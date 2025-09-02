Sportivul român Avram Iancu, oficial primul om din lume care parcurge înot un continent
Ziua, 2 septembrie 2025 16:10
Sportivul român Avram Iancu a intrat oficial în istorie, devenind primul om din lume care a traversat înot, fără costum de neopren, un continent întreg – Europa, de la Marea Nordului la Marea Neagră. Performanța a fost confirmată de World Open Water Swimming Federation, care a ratificat proiectul „Înotul pentru o Europă Unită”. Traseul final, […] Articolul Sportivul român Avram Iancu, oficial primul om din lume care parcurge înot un continent apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Acum 10 minute
16:20
Partidul Democrat Modern, în afara cursei electorale! Curtea de Apel a menținut decizia CEC de neînregistrare a formațiunii # Ziua
Curtea de Apel Chișinău a lăsat în vigoare decizia Comisiei Electorale centrale de neînregistrare în cursa electorală a Partidului Democrat Modern din Moldova. Decizia a fost luată cu puțin timp în urmă. Hotărârea CEC poate fi contestată în trei zile la Curtea Supremă de Justiție. Decizia CEC a fost luată în 28 septembrie fiind, votată […] Articolul Partidul Democrat Modern, în afara cursei electorale! Curtea de Apel a menținut decizia CEC de neînregistrare a formațiunii apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 30 minute
16:10
16:00
Radiografia guvernării, făcută de AUR din R. Moldova: PAS a ratat toate obiectivele majore asumate în 2021 # Ziua
În loc de bună guvernare, transparență și dezvoltare, am primit abuzuri, exod și sărăcie. Este una dintre constatările făcute de AUR din Republica Moldova care a realizat o radiografie a guvernării Partidului Acțiune și Solidaritate, dar și a celorlalte guvernări de după independență. „La 34 de ani de Independență a Republicii Moldova – cetățenii ar fi trebuit să simtă roadele libertății, ale democrației și ale unui […] Articolul Radiografia guvernării, făcută de AUR din R. Moldova: PAS a ratat toate obiectivele majore asumate în 2021 apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
15:50
Înțelegere de cartel la achiziția camerelor portabile pentru polițiști. Două firme, sancționate cu 5 milioane de lei # Ziua
Două companii sunt acuzate de înțelegere de cartel și de trucarea ofertelor la achiziția sistemului de supraveghere video portabil, procedură organizată de Inspectoratul General al Poliției. Consiliul Concurenței, care a depistat abaterile, a decis sancționarea cu 5 milioane de lei a celor două firme. Ancheta arată că cele două companii, SRL „Rapid Link” și SRL […] Articolul Înțelegere de cartel la achiziția camerelor portabile pentru polițiști. Două firme, sancționate cu 5 milioane de lei apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
15:00
Forța Fermierilor acuză Guvernul că i-ar manipula pe oficialii UE: „Nu toți agricultorii sunt milionari de vitrină” # Ziua
Asociația „Forța Fermierilor” a adresat o scrisoare deschisă comisarului european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, aflat într-o vizită la Chișinău, potrivit Bani.md. Aceasta solicită sprijin real pentru agricultorii moldoveni, acuzând că sunt ignorați și marginalizați de politicile guvernamentale. Fermierii reclamă că imaginea agriculturii prezentată oficialilor europeni în timpul vizitei se limitează la câteva afaceri […] Articolul Forța Fermierilor acuză Guvernul că i-ar manipula pe oficialii UE: „Nu toți agricultorii sunt milionari de vitrină” apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Numărul persoanelor decedate în urma cutremurului cu magnitudinea de 6 grade care a lovit duminică provincia Kunar, în estul Afganistanului, a ajuns la 1.400, iar peste 3.000 au fost rănite, a anunțat marți purtătorul de cuvânt al guvernului taliban, Zabihullah Mujahid. Națiunile Unite au avertizat că numărul victimelor ar putea crește exponențial, în timp ce […] Articolul Bilanțul cutremurului devastator din nord-estul Afganistanului a depășit 1.400 de morți apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
14:20
Paradă cu steaguri ale Rusiei la Tiraspol. Separatiștii marchează 35 de ani de la crearea „republicii moldovenești nistrene” # Ziua
„Paradă militară” cu steaguri ale Rusiei în centrul Tiraspolului. Regimul din stânga Nistrului sărbătorește 35 de ani de la crearea așa-numitei „republici moldovenești nistrene”. Evenimentele dedicate „zilei republicii” a început cu depuneri de flori la „focul veșnic” din Tiraspol de către liderul separatist pro-rus Vadim Krasnoselski, care a declarat că parada trebuie să devină un […] Articolul Paradă cu steaguri ale Rusiei la Tiraspol. Separatiștii marchează 35 de ani de la crearea „republicii moldovenești nistrene” apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Premierul Slovaciei, Robert Fico, va discuta cu Zelenski despre aderarea Ucrainei la UE, dar nu și la NATO # Ziua
Premierul slovac Robert Fico a declarat că va purta discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski privind posibila aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, după întoarcerea din vizita sa în China. Fico a subliniat că Bratislava susține aderarea Ucrainei la UE, dar nu va accepta integrarea acesteia în NATO. „Subliniez acest lucru: Ucraina nu poate deveni […] Articolul Premierul Slovaciei, Robert Fico, va discuta cu Zelenski despre aderarea Ucrainei la UE, dar nu și la NATO apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Partidul Nostru și-a prezentat prioritățile pentru viitorul Parlament: „50 de obiective care vor contribui la transformarea R. Moldova” # Ziua
Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, a lansat o listă de 50 de obiective pe care intenționează să le promoveze în viitorul Parlament. Formațiunea afirmă că aceste măsuri vor contribui la transformarea Republicii Moldova într-o țară dezvoltată, cu un nivel de trai mai bun pentru cetățeni. Printre priorități se regăsesc reducerea numărului de deputați de […] Articolul Partidul Nostru și-a prezentat prioritățile pentru viitorul Parlament: „50 de obiective care vor contribui la transformarea R. Moldova” apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Printre cei patru reținuți în urma perchezițiilor la Partidul „Inima Moldovei” se numără și viceprimarul din Comrat # Ziua
17 persoane au statut de bănuit, dintre care 13 sunt cercetate în stare de libertate, alte patru au reținute, în urma perchezițiilor de astăzi de la Comrat. Printre ele se numără un viceprimar al municipiului Comrat și trei responsabili din cadrul organizației teritoriale Comrat a formațiunii „Inima Moldovei”, în privința căreia au fost desfășurate acțiuni […] Articolul Printre cei patru reținuți în urma perchezițiilor la Partidul „Inima Moldovei” se numără și viceprimarul din Comrat apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Ungaria susține progresul R. Moldova în parcursul său către UE: „Suntem împotriva legării țărilor candidate între ele” # Ziua
Ministrul ungar pentru Afaceri Europene, Janos Boka, a declarat că Ungaria nu sprijină niciun fel de „legături” între statele candidate la aderarea în Uniunea Europeană și susține progresul R. Moldova în acest proces. Boka a făcut aceste declarații înaintea unei reuniuni informale a miniștrilor UE cu participarea țărilor candidate, desfășurată la Copenhaga pe 2 septembrie. […] Articolul Ungaria susține progresul R. Moldova în parcursul său către UE: „Suntem împotriva legării țărilor candidate între ele” apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Partidele din Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au anunțat oficial că nu vor forma nicio coaliție cu Partidul Acțiune și Solidaritate în viitorul Parlament. Liderii celor patru formațiuni au semnat un pact care conține acest angajament, transmite IPN. „Documentul este deschis pentru toți cei care doresc schimbări în Republica Moldova. Trebuie […] Articolul Dodon, Voronin, Vlah și Tarlev anunță că nu vor face coaliție cu PAS în viitorul Parlament apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
După ce UE a acuzat Rusia de bruiaj asupra avionului Ursulei von der Leyen, Flightradar24 îi contrazice: „Semnalul a fost bun de la decolare până la aterizare” # Ziua
Uniunea Europeană a susținut că avionul cu care Ursula von der Leyen a călătorit duminică spre Plovdiv, Bulgaria, ar fi fost vizat de un bruiaj GPS atribuit Rusiei. Oficialii au declarat că pilotul ar fi fost nevoit să aterizeze manual, după ce semnalul de navigație a fost blocat. Totuși, site-ul de monitorizare a zborurilor Flightradar24 […] Articolul După ce UE a acuzat Rusia de bruiaj asupra avionului Ursulei von der Leyen, Flightradar24 îi contrazice: „Semnalul a fost bun de la decolare până la aterizare” apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
VIDEO | Igor Grosu anunță 5 angajamente ale PAS pentru următorii patru ani: „Vom continua să muncim pentru Moldova în Uniunea Europeană” # Ziua
Președintele PAS, Igor Grosu, Susține că actualul partid de guvernământ și-a îndeplinit în proporție de 72 la sută promisiunile făcute în 2021 și dă asigurări că vor guverna în continuare „cu grijă pentru țară și viitorul european”. De asemenea, el a prezentat 5 angajamente pe care și le asumă pentru viitor, inclusiv aderarea la UE, […] Articolul VIDEO | Igor Grosu anunță 5 angajamente ale PAS pentru următorii patru ani: „Vom continua să muncim pentru Moldova în Uniunea Europeană” apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
12:20
Sinodul Mitropoliei Basarabiei a reiterat, în cadrul celei mai recente ședințe, interzicerea implicării clerului în campanie: Nu sprijinim niciun partid politic # Ziua
Mitropolia Basarabiei își reafirmă poziția Bisericii față de implicarea în campaniile electorale și insistă că Biserica Ortodoxă Română din Basarabia nu va sprijini niciun partid politic. De asemenea, interzice în continuare clerului să facă politică, să fie membri de partid, să candideze sau să participe în campanii electorale. Deciziile au fost luate la ședința Sinodului […] Articolul Sinodul Mitropoliei Basarabiei a reiterat, în cadrul celei mai recente ședințe, interzicerea implicării clerului în campanie: Nu sprijinim niciun partid politic apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Xi Jinping și Vladimir Putin au bătut palma pentru construcția gazoductului „Forța Siberiei – 2” # Ziua
Gazprom și compania de stat chineză China National Petroleum Corporation (CNPC) au semnat un memorandum privind construcția gazoductului „Forța Siberiei – 2”, precum și a conductei de tranzit prin Mongolia, „Uniunea – Est”, a anunțat președintele consiliului de administrație al Gazprom, Alexei Miller, după negocierile trilaterale Rusia–China–Mongolia de la Beijing. Potrivit lui Miller, noul proiect […] Articolul Xi Jinping și Vladimir Putin au bătut palma pentru construcția gazoductului „Forța Siberiei – 2” apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
SCURT PE DOI | Circ pe timp de ciumă. Despre glumele neinspirate ale Poliției, în timp ce bagă spaima-n oameni # Ziua
„Glumele” și sarcasmul poliției noastre, care încearcă să „destindă” atmosfera, în timp ce dezlănțuie operațiuni în forță, pentru a-i anihila pe dușmanii Partidului și de a băga spaima în oameni, par a fi inspirate de la personajul Joker, teroristul care poza cu rânjetul însângerat întins pe fața vopsită în clovn, în timp ce în spatele […] Articolul SCURT PE DOI | Circ pe timp de ciumă. Despre glumele neinspirate ale Poliției, în timp ce bagă spaima-n oameni apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Un bărbat din R. Moldova a murit în Italia, în urma unui grav accident de muncă. A fost strivit de un cilindru de aproape 800 de kg # Ziua
Un muncitor moldovean în vârstă de 53 de ani, Vladimir Valah, rezident de mulți ani în Buttapietra, a murit miercuri după-amiaza, la spitalul Borgo Trento din Verona, după ce marți, în timpul programului de lucru, a fost prins sub un cilindru de oțel cu greutatea de aproximativ 800 de kilograme. Moartea bărbatului vine după ce […] Articolul Un bărbat din R. Moldova a murit în Italia, în urma unui grav accident de muncă. A fost strivit de un cilindru de aproape 800 de kg apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
VIDEO | Spălări de bani și evaziune fiscală de peste 11 milioane de lei la un liceu privat din Chișinău # Ziua
Reprezentanți ai unui liceu privat din Capitală au pus la cale o schemă de evaziune fiscală de peste 11 milioane de lei, bani din care ulterior au cumpărat mașini de lux și imobile. Procurorii PCCOCS și inspectorii fiscali au organizat mai multe percheziții la instituția de învățământ, acolo unde au ridicat mai multe probe și […] Articolul VIDEO | Spălări de bani și evaziune fiscală de peste 11 milioane de lei la un liceu privat din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Noaptea trecută, orașul Rostov-pe-Don din Rusia a fost vizat de un atac cu drone ucrainene, soldat cu pagube materiale și patru persoane rănite, printre care și un copil, potrivit autorităților locale. Două blocuri de locuințe au fost avariate. La un imobil de 19 etaje au fost afectate fațada și acoperișul, fără a fi necesară evacuarea […] Articolul VIDEO | Atac cu drone ucrainene la Rostov-pe-Don. Patru persoane rănite, inclusiv un copil apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
10:20
Patru persoane, reținute de CNA în urma perchezițiilor de la Comrat și Chișinău într-un dosar de finanțare ilegală a acțiunilor electorale # Ziua
Patru persoane au fost reținute astăzi în urma celor 60 de percheziții anunțate de Poliție și de Centrul Național Anticorupție la Chișinău și Comrat. Descinderile au avut loc într-o cazuă penală legată de finanțarea ilegală a unui partid politic. Mai exact, bănuiții sunt acuzați că au oferit bani unor activiști politici pentru a organiza acțiuni […] Articolul Patru persoane, reținute de CNA în urma perchezițiilor de la Comrat și Chișinău într-un dosar de finanțare ilegală a acțiunilor electorale apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
80 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, cea mai sângeroasă deflagrație din istoria omenirii # Ziua
Astăzi se împlinesc 80 de ani de la capitularea Japoniei, care a însemnat și sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, cel mai devastator conflict din istoria omenirii. Această deflagrație globală a fost declanșată ca urmare a unei înțelegeri criminale dintre două state dictatoriale, Germania nazistă și Uniunea Sovietică comunistă, care au invadat Polonia, cu șase […] Articolul 80 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, cea mai sângeroasă deflagrație din istoria omenirii apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Procurorii, demotivați de procesul imprevizibil de vetting. Dumitru Obadă: Libertatea este constrânsă de lege # Ziua
Un șir de neclarități și dificultăți legate de procesul de vetting îi descurajează și îi demotivează pe procurori, mulți dintre care pleacă din sistem. Despre acest lucru vorbește președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, care precizează că unul dintre aspectele ce creează incertitudine în rândul acuzatorilor este lipsa unor termene clare pentru evaluare, care […] Articolul Procurorii, demotivați de procesul imprevizibil de vetting. Dumitru Obadă: Libertatea este constrânsă de lege apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Atac rusesc cu drone la granița României. O nouă alertă aeriană în Tulcea după ce a fost vizată infrastructura portuară în Ismail # Ziua
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din România a transmis, în noaptea de luni spre marţi, un nou mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina, relatează Agerpres. Populaţia a fost avertizată cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi a fost îndemnată […] Articolul Atac rusesc cu drone la granița României. O nouă alertă aeriană în Tulcea după ce a fost vizată infrastructura portuară în Ismail apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Tensiuni în coaliția de guvernare din România. Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia # Ziua
Criza din coaliția de guvernare din România s-a accentuat marți dimineața, după ce negocierile asupra restructurării administrației locale au eșuat. Premierul Ilie Bolojan a convocat o conferință de presă la ora 10:00, în timp ce președintele Nicușor Dan i-a chemat pe liderii partidelor la Cotroceni, la prânz. Surse politice citate de Digi24 au dezvăluit că, […] Articolul Tensiuni în coaliția de guvernare din România. Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 12 ore
08:10
VIDEO | Noi descinderi matinale ale polițiștilor și procurorilor în plină campanie electorală: 60 de percheziții într-un dosar de corupere electorală # Ziua
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii din cadrul Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și polițiștii din BPDS „Fulger” au descins cu 60 de percheziții în sudul R. Moldova, într-un dosar dosar de corupere ilegală și finanțare ilegală a partidelor De asemenea, este vizată și infracțiunea de spălare de bani […] Articolul VIDEO | Noi descinderi matinale ale polițiștilor și procurorilor în plină campanie electorală: 60 de percheziții într-un dosar de corupere electorală apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
19:00
Energocom a preluat de azi furnizarea de gaz. Întreprinderea „Moldovagaz” rămâne însă responsabilă de deservirea consumatorilor # Ziua
De astăzi, Compania „Energocom” a preluat, oficial, furnizarea de gaze naturale în dreapta Nistrului. Fostul furnizor, întreprinderea „Moldovagaz”, va rămâne însă responsabil, pentru următoarele șapte luni, de deservirea tuturor consumatorilor, dar și de livrarea gazului în stânga Nistrului. „Energocom” precizează că, în urma preluării furnizării, contractele existente ale consumatorilor cu „Moldovagaz” rămân valabile, fiind preluate […] Articolul Energocom a preluat de azi furnizarea de gaz. Întreprinderea „Moldovagaz” rămâne însă responsabilă de deservirea consumatorilor apare prima dată în ZIUA.md.
18:40
Fostul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, a apărut pentru prima dată după trei ani în presa de stat din Rusia. Intervenția sa video a fost publicată de RIA Novosti. Publicația notează că Ianukovici ar fi discutat cu jurnaliști, dar nu precizează unde, când și în ce context a fost realizată înregistrarea. În mesaj, Ianukovici a […] Articolul Ianucovici, scos de la naftalină de Kremlin după trei ani de absență din presa rusă apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Polonia cere din nou Germaniei compensații, la 86 de ani după invadarea care a dus la Al Doilea Război Mondial # Ziua
Cu ocazia comemorării a 86 de ani de la izbucnirea celui de-al doilea Război Mondial, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că Germania este obligată să plătească Poloniei despăgubiri pentru pagubele cauzate în timpul ocupației naziste. Fără aceasta, a spus Nawrocki, ar fi imposibil să se construiască relații cu adevărat de bună vecinătate între cele două […] Articolul Polonia cere din nou Germaniei compensații, la 86 de ani după invadarea care a dus la Al Doilea Război Mondial apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
O nouă ediție a Festivalului Internațional „George Enescu” la Chișinău. Vor fi organizate masterclass-uri pentru muzicieni și un concert # Ziua
Festivalul Internațional „George Enescu” revine și în acest an la Chișinău. Programul va include un concert extraordinar care va avea loc în 16 septembrie, ora 19:00, la Sala cu Orgă din Chișinău, în cadrul căruia maestrul Cristian Măcelaru, directorul artistic al Festivalului și Concursului Internațional George Enescu, va dirija Romanian Chamber Orchestra. Evenimentul este organizat de către […] Articolul O nouă ediție a Festivalului Internațional „George Enescu” la Chișinău. Vor fi organizate masterclass-uri pentru muzicieni și un concert apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Irina Vlah: Asupra CEC se fac presiuni să fiu exclusă din lista de candidaţi ai Blocului Electoral Patriotic # Ziua
Partidul Republican „Inima Moldovei” denunță presiuni din partea autorităților centrale și susține că guvernarea vrea să elimine formațiunea din cursa electorală. Potrivit președintelui partidului, Irina Vlah, recentă includere de către Canada în listele de sancțiuni ar fi o comandă politică din partea Maiei Sandu. Vlah a mai adăugat că deține informații precum că guvernarea încearcă […] Articolul Irina Vlah: Asupra CEC se fac presiuni să fiu exclusă din lista de candidaţi ai Blocului Electoral Patriotic apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
PLDM, contestă recursul CEC la Curtea Supremă, prin care vrea să anuleze decizia Curții de Apel privind înregistrarea formațiunii în alegeri # Ziua
Partidul Liberal Democrat din Moldova contestă recursul Comisia Electorale Centrală la Curtea Supremă de Justiție, pentru anularea hotărârii Curții de Apel, care obligă autoritatea electorală de a înregistra formațiunea în cursa electorală. Potrivit PLDM, contestația CEC nu respectă rigorile prevăzute de Codul administrativ și nu aduce argumente solide pentru anularea deciziei. Liberal-democrații menționează, într-un comunicat, […] Articolul PLDM, contestă recursul CEC la Curtea Supremă, prin care vrea să anuleze decizia Curții de Apel privind înregistrarea formațiunii în alegeri apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Peste 800 de persoane au murit, iar alte peste 2.700 au fost rănite în noaptea de duminică spre luni în estul Afganistanului, în urma unui cutremur de magnitudinea 6, urmat de cel puţin cinci replici resimţite la sute de kilometri distanţă. Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, în provinciile montane Kunar și […] Articolul Bilanţul cutremurului din Afganistan creşte la peste 800 de morţi şi peste 2.500 de răniţi apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Veniturile au crescut, nu și puterea de cumpărare. Salariile s-au majorat cu 10% într-un an, dar din cauza inflației creșterea reală e de doar 1,9% # Ziua
Biroul Național de Statistică anunță că, în trimestrul doi din 2025, câștigul salarial mediu lunar brut a constituit aproape 15 500 lei, în creștere cu 10% față de perioada similară a anului trecut. Totuși, ajustat la inflație, salariul real a avansat cu doar 1,9%, ceea ce înseamnă că majorarea a fost „înghițită” de scumpiri. Cele […] Articolul Veniturile au crescut, nu și puterea de cumpărare. Salariile s-au majorat cu 10% într-un an, dar din cauza inflației creșterea reală e de doar 1,9% apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Dorin Recean, la întâlnirea cu premierul Japoniei, Shigeru Ishiba: R. Moldova poate deveni o platformă de lansare pentru investițiile japoneze în regiune # Ziua
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu prim-ministrul Japoniei, Shigeru Ishiba. Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, oficialii au discutat despre oportunitățile de dezvoltare a parteneriatului bilateral, de investiții și de realizare a noi proiecte în beneficiul oamenilor. Cei doi șefi de Guvern au discutat despre relațiile economice, Japonia devenind de-a lungul anilor […] Articolul Dorin Recean, la întâlnirea cu premierul Japoniei, Shigeru Ishiba: R. Moldova poate deveni o platformă de lansare pentru investițiile japoneze în regiune apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
16:10
Peste 30 de edituri vor participa la ediția din acest an a Bookfest, care începe în 3 septembrie # Ziua
Peste 30 de edituri din R. Moldova și România își vor prezenta cărțile la cea de-a opta ediție a Salonului internațional „Bookfest”, care va avea loc la Chișinău. „Bookfest” se va desfășura între 3 și 7 septembrie la centrul „Mediacor” din cadrul Universității de Stat din Moldova. Organizatorii evenimentului au anunțat, într- o conferință de […] Articolul Peste 30 de edituri vor participa la ediția din acest an a Bookfest, care începe în 3 septembrie apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Toamna a început cu un val de căldură. Meteorologii anunță caniculă pentru următoarele două zile # Ziua
Luna septembrie a început cu un val de căldură. Pentru marți și miercuri, meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru sudul R. Moldova și câteva raioane din centru, inclusiv în Capitală. Astfel, sunt anunțate până la 33 de grade în orele amiezii. În raioanele de nord, vremea va fi confortabilă cu valori de cel […] Articolul Toamna a început cu un val de căldură. Meteorologii anunță caniculă pentru următoarele două zile apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
De Ziua Limbii Române, la Cernăuți a fost dezvelită noua placă memorială dedicată poetului Mihai Eminescu # Ziua
O nouă placă memorială dedicată poetului Mihai Eminescu a fost dezvelită pe clădirea gimnaziului din Cernăuți, unde marele publicist a învățat în perioada 1860-1866. Aceasta a fost scoasă încă primăvara, pe motiv că vechea inscripție nu era conformă, indicând greșit apartenența etnică a poetului și perioada în care și-a făcut studiile la cunoscutul Liceu superior […] Articolul De Ziua Limbii Române, la Cernăuți a fost dezvelită noua placă memorială dedicată poetului Mihai Eminescu apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Ministerul Apărării al Rusiei afișează o hartă pe care regiunile Odesa și Nikolaev apar ca fiind sub controlul Moscovei # Ziua
La o ședință a Ministerului rus al Apărării, la care a participat șeful Statului Major, Valeri Gherasimov, a fost observată o hartă a Ucrainei unde regiunile Odesa și Nikolaev erau marcate ca fiind controlate de Rusia. Detaliul a fost semnalat de jurnalistul The Wall Street Journal, Iaroslav Trofimov, relatează The Insider. Reuniunea a fost dedicată […] Articolul Ministerul Apărării al Rusiei afișează o hartă pe care regiunile Odesa și Nikolaev apar ca fiind sub controlul Moscovei apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Numărul copiilor care au mers în clasa întâi a scăzut cu 3%, iar opt școli nu și-au mai deschis ușile în acest an # Ziua
În noul an de studii, opt școli din R. Moldova nu și-au mai deschis ușile pentru elevi, acestea fiind lichidate. Ministerul Educației anunță că, la situația din 1 septembrie, procesul educațional este organizat în 1183 de instituții de învățământ general, față de 1191 câte au fost în anul școlar 2024-2025. De asemenea, datele oficiale arată […] Articolul Numărul copiilor care au mers în clasa întâi a scăzut cu 3%, iar opt școli nu și-au mai deschis ușile în acest an apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Avionul Ursulei von der Leyen, vizat de un atac cibernetic în Bulgaria, suspectat că a fi fost lansat de Rusia # Ziua
Duminică după-amiază, avionul care o transporta pe președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, către Plovdiv, Bulgaria, a fost ținta unui atac cibernetic, despre care oficialii europeni susțin că ar fi fost inițiat de Rusia. În timpul apropierii de aeroport, sistemele electronice de navigație GPS ale aeronavei au fost blocate, iar pilotul a fost nevoit […] Articolul Avionul Ursulei von der Leyen, vizat de un atac cibernetic în Bulgaria, suspectat că a fi fost lansat de Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, ar fi ajuns la Roma în baza unei vize eliberată „cu titlu excepțional”, susține MAE de la București # Ziua
Liderul Blocului ”Alternativa”, Ion Ceban, s-a dus la Roma cu o viză limitată, oferită cu titlu excepțional de autoritățile italiene. Informația a fost făcută publică de Ministerul român al Afacerilor Externe pentru presă. Potrivit MAE de la București, citat de Deschide.md, documentul este valabil pentru o singură intrare în Italia și doar până pe 3 […] Articolul Primarul Chișinăului, Ion Ceban, ar fi ajuns la Roma în baza unei vize eliberată „cu titlu excepțional”, susține MAE de la București apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Condamnare și amendă de peste 800 de mii de lei pentru un bărbat care a introdus ilegal echipamente crypto # Ziua
Un șef de companie a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu suspendare și obligat să achite peste 800 de mii de lei pentru contrabandă. Acum șapte ani, acesta a introdus prin contrabandă un sistem de validare a tranzacțiilor Bitcoin. Potrivit anchetei Procuraturii Anticorupție, efectuată în comun cu Centrul Național Anticorupție, inculpatul, în perioada noiembrie […] Articolul Condamnare și amendă de peste 800 de mii de lei pentru un bărbat care a introdus ilegal echipamente crypto apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Președintele Chinei, Xi Jinping, a cerut Rusiei, Indiei și altor țări din regiune să își valorifice influența economică pentru a contracara Occidentul, într-un context de tensiuni geopolitice și comerciale în creștere. Declarațiile au fost făcute în cadrul summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), desfășurat la Tianjin, la care au participat peste 20 de […] Articolul Financial Times: Xi Jinping își reafirmă ambițiile globale la summitul OCS de la Tianjin apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
VIDEO | AUR din R. Moldova, apel pentru profesori: Soluția pentru educație rămâne Unirea cu România # Ziua
Una dintre soluțiile pentru un sistem educațional modern și pentru redarea demnității profesorilor este Unirea cu România. Acest lucru a fost accentuat de liderul AUR din R. Moldova, Boris Volosatîi, care face un apel către cadrele didactice, chemându-i să participe activ la transformarea educației în prioritatea națională. „Numai în Țară putem avea salarii decente, școli […] Articolul VIDEO | AUR din R. Moldova, apel pentru profesori: Soluția pentru educație rămâne Unirea cu România apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
VIDEO | Iurie Ciocan: „Maia Sandu face campanie pentru PAS, cu încălcarea Constituției și a Codului electoral” # Ziua
Toți președinții de până acum, cu excepția lui Nicolae Timofti, au folosit resursele administrative pentru a face campanie pentru un partid sau altul. Constatarea aparține fostului președinte al Comisiei Electorale Centrale (CEC), Iurie Ciocan. Potrivit lui, în prezent, Maia Sandu face campanie pentru PAS, cu încălcarea Constituției și încălcarea codului electoral”. „Din punctul meu de […] Articolul VIDEO | Iurie Ciocan: „Maia Sandu face campanie pentru PAS, cu încălcarea Constituției și a Codului electoral” apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Ursula Von der Leyen: Europa are un plan „destul de precis” pentru trimiterea de trupe în Ucraina, cu sprijinul SUA # Ziua
Europa lucrează la „planuri destul de precise” pentru posibile desfășurări militare în Ucraina, parte a garanțiilor de securitate post-conflict, care vor beneficia de sprijinul complet al Statelor Unite, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un interviu pentru Financial Times. „Garanțiile de securitate sunt esențiale și absolut cruciale”, a afirmat von der Leyen, […] Articolul Ursula Von der Leyen: Europa are un plan „destul de precis” pentru trimiterea de trupe în Ucraina, cu sprijinul SUA apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Noi rețineri într-un dosar de migrație ilegală. Trei tineri au fost plasați în arest preventiv # Ziua
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest au reținut trei tineri, cu vârste cuprinse între 19 și 20 de ani, bănuiți că făceau parte dintr-o organizație infracțională specializată în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini de origine asiatică. Potrivit Poliției de Frontieră, tinerii sunt vizați în două cazuri de trecere ilegală a frontierei, documentate în […] Articolul Noi rețineri într-un dosar de migrație ilegală. Trei tineri au fost plasați în arest preventiv apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Modi reafirmă parteneriatul privilegiat India-Rusia și cere dialog pentru pacea în Ucraina la summitul OCS # Ziua
Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a subliniat parteneriatul privilegiat dintre New Delhi și Moscova în cadrul întâlnirii bilaterale cu președintele rus Vladimir Putin, organizată în marja summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) de la Tianjin, China. În declarațiile sale de deschidere, Modi a descris relația cu Rusia drept „o cooperare specială și privilegiată, marcată […] Articolul Modi reafirmă parteneriatul privilegiat India-Rusia și cere dialog pentru pacea în Ucraina la summitul OCS apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Directorul Spitalului din Bălți, reținut într-un dosar de corupție, a fost plasat în arest pentru 30 de zile # Ziua
Directorul Spitalului din Bălți, Gheorghe Brînză, reținut vineri într-un dosar de corupție și ulterior demis din această funcție, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Funcționarul este acuzat de abuz în serviciu, trafic de influență, luare de mită și de fraude în organizarea achizițiilor publice. În aceeași cauză a fost reținut și adjunctul […] Articolul Directorul Spitalului din Bălți, reținut într-un dosar de corupție, a fost plasat în arest pentru 30 de zile apare prima dată în ZIUA.md.
