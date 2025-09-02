Sportivul român Avram Iancu, oficial primul om din lume care parcurge înot un continent

10:50

Reprezentanți ai unui liceu privat din Capitală au pus la cale o schemă de evaziune fiscală de peste 11 milioane de lei, bani din care ulterior au cumpărat mașini de lux și imobile. Procurorii PCCOCS și inspectorii fiscali au organizat mai multe percheziții la instituția de învățământ, acolo unde au ridicat mai multe probe și […] Articolul VIDEO | Spălări de bani și evaziune fiscală de peste 11 milioane de lei la un liceu privat din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.