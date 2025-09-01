O minoră, aflată în stare de tulburare emoțională, a fost ajutată de carabinieri după ce a fugit de acasă din cauza tensiunilor familiale
Unica.md, 1 septembrie 2025
O fată minoră din comuna Bâc a fost găsită și ajutată de carabinieri, după ce a părăsit domiciliul pe fondul unor tensiuni familiale și a anxietății provocate de apropierea noului
Energocom devine, de la 1 septembrie, furnizorul oficial de gaze naturale în Republica Moldova. Moldovagaz, responsabilă temporar de regiunea transnistreană
Începând cu 1 septembrie 2025, S.A. „Energocom" preia oficial rolul de furnizor al gazelor naturale pentru Republica Moldova, asigurând continuitatea serviciului pentru peste 830.000 de consumatori. Cu toate acestea, în
A rămas fără aproape 40.000 de dolari la Aeroportul Chișinău, după ce nu i-a declarat la ieșirea din țară
O femeie originară din Federaţia Rusă, în vârstă de 34 de ani, a rămas fără 39.500 de dolari SUA după ce funcționarii vamali ai Aeroportului Internațional Chișinău, împreună cu angajații
„Tu la ce visai la 18 ani?", campanie socială lansată de CCF Moldova în sprijinul tinerilor cu dizabilități severe, care riscă să-și înceapă viața într-un azil Astăzi, 1 septembrie 2025,
Incendiul de lângă „palatul lui Putin", izbucnit după căderea unei drone ucrainene, a fost stins după patru zile
Un incendiu puternic de pădure izbucnit în apropierea localității Krinitsa, la 10 km de Capul Idokopas, a fost stins după patru zile de eforturi intense, anunță guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin
DW: Belarușii reveniți din străinătate, sub lupa KGB: Ce riscuri aduc „conversațiile profilactice" și care sunt consecințele?
Tot mai mulți cetățeni ai Belarusului care locuiesc peste hotare, dar revin periodic acasă, se confruntă cu interesul sporit al structurilor de forță. Recent, chiar și cei care nu au
Xi Jinping și Vladimir Putin critică Statele Unite și Occidentul la summitul OCS de la Tianjin: „Trebuie să ne opunem mentalității de Război Rece"
Președinții Chinei și Rusiei, Xi Jinping și Vladimir Putin, au lansat luni critici dure la adresa Statelor Unite și a Occidentului, în deschiderea summitului Organizației Cooperării de la Shanghai (OCS),
Friedrich Merz: „Războiul din Ucraina ar putea dura mult timp. Capitulația Ucrainei nu este o opțiune"
Războiul din Ucraina ar putea continua pentru o perioadă îndelungată, a declarat cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, într-un interviu acordat duminică, 31 august, postului de televiziune ZDF. Potrivit acestuia, conflictele armate
Trei tineri reținuți pentru organizarea migrației ilegale a cetățenilor asiatici, în urma unei operațiuni a Poliției de Frontieră
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest au reținut trei tineri, cu vârste între 19 și 20 de ani, suspectați că făceau parte dintr-o organizație infracțională specializată în organizarea
CEC: Alegătorii mai au trei zile pentru a-și declara noul loc de ședere înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie
Comisia Electorală Centrală (CEC) a reamintit luni, 1 septembrie, că cetățenii cu drept de vot mai au la dispoziție trei zile pentru a-și declara noul loc de ședere, în cazul
Maia Sandu și comisarul UE pentru agricultură: Accesul produselor agricole moldovenești pe piața UE, blocat de nealinierea la standardele europene privind pesticidele
Accesul produselor agricole moldovenești pe piața Uniunii Europene rămâne limitat, în ciuda cererii tot mai mari pentru deschiderea piețelor. Principala barieră identificată este nealinierea Republicii Moldova la standardele europene privind
Ucraina ar putea interzice pelerinajul străinilor la Uman pentru Rosh Hashanah, din motive de securitate
Mai multe publicații internaționale, inclusiv The Jerusalem Post, relatează despre posibilitatea ca autoritățile ucrainene să interzică accesul pelerinilor străini, inclusiv al cetățenilor israelieni, în orașul Uman din regiunea Cerkasî, cu
Anul de studii 2025-2026: Peste 30.000 de copii înscriși în clasa întâi și cinci specialități universitare noi în Republica Moldova
În anul de studii 2025-2026, procesul educațional în învățământul general va fi organizat în 1.183 de instituții din Republica Moldova, potrivit datelor Sistemului Informațional de Management în Educație, publicate de
Peste 4.500 de încălcări în trafic documentate de polițiști în weekend: viteză, alcool la volan și lipsa centurii de siguranță, printre cele mai frecvente abateri
Poliția a documentat peste 4.500 de încălcări ale regulilor de circulație pe parcursul zilelor de odihnă, potrivit unui comunicat oficial. Cea mai frecventă abatere a fost depășirea limitei de viteză,
Valentina Naforniță debutează în cinematografie: Soprana joacă un rol principal în filmul „Mario, Maria, Marinel"
Soprana Valentina Naforniță, recunoscută pe marile scene ale lumii, își face debutul în lumea filmului cu rolul Feliciei în producția „Mario, Maria, Marinel", care va putea fi vizionată în cinematografe
CNA: Șeful Spitalului din Bălți, reținut pentru corupție. Sume de milioane și bunuri sechestrate în dosare penale
Centrul Național Anticorupție (CNA) a prezentat sinteza săptămânală a activităților de combatere și prevenire a corupției, precum și a măsurilor de recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni. Potrivit CNA, în
Președintele României, Nicușor Dan, explică decizia de interzicere a accesului lui Ion Ceban în România și spațiul Schengen: „O chestiune de securitate națională"
Președintele României, Nicușor Dan, a detaliat motivele care au stat la baza deciziei de a interzice accesul primarului Chișinăului, Ion Ceban, pe teritoriul României și al statelor Schengen, subliniind că
Ziua Republicii Moldova, sărbătorită la Expoziția Mondială de la Osaka: Pavilionul Moldovei, vizitat de peste 400.000 de oameni
Ziua Republicii Moldova a fost marcată la Expoziția Mondială de la Osaka, Japonia, printr-un eveniment special la care a participat și prim-ministrul Dorin Recean. Acesta a subliniat că pavilionul Moldovei
Jaf la magazinul Dior din Florența: prejudiciu de 200.000 de euro, hoții au fugit prin pivnițe
Deși trăim în era digitală, magazinele de lux rămân vulnerabile în fața atacurilor fizice rapide și bine coordonate. Un astfel de jaf a avut loc azi-noapte în centrul Florenței, unde
Donald Trump reacționează la zvonurile privind moartea sa: „Niciodată nu m-am simțit mai bine în viața mea"
Președintele american Donald Trump a respins duminică, printr-o postare pe rețeaua sa socială Truth Social, zvonurile privind moartea sa, care au circulat intens pe platforma X în ultimele zile. „Niciodată
Summit regional la Tianjin: Xi Jinping și Vladimir Putin propun o nouă ordine globală, cu accent pe multipolaritate și cooperare economică
Președintele Chinei, Xi Jinping, a îndemnat liderii prezenți la summitul regional de la Tianjin să valorifice „piața mega-scală" a blocului și să consolideze cooperarea în domenii cheie precum energie, infrastructură,
Ion Ceban, la Roma în ciuda interdicției Schengen: Primarul Chișinăului anunță „zile pline de activități" în Italia
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău și lider al Partidului „Mișcarea Alternativa Națională", a anunțat că se află la Roma, Italia, unde urmează să participe la o serie de întâlniri și
Două persoane și-au pierdut viața într-un accident rutier produs noaptea trecută, în jurul orei 20:00, la intrarea în localitatea Cosăuți, raionul Soroca, informează PulsMedia.MD. Potrivit primelor informații, un tânăr de
Cutremur devastator în estul Afganistanului: sute de morți și răniți, trei sate rase de pe fața pământului
Sute de persoane sunt date dispărute, moarte sau rănite după ce un cutremur cu magnitudinea 6 a lovit două provincii muntoase din estul Afganistanului, au anunțat autoritățile luni. Elicopterele au
Putin vorbește despre pace, Kremlinul anunță continuarea războiului: Rusia nu vede „reciprocitate" din partea Kievului
Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni, în cadrul summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai de la Tianjin, că recentele înțelegeri agreate cu președintele american Donald Trump deschid calea
Zelenski: Un suspect a fost arestat în cazul uciderii fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî
Un suspect a fost arestat în cazul
Parmigiano Reggiano – Regele brânzeturilor Italiene: beneficii, curiozități și moduri delicioase de consum # Unica.md
Parmigiano Reggiano, cunoscut la noi ca „parmezan”, este una dintre cele mai apreciate brânzeturi din lume. Povestea sa începe acum aproape o mie de ani în inima Italiei, iar astăzi, ... Post-ul Parmigiano Reggiano – Regele brânzeturilor Italiene: beneficii, curiozități și moduri delicioase de consum apare prima dată în Unica.md.
Proteinele sunt esențiale pentru sănătatea organismului, susținând masa musculară, sistemul imunitar, regenerarea țesuturilor și chiar sănătatea pielii și a părului. Pentru o alimentație echilibrată, este important să incluzi zilnic surse ... Post-ul 10 produse care conțin proteine și nu trebuie să lipsească din alimentația ta apare prima dată în Unica.md.
Mărturiile foștilor prizonieri de război ucraineni, adunate de ONU și organizații internaționale, dezvăluie un tablou de neimaginat al torturii sistematice practicate de armata rusă în timpul războiului din Ucraina. Bătăi, ... Post-ul Foști prizonieri de război ucraineni dezvăluie ororile din captivitate apare prima dată în Unica.md.
Luna septembrie marchează începutul toamnei astronomice, o perioadă de tranziție, introspecție și noi oportunități. Sub influența echinocțiului de toamnă și a schimbărilor energetice, fiecare zodie va resimți altfel această perioadă, ... Post-ul Septembrie, luna noilor începuturi: Ce aduce toamna pentru fiecare zodie? apare prima dată în Unica.md.
Vreme mai răcoroasă la început de toamnă: temperaturile scad ușor, iar ploile revin izolat # Unica.md
În următoarele zile, vremea va aduce schimbări notabile în Republica Moldova. Meteorologii anunță că temperaturile diurne vor scădea ușor, în timp ce cele nocturne vor crește. Duminică seara și luni ... Post-ul Vreme mai răcoroasă la început de toamnă: temperaturile scad ușor, iar ploile revin izolat apare prima dată în Unica.md.
Kârgâzstanul continuă campania de „derusificare”: alte statui ale lui Lenin demontate și străzi redenumite # Unica.md
În cadrul campaniei de „derusificare” inițiate de autoritățile kârgâze, două statui ale liderului bolșevic Vladimir Lenin au fost recent demontate, iar numele acestuia a fost eliminat din denumirile mai multor ... Post-ul Kârgâzstanul continuă campania de „derusificare”: alte statui ale lui Lenin demontate și străzi redenumite apare prima dată în Unica.md.
Kaja Kallas a desemnat un nou ambasador al UE la Chișinău: Iwona Piorko va reprezenta Uniunea Europeană în Republica Moldova # Unica.md
Uniunea Europeană va avea o nouă reprezentantă la Chișinău. Ambasadoarea Iwona Piorko îl va succeda pe Janis Mazeiks în funcția de șefă a Delegației UE în Republica Moldova, anunțul fiind ... Post-ul Kaja Kallas a desemnat un nou ambasador al UE la Chișinău: Iwona Piorko va reprezenta Uniunea Europeană în Republica Moldova apare prima dată în Unica.md.
CEC avertizează cultele religioase: Implicarea în politică și campania electorală este interzisă prin lege # Unica.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a lansat un apel public către toate cultele religioase din Republica Moldova, reamintind că legislația interzice implicarea fețelor bisericești și a lăcașelor de cult în activități ... Post-ul CEC avertizează cultele religioase: Implicarea în politică și campania electorală este interzisă prin lege apare prima dată în Unica.md.
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează comerțul cu flori la început de an școlar: Acțiuni preventive pentru respectarea disciplinei fiscale # Unica.md
În perioada 31 august – 1 septembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) desfășoară acțiuni de monitorizare a activității contribuabililor care comercializează flori vii și aranjamente florale. Măsurile vin în ... Post-ul Serviciul Fiscal de Stat monitorizează comerțul cu flori la început de an școlar: Acțiuni preventive pentru respectarea disciplinei fiscale apare prima dată în Unica.md.
Ministerul Educației și Cercetării a publicat textul pe care l-au avut de scris participanții la Marea Dictare Națională # Unica.md
Ministerul Educației și Cercetării a publicat textul pe care l-au avut de scris participanții la Marea Dictare Națională. Textul dictat a fost un fragment din „Cărțile copilăriei mele” de Vladimir ... Post-ul Ministerul Educației și Cercetării a publicat textul pe care l-au avut de scris participanții la Marea Dictare Națională apare prima dată în Unica.md.
Ziua Limbii Române – Limba care ne unește, ne definește și rămâne vie. Câți oameni vorbesc românește în întreaga lume # Unica.md
Limba română, sărbătorită anual pe 31 august, este mai mult decât un mijloc de comunicare: este tezaurul nostru identitar, puntea dintre generații și simbolul continuității unui popor. Învățată mai întâi ... Post-ul Ziua Limbii Române – Limba care ne unește, ne definește și rămâne vie. Câți oameni vorbesc românește în întreaga lume apare prima dată în Unica.md.
SUA: Autoritățile promit să anunțe cauza autismului până în septembrie. Robert F. Kennedy Jr: „Identificăm deja anumite intervenții” # Unica.md
În cadrul unei recente ședințe de guvern, secretarul american pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy Jr, a transmis că SUA se apropie de identificarea cauzelor autismului. Acesta i-a ... Post-ul SUA: Autoritățile promit să anunțe cauza autismului până în septembrie. Robert F. Kennedy Jr: „Identificăm deja anumite intervenții” apare prima dată în Unica.md.
Descoperire arheologică majoră în Israel: Zidul Scăldătorii Siloamului, locul biblic al vindecării orbului de către Iisus, identificat după aproape 2.800 de ani # Unica.md
Arheologii israelieni anunță că au identificat locul biblic unde, potrivit Evangheliei după Ioan, Iisus Hristos ar fi săvârșit una dintre cele mai cunoscute minuni – vindecarea unui cerșetor orb la ... Post-ul Descoperire arheologică majoră în Israel: Zidul Scăldătorii Siloamului, locul biblic al vindecării orbului de către Iisus, identificat după aproape 2.800 de ani apare prima dată în Unica.md.
Doi polițiști răniți într-un accident grav în raionul Sîngerei: o șoferiță a intrat pe contrasens și a lovit frontal mașina de serviciu # Unica.md
Poliția Republicii Moldova a oferit detalii suplimentare despre accidentul rutier produs ieri în raionul Sîngerei, în care a fost implicat un echipaj de patrulare și reacționare operativă. Potrivit informațiilor oficiale, ... Post-ul Doi polițiști răniți într-un accident grav în raionul Sîngerei: o șoferiță a intrat pe contrasens și a lovit frontal mașina de serviciu apare prima dată în Unica.md.
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, exclus definitiv din cursa electorală: CSJ a respins acțiunea împotriva CEC # Unica.md
Partidul „Moldova Mare” nu va putea participa la alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie, după ce Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a emis o decizie irevocabilă prin care respinge acțiunea ... Post-ul Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, exclus definitiv din cursa electorală: CSJ a respins acțiunea împotriva CEC apare prima dată în Unica.md.
Maia Sandu: „Limba română este cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului”. Discurs la Marea Dictare Națională 2025 # Unica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs emoționant la cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale, desfășurată la Chișinău în 2025. Evenimentul, care a reunit zeci de ... Post-ul Maia Sandu: „Limba română este cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului”. Discurs la Marea Dictare Națională 2025 apare prima dată în Unica.md.
Naștere surpriză la festivalul Burning Man: O femeie a adus pe lume o fetiță în rulota familiei, fără să știe că este însărcinată # Unica.md
Un cuplu prezent la festivalul Burning Man din deșertul Nevada a trecut printr-o experiență cu totul neașteptată, după ce Kayla Thompson a născut o fetiță în rulota familiei, fără să ... Post-ul Naștere surpriză la festivalul Burning Man: O femeie a adus pe lume o fetiță în rulota familiei, fără să știe că este însărcinată apare prima dată în Unica.md.
Blocul electoral Alternativa propune un Cod de conduită pentru alegerile parlamentare și cheamă partidele să-l semneze # Unica.md
Blocul electoral Alternativa a lansat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, un Cod de conduită destinat tuturor partidelor participante la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Documentul prevede angajamentul ferm ... Post-ul Blocul electoral Alternativa propune un Cod de conduită pentru alegerile parlamentare și cheamă partidele să-l semneze apare prima dată în Unica.md.
Atac rusesc cu drone asupra unei centrale electrice din apropiere de Odesa: peste 29.000 de locuitori au rămas fără curent electric # Unica.md
Un atac rusesc cu drone a avariat în noaptea de sâmbătă spre duminică o centrală electrică din apropierea orașului Odesa, sudul Ucrainei, lăsând peste 29.000 de clienți fără electricitate, a ... Post-ul Atac rusesc cu drone asupra unei centrale electrice din apropiere de Odesa: peste 29.000 de locuitori au rămas fără curent electric apare prima dată în Unica.md.
Președintele României, Nicușor Dan, la Chișinău de Ziua Limbii Române: Evenimente culturale și momente simbolice alături de Maia Sandu # Unica.md
Președintele României, Nicușor Dan, efectuează astăzi o vizită oficială în Republica Moldova, la invitația președintelui Maia Sandu, cu prilejul Zilei Limbii Române. Cei doi șefi de stat participă împreună la ... Post-ul Președintele României, Nicușor Dan, la Chișinău de Ziua Limbii Române: Evenimente culturale și momente simbolice alături de Maia Sandu apare prima dată în Unica.md.
Rusia triplează fondurile pentru influențarea alegerilor din Republica Moldova. Șeful IGP: „Suma pentru cumpărarea voturilor a ajuns la 3.000 de lei per alegător” # Unica.md
Rusia continuă să aloce resurse semnificative pentru a influența procesul electoral din Republica Moldova, avertizează șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. Potrivit acestuia, suma destinată cumpărării voturilor a ... Post-ul Rusia triplează fondurile pentru influențarea alegerilor din Republica Moldova. Șeful IGP: „Suma pentru cumpărarea voturilor a ajuns la 3.000 de lei per alegător” apare prima dată în Unica.md.
Accident în lanț pe Șoseaua Hâncești: Șofer de 52 de ani, băut la volan, a provocat coliziunea a trei autoturisme # Unica.md
Un accident rutier cu implicarea a trei autoturisme s-a produs sâmbătă după-amiază, în jurul orei 17:04, pe Șoseaua Hâncești din Capitală. Un șofer de 52 de ani, aflat în stare ... Post-ul Accident în lanț pe Șoseaua Hâncești: Șofer de 52 de ani, băut la volan, a provocat coliziunea a trei autoturisme apare prima dată în Unica.md.
Moldovenii, exemplu pentru Europa: Președintele României, Nicușor Dan, laudă păstrarea limbii române și orientarea europeană a Republicii Moldova # Unica.md
Moldovenii au dat un exemplu întregii lumi prin păstrarea limbii române și a identității naționale, în ciuda presiunilor venite din partea Rusiei, iar astăzi dovedesc că sunt „mai europeni decât ... Post-ul Moldovenii, exemplu pentru Europa: Președintele României, Nicușor Dan, laudă păstrarea limbii române și orientarea europeană a Republicii Moldova apare prima dată în Unica.md.
Ziua Limbii Române, sărbătorită cu evenimente de amploare la Chișinău și în întreaga țară # Unica.md
Astăzi, 31 august, Republica Moldova marchează Ziua Limbii Române printr-o serie de evenimente culturale, educaționale și oficiale desfășurate în mai multe localități. La Chișinău, sărbătoarea este onorată de prezența președintelui ... Post-ul Ziua Limbii Române, sărbătorită cu evenimente de amploare la Chișinău și în întreaga țară apare prima dată în Unica.md.
