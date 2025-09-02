Veronica Drăgălin nu mai este „șomeră”. A revenit la o firmă de avocatură din Washington

19:40

O femeie din Rusia și-a pierdut viața după ce a căzut de la o înălțime de 88 de metri, chiar în fața fiului ei, în timp ce încerca să-și facă un selfie pe un turn, la scurt timp după ce reușise o săritură cu coarda, cu ocazia împlinirii vârstei de 45 de ani, relatează Daily Mail.