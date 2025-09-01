Summit regional la Tianjin: Xi Jinping și Vladimir Putin propun o nouă ordine globală, cu accent pe multipolaritate și cooperare economică

08:00

Azi, astrele ne provoacă să fim curajoși, să comunicăm sincer și să ne ascultăm intuiția. Fiecare zodie primește un impuls diferit: unii simt nevoia de schimbare, alții găsesc echilibru sau ... Post-ul Horoscopul zilei de azi: Ce surprize îți rezervă astrele pe 30 august 2025? apare prima dată în Unica.md.