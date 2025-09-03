Vladimir Andronachi, reținut într-un nou dosar de spălare de bani
Unica.md, 3 septembrie 2025 09:20
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, considerat un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc și inculpat în mai multe dosare de rezonanță, a fost reținut pentru 72 de ore într-un nou dosar
• • •
Acum 30 minute
09:20
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, considerat un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc și inculpat în mai multe dosare de rezonanță, a fost reținut pentru 72 de ore într-un nou dosar
Acum 12 ore
22:10
Un stat membru al Uniunii Europene a reluat procesarea vizelor turistice pentru cetățenii ruși, la mai bine de trei ani după suspendarea acestora ca reacție la invazia Ucrainei de către
21:30
Tânărul de 18 ani din satul Micăuți, care a plecat de acasă pe 6 iunie și nu s-a mai întors, a fost găsit decedat. Potrivit Poliției, corpul neînsuflețit al acestuia
21:20
Turul III de admitere la universități: 754 de locuri disponibile pentru tinerii care nu au reușit în primele sesiuni # Unica.md
Candidații care nu au obținut un loc la studii superioare în primele două sesiuni de admitere la universități mai au o șansă în turul III, desfășurat până pe 26 septembrie.
21:00
Președintele Lituaniei avertizează: Decuplarea Republicii Moldova de Ucraina în negocierile de aderare la UE ar putea avea consecințe catastrofale pentru societatea ucraineană # Unica.md
Decuplarea Republicii Moldova de Ucraina în procesul de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană ar putea avea consecințe catastrofale pentru societatea ucraineană, a avertizat președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda. În cadrul
21:00
Accident grav în județul Vaslui: un șofer moldovean, rănit după ce cisterna cu gaz metan s-a răsturnat # Unica.md
Un șofer moldovean a ajuns la spital cu traumatism toracic, după ce cisterna cu gaz metan pe care o conducea s-a răsturnat în apropierea localității Simila, județul Vaslui, România. Incidentul
Acum 24 ore
17:00
Cutremur devastator în estul Afganistanului: peste 1.400 de morți și peste 3.100 de răniți, bilanț în creștere # Unica.md
Un cutremur cu magnitudinea 6 a zguduit estul Afganistanului la miezul nopții de duminică spre luni, provocând una dintre cele mai grave tragedii din ultimele decenii pentru această țară săracă.
12:20
Ministerul de Externe al Italiei a confirmat pentru zdg.md că primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, se află în Italia pe baza unei vize cu valabilitate temporală și teritorială strict limitată.
11:10
Cartel de trucare a ofertelor în achiziții publice: Consiliul Concurenței a sancționat două companii cu 5 milioane lei # Unica.md
Consiliul Concurenței a aplicat sancțiuni în valoare totală de peste 5 milioane de lei întreprinderilor S.R.L. „Rapid Link" și S.R.L. „Victiana", pentru constituirea unui cartel de trucare a ofertelor la
11:00
Tragedie la locul de muncă în Italia: Un muncitor moldovean a murit strivit de un cilindru de oțel de 800 kg # Unica.md
Un muncitor moldovean în vârstă de 53 de ani, Vladimir Valah, rezident de mulți ani în localitatea Buttapietra, provincia Verona, și-a pierdut viața miercuri după-amiază la spitalul Borgo Trento, după
10:40
Percheziții la o instituție de învățământ privată, suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani: prejudiciu de peste 11 milioane de lei # Unica.md
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au efectuat pe 26 august percheziții la o instituție privată
10:30
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, în vizită oficială în Republica Moldova pe 5 septembrie # Unica.md
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, va efectua o nouă vizită oficială în Republica Moldova pe data de 5 septembrie. Potrivit programului anunțat, vineri, oficiala europeană va vizita Mănăstirea „Marta
10:00
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din Cahul, efectuează în aceste zile acțiuni de urmărire penală în sudul țării, într-un dosar legat de finanțarea ilegală a unei
09:40
Un bărbat de 30 de ani din Orhei, condamnat la 15 ani de închisoare pentru trafic de droguri și atac asupra polițiștilor # Unica.md
Un bărbat în vârstă de 30 de ani, originar din Orhei, a fost condamnat la 15 ani de închisoare după ce a încercat să pună în vânzare aproape trei kilograme
Ieri
09:30
Ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger", au descins în această dimineață cu 60 de percheziții în sudul țării. Acțiunile au loc în contextul unei
08:50
Tragedie la Cotiujenii Mici: Băiatul dispărut, Anatolie Fedoruța, găsit fără viață în pădure, după ce a revenit acasă din Anglia # Unica.md
Cazul dispariției tânărului Anatolie Fedoruța, fiul primarului din satul Cotiujenii Mici, s-a încheiat tragic. După mai bine de două săptămâni de căutări disperate, băiatul a fost găsit spânzurat, sâmbătă, într-o
1 septembrie 2025
21:50
Ursula von der Leyen laudă rolul României în securitatea Europei, după vizita la Constanța # Unica.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a postat luni seara, pe contul său de pe platforma X, imagini din timpul vizitei oficiale pe care a efectuat-o în România, exprimându-și
21:40
Fost președinte al Ucrainei, într-un interviu rar pentru presa rusă: Aderarea Ucrainei la NATO ar fi „o cale directă către război civil” # Unica.md
Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici a revenit luni în atenția publicului printr-o apariție rară în presa rusă, în care a lansat acuzații la adresa Uniunii Europene, relatează AFP, citat de
21:20
Blocul Împreună a lansat critici la adresa primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, după recenta sa vizită în Italia, efectuată pe fondul interdicției de intrare în spațiul Schengen impusă de România.
21:20
Igor Ceaika, om de afaceri rus sancționat, ar putea conduce departamentul Kremlinului pentru relațiile cu Moldova # Unica.md
Omul de afaceri rus Igor Ceaika, aflat pe lista sancțiunilor SUA și UE, ar putea prelua conducerea noului departament al Kremlinului responsabil de relațiile cu Republica Moldova, relatează infotag.md citând
12:40
Energocom devine, de la 1 septembrie, furnizorul oficial de gaze naturale în Republica Moldova. Moldovagaz, responsabilă temporar de regiunea transnistreană # Unica.md
Începând cu 1 septembrie 2025, S.A. „Energocom" preia oficial rolul de furnizor al gazelor naturale pentru Republica Moldova, asigurând continuitatea serviciului pentru peste 830.000 de consumatori. Cu toate acestea, în
12:40
O minoră, aflată în stare de tulburare emoțională, a fost ajutată de carabinieri după ce a fugit de acasă din cauza tensiunilor familiale # Unica.md
O fată minoră din comuna Bâc a fost găsită și ajutată de carabinieri, după ce a părăsit domiciliul pe fondul unor tensiuni familiale și a anxietății provocate de apropierea noului
12:10
A rămas fără aproape 40.000 de dolari la Aeroportul Chișinău, după ce nu i-a declarat la ieșirea din țară # Unica.md
O femeie originară din Federaţia Rusă, în vârstă de 34 de ani, a rămas fără 39.500 de dolari SUA după ce funcționarii vamali ai Aeroportului Internațional Chișinău, împreună cu angajații
11:40
„Tu la ce visai la 18 ani?", campanie socială lansată de CCF Moldova în sprijinul tinerilor cu dizabilități severe, care riscă să-și înceapă viața într-un azil Astăzi, 1 septembrie 2025,
11:30
Incendiul de lângă „palatul lui Putin”, izbucnit după căderea unei drone ucrainene, a fost stins după patru zile # Unica.md
Un incendiu puternic de pădure izbucnit în apropierea localității Krinitsa, la 10 km de Capul Idokopas, a fost stins după patru zile de eforturi intense, anunță guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin
11:30
DW: Belarușii reveniți din străinătate, sub lupa KGB: Ce riscuri aduc „conversațiile profilactice” și care sunt consecințele? # Unica.md
Tot mai mulți cetățeni ai Belarusului care locuiesc peste hotare, dar revin periodic acasă, se confruntă cu interesul sporit al structurilor de forță. Recent, chiar și cei care nu au
11:20
Xi Jinping și Vladimir Putin critică Statele Unite și Occidentul la summitul OCS de la Tianjin: „Trebuie să ne opunem mentalității de Război Rece” # Unica.md
Președinții Chinei și Rusiei, Xi Jinping și Vladimir Putin, au lansat luni critici dure la adresa Statelor Unite și a Occidentului, în deschiderea summitului Organizației Cooperării de la Shanghai (OCS),
11:20
Friedrich Merz: „Războiul din Ucraina ar putea dura mult timp. Capitulația Ucrainei nu este o opțiune” # Unica.md
Războiul din Ucraina ar putea continua pentru o perioadă îndelungată, a declarat cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, într-un interviu acordat duminică, 31 august, postului de televiziune ZDF. Potrivit acestuia, conflictele armate
11:10
Trei tineri reținuți pentru organizarea migrației ilegale a cetățenilor asiatici, în urma unei operațiuni a Poliției de Frontieră # Unica.md
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest au reținut trei tineri, cu vârste între 19 și 20 de ani, suspectați că făceau parte dintr-o organizație infracțională specializată în organizarea
11:10
CEC: Alegătorii mai au trei zile pentru a-și declara noul loc de ședere înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Unica.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a reamintit luni, 1 septembrie, că cetățenii cu drept de vot mai au la dispoziție trei zile pentru a-și declara noul loc de ședere, în cazul
11:00
Maia Sandu și comisarul UE pentru agricultură: Accesul produselor agricole moldovenești pe piața UE, blocat de nealinierea la standardele europene privind pesticidele # Unica.md
Accesul produselor agricole moldovenești pe piața Uniunii Europene rămâne limitat, în ciuda cererii tot mai mari pentru deschiderea piețelor. Principala barieră identificată este nealinierea Republicii Moldova la standardele europene privind
11:00
Ucraina ar putea interzice pelerinajul străinilor la Uman pentru Rosh Hashanah, din motive de securitate # Unica.md
Mai multe publicații internaționale, inclusiv The Jerusalem Post, relatează despre posibilitatea ca autoritățile ucrainene să interzică accesul pelerinilor străini, inclusiv al cetățenilor israelieni, în orașul Uman din regiunea Cerkasî, cu
10:50
Anul de studii 2025-2026: Peste 30.000 de copii înscriși în clasa întâi și cinci specialități universitare noi în Republica Moldova # Unica.md
În anul de studii 2025-2026, procesul educațional în învățământul general va fi organizat în 1.183 de instituții din Republica Moldova, potrivit datelor Sistemului Informațional de Management în Educație, publicate de
10:50
Peste 4.500 de încălcări în trafic documentate de polițiști în weekend: viteză, alcool la volan și lipsa centurii de siguranță, printre cele mai frecvente abateri # Unica.md
Poliția a documentat peste 4.500 de încălcări ale regulilor de circulație pe parcursul zilelor de odihnă, potrivit unui comunicat oficial. Cea mai frecventă abatere a fost depășirea limitei de viteză,
10:30
Valentina Naforniță debutează în cinematografie: Soprana joacă un rol principal în filmul „Mario, Maria, Marinel” # Unica.md
Soprana Valentina Naforniță, recunoscută pe marile scene ale lumii, își face debutul în lumea filmului cu rolul Feliciei în producția „Mario, Maria, Marinel", care va putea fi vizionată în cinematografe
10:20
CNA: Șeful Spitalului din Bălți, reținut pentru corupție. Sume de milioane și bunuri sechestrate în dosare penale # Unica.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a prezentat sinteza săptămânală a activităților de combatere și prevenire a corupției, precum și a măsurilor de recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni. Potrivit CNA, în
09:50
Președintele României, Nicușor Dan, explică decizia de interzicere a accesului lui Ion Ceban în România și spațiul Schengen: „O chestiune de securitate națională” # Unica.md
Președintele României, Nicușor Dan, a detaliat motivele care au stat la baza deciziei de a interzice accesul primarului Chișinăului, Ion Ceban, pe teritoriul României și al statelor Schengen, subliniind că
09:50
Ziua Republicii Moldova, sărbătorită la Expoziția Mondială de la Osaka: Pavilionul Moldovei, vizitat de peste 400.000 de oameni # Unica.md
Ziua Republicii Moldova a fost marcată la Expoziția Mondială de la Osaka, Japonia, printr-un eveniment special la care a participat și prim-ministrul Dorin Recean. Acesta a subliniat că pavilionul Moldovei
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Jaf la magazinul Dior din Florența: prejudiciu de 200.000 de euro, hoții au fugit prin pivnițe # Unica.md
Deși trăim în era digitală, magazinele de lux rămân vulnerabile în fața atacurilor fizice rapide și bine coordonate. Un astfel de jaf a avut loc azi-noapte în centrul Florenței, unde
09:20
Donald Trump reacționează la zvonurile privind moartea sa: „Niciodată nu m-am simțit mai bine în viața mea” # Unica.md
Președintele american Donald Trump a respins duminică, printr-o postare pe rețeaua sa socială Truth Social, zvonurile privind moartea sa, care au circulat intens pe platforma X în ultimele zile. „Niciodată
09:10
Summit regional la Tianjin: Xi Jinping și Vladimir Putin propun o nouă ordine globală, cu accent pe multipolaritate și cooperare economică # Unica.md
Președintele Chinei, Xi Jinping, a îndemnat liderii prezenți la summitul regional de la Tianjin să valorifice „piața mega-scală" a blocului și să consolideze cooperarea în domenii cheie precum energie, infrastructură,
09:10
Ion Ceban, la Roma în ciuda interdicției Schengen: Primarul Chișinăului anunță „zile pline de activități” în Italia # Unica.md
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău și lider al Partidului „Mișcarea Alternativa Națională", a anunțat că se află la Roma, Italia, unde urmează să participe la o serie de întâlniri și
09:10
Două persoane și-au pierdut viața într-un accident rutier produs noaptea trecută, în jurul orei 20:00, la intrarea în localitatea Cosăuți, raionul Soroca, informează PulsMedia.MD. Potrivit primelor informații, un tânăr de
09:00
Cutremur devastator în estul Afganistanului: sute de morți și răniți, trei sate rase de pe fața pământului # Unica.md
Sute de persoane sunt date dispărute, moarte sau rănite după ce un cutremur cu magnitudinea 6 a lovit două provincii muntoase din estul Afganistanului, au anunțat autoritățile luni. Elicopterele au
08:30
Putin vorbește despre pace, Kremlinul anunță continuarea războiului: Rusia nu vede „reciprocitate” din partea Kievului # Unica.md
Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni, în cadrul summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai de la Tianjin, că recentele înțelegeri agreate cu președintele american Donald Trump deschid calea
08:20
Zelenski: Un suspect a fost arestat în cazul uciderii fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî # Unica.md
Un suspect a fost arestat în cazul asasinării fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî, a anunţat Volodimir Zelenski, potrivit The Guardian, citat de News. „Suspectul a dat o primă
06:10
Parmigiano Reggiano – Regele brânzeturilor Italiene: beneficii, curiozități și moduri delicioase de consum # Unica.md
Parmigiano Reggiano, cunoscut la noi ca „parmezan", este una dintre cele mai apreciate brânzeturi din lume. Povestea sa începe acum aproape o mie de ani în inima Italiei, iar astăzi,
05:50
Proteinele sunt esențiale pentru sănătatea organismului, susținând masa musculară, sistemul imunitar, regenerarea țesuturilor și chiar sănătatea pielii și a părului. Pentru o alimentație echilibrată, este important să incluzi zilnic surse
05:20
Mărturiile foștilor prizonieri de război ucraineni, adunate de ONU
04:50
Luna septembrie marchează începutul toamnei astronomice, o perioadă de tranziție, introspecție și noi oportunități. Sub influența echinocțiului de toamnă și a schimbărilor energetice, fiecare zodie va resimți altfel această perioadă, ... Post-ul Septembrie, luna noilor începuturi: Ce aduce toamna pentru fiecare zodie? apare prima dată în Unica.md.
