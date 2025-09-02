Veronica Drăgălin nu mai este „șomeră”. A revenit la o firmă de avocatură din Washington
PulsMedia, 2 septembrie 2025 23:40
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a fost angajată la firma de avocatură „Jones Day” din Washington unde a lucrat în perioada 2011-2016, potrivit unui anunț publicat pe o platformă de socializare de compania respectivă. Veronica Dragalin a plecat din funcția de șefă a Procuraturii Anticorupție în februarie 2025 pe fundalul unui conflict cu reprezentanții puterii.
• • •
Alte ştiri de PulsMedia
Acum o oră
23:40
Veronica Drăgălin nu mai este „șomeră”. A revenit la o firmă de avocatură din Washington # PulsMedia
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a fost angajată la firma de avocatură „Jones Day” din Washington unde a lucrat în perioada 2011-2016, potrivit unui anunț publicat pe o platformă de socializare de compania respectivă. Veronica Dragalin a plecat din funcția de șefă a Procuraturii Anticorupție în februarie 2025 pe fundalul unui conflict cu reprezentanții puterii.
Acum 4 ore
21:00
Un vânzător de diamante dator cu 195 de milioane de euro a dispărut subit, dar poliția spaniolă nu vrea să îl caute # PulsMedia
Un bijutier de lux este acuzat că a indus în eroare investitorii în afacerea sa falimentară înainte de a părăsi țara și a dispărea, lăsând în urmă datorii de 195 de milioane de euro, potrivit cotidianului britanic The Times.
21:00
O femeie i-a dat 6.000 de euro unui bărbat care a convins-o că e astronaut în spațiu și trebuie să-și cumpere oxigen # PulsMedia
O femeie a fost înșelată de un bărbat care a convins-o că este astronaut și i-a cerut 6.000 de euro ca să își cumpere oxigen, potrivit AFP.
20:50
(FOTO) Un bărbat a furat jucării Lego, Pokemon și Barbie în valoare de 140.000 de euro. Poliția din Australia a folosit 3 camioane pentru a le confisca # PulsMedia
O captură impresionantă de jucării furate a fost descoperită de poliția din Adelaide, Australia. Un bărbat de 41 de ani este acuzat de furt după ce autoritățile au găsit în locuința sa Lego și alte jucării în valoare de 140.000 de euro, relatează BBC.
20:50
Un șofer va plăti 28.000 de euro amenzi, pentru că a depășit de peste 100 de ori limita de viteză, în 6 luni # PulsMedia
Un șofer italian, agent de securitate care făcea deplasări zilnice, a ajuns să aibă de plată amenzi de 28.000 de euro, după ce a depășit viteza de peste 100 de ori în jumătate de an, anunță publicația Auto Moto.
20:40
Un deținut a primit o livrare cu drona, direct în închisoare: ce au descoperit polițiștii francezi, după ce au urmărit „curierul” # PulsMedia
O operațiune de livrare cu dronă la închisoarea din Angers (Maine-et-Loire) a fost dejucată de poliție, potrivit Actu.fr. Un bărbat a fost reținut în noaptea de 25 august 2025, fiind suspectat că a orchestrat livrarea unor colete în interiorul penitenciarului.
20:40
Decuplarea Republicii Moldova de Ucraina în procesul de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană ar putea avea consecințe catastrofale pentru societatea ucraineană, a avertizat președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda. Într-o conferință de presă susținută la Helsinki, alături de omologul său finlandez, Alexander Stubb, liderul lituanian a făcut apel către Consiliul UE să deschidă, până la finalul acestui an, primul cluster de negocieri pentru ambele țări candidate, transmite IPN.
20:30
Doi șoferi de TIR au reușit ce n-a putut poliția, pe o autostradă din Germania. Cum au blocat o Skoda Octavia care circula cu 200 km/h # PulsMedia
Doi șoferi de TIR au reușit să blocheze o Skoda Octavia care circula cu viteză excesivă pe o autostradă din Germania, după ce șoferul a fugit de la un control al poliției. Incidentul a avut loc luni dimineața pe autostrada A2 lângă Braunschweig, potrivit relatării cotidianului regional german Braunschweiger Zeitung.
Acum 6 ore
20:10
(FOTO) O mașină care a traversat Italia de la sud la nord a devenit virală pe rețelele sociale: „Nimeni n-a oprit-o” # PulsMedia
O mașină încărcată excesiv a străbătut Italia și a devenit virală pe rețelele sociale, apărând în numeroase clipuri pe TikTok și Instagram, relatează Motor Online.
20:00
Gérard Depardieu riscă 20 de ani de închisoare pentru că ar fi violat o actriță. Reacția victimei # PulsMedia
Actorul Gérard Depardieu va fi judecat pentru violul asupra actriţei Charlotte Arnould în faţa Curţii Penale Departamentale din Paris, a aflat BFMTV marţi de la o sursă apropiată dosarului, confirmând o informaţie difuzată de franceinfo. Actorul riscă până la 20 de ani de închisoare.
19:50
Irina Vlah: PAS a trecut la teroare deschisă - percheziții, intimidări, presiuni asupra colegilor noștri # PulsMedia
Irina Vlah, liderul Partidului Republican "Inima Moldovei", unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, spune că fiecare pas al Blocului Patriotic provoacă adevărate crize de isterie regimului. „Galbenii duc țara în prăpastie, iar îndepărtarea lor cât mai rapidă de la guvernare este o chestiune de supraviețuire a Moldovei ca stat”, a declarat ea la un briefing de presă de astăzi.
19:40
O mamă a murit de ziua ei, în fața fiului, pentru că a vrut să facă un selfie după ce a sărit în gol 88 de metri # PulsMedia
O femeie din Rusia și-a pierdut viața după ce a căzut de la o înălțime de 88 de metri, chiar în fața fiului ei, în timp ce încerca să-și facă un selfie pe un turn, la scurt timp după ce reușise o săritură cu coarda, cu ocazia împlinirii vârstei de 45 de ani, relatează Daily Mail.
19:30
Pedeapsa primită de un viticultor și soția sa, după ce au produs și vândut 600.000 de sticle de șampanie falsă # PulsMedia
Didier Chopin, un fost viticultor din Marne, și soția sa, Karine, au aflat pedeapsa după ce au produs și vândut 600.000 de sticle de șampanie falsă, relatează publicația franceză France Bleu.
19:30
(VIDEO) Bărbatul care l-a ucis pe fostul președinte al parlamentului de la Kiev a fost prins. Motivul din spatele crimei # PulsMedia
Un ucrainean suspectat de asasinarea deputatului Andrii Parubî, fost preşedinte al Parlamentului ucrainean sâmbătă, la Liov, a recunoscut crima, însă neagă orice legătură cu Rusia.
19:20
Un moldovean, căutat de autoritățile din Slovacia, a fost încătușat la Vama Albița: De ce este acuzat # PulsMedia
Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat şi reţinut un moldovean care era căutat de autorităţile din Slovacia. Potrivit infromațiilor, acesta avea de executat o pedeapsă cu închisoarea pentru violențe pe teritoriul acestui stat.
19:00
Agenția Națională Transport Auto anunță obținerea unei cote suplimentare de autorizații de transport din partea Republicii Turcia.
19:00
„Cea mai grea zi din viața mea”. Tudor Ulianovschi, mesaj răvășitor după decesul tatălui său: Am pierdut omul care mi-a fost sprijin, model și călăuză # PulsMedia
Liderul PSRM, Tudor Ulianovschi, a publicat un mesaj răvășitor pe rețele, după decesul tatălui său, Xenofon Ulianovschi. „Pentru mine a fost tată, pentru familie a fost inimă și stâlp, pentru studenți profesor și mentor, iar pentru prieteni un suflet cald și nobil. Regret că nu am petrecut mai mult timp împreună”, se arată în mesaj.
18:50
Pe parcursul verii, 3.620 de participanți au transformat serile de weekend în adevărate întâlniri cinematografice, aducând magia filmului mai aproape de locuitorii Capitalei.
18:50
Olesea Stamate declară că un deputatul independent, neafiliat politic, are aceleași competențe pe care le are un deputat care face parte dintr-o fracțiune, cu o singură excepție – el este un deputat liber și are întotdeauna libertatea să spună lucrurilor pe nume.
18:40
Care ar fi liceul anchetat pentru spălare de bani și evaziune fiscală de peste 11 milioane de lei: Reacția instituției # PulsMedia
Liceul privat „Da Vinci” ar fi instituția de învățământ vizată într-o anchetă pentru spălare de bani și evaziune fiscală, prejudiciul estimat fiind de peste 11 milioane de lei, scrie PulsMedia.MD. În acest sens, Unimedia a solicitat o reacție din partea conducerii liceului.
18:30
„Astfel de acțiuni sunt coordonate cu Moscova”: Parada militară de la Tiraspol, dedicată autoproclamării regiunii separatiste, condamnată la Chișinău # PulsMedia
Paradele militare au revenit la Tiraspol, după o pauză de trei ani. Regimul separatist marchează marți, 2 septembrie, 35 de ani de la proclamarea așa-numitei republici moldovenești nistrene, un eveniment nerecunoscut de comunitatea internațională, dar folosit constant de administrația locală pentru a-și reafirma simbolic pretinsa independență.
18:30
Tânărul dispărut de pe Aeroportul Chișinău, găsit strangulat într-o pădure. Poliția confirmă # PulsMedia
Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul tânărului de 32 de ani, găsit decedat după ce a sosit pe Aeroportul Internațional Chișinău. Revenit din Anglia pentru a-și surprinde părinții, bărbatul a fost descoperit strangulat într-o pădure din apropierea satului Ivancea, raionul Orhei.
18:20
Prețul aurului a depășit pragul de 3.500 de dolari pe uncie, atingând un nivel record, pe fondul deprecierii dolarului și al așteptărilor crescânde privind o reducere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală a Statelor Unite în luna septembrie, care au sporit atractivitatea metalului prețios.
Acum 8 ore
18:10
Curtea de Apel a respins contestația PDMM de neînregistrare la alegeri. Partidul merge la CSJ # PulsMedia
Curtea de Apel a respins contestația depusă de Partidul Democrat Modern împotriva Comisiei Electorale Centrale, care nu a înregistrat partidul în cursa pentru alegerile parlamentare. Decizia de azi poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție, transmite IPN.
17:50
„Nu toți agricultorii sunt milionari de vitrină” – Forța Fermierilor acuză Guvernul de manipulare în fața UE # PulsMedia
Asociația „Forța Fermierilor” a adresat o scrisoare deschisă comisarului european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, aflat într-o vizită la Chișinău, prin care solicită sprijin real pentru agricultorii moldoveni, acuzați că sunt ignorați și marginalizați de politicile guvernamentale.
17:40
Organizațiile culturale din Republica Moldova vor putea participa, în condiții egale cu cele ale statelor membre ale Uniunii Europene, la proiecte de cooperare transfrontalieră, mobilitate artistică și promovarea diversității culturale.
17:10
Academia ”Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne a marcat 35 de ani de la fondare și deschiderea noului an universitar 2025-2026, eveniment la care au participat conducerea MAI, cadre didactice, studenți, absolvenți și veterani.
16:50
(VIDEO) Cisternă cu 19 tone de gaz metan, răsturnată într-un sens giratoriu din România. Șoferul – din Republica Moldova # PulsMedia
O cisternă încărcată cu gaz metan s-a răsturnat, marţi, în afara părţii carosabile, pe DN 24A Murgeni Bârlad, în apropierea localităţii Simila, traficul în zonă fiind blocat. Autocisterna era condusă de un cetăţean din Republica Moldova care a fost preluat de un echipaj medical şi transportat la Spitalul de Urgenţă "Elena Beldiman" Bârlad.
16:20
Ramzan Kadîrov, acuzat în lipsă de crime de război în Ucraina. Ar fi folosit soldați capturați drept scuturi umane pe acoperișuri # PulsMedia
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) l-a acuzat în lipsă pe liderul cecen Ramzan Kadîrov pentru diverse crime de război comise împotriva soldaților ucraineni, relatează Kyiv Independent.
16:20
Reședința prezidențială de la Condrița va deveni, din nou, locul de întâlnire pentru iubitorii naturii. Pe 14 septembrie, începând cu ora 11:00, va avea loc cea de-a doua ediție a Festivalului Pădurilor – un eveniment dedicat protecției mediului, educației ecologice și bucuriei de a trăi în armonie cu natura.
Acum 12 ore
16:10
(VIDEO) Scene halucinante la US Open. Un milionar i-a smuls unui băiețel șapca dăruită de un jucător de tenis. Cum l-au demascat internauții # PulsMedia
Piotr Szczerek, bărbatul care a stârnit furia internauților după ce a furat șapca unui jucător de la US Open destinată unui tânăr fan, și-a cerut scuze.
16:00
(VIDEO) Igor Grosu anunță 5 angajamente ale PAS pentru următorii patru ani: „Vom continua să muncim pentru Moldova în Uniunea Europeană” # PulsMedia
Președintele PAS, Igor Grosu, Susține că actualul partid de guvernământ și-a îndeplinit în proporție de 72 la sută promisiunile făcute în 2021 și dă asigurări că vor guverna în continuare „cu grijă pentru țară și viitorul european”. De asemenea, el a prezentat 5 angajamente pe care și le asumă pentru viitor, inclusiv aderarea la UE, până în 2028.
15:50
(VIDEO) „Nicio coaliție cu PAS în Parlament”: Blocul Patriotic a semnat un angajament public și îndeamnă toți concurenții electorali să se alăture inițiativei # PulsMedia
Liderii Blocului Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, „Inima Moldovei” și „Viitorul Moldovei” au semnat un angajament public - niciun fel de alianțe cu Partidul „Acțiune și Solidaritate” în viitorul Parlament. Totodată, politicienii îndemnă toți concurenții electorali să se alăture acestei inițiative.
15:50
Xenofon Ulianovschi, ex-judecător al Curții de Apel Chișinău, doctor habilitat în drept și profesor universitar, a murit marți, 2 septembrie. Anunțul a fost făcut de Asociația Judecătorilor din Republica Moldova.
15:40
Alexandru Machidon, care a câștigat concursul pentru funcția de procuror general, exercită interimatul. Explicațiile președintelui CSP # PulsMedia
Alexandru Machidon, care a câștigat concursul pentru funcția de procuror general, își va putea exercita mandatul doar după ce trece vettingul. Declarațiile au fost făcute de către președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, transmite MOLDPRES.
15:30
Deținutul evadat din Penitenciarul Bender, care a jefuit mai multe femei, condamnat la încă 11 ani de închisoare # PulsMedia
Deținutul evadat din Penitenciarul Bender, care a comis mai multe fapte de jaf și tâlhărie după evadare, a fost condamnat la încă 11 ani de închisoare.
15:30
Comisarul european îi răspunde lui Radu Marian, care spunea: „Este mai bine să exporți servicii IT decât mere” # PulsMedia
Aflat într-o vizită la Chișinău, Christophe Hansen, comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, a declarat că Republica Moldova trebuie să-și diversifice economia și să restructureze sectorul agroalimentar pentru a evita dependența de un singur domeniu sau produs.
15:20
Partidul Nostru și-a prezentat principalele obiective în viitorul Parlament al Republicii Moldova # PulsMedia
Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, și-a anunțat principalele 50 de obiective care vizează transformarea Republicii Moldova într-o țară dezvoltată. Potrivit formațiunii, singura garanție a realizării acestor propuneri este prezența unui număr cât mai mare de deputați ai Partidului Nostru în Parlament.
15:20
Creațiile studenților și profesorilor Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, expuse la Parlament # PulsMedia
Parlamentul găzduiește expoziția cu genericul „Simfonia materiei”, care aduce în prim-plan creațiile studenților și profesorilor de la Departamentul Arte Decorative și Animație din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP). Expoziția conține lucrări de artă textilă, tapiserie, ceramică și pictură, ce reflectă talentul, creativitatea și energia noii generații de artiști.
15:10
Vizita de rămas bun a ambasadorului Republicii Islamice Pakistan în Republica Moldova, cu reședința la București, Muhammad Arshad Jan Pathan # PulsMedia
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Sergiu Mihov, a avut o întrevedere de rămas bun cu ambasadorul Republicii Islamice Pakistan în Republica Moldova, cu reședința la București, Muhammad Arshad Jan Pathan, cu prilejul încheierii mandatului său diplomatic în țara noastră.
15:00
Un muncitor moldovean în vârstă de 53 de ani, Vladimir Valah, rezident de mulți ani în Buttapietra, a murit miercuri după-amiaza, la spitalul Borgo Trento din Verona, după ce marți, în timpul programului de lucru la compania „Ici Caldaie” din Campagnola di Zevio, a fost prins sub un cilindru de oțel cu greutatea de aproximativ 800 de kilograme.
13:40
IGP face bilanțul perchezițiilor în sudul R.Moldova. Mascații „Fulger” „s-au pricopsit” și cu o Tesla # PulsMedia
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și al procurorilor PCCOCS, au efectuat 60 de percheziții în sudul țării. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali, precum și spălarea banilor în proporții deosebit de mari.
13:30
Maia Sandu a discutat cu Comisarul UE Glenn Micallef despre consolidarea sectorului cultural și dezvoltarea sportului cu sprijin european # PulsMedia
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a primit astăzi pe Comisarul european pentru echitate între generații, tineret, cultură și sport, Glenn Micallef. Vizita oficialului survine în contextul semnării Acordului de aderare la programul „Europa Creativă”, prin care artiștii și organizațiile din Republica Moldova vor putea accesa, începând cu 1 ianuarie 2026, finanțări, parteneriate și proiecte europene.
13:30
Bijuterii, monede și alte accesorii de valoare, depistate asupra unui moldovean în PTF Leușeni # PulsMedia
Polițiștii de frontieră în colaborare cu funcționarii vamali, au contracarat un caz de introducere ilegală în țară a unor bunuri de valoare.
11:30
Cartel de trucare a ofertelor în achiziții publice la IGP: Consiliul Concurenței a sancționat două companii cu milioane de lei # PulsMedia
Consiliul Concurenței a sancționat companiile S.R.L. „Rapid Link” și S.R.L. „Victiana”. Acestea au primit amenzi în valoare totală de peste 5 milioane de lei, pentru constituirea unui cartel de trucare a ofertelor în cadrul unei achiziții publice organizate de Inspectoratul General al Poliției.
Acum 24 ore
10:40
(VIDEO) Percheziții SFS la un liceu privat din Chișinău. Ar fi prejudiciat bugetul cu peste 11 milioane lei # PulsMedia
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea PCCOCS, au efectuat, la data de 26 august 2025, percheziții la o instituție de învățământ privată, bănuită de prejudicierea Bugetului public național cu peste 11 milioane lei.
10:10
O femeie a fost reținută de oamenii legii, după ce în urma unui conflict l-a înjunghiat pe un bărbat. Cazul a avut loc în amiaza zilei de ier, 1 septembrie, în jurul orei 12:00, pe strada Ioan Radu din sectorul Buiucani al capitalei.
09:40
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii mun. Cahul, desfășoară acțiuni de urmărire penală în sudul țării, într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a unei formațiuni politice. Perchezițiile au loc în municipiul Comrat și vizează mai multe adrese, inclusiv instituții publice.
09:30
„Dealer” din Orhei trimis după gratii, după ce a lovit cu BMW-ul doi polițiști care i-au luat drogurile # PulsMedia
Un bărbat de 30 de ani, originar din Orhei, a fost condamnat la 15 ani de închisoare, după ce a încercat să pună în vânzare aproape trei kilograme de droguri. Decizia a fost pronunțată în urma unui dosar penal instrumentat de procurorii PCCOCS.
09:10
Mascații Centrului Național Anticorupție efecutează percheziții la Primăria municipiul Comrat. Cel puțin asta reiese dintr-o postarea a Poliției Naționale pe canalul de Telegram.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.