miliarde lei au fost încasate de către Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național în săptămâna precedentă # Sinteza
În perioada săptămânii precedente, 25-29 august 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 2,2 miliarde lei.În detrimentul activităților de control, autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, […]
16:30
Opt protestatari pro-UE, condamnați la închisoare în Georgia pentru violență în timpul manifestațiilor antiguvernamentale # Sinteza
O instanţă din Tbilisi a condamnat marţi la pedepse cu închisoarea opt manifestanţi pro-europeni acuzaţi de violenţe în timpul manifestaţiilor antiguvernamentale din Georgia, semnalează presa locală preluată de AFP și citată de Agerpres. Trei protestatari au primit câte doi ani şi jumătate de detenţie, iar alţi cinci – câte doi ani. Cu toţii au fost […]
16:20
Ministerul Mediului invită pe 14 septembrie 2025, la ora 11:00, la cea de-a doua ediție a Festivalului Pădurilor, un eveniment dedicat naturii. Evenimentul va avea loc la Reședința prezidențială de la Condrița. Programul din acest an va fi extrem de variat și deschis tuturor celor interesați să descopere și să participe la activități legate de […]
16:00
Liderul UCSM, Gabriel Călin, compară guvernarea PAS cu „agonia lui Plahotniuc”: ”Se pregătesc dosare penale și percheziții pentru a elimina concurenții” # Sinteza
Gabriel Călin, președintele Uniunii Creștin Sociale din Moldova (UCSM), susține că a primit informații potrivit cărora actuala guvernare ar planifica, „în disperare de cauză”, lansarea unor acțiuni represive în perioada imediat următoare. Declarațiile au fost făcute marți, într-o postare publică. Potrivit liderului UCSM, în vizor ar urma să ajungă nu doar unii concurenți electorali deja […]
15:40
Parlamentul găzduiește expoziția studenților și profesorilor de la AMTAP cu genericul „Simfonia materiei” # Sinteza
Parlamentul găzduiește expoziția cu genericul „Simfonia materiei”, care aduce în prim-plan creațiile studenților și profesorilor de la Departamentul Arte Decorative și Animație din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP). Expoziția conține lucrări de artă textilă, tapiserie, ceramică și pictură, ce reflectă talentul, creativitatea și energia noii generații de artiști. Conceptul expoziției pornește […]
15:40
În perioada 25-31 august 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate 855 cazuri COVID-19 # Sinteza
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea epidemiologică a infecției COVID-19 și monitorizarea circulației virusului SARS-CoV-2 la nivel național. Conform datelor săptămânale, în perioada 25–31 august 2025 (săptămâna 35/2025), au fost înregistrate 855 de cazuri de COVID-19, ceea ce reprezintă o descreștere cu 14% comparativ cu săptămâna precedentă. Din totalul cazurilor, 280 (33%) au […]
15:40
CNAM a achitat în totalitate serviciile medicale oferite în luna iulie de prestatorii contractaţi # Sinteza
Compania Naţională de Asigurări în Medicină a efectuat achitarea integrală a serviciilor medicale acordate în luna iulie de prestatorii contractaţi. Astfel, au fost viraţi în circa 491 de milioane de lei, ceea ce reprezintă restul de 20% din suma contractuală pentru luna respectivă. Banii au fost transferaţi prestatorilor care au prezentat facturi completate după toate […]
14:50
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Comisarul european pentru echitate între generații, tineret, cultură și sport # Sinteza
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a primit astăzi pe Comisarul european pentru echitate între generații, tineret, cultură și sport, Glenn Micallef. Vizita oficialului survine în contextul semnării Acordului de aderare la programul „Europa Creativă”, prin care artiștii și organizațiile din Republica Moldova vor putea accesa, începând cu 1 ianuarie 2026, finanțări, parteneriate și proiecte europene. […]
14:50
VIDEO// Trei persoane au fost reținute într-un dosar de corupere a alegătorilor și spălare de bani: ”Sunați pe Whatsapp că suntem ascultați” # Sinteza
Poliția Republicii Moldova a anunțat că a finalizat, astăzi, acțiunile procesuale desfășurate în cadrul unei cauze penale de rezonanță. Dosarul vizează suspiciuni de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, precum și spălare de bani în proporții deosebit de mari. În urma investigațiilor și perchezițiilor efectuate, […]
14:40
Ministerul Educației și UNFPA lansează instruiri pentru cadrele didactice din 140 de școli în cadrul Clubului EduLIFE # Sinteza
Cadrele didactice din peste 140 de instituții de învățământ au dat start Programului de formare pentru implementarea curriculumului destinat Clubului EduLIFE – Educație pentru viață, o activitate extrașcolară prin care elevii din clasele a V-a – a VII-a vor fi sprijiniți să-și dezvolte abilități de viață esențiale. Programul de formare vizează instituțiile care și-au exprimat […]
14:40
Transportatorii moldoveni vor beneficia de o cotă suplimentară de 300 autorizații, acordate de Turcia # Sinteza
Agenția Națională Transport Auto anunță obținerea unei cote suplimentare de autorizații de transport din partea Republicii Turcia. În urma eforturilor comune cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, negocierile cu autoritățile turce au dus la obținerea, pentru 2025, a unei cote suplimentare de 300 autorizații pentru transportul în/din țări terțe pe teritoriul Turciei. Autorizațiile sunt valabile […]
14:30
Echipele de asistență medicală urgentă au deservit 15292 solicitări pe parcursul săptămânii # Sinteza
În perioada 25-31 august curent, echipele de asistență medicală urgentă au deservit 15292 solicitări, inclusiv 2074 la copii. Din numărul total – 440 solicitări au fost inutile, care nu corespund criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea ajutorului medical prespitalicesc, 6068 pacienți, dintre care 1187 copii au fost transportați la spital. În ultima săptămână a verii, […]
14:30
Comisia Electorală Centrală a avut o întrevedere cu misiunea de observare a alegerilor parlamentare ENEMO # Sinteza
Conducerea Comisiei Electorale Centrale (CEC) a avut astăzi o întrevedere cu membrii misiunii internaționale de observare a alegerilor Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO), care și-au început oficial activitatea în țara noastră în contextul scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025. În cadrul discuțiilor, conducerea CEC a prezentat acțiunile întreprinse pentru buna organizare a procesului […]
14:30
Premierul Dorin Recean s-a întâlnit, la Tokio, cu reprezentanții Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională # Sinteza
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu Tanaka Akihiko, președintele Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA), precum și cu reprezentanți ai celei mai mari asociații ai oamenilor de afaceri din Japonia – Keidanren. Discuțiile au vizat extinderea colaborării bilaterale dintre Republica Moldova și Japonia în domeniul economic și proiectelor de dezvoltare pentru țara noastră. […]
14:30
Asociația Judecătorilor din Republica Moldova a anunțat cu profund regret trecerea la cele veșnice a lui Xenofon Ulianovschi, fost judecător al Curții de Apel Chișinău, transmite libertv.md. Ulianovschi și-a început cariera în magistratură pe 12 iulie 1986 și a exercitat cu responsabilitate această funcție până la 27 decembrie 2019. De-a lungul activității sale, a deținut […]
14:30
Școala Sportivă de Caiac-Canoe din Chișinău, vizitată de Comisarul European Glenn Micallef # Sinteza
Antrenorii și discipolii Școlii Sportive Specializate de Caiac-Canoe din Chișinău au avut o discuție cu Glenn Micallef, Comisarul European pentru Echitate între generații, Tineret, Cultură și Sport, în cadrul vizitei sale în Republica Moldova. În prezent, în școală activează 14 antrenori, care instruiesc 236 de copii și adolescenți cu vârste între 9 și 18 ani. […]
Ieri
13:50
Un conațional de 31 de ani, originar din raionul Ceadîr-Lunga, a fost documentat la postul vamal Leușeni pentru tentativă de introducere ilegală în țară a unor bunuri de valoare, transmite telegraph.md. Funcționarii vamali, în cooperare cu polițiștii de frontieră și acționând în baza analizei de risc, au supus verificărilor bagajele pasagerilor unei curse internaționale Cehia–Moldova. […]
13:40
Energocom a achiziționat 331,3 mii MWh de energie electrică în august 2025, cu un preț mediu de 121,17 EUR/MWh # Sinteza
În luna august 2025, S.A. „Energocom” a achiziționat circa 331,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 121,17 EUR/MWh, transmite telegraph.md. Importurile au constituit 78,33% din volumul total, în timp ce energia livrată de producătorii autohtoni a reprezentat 21,67%. Din totalul achizițiilor, […]
13:40
Fostul președinte al Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, atrage atenția că implicarea directă a președintei Maia Sandu în campania PAS ar încălca Constituția și Codul Electoral, punând în pericol imparțialitatea scrutinului din 28 septembrie, transmite timpul.md. Conform expertului, sprijinul public al șefei statului pentru partidul de guvernământ creează un precedent periculos, care poate afecta corectitudinea […]
13:30
Un bărbat moldovean de 53 de ani și-a pierdut viața la spitalul Borgo Trento din Verona, după ce a fost prins sub un cilindru de oțel de aproximativ 800 de kilograme în timpul programului de lucru la o companie din Italia, transmite telegraph.md. Extracția victimei a fost dificilă și a necesitat intervenția pompierilor și a […]
13:20
Academia ”Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne a marcat 35 de ani de la fondare și deschiderea noului an universitar 2025-2026, eveniment la care au participat conducerea MAI, cadre didactice, studenți, absolvenți și veterani, transmite telegraph.md. Ceremonia a început cu arborarea Drapelului de Stat și intonarea Imnului Republicii Moldova, urmată de mesaje de felicitare […]
12:50
Asociația „Forța Fermierilor” i-a adresat o scrisoare deschisă Comisarului European pentru Agricultură, Christophe Hansen, aflat în vizită la Chișinău, solicitând o evaluare obiectivă a situației reale din sectorul agricol și sprijin pentru fermierii mici și mijlocii, pe care îi consideră marginalizați de politicile actuale ale Guvernului, transmite telegraph.md. Organizația afirmă că autoritățile prezintă oficialilor europeni […]
12:40
Serviciul Vamal reamintește regulile de călătorie pentru persoanele care își planifică o călătorie în afara țării și intenționează să traverseze frontiera vamală pe cale aeriană. Atât la intrare, cât și la ieșire din țară, călătorii trebuie să aleagă unul dintre cele două coridoare de traversare. Atenție! Alegerea coridorului verde confirmă autorității vamale că nu dețineți mărfuri […]
12:30
OPINIE// Opoziția, indiferent de culoare și ideologie, trebuie să facă front comun împotriva dictaturii instaurate de PAS în țară # Sinteza
Guvernarea PAS a reușit, în doar câțiva ani, să concentreze puterea într-un mod periculos, transformând instituțiile statului în simple instrumente de control politic, transmite timpul.md. Justiția, administrația, mass-media și chiar resursele financiare ale țării sunt folosite pentru a menține un singur partid la putere, în timp ce cetățenii sunt sufocați de scumpiri, datorii și promisiuni […]
12:30
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor adresate familiilor cu copii # Sinteza
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale în valoare totală de 227,1 milioane lei. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay). Totodată, CNAS îndemnă părinții, după înregistrarea […]
12:20
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova prin care au fost delapidate milioane de euro cu ajutorul presei guvernamentale de la Chișinău va fi desființat de Ilie Bolojan # Sinteza
Ilie Bolojan a decis să desființeze Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, o instituție creată cu scopul nobil de a sprijini dezvoltarea relațiilor bilaterale și promovarea culturii românești peste Prut, dar care s-a transformat într-o veritabilă pușculiță pentru propaganda PAS și presa guvernamentală de la Chișinău, scrie timpul.md. Ani de zile, acest departament a gestionat […]
12:00
Bărbatul, evadat din Penitenciarul Bender, care a jefuit mai multe victime după evadare – condamnat la încă 11 ani de închisoare # Sinteza
Procuratura Orhei informează despre condamnarea la 11 ani de închisoare a deținutului, evadat din Penitenciarul Bender, care a comis mai multe fapte de jaf și tâlhărie după evadare. La 16 mai 2025, pe timp de noapte, deținutul, condamnat pentru săvârșirea mai multor infracțiuni contra patrimoniului, a evadat din Penitenciarul nr.8-Bender. Mai târziu, la 10 iunie […]
11:50
Maia Sandu va susține săptămâna viitoare un discurs la Strasbourg, în plenul Parlamentului European # Sinteza
Maia Sandu, va efectua în data de 9 septembrie 2025 o vizită oficială la Strasbourg, unde va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni, transmite libertv.md. Totodată, Președinta Maia Sandu se va întâlni cu oficiali ai Consiliului Europei, în contextul în care Republica Moldova urmează să […]
11:30
Prima reacție a liderului PSRM la perchezițiile din această dimineață: „Trădează frica guvernării PAS” # Sinteza
Liderul socialiștilor, Igor Dodon a reacționat la perchezițiile din sudul țării la membrii Inimei Moldovei, formațiune parte a Blocului electoral Patriotic, transmite alerta.md. „Abuzurile și teroarea aplicată în raport cu membrii Blocului Patriotic și adepții partidului Inima Moldovei, al Irinei Vlah, trădează frica guvernării PAS. Puterea galbenă de la Chișinău simte o frică isterică față […]
11:20
CNA și procurorii desfășoară acțiuni de urmărire penală în Chișinău și în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic # Sinteza
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii mun. Cahul, desfășoară acțiuni de urmărire penală la Chișinău și în sudul țării, într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a unei formațiuni politice, transmite alerta.md. Perchezițiile au loc în municipiul Comrat și vizează mai multe adrese, inclusiv instituții publice. Până la […]
11:20
Un liceu privat din Chișinău supus perchezițiilor PCCOCS – evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11.000.000 lei # Sinteza
Procurorii PCCOCS, de comun cu Serviciul Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11.000.000 lei într-un liceu privat din Chișinău. Astfel, în cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, cartele bancare, înscrisuri de ciornă, laptop, iPad, telefon mobil precum și mijloace bănești, în diferite valute […]
1 septembrie 2025
15:30
Constantin Borosan a fost prezentat oficial angajaților Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în calitate de director al Consiliului de Administrație al instituției, informează MOLDPRES. La eveniment a participat președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, care a subliniat importanța consolidării capacităților instituționale ale ANRE în contextul reformelor din sectorul energetic. Numirea […]
15:10
Tot mai mulți români din Germania trag un semnal de alarmă cu privire la o nouă metodă de înșelăciune care vizează facturile de utilități. Escrocii falsifică documente și redirecționează banii către conturile lor, lăsându-i pe oameni fără sume importante de bani. Metoda este simplă, dar extrem de eficientă. Escrocii urmăresc cutiile poștale ale locatarilor și […]
15:00
Elevii din clasele primare de la Liceului Teoretic „Luceafărul” din Vulcănești au început noul an școlar într-un sediu nou # Sinteza
Elevii claselor primare de la Liceul Teoretic „Luceafărul” din Vulcănești, singura instituție cu predare în limba română din regiune, au început noul an școlar într-un sediu modern și spațios. Noul edificiu a fost pus la dispoziția liceului de către Ministerul Educației și Cercetării. Anterior, instituția se confrunta cu insuficiența spațiilor de învățământ, ceea ce limita […]
15:00
Dacă îți dorești brațe ferme și tonifiate, dar și o stare generală de bine, yoga poate fi soluția ideală. Aceasta nu doar că ajută la întărirea mușchilor brațelor, pieptului și spatelui, dar contribuie și la flexibilitate, echilibru și relaxare. Fiecare postură are efecte diferite, de la stimularea energiei și îmbunătățirea respirației, până la susținerea digestiei […]
14:50
Noul procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, a fost prezentat colectivului de procurori # Sinteza
Astăzi, 1 septembrie 2025, la sediul Procuraturii Anticorupție a avut loc solemnitatea de prezentare a noului procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, domnul Marcel Dumbravan de către Procurorul General, domnul Alexandru Machidon. Evenimentul s-a desfășurat cu participarea Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor, domnul Dumitru Obadă în prezența colectivului Procuraturii Anticorupție. În cadrul solemnității, Procurorul General Alexandru Machidon a adresat un mesaj […]
14:30
O nouă pastilă pentru slăbit promite rezultate mari la un preț mai mic decât celebrul Ozempic. De când va fi disponibilă # Sinteza
Noua pastilă pentru slăbit, mai ieftină decât injecțiile populare Ozempic și Mounjaro, a ajutat pacienții să piardă multe kilograme în cadrul studiilor clinice. O nouă pastilă zilnică pentru slăbit, despre care se spune că va fi mai ieftină decât deja popularele injecții Ozempic și Mounjaro, i-a ajutat pe pacienți să piardă în jur de 12 […]
14:30
Președinta Maia Sandu a discutat cu Comisarul european Christophe Hansen despre sprijinul UE pentru producătorii agricoli # Sinteza
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen. Discuțiile s-au concentrat pe sprijinul Uniunii Europene pentru producătorii moldoveni și pe accesul produselor agricole pe piața comunitară, în condițiile în care UE a anunțat recent majorarea cotelor de export pentru prune, struguri de masă, mere […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar fiind învinuit de propagandă legionară, fascistă și rasistă: „Este un abuz total împotriva legii” # Sinteza
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, inculpat pentru mai multe infracţiuni grave, între care instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi propagandă fascistă, rasistă sau legionare, rămâne sub control judiciar, după ce Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti i-a respins cererea de revocare a acestei măsuri. La ieşirea de la instanţă, Georgescu a declarat că menţinerea […]
14:20
DOC// Partidul ”Moldova Mare”, din nou pe masa CSJ. Ar fi fost depusă cerere de revizuire a excluderii din alegeri # Sinteza
După ce Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a anulat, sâmbătă, hotărârea Curții de Apel privind reînregistrarea Partidului „Moldova Mare” în cursa electorală, formațiunea condusă de Victoria Furtună ar putea totuși să fie restabilită în alegeri. Potrivit canalului de Telegram Observatorul, la secretariatul CSJ ar fi fost depusă o cerere de revizuire împotriva deciziei pronunțate de fostul […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.