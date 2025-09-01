Ion Ceban, la Roma în ciuda interdicției Schengen: Primarul Chișinăului anunță „zile pline de activități” în Italia
Unica.md, 1 septembrie 2025 09:10
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău și lider al Partidului „Mișcarea Alternativa Națională”, a anunțat că se află la Roma, Italia, unde urmează să participe la o serie de întâlniri și ... Post-ul Ion Ceban, la Roma în ciuda interdicției Schengen: Primarul Chișinăului anunță „zile pline de activități” în Italia apare prima dată în Unica.md.
• • •
Alte ştiri de Unica.md
Acum 10 minute
09:20
Jaf la magazinul Dior din Florența: prejudiciu de 200.000 de euro, hoții au fugit prin pivnițe # Unica.md
Deși trăim în era digitală, magazinele de lux rămân vulnerabile în fața atacurilor fizice rapide și bine coordonate. Un astfel de jaf a avut loc azi-noapte în centrul Florenței, unde ... Post-ul Jaf la magazinul Dior din Florența: prejudiciu de 200.000 de euro, hoții au fugit prin pivnițe apare prima dată în Unica.md.
09:20
Donald Trump reacționează la zvonurile privind moartea sa: „Niciodată nu m-am simțit mai bine în viața mea” # Unica.md
Președintele american Donald Trump a respins duminică, printr-o postare pe rețeaua sa socială Truth Social, zvonurile privind moartea sa, care au circulat intens pe platforma X în ultimele zile. „Niciodată ... Post-ul Donald Trump reacționează la zvonurile privind moartea sa: „Niciodată nu m-am simțit mai bine în viața mea” apare prima dată în Unica.md.
Acum 30 minute
09:10
Summit regional la Tianjin: Xi Jinping și Vladimir Putin propun o nouă ordine globală, cu accent pe multipolaritate și cooperare economică # Unica.md
Președintele Chinei, Xi Jinping, a îndemnat liderii prezenți la summitul regional de la Tianjin să valorifice „piața mega-scală” a blocului și să consolideze cooperarea în domenii cheie precum energie, infrastructură, ... Post-ul Summit regional la Tianjin: Xi Jinping și Vladimir Putin propun o nouă ordine globală, cu accent pe multipolaritate și cooperare economică apare prima dată în Unica.md.
09:10
Ion Ceban, la Roma în ciuda interdicției Schengen: Primarul Chișinăului anunță „zile pline de activități” în Italia # Unica.md
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău și lider al Partidului „Mișcarea Alternativa Națională”, a anunțat că se află la Roma, Italia, unde urmează să participe la o serie de întâlniri și ... Post-ul Ion Ceban, la Roma în ciuda interdicției Schengen: Primarul Chișinăului anunță „zile pline de activități” în Italia apare prima dată în Unica.md.
09:10
Două persoane și-au pierdut viața într-un accident rutier produs noaptea trecută, în jurul orei 20:00, la intrarea în localitatea Cosăuți, raionul Soroca, informează PulsMedia.MD. Potrivit primelor informații, un tânăr de ... Post-ul Tragedie la Cosăuți, Soroca: Două persoane au murit într-un grav accident rutier apare prima dată în Unica.md.
09:00
Cutremur devastator în estul Afganistanului: sute de morți și răniți, trei sate rase de pe fața pământului # Unica.md
Sute de persoane sunt date dispărute, moarte sau rănite după ce un cutremur cu magnitudinea 6 a lovit două provincii muntoase din estul Afganistanului, au anunțat autoritățile luni. Elicopterele au ... Post-ul Cutremur devastator în estul Afganistanului: sute de morți și răniți, trei sate rase de pe fața pământului apare prima dată în Unica.md.
Acum o oră
08:30
Putin vorbește despre pace, Kremlinul anunță continuarea războiului: Rusia nu vede „reciprocitate” din partea Kievului # Unica.md
Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni, în cadrul summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai de la Tianjin, că recentele înțelegeri agreate cu președintele american Donald Trump deschid calea ... Post-ul Putin vorbește despre pace, Kremlinul anunță continuarea războiului: Rusia nu vede „reciprocitate” din partea Kievului apare prima dată în Unica.md.
Acum 2 ore
08:20
Zelenski: Un suspect a fost arestat în cazul uciderii fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî # Unica.md
Un suspect a fost arestat în cazul asasinării fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî, a anunţat Volodimir Zelenski, potrivit The Guardian, citat de News. „Suspectul a dat o primă ... Post-ul Zelenski: Un suspect a fost arestat în cazul uciderii fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî apare prima dată în Unica.md.
Acum 4 ore
06:10
Parmigiano Reggiano – Regele brânzeturilor Italiene: beneficii, curiozități și moduri delicioase de consum # Unica.md
Parmigiano Reggiano, cunoscut la noi ca „parmezan”, este una dintre cele mai apreciate brânzeturi din lume. Povestea sa începe acum aproape o mie de ani în inima Italiei, iar astăzi, ... Post-ul Parmigiano Reggiano – Regele brânzeturilor Italiene: beneficii, curiozități și moduri delicioase de consum apare prima dată în Unica.md.
05:50
Proteinele sunt esențiale pentru sănătatea organismului, susținând masa musculară, sistemul imunitar, regenerarea țesuturilor și chiar sănătatea pielii și a părului. Pentru o alimentație echilibrată, este important să incluzi zilnic surse ... Post-ul 10 produse care conțin proteine și nu trebuie să lipsească din alimentația ta apare prima dată în Unica.md.
Acum 6 ore
05:20
Mărturiile foștilor prizonieri de război ucraineni, adunate de ONU și organizații internaționale, dezvăluie un tablou de neimaginat al torturii sistematice practicate de armata rusă în timpul războiului din Ucraina. Bătăi, ... Post-ul Foști prizonieri de război ucraineni dezvăluie ororile din captivitate apare prima dată în Unica.md.
04:50
Luna septembrie marchează începutul toamnei astronomice, o perioadă de tranziție, introspecție și noi oportunități. Sub influența echinocțiului de toamnă și a schimbărilor energetice, fiecare zodie va resimți altfel această perioadă, ... Post-ul Septembrie, luna noilor începuturi: Ce aduce toamna pentru fiecare zodie? apare prima dată în Unica.md.
04:40
Vreme mai răcoroasă la început de toamnă: temperaturile scad ușor, iar ploile revin izolat # Unica.md
În următoarele zile, vremea va aduce schimbări notabile în Republica Moldova. Meteorologii anunță că temperaturile diurne vor scădea ușor, în timp ce cele nocturne vor crește. Duminică seara și luni ... Post-ul Vreme mai răcoroasă la început de toamnă: temperaturile scad ușor, iar ploile revin izolat apare prima dată în Unica.md.
Acum 24 ore
19:00
Kârgâzstanul continuă campania de „derusificare”: alte statui ale lui Lenin demontate și străzi redenumite # Unica.md
În cadrul campaniei de „derusificare” inițiate de autoritățile kârgâze, două statui ale liderului bolșevic Vladimir Lenin au fost recent demontate, iar numele acestuia a fost eliminat din denumirile mai multor ... Post-ul Kârgâzstanul continuă campania de „derusificare”: alte statui ale lui Lenin demontate și străzi redenumite apare prima dată în Unica.md.
19:00
Kaja Kallas a desemnat un nou ambasador al UE la Chișinău: Iwona Piorko va reprezenta Uniunea Europeană în Republica Moldova # Unica.md
Uniunea Europeană va avea o nouă reprezentantă la Chișinău. Ambasadoarea Iwona Piorko îl va succeda pe Janis Mazeiks în funcția de șefă a Delegației UE în Republica Moldova, anunțul fiind ... Post-ul Kaja Kallas a desemnat un nou ambasador al UE la Chișinău: Iwona Piorko va reprezenta Uniunea Europeană în Republica Moldova apare prima dată în Unica.md.
14:40
CEC avertizează cultele religioase: Implicarea în politică și campania electorală este interzisă prin lege # Unica.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a lansat un apel public către toate cultele religioase din Republica Moldova, reamintind că legislația interzice implicarea fețelor bisericești și a lăcașelor de cult în activități ... Post-ul CEC avertizează cultele religioase: Implicarea în politică și campania electorală este interzisă prin lege apare prima dată în Unica.md.
14:40
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează comerțul cu flori la început de an școlar: Acțiuni preventive pentru respectarea disciplinei fiscale # Unica.md
În perioada 31 august – 1 septembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) desfășoară acțiuni de monitorizare a activității contribuabililor care comercializează flori vii și aranjamente florale. Măsurile vin în ... Post-ul Serviciul Fiscal de Stat monitorizează comerțul cu flori la început de an școlar: Acțiuni preventive pentru respectarea disciplinei fiscale apare prima dată în Unica.md.
14:30
Ministerul Educației și Cercetării a publicat textul pe care l-au avut de scris participanții la Marea Dictare Națională # Unica.md
Ministerul Educației și Cercetării a publicat textul pe care l-au avut de scris participanții la Marea Dictare Națională. Textul dictat a fost un fragment din „Cărțile copilăriei mele” de Vladimir ... Post-ul Ministerul Educației și Cercetării a publicat textul pe care l-au avut de scris participanții la Marea Dictare Națională apare prima dată în Unica.md.
14:20
Ziua Limbii Române – Limba care ne unește, ne definește și rămâne vie. Câți oameni vorbesc românește în întreaga lume # Unica.md
Limba română, sărbătorită anual pe 31 august, este mai mult decât un mijloc de comunicare: este tezaurul nostru identitar, puntea dintre generații și simbolul continuității unui popor. Învățată mai întâi ... Post-ul Ziua Limbii Române – Limba care ne unește, ne definește și rămâne vie. Câți oameni vorbesc românește în întreaga lume apare prima dată în Unica.md.
14:00
SUA: Autoritățile promit să anunțe cauza autismului până în septembrie. Robert F. Kennedy Jr: „Identificăm deja anumite intervenții” # Unica.md
În cadrul unei recente ședințe de guvern, secretarul american pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy Jr, a transmis că SUA se apropie de identificarea cauzelor autismului. Acesta i-a ... Post-ul SUA: Autoritățile promit să anunțe cauza autismului până în septembrie. Robert F. Kennedy Jr: „Identificăm deja anumite intervenții” apare prima dată în Unica.md.
14:00
Descoperire arheologică majoră în Israel: Zidul Scăldătorii Siloamului, locul biblic al vindecării orbului de către Iisus, identificat după aproape 2.800 de ani # Unica.md
Arheologii israelieni anunță că au identificat locul biblic unde, potrivit Evangheliei după Ioan, Iisus Hristos ar fi săvârșit una dintre cele mai cunoscute minuni – vindecarea unui cerșetor orb la ... Post-ul Descoperire arheologică majoră în Israel: Zidul Scăldătorii Siloamului, locul biblic al vindecării orbului de către Iisus, identificat după aproape 2.800 de ani apare prima dată în Unica.md.
13:50
Doi polițiști răniți într-un accident grav în raionul Sîngerei: o șoferiță a intrat pe contrasens și a lovit frontal mașina de serviciu # Unica.md
Poliția Republicii Moldova a oferit detalii suplimentare despre accidentul rutier produs ieri în raionul Sîngerei, în care a fost implicat un echipaj de patrulare și reacționare operativă. Potrivit informațiilor oficiale, ... Post-ul Doi polițiști răniți într-un accident grav în raionul Sîngerei: o șoferiță a intrat pe contrasens și a lovit frontal mașina de serviciu apare prima dată în Unica.md.
12:30
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, exclus definitiv din cursa electorală: CSJ a respins acțiunea împotriva CEC # Unica.md
Partidul „Moldova Mare” nu va putea participa la alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie, după ce Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a emis o decizie irevocabilă prin care respinge acțiunea ... Post-ul Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, exclus definitiv din cursa electorală: CSJ a respins acțiunea împotriva CEC apare prima dată în Unica.md.
12:10
Maia Sandu: „Limba română este cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului”. Discurs la Marea Dictare Națională 2025 # Unica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs emoționant la cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale, desfășurată la Chișinău în 2025. Evenimentul, care a reunit zeci de ... Post-ul Maia Sandu: „Limba română este cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului”. Discurs la Marea Dictare Națională 2025 apare prima dată în Unica.md.
12:00
Naștere surpriză la festivalul Burning Man: O femeie a adus pe lume o fetiță în rulota familiei, fără să știe că este însărcinată # Unica.md
Un cuplu prezent la festivalul Burning Man din deșertul Nevada a trecut printr-o experiență cu totul neașteptată, după ce Kayla Thompson a născut o fetiță în rulota familiei, fără să ... Post-ul Naștere surpriză la festivalul Burning Man: O femeie a adus pe lume o fetiță în rulota familiei, fără să știe că este însărcinată apare prima dată în Unica.md.
12:00
Blocul electoral Alternativa propune un Cod de conduită pentru alegerile parlamentare și cheamă partidele să-l semneze # Unica.md
Blocul electoral Alternativa a lansat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, un Cod de conduită destinat tuturor partidelor participante la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Documentul prevede angajamentul ferm ... Post-ul Blocul electoral Alternativa propune un Cod de conduită pentru alegerile parlamentare și cheamă partidele să-l semneze apare prima dată în Unica.md.
11:50
Atac rusesc cu drone asupra unei centrale electrice din apropiere de Odesa: peste 29.000 de locuitori au rămas fără curent electric # Unica.md
Un atac rusesc cu drone a avariat în noaptea de sâmbătă spre duminică o centrală electrică din apropierea orașului Odesa, sudul Ucrainei, lăsând peste 29.000 de clienți fără electricitate, a ... Post-ul Atac rusesc cu drone asupra unei centrale electrice din apropiere de Odesa: peste 29.000 de locuitori au rămas fără curent electric apare prima dată în Unica.md.
11:40
Președintele României, Nicușor Dan, la Chișinău de Ziua Limbii Române: Evenimente culturale și momente simbolice alături de Maia Sandu # Unica.md
Președintele României, Nicușor Dan, efectuează astăzi o vizită oficială în Republica Moldova, la invitația președintelui Maia Sandu, cu prilejul Zilei Limbii Române. Cei doi șefi de stat participă împreună la ... Post-ul Președintele României, Nicușor Dan, la Chișinău de Ziua Limbii Române: Evenimente culturale și momente simbolice alături de Maia Sandu apare prima dată în Unica.md.
11:40
Rusia triplează fondurile pentru influențarea alegerilor din Republica Moldova. Șeful IGP: „Suma pentru cumpărarea voturilor a ajuns la 3.000 de lei per alegător” # Unica.md
Rusia continuă să aloce resurse semnificative pentru a influența procesul electoral din Republica Moldova, avertizează șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. Potrivit acestuia, suma destinată cumpărării voturilor a ... Post-ul Rusia triplează fondurile pentru influențarea alegerilor din Republica Moldova. Șeful IGP: „Suma pentru cumpărarea voturilor a ajuns la 3.000 de lei per alegător” apare prima dată în Unica.md.
11:40
Accident în lanț pe Șoseaua Hâncești: Șofer de 52 de ani, băut la volan, a provocat coliziunea a trei autoturisme # Unica.md
Un accident rutier cu implicarea a trei autoturisme s-a produs sâmbătă după-amiază, în jurul orei 17:04, pe Șoseaua Hâncești din Capitală. Un șofer de 52 de ani, aflat în stare ... Post-ul Accident în lanț pe Șoseaua Hâncești: Șofer de 52 de ani, băut la volan, a provocat coliziunea a trei autoturisme apare prima dată în Unica.md.
11:40
Moldovenii, exemplu pentru Europa: Președintele României, Nicușor Dan, laudă păstrarea limbii române și orientarea europeană a Republicii Moldova # Unica.md
Moldovenii au dat un exemplu întregii lumi prin păstrarea limbii române și a identității naționale, în ciuda presiunilor venite din partea Rusiei, iar astăzi dovedesc că sunt „mai europeni decât ... Post-ul Moldovenii, exemplu pentru Europa: Președintele României, Nicușor Dan, laudă păstrarea limbii române și orientarea europeană a Republicii Moldova apare prima dată în Unica.md.
09:30
Ziua Limbii Române, sărbătorită cu evenimente de amploare la Chișinău și în întreaga țară # Unica.md
Astăzi, 31 august, Republica Moldova marchează Ziua Limbii Române printr-o serie de evenimente culturale, educaționale și oficiale desfășurate în mai multe localități. La Chișinău, sărbătoarea este onorată de prezența președintelui ... Post-ul Ziua Limbii Române, sărbătorită cu evenimente de amploare la Chișinău și în întreaga țară apare prima dată în Unica.md.
Ieri
09:20
Ultima zi de august vine cu energii noi și provocări interesante pentru toate zodiile. Astrele ne îndeamnă să ne ascultăm intuiția, să fim atenți la semnalele celor din jur și ... Post-ul Horoscopul zilei de 31 august 2025: Ce surprize aduc astrele la final de vară? apare prima dată în Unica.md.
01:10
Bunurile imobile ale deputatei Irina Lozovan, afiliate lui Ilan Șor și condamnată penal, au fost blocate de autorități # Unica.md
Bunurile imobile înregistrate pe numele deputatei Irina Lozovan, apropiată de Ilan Șor și condamnată penal pentru finanțarea ilegală a unui partid politic, au fost blocate de autorități. Decizia a fost ... Post-ul Bunurile imobile ale deputatei Irina Lozovan, afiliate lui Ilan Șor și condamnată penal, au fost blocate de autorități apare prima dată în Unica.md.
30 august 2025
15:20
Pensiile și alocațiile sociale vor intra pe carduri pe 2 septembrie: 73 de milioane de lei ajung la beneficiari # Unica.md
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță că prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale, în valoare de 73 de milioane de lei, a fost transferată pentru luna septembrie. Banii ... Post-ul Pensiile și alocațiile sociale vor intra pe carduri pe 2 septembrie: 73 de milioane de lei ajung la beneficiari apare prima dată în Unica.md.
15:10
Peste 25.500 de copii au participat la programele de vacanță organizate de Primăria Capitalei în această vară # Unica.md
În această vară, 25.535 de copii, dintre care 597 refugiați din Ucraina, au beneficiat de programele de vacanță organizate de Primăria municipiului Chișinău, transmite IPN. Activitățile au fost adaptate vârstelor ... Post-ul Peste 25.500 de copii au participat la programele de vacanță organizate de Primăria Capitalei în această vară apare prima dată în Unica.md.
14:20
Premieră în Republica Moldova: Satul Sireți va emite obligațiuni pentru modernizarea infrastructurii # Unica.md
În cadrul ședinței din 26 august 2025, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat prospectul de ofertă publică pentru obligațiunile emise de Primăria satului Sireți, ... Post-ul Premieră în Republica Moldova: Satul Sireți va emite obligațiuni pentru modernizarea infrastructurii apare prima dată în Unica.md.
14:10
Natalia Barbu, una dintre cele mai apreciate artiste din Republica Moldova, trăiește de 14 ani o poveste de dragoste discretă, dar solidă, alături de omul de afaceri Nicolae Sota. Cei ... Post-ul Natalia Barbu și Nicolae Sota: Povestea unei familii moderne, dincolo de prejudecăți apare prima dată în Unica.md.
14:00
VIDEO deepfake cu vocea trucată a lui Igor Grosu, răspândit de canale anonime și surse pro-Kremlin înainte de alegeri # Unica.md
Un video deepfake în care apare vocea trucată a liderului PAS și președinte al Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, circulă intens pe rețelele de socializare și site-uri anonime, cu doar ... Post-ul VIDEO deepfake cu vocea trucată a lui Igor Grosu, răspândit de canale anonime și surse pro-Kremlin înainte de alegeri apare prima dată în Unica.md.
14:00
Maia Sandu: „Extrădarea lui Plahotniuc trebuie făcută pe toate capetele de acuzare. Justiția trebuie să prevaleze” # Unica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat importanța extrădării fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc pe toate capetele de acuzare, afirmând că doar astfel cetățenii își vor păstra încrederea în instituțiile ... Post-ul Maia Sandu: „Extrădarea lui Plahotniuc trebuie făcută pe toate capetele de acuzare. Justiția trebuie să prevaleze” apare prima dată în Unica.md.
11:30
Un tânăr admis recent la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a avut parte de o experiență dificilă odată cu cazarea într-unul dintre căminele instituției. Mama acestuia a relatat, într-o postare ... Post-ul Condiții dezastruoase în căminele UTM: „Ca într-o poveste strașnică” apare prima dată în Unica.md.
11:20
Bill Gates dezvăluie meseria pe care AI nu o va putea înlocui niciodată, chiar și peste un secol # Unica.md
Inteligența artificială (AI) schimbă radical modul în care lucrăm, însă anumite profesii rămân, cel puțin pentru moment, exclusiv oamenilor. Bill Gates, cofondatorul Microsoft și una dintre cele mai respectate voci ... Post-ul Bill Gates dezvăluie meseria pe care AI nu o va putea înlocui niciodată, chiar și peste un secol apare prima dată în Unica.md.
11:10
Predicția Vaticanului care cutremură omenirea: „Nicio mașină nu ar trebui să decidă viața sau moartea unui om” # Unica.md
Vaticanul a lansat un avertisment fără precedent, publicând un document oficial alarmant privind pericolele inteligenței artificiale (IA). Intitulat “Antiqua et Nova” („Veche și Nouă”), textul reflectă o analiză profundă realizată ... Post-ul Predicția Vaticanului care cutremură omenirea: „Nicio mașină nu ar trebui să decidă viața sau moartea unui om” apare prima dată în Unica.md.
11:00
Parcul lui Emilian Crețu – noua locație în care mirii din Moldova aleg să-și facă sesiuni foto # Unica.md
Parcul amenajat de actorul și influencerul Emilian Crețu lângă casa sa a devenit, în scurt timp, o atracție pentru chișinăuieni. Dacă inițial locul era vizitat de curioși și admiratori ai ... Post-ul Parcul lui Emilian Crețu – noua locație în care mirii din Moldova aleg să-și facă sesiuni foto apare prima dată în Unica.md.
10:40
Adunarea Populară a Găgăuziei i-a conferit Ordinul „Gagauz Yeri” bașcanei Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare # Unica.md
Adunarea Populară a autonomiei găgăuze a decis, în ședința din 29 august, să-i confere Ordinul „Gagauz Yeri” bașcanei Evghenia Guțul, recent condamnată de prima instanță la 7 ani de închisoare ... Post-ul Adunarea Populară a Găgăuziei i-a conferit Ordinul „Gagauz Yeri” bașcanei Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare apare prima dată în Unica.md.
10:40
Fals despre trimiterea a 700 de voluntari moldoveni în Ucraina, demontat Președinție: „Parte din propaganda Kremlinului” # Unica.md
O nouă narațiune falsă privind „atragerea Moldovei în război” a fost răspândită recent de surse cunoscute pentru promovarea dezinformării, făcând parte din arsenalul propagandei Kremlinului menite să sperie populația și ... Post-ul Fals despre trimiterea a 700 de voluntari moldoveni în Ucraina, demontat Președinție: „Parte din propaganda Kremlinului” apare prima dată în Unica.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Azi, astrele ne provoacă să fim curajoși, să comunicăm sincer și să ne ascultăm intuiția. Fiecare zodie primește un impuls diferit: unii simt nevoia de schimbare, alții găsesc echilibru sau ... Post-ul Horoscopul zilei de azi: Ce surprize îți rezervă astrele pe 30 august 2025? apare prima dată în Unica.md.
00:00
Giorgia Meloni, zguduită de scandalul fotografiilor intime trucate. Reacția furioasă a premierului italian: „Sunt dezgustată” # Unica.md
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a reacționat ferm după ce a fost vizată într-un scandal de amploare privind distribuirea ilegală a fotografiilor private pe internet. Meloni s-a declarat „dezgustată” de situație ... Post-ul Giorgia Meloni, zguduită de scandalul fotografiilor intime trucate. Reacția furioasă a premierului italian: „Sunt dezgustată” apare prima dată în Unica.md.
00:00
O copilă de aproximativ 15 ani și-a pierdut viața în această după-amiază, după ce a fost lovită de un automobil în timp ce se deplasa cu o trotinetă electrică. Accidentul ... Post-ul Copilă pe trotinetă electrică, lovită de mortal de un automobil, la Hîncești apare prima dată în Unica.md.
29 august 2025
23:40
JD Vance se declară gata să devină președintele SUA „dacă, Doamne ferește, se întâmplă o nenorocire cu Trump” # Unica.md
Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat recent că este pregătit să preia atribuțiile prezidențiale „dacă, Doamne ferește, s-ar întâmpla o tragedie teribilă” care să îl afecteze pe actualul președinte, ... Post-ul JD Vance se declară gata să devină președintele SUA „dacă, Doamne ferește, se întâmplă o nenorocire cu Trump” apare prima dată în Unica.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.