După ce UE a acuzat Rusia de bruiaj asupra avionului Ursulei von der Leyen, Flightradar24 îi contrazice: „Semnalul a fost bun de la decolare până la aterizare”
Ziua, 2 septembrie 2025 12:50
Uniunea Europeană a susținut că avionul cu care Ursula von der Leyen a călătorit duminică spre Plovdiv, Bulgaria, ar fi fost vizat de un bruiaj GPS atribuit Rusiei. Oficialii au declarat că pilotul ar fi fost nevoit să aterizeze manual, după ce semnalul de navigație a fost blocat. Totuși, site-ul de monitorizare a zborurilor Flightradar24 […] Articolul După ce UE a acuzat Rusia de bruiaj asupra avionului Ursulei von der Leyen, Flightradar24 îi contrazice: „Semnalul a fost bun de la decolare până la aterizare” apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 5 minute
13:10
Partidele din Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au anunțat oficial că nu vor forma nicio coaliție cu Partidul Acțiune și Solidaritate în viitorul Parlament. Liderii celor patru formațiuni au semnat un pact care conține acest angajament, transmite IPN. „Documentul este deschis pentru toți cei care doresc schimbări în Republica Moldova. Trebuie […] Articolul Dodon, Voronin, Vlah și Tarlev anunță că nu vor face coaliție cu PAS în viitorul Parlament apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 30 minute
12:50
După ce UE a acuzat Rusia de bruiaj asupra avionului Ursulei von der Leyen, Flightradar24 îi contrazice: „Semnalul a fost bun de la decolare până la aterizare” # Ziua
Uniunea Europeană a susținut că avionul cu care Ursula von der Leyen a călătorit duminică spre Plovdiv, Bulgaria, ar fi fost vizat de un bruiaj GPS atribuit Rusiei. Oficialii au declarat că pilotul ar fi fost nevoit să aterizeze manual, după ce semnalul de navigație a fost blocat. Totuși, site-ul de monitorizare a zborurilor Flightradar24 […] Articolul După ce UE a acuzat Rusia de bruiaj asupra avionului Ursulei von der Leyen, Flightradar24 îi contrazice: „Semnalul a fost bun de la decolare până la aterizare” apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
12:40
VIDEO | Igor Grosu anunță 5 angajamente ale PAS pentru următorii patru ani: „Vom continua să muncim pentru Moldova în Uniunea Europeană” # Ziua
Președintele PAS, Igor Grosu, Susține că actualul partid de guvernământ și-a îndeplinit în proporție de 72 la sută promisiunile făcute în 2021 și dă asigurări că vor guverna în continuare „cu grijă pentru țară și viitorul european”. De asemenea, el a prezentat 5 angajamente pe care și le asumă pentru viitor, inclusiv aderarea la UE, […] Articolul VIDEO | Igor Grosu anunță 5 angajamente ale PAS pentru următorii patru ani: „Vom continua să muncim pentru Moldova în Uniunea Europeană” apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Sinodul Mitropoliei Basarabiei a reiterat, în cadrul celei mai recente ședințe, interzicerea implicării clerului în campanie: Nu sprijinim niciun partid politic # Ziua
Mitropolia Basarabiei își reafirmă poziția Bisericii față de implicarea în campaniile electorale și insistă că Biserica Ortodoxă Română din Basarabia nu va sprijini niciun partid politic. De asemenea, interzice în continuare clerului să facă politică, să fie membri de partid, să candideze sau să participe în campanii electorale. Deciziile au fost luate la ședința Sinodului […] Articolul Sinodul Mitropoliei Basarabiei a reiterat, în cadrul celei mai recente ședințe, interzicerea implicării clerului în campanie: Nu sprijinim niciun partid politic apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
12:00
Xi Jinping și Vladimir Putin au bătut palma pentru construcția gazoductului „Forța Siberiei – 2” # Ziua
Gazprom și compania de stat chineză China National Petroleum Corporation (CNPC) au semnat un memorandum privind construcția gazoductului „Forța Siberiei – 2”, precum și a conductei de tranzit prin Mongolia, „Uniunea – Est”, a anunțat președintele consiliului de administrație al Gazprom, Alexei Miller, după negocierile trilaterale Rusia–China–Mongolia de la Beijing. Potrivit lui Miller, noul proiect […] Articolul Xi Jinping și Vladimir Putin au bătut palma pentru construcția gazoductului „Forța Siberiei – 2” apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
SCURT PE DOI | Circ pe timp de ciumă. Despre glumele neinspirate ale Poliției, în timp ce bagă spaima-n oameni # Ziua
„Glumele” și sarcasmul poliției noastre, care încearcă să „destindă” atmosfera, în timp ce dezlănțuie operațiuni în forță, pentru a-i anihila pe dușmanii Partidului și de a băga spaima în oameni, par a fi inspirate de la personajul Joker, teroristul care poza cu rânjetul însângerat întins pe fața vopsită în clovn, în timp ce în spatele […] Articolul SCURT PE DOI | Circ pe timp de ciumă. Despre glumele neinspirate ale Poliției, în timp ce bagă spaima-n oameni apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Un bărbat din R. Moldova a murit în Italia, în urma unui grav accident de muncă. A fost strivit de un cilindru de aproape 800 de kg # Ziua
Un muncitor moldovean în vârstă de 53 de ani, Vladimir Valah, rezident de mulți ani în Buttapietra, a murit miercuri după-amiaza, la spitalul Borgo Trento din Verona, după ce marți, în timpul programului de lucru, a fost prins sub un cilindru de oțel cu greutatea de aproximativ 800 de kilograme. Moartea bărbatului vine după ce […] Articolul Un bărbat din R. Moldova a murit în Italia, în urma unui grav accident de muncă. A fost strivit de un cilindru de aproape 800 de kg apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
10:50
VIDEO | Spălări de bani și evaziune fiscală de peste 11 milioane de lei la un liceu privat din Chișinău # Ziua
Reprezentanți ai unui liceu privat din Capitală au pus la cale o schemă de evaziune fiscală de peste 11 milioane de lei, bani din care ulterior au cumpărat mașini de lux și imobile. Procurorii PCCOCS și inspectorii fiscali au organizat mai multe percheziții la instituția de învățământ, acolo unde au ridicat mai multe probe și […] Articolul VIDEO | Spălări de bani și evaziune fiscală de peste 11 milioane de lei la un liceu privat din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Noaptea trecută, orașul Rostov-pe-Don din Rusia a fost vizat de un atac cu drone ucrainene, soldat cu pagube materiale și patru persoane rănite, printre care și un copil, potrivit autorităților locale. Două blocuri de locuințe au fost avariate. La un imobil de 19 etaje au fost afectate fațada și acoperișul, fără a fi necesară evacuarea […] Articolul VIDEO | Atac cu drone ucrainene la Rostov-pe-Don. Patru persoane rănite, inclusiv un copil apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Patru persoane, reținute de CNA în urma perchezițiilor de la Comrat și Chișinău într-un dosar de finanțare ilegală a acțiunilor electorale # Ziua
Patru persoane au fost reținute astăzi în urma celor 60 de percheziții anunțate de Poliție și de Centrul Național Anticorupție la Chișinău și Comrat. Descinderile au avut loc într-o cazuă penală legată de finanțarea ilegală a unui partid politic. Mai exact, bănuiții sunt acuzați că au oferit bani unor activiști politici pentru a organiza acțiuni […] Articolul Patru persoane, reținute de CNA în urma perchezițiilor de la Comrat și Chișinău într-un dosar de finanțare ilegală a acțiunilor electorale apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
80 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, cea mai sângeroasă deflagrație din istoria omenirii # Ziua
Astăzi se împlinesc 80 de ani de la capitularea Japoniei, care a însemnat și sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, cel mai devastator conflict din istoria omenirii. Această deflagrație globală a fost declanșată ca urmare a unei înțelegeri criminale dintre două state dictatoriale, Germania nazistă și Uniunea Sovietică comunistă, care au invadat Polonia, cu șase […] Articolul 80 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, cea mai sângeroasă deflagrație din istoria omenirii apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Procurorii, demotivați de procesul imprevizibil de vetting. Dumitru Obadă: Libertatea este constrânsă de lege # Ziua
Un șir de neclarități și dificultăți legate de procesul de vetting îi descurajează și îi demotivează pe procurori, mulți dintre care pleacă din sistem. Despre acest lucru vorbește președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, care precizează că unul dintre aspectele ce creează incertitudine în rândul acuzatorilor este lipsa unor termene clare pentru evaluare, care […] Articolul Procurorii, demotivați de procesul imprevizibil de vetting. Dumitru Obadă: Libertatea este constrânsă de lege apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
08:50
Atac rusesc cu drone la granița României. O nouă alertă aeriană în Tulcea după ce a fost vizată infrastructura portuară în Ismail # Ziua
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din România a transmis, în noaptea de luni spre marţi, un nou mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina, relatează Agerpres. Populaţia a fost avertizată cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi a fost îndemnată […] Articolul Atac rusesc cu drone la granița României. O nouă alertă aeriană în Tulcea după ce a fost vizată infrastructura portuară în Ismail apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Tensiuni în coaliția de guvernare din România. Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia # Ziua
Criza din coaliția de guvernare din România s-a accentuat marți dimineața, după ce negocierile asupra restructurării administrației locale au eșuat. Premierul Ilie Bolojan a convocat o conferință de presă la ora 10:00, în timp ce președintele Nicușor Dan i-a chemat pe liderii partidelor la Cotroceni, la prânz. Surse politice citate de Digi24 au dezvăluit că, […] Articolul Tensiuni în coaliția de guvernare din România. Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia apare prima dată în ZIUA.md.
08:10
VIDEO | Noi descinderi matinale ale polițiștilor și procurorilor în plină campanie electorală: 60 de percheziții într-un dosar de corupere electorală # Ziua
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii din cadrul Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și polițiștii din BPDS „Fulger” au descins cu 60 de percheziții în sudul R. Moldova, într-un dosar dosar de corupere ilegală și finanțare ilegală a partidelor De asemenea, este vizată și infracțiunea de spălare de bani […] Articolul VIDEO | Noi descinderi matinale ale polițiștilor și procurorilor în plină campanie electorală: 60 de percheziții într-un dosar de corupere electorală apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
19:00
Energocom a preluat de azi furnizarea de gaz. Întreprinderea „Moldovagaz” rămâne însă responsabilă de deservirea consumatorilor # Ziua
De astăzi, Compania „Energocom” a preluat, oficial, furnizarea de gaze naturale în dreapta Nistrului. Fostul furnizor, întreprinderea „Moldovagaz”, va rămâne însă responsabil, pentru următoarele șapte luni, de deservirea tuturor consumatorilor, dar și de livrarea gazului în stânga Nistrului. „Energocom” precizează că, în urma preluării furnizării, contractele existente ale consumatorilor cu „Moldovagaz” rămân valabile, fiind preluate […] Articolul Energocom a preluat de azi furnizarea de gaz. Întreprinderea „Moldovagaz” rămâne însă responsabilă de deservirea consumatorilor apare prima dată în ZIUA.md.
18:40
Fostul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, a apărut pentru prima dată după trei ani în presa de stat din Rusia. Intervenția sa video a fost publicată de RIA Novosti. Publicația notează că Ianukovici ar fi discutat cu jurnaliști, dar nu precizează unde, când și în ce context a fost realizată înregistrarea. În mesaj, Ianukovici a […] Articolul Ianucovici, scos de la naftalină de Kremlin după trei ani de absență din presa rusă apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Polonia cere din nou Germaniei compensații, la 86 de ani după invadarea care a dus la Al Doilea Război Mondial # Ziua
Cu ocazia comemorării a 86 de ani de la izbucnirea celui de-al doilea Război Mondial, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că Germania este obligată să plătească Poloniei despăgubiri pentru pagubele cauzate în timpul ocupației naziste. Fără aceasta, a spus Nawrocki, ar fi imposibil să se construiască relații cu adevărat de bună vecinătate între cele două […] Articolul Polonia cere din nou Germaniei compensații, la 86 de ani după invadarea care a dus la Al Doilea Război Mondial apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
O nouă ediție a Festivalului Internațional „George Enescu” la Chișinău. Vor fi organizate masterclass-uri pentru muzicieni și un concert # Ziua
Festivalul Internațional „George Enescu” revine și în acest an la Chișinău. Programul va include un concert extraordinar care va avea loc în 16 septembrie, ora 19:00, la Sala cu Orgă din Chișinău, în cadrul căruia maestrul Cristian Măcelaru, directorul artistic al Festivalului și Concursului Internațional George Enescu, va dirija Romanian Chamber Orchestra. Evenimentul este organizat de către […] Articolul O nouă ediție a Festivalului Internațional „George Enescu” la Chișinău. Vor fi organizate masterclass-uri pentru muzicieni și un concert apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Irina Vlah: Asupra CEC se fac presiuni să fiu exclusă din lista de candidaţi ai Blocului Electoral Patriotic # Ziua
Partidul Republican „Inima Moldovei” denunță presiuni din partea autorităților centrale și susține că guvernarea vrea să elimine formațiunea din cursa electorală. Potrivit președintelui partidului, Irina Vlah, recentă includere de către Canada în listele de sancțiuni ar fi o comandă politică din partea Maiei Sandu. Vlah a mai adăugat că deține informații precum că guvernarea încearcă […] Articolul Irina Vlah: Asupra CEC se fac presiuni să fiu exclusă din lista de candidaţi ai Blocului Electoral Patriotic apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
PLDM, contestă recursul CEC la Curtea Supremă, prin care vrea să anuleze decizia Curții de Apel privind înregistrarea formațiunii în alegeri # Ziua
Partidul Liberal Democrat din Moldova contestă recursul Comisia Electorale Centrală la Curtea Supremă de Justiție, pentru anularea hotărârii Curții de Apel, care obligă autoritatea electorală de a înregistra formațiunea în cursa electorală. Potrivit PLDM, contestația CEC nu respectă rigorile prevăzute de Codul administrativ și nu aduce argumente solide pentru anularea deciziei. Liberal-democrații menționează, într-un comunicat, […] Articolul PLDM, contestă recursul CEC la Curtea Supremă, prin care vrea să anuleze decizia Curții de Apel privind înregistrarea formațiunii în alegeri apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Peste 800 de persoane au murit, iar alte peste 2.700 au fost rănite în noaptea de duminică spre luni în estul Afganistanului, în urma unui cutremur de magnitudinea 6, urmat de cel puţin cinci replici resimţite la sute de kilometri distanţă. Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, în provinciile montane Kunar și […] Articolul Bilanţul cutremurului din Afganistan creşte la peste 800 de morţi şi peste 2.500 de răniţi apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Veniturile au crescut, nu și puterea de cumpărare. Salariile s-au majorat cu 10% într-un an, dar din cauza inflației creșterea reală e de doar 1,9% # Ziua
Biroul Național de Statistică anunță că, în trimestrul doi din 2025, câștigul salarial mediu lunar brut a constituit aproape 15 500 lei, în creștere cu 10% față de perioada similară a anului trecut. Totuși, ajustat la inflație, salariul real a avansat cu doar 1,9%, ceea ce înseamnă că majorarea a fost „înghițită” de scumpiri. Cele […] Articolul Veniturile au crescut, nu și puterea de cumpărare. Salariile s-au majorat cu 10% într-un an, dar din cauza inflației creșterea reală e de doar 1,9% apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Dorin Recean, la întâlnirea cu premierul Japoniei, Shigeru Ishiba: R. Moldova poate deveni o platformă de lansare pentru investițiile japoneze în regiune # Ziua
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu prim-ministrul Japoniei, Shigeru Ishiba. Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, oficialii au discutat despre oportunitățile de dezvoltare a parteneriatului bilateral, de investiții și de realizare a noi proiecte în beneficiul oamenilor. Cei doi șefi de Guvern au discutat despre relațiile economice, Japonia devenind de-a lungul anilor […] Articolul Dorin Recean, la întâlnirea cu premierul Japoniei, Shigeru Ishiba: R. Moldova poate deveni o platformă de lansare pentru investițiile japoneze în regiune apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Peste 30 de edituri vor participa la ediția din acest an a Bookfest, care începe în 3 septembrie # Ziua
Peste 30 de edituri din R. Moldova și România își vor prezenta cărțile la cea de-a opta ediție a Salonului internațional „Bookfest”, care va avea loc la Chișinău. „Bookfest” se va desfășura între 3 și 7 septembrie la centrul „Mediacor” din cadrul Universității de Stat din Moldova. Organizatorii evenimentului au anunțat, într- o conferință de […] Articolul Peste 30 de edituri vor participa la ediția din acest an a Bookfest, care începe în 3 septembrie apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Toamna a început cu un val de căldură. Meteorologii anunță caniculă pentru următoarele două zile # Ziua
Luna septembrie a început cu un val de căldură. Pentru marți și miercuri, meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru sudul R. Moldova și câteva raioane din centru, inclusiv în Capitală. Astfel, sunt anunțate până la 33 de grade în orele amiezii. În raioanele de nord, vremea va fi confortabilă cu valori de cel […] Articolul Toamna a început cu un val de căldură. Meteorologii anunță caniculă pentru următoarele două zile apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
De Ziua Limbii Române, la Cernăuți a fost dezvelită noua placă memorială dedicată poetului Mihai Eminescu # Ziua
O nouă placă memorială dedicată poetului Mihai Eminescu a fost dezvelită pe clădirea gimnaziului din Cernăuți, unde marele publicist a învățat în perioada 1860-1866. Aceasta a fost scoasă încă primăvara, pe motiv că vechea inscripție nu era conformă, indicând greșit apartenența etnică a poetului și perioada în care și-a făcut studiile la cunoscutul Liceu superior […] Articolul De Ziua Limbii Române, la Cernăuți a fost dezvelită noua placă memorială dedicată poetului Mihai Eminescu apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Ministerul Apărării al Rusiei afișează o hartă pe care regiunile Odesa și Nikolaev apar ca fiind sub controlul Moscovei # Ziua
La o ședință a Ministerului rus al Apărării, la care a participat șeful Statului Major, Valeri Gherasimov, a fost observată o hartă a Ucrainei unde regiunile Odesa și Nikolaev erau marcate ca fiind controlate de Rusia. Detaliul a fost semnalat de jurnalistul The Wall Street Journal, Iaroslav Trofimov, relatează The Insider. Reuniunea a fost dedicată […] Articolul Ministerul Apărării al Rusiei afișează o hartă pe care regiunile Odesa și Nikolaev apar ca fiind sub controlul Moscovei apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Numărul copiilor care au mers în clasa întâi a scăzut cu 3%, iar opt școli nu și-au mai deschis ușile în acest an # Ziua
În noul an de studii, opt școli din R. Moldova nu și-au mai deschis ușile pentru elevi, acestea fiind lichidate. Ministerul Educației anunță că, la situația din 1 septembrie, procesul educațional este organizat în 1183 de instituții de învățământ general, față de 1191 câte au fost în anul școlar 2024-2025. De asemenea, datele oficiale arată […] Articolul Numărul copiilor care au mers în clasa întâi a scăzut cu 3%, iar opt școli nu și-au mai deschis ușile în acest an apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Avionul Ursulei von der Leyen, vizat de un atac cibernetic în Bulgaria, suspectat că a fi fost lansat de Rusia # Ziua
Duminică după-amiază, avionul care o transporta pe președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, către Plovdiv, Bulgaria, a fost ținta unui atac cibernetic, despre care oficialii europeni susțin că ar fi fost inițiat de Rusia. În timpul apropierii de aeroport, sistemele electronice de navigație GPS ale aeronavei au fost blocate, iar pilotul a fost nevoit […] Articolul Avionul Ursulei von der Leyen, vizat de un atac cibernetic în Bulgaria, suspectat că a fi fost lansat de Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, ar fi ajuns la Roma în baza unei vize eliberată „cu titlu excepțional”, susține MAE de la București # Ziua
Liderul Blocului ”Alternativa”, Ion Ceban, s-a dus la Roma cu o viză limitată, oferită cu titlu excepțional de autoritățile italiene. Informația a fost făcută publică de Ministerul român al Afacerilor Externe pentru presă. Potrivit MAE de la București, citat de Deschide.md, documentul este valabil pentru o singură intrare în Italia și doar până pe 3 […] Articolul Primarul Chișinăului, Ion Ceban, ar fi ajuns la Roma în baza unei vize eliberată „cu titlu excepțional”, susține MAE de la București apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Condamnare și amendă de peste 800 de mii de lei pentru un bărbat care a introdus ilegal echipamente crypto # Ziua
Un șef de companie a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu suspendare și obligat să achite peste 800 de mii de lei pentru contrabandă. Acum șapte ani, acesta a introdus prin contrabandă un sistem de validare a tranzacțiilor Bitcoin. Potrivit anchetei Procuraturii Anticorupție, efectuată în comun cu Centrul Național Anticorupție, inculpatul, în perioada noiembrie […] Articolul Condamnare și amendă de peste 800 de mii de lei pentru un bărbat care a introdus ilegal echipamente crypto apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
13:10
Președintele Chinei, Xi Jinping, a cerut Rusiei, Indiei și altor țări din regiune să își valorifice influența economică pentru a contracara Occidentul, într-un context de tensiuni geopolitice și comerciale în creștere. Declarațiile au fost făcute în cadrul summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), desfășurat la Tianjin, la care au participat peste 20 de […] Articolul Financial Times: Xi Jinping își reafirmă ambițiile globale la summitul OCS de la Tianjin apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
VIDEO | AUR din R. Moldova, apel pentru profesori: Soluția pentru educație rămâne Unirea cu România # Ziua
Una dintre soluțiile pentru un sistem educațional modern și pentru redarea demnității profesorilor este Unirea cu România. Acest lucru a fost accentuat de liderul AUR din R. Moldova, Boris Volosatîi, care face un apel către cadrele didactice, chemându-i să participe activ la transformarea educației în prioritatea națională. „Numai în Țară putem avea salarii decente, școli […] Articolul VIDEO | AUR din R. Moldova, apel pentru profesori: Soluția pentru educație rămâne Unirea cu România apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
VIDEO | Iurie Ciocan: „Maia Sandu face campanie pentru PAS, cu încălcarea Constituției și a Codului electoral” # Ziua
Toți președinții de până acum, cu excepția lui Nicolae Timofti, au folosit resursele administrative pentru a face campanie pentru un partid sau altul. Constatarea aparține fostului președinte al Comisiei Electorale Centrale (CEC), Iurie Ciocan. Potrivit lui, în prezent, Maia Sandu face campanie pentru PAS, cu încălcarea Constituției și încălcarea codului electoral”. „Din punctul meu de […] Articolul VIDEO | Iurie Ciocan: „Maia Sandu face campanie pentru PAS, cu încălcarea Constituției și a Codului electoral” apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Ursula Von der Leyen: Europa are un plan „destul de precis” pentru trimiterea de trupe în Ucraina, cu sprijinul SUA # Ziua
Europa lucrează la „planuri destul de precise” pentru posibile desfășurări militare în Ucraina, parte a garanțiilor de securitate post-conflict, care vor beneficia de sprijinul complet al Statelor Unite, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un interviu pentru Financial Times. „Garanțiile de securitate sunt esențiale și absolut cruciale”, a afirmat von der Leyen, […] Articolul Ursula Von der Leyen: Europa are un plan „destul de precis” pentru trimiterea de trupe în Ucraina, cu sprijinul SUA apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Noi rețineri într-un dosar de migrație ilegală. Trei tineri au fost plasați în arest preventiv # Ziua
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest au reținut trei tineri, cu vârste cuprinse între 19 și 20 de ani, bănuiți că făceau parte dintr-o organizație infracțională specializată în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini de origine asiatică. Potrivit Poliției de Frontieră, tinerii sunt vizați în două cazuri de trecere ilegală a frontierei, documentate în […] Articolul Noi rețineri într-un dosar de migrație ilegală. Trei tineri au fost plasați în arest preventiv apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Modi reafirmă parteneriatul privilegiat India-Rusia și cere dialog pentru pacea în Ucraina la summitul OCS # Ziua
Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a subliniat parteneriatul privilegiat dintre New Delhi și Moscova în cadrul întâlnirii bilaterale cu președintele rus Vladimir Putin, organizată în marja summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) de la Tianjin, China. În declarațiile sale de deschidere, Modi a descris relația cu Rusia drept „o cooperare specială și privilegiată, marcată […] Articolul Modi reafirmă parteneriatul privilegiat India-Rusia și cere dialog pentru pacea în Ucraina la summitul OCS apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Directorul Spitalului din Bălți, reținut într-un dosar de corupție, a fost plasat în arest pentru 30 de zile # Ziua
Directorul Spitalului din Bălți, Gheorghe Brînză, reținut vineri într-un dosar de corupție și ulterior demis din această funcție, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Funcționarul este acuzat de abuz în serviciu, trafic de influență, luare de mită și de fraude în organizarea achizițiilor publice. În aceeași cauză a fost reținut și adjunctul […] Articolul Directorul Spitalului din Bălți, reținut într-un dosar de corupție, a fost plasat în arest pentru 30 de zile apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
La mulți și fericiți ani, Înaltpreasfințite Părinte! 35 de ani de la hirotonirea întru arhiereu a Mitropolitului Petru al Basarabiei # Ziua
Biserica Ortodoxă Română și credincioșii Mitropoliei Basarabiei marchează un moment deosebit: astăzi, se împlinesc 35 de ani de la hirotonirea întru arhiereu a Înaltpreasfințitului Petru (Păduraru), Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor. Totul a început în data 20 iulie 1990, când Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse (care controla atunci exclusiv […] Articolul La mulți și fericiți ani, Înaltpreasfințite Părinte! 35 de ani de la hirotonirea întru arhiereu a Mitropolitului Petru al Basarabiei apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Cutremur devastator în estul Afganistanului. Peste 600 de morți și 1.500 de răniți. Mai multe sate au fost complet distruse # Ziua
Un seism cu magnitudinea de 6 a lovit duminică seara provincia Kunar din nord-estul Afganistanului, în apropierea graniței cu Pakistan, provocând un dezastru umanitar major. Potrivit Ministerului de Interne, cel puțin 622 de persoane au murit, iar peste 1.500 au fost rănite. Mai multe sate au fost „complet distruse”, a precizat Ministerul Sănătății, avertizând că […] Articolul Cutremur devastator în estul Afganistanului. Peste 600 de morți și 1.500 de răniți. Mai multe sate au fost complet distruse apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Ucraina și R. Moldova solicită Israelului să plătească milioane de dolari pentru securitate la pelerinajul ultraortodox de la Uman # Ziua
Ucraina nu va permite desfășurarea pelerinajului anual la Uman din cauza riscurilor de securitate generate de războiul în curs cu Rusia, au relatat sâmbătă seara mai multe publicații din presa israeliană, relatează The Times of Israel. Decizia de a bloca vizita zecilor de mii de evrei hasidici la mormântul rabinului Nachman din Breslov, în perioada […] Articolul Ucraina și R. Moldova solicită Israelului să plătească milioane de dolari pentru securitate la pelerinajul ultraortodox de la Uman apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
A fost arestat un suspect în cazul politicianului din Ucraina, executat în stradă. Zelenski: Bănuitul a dat primele declarații # Ziua
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a anunțat arestarea unui suspect în cazul asasinării deputatului ucrainean Andrii Parubii, fost președinte al Parlamentului de la Kiev, împușcat mortal la Lvov în 30 august. „Ministrul Afacerilor Interne al Ucrainei și șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei tocmai au raportat despre reținerea suspectului în uciderea lui Andrii Parubii. Sunt în […] Articolul A fost arestat un suspect în cazul politicianului din Ucraina, executat în stradă. Zelenski: Bănuitul a dat primele declarații apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Două persoane au murit, după ce mașina cu care se deplasau a fost implicată într-un grav accident de circulație. Tragedia a avut loc duminică seara, în jurul orei 20:00, la intrarea în localitatea Cosăuți, din raionul Soroca, scrie PulsMedia.MD. Potrivit sursei citate s-a stabilit că un tânăr în vârstă de 25 de ani, în timp […] Articolul Doi bărbați au murit în urma unui grav accident rutier, produs aseară într-un sat din Soroca apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
De astăzi, șoferii din R. Moldova care vor merge sau vor traversa România vor plăti mai mult pentru rovinietă. Taxa obligatorie pentru drumuri, conform noilor dispoziții ale autorităților de la București, aproape s-a dublat pentru autoturisme. Astfel, în cazul acestor vehicule rovinieta de o zi va fi de 3,5 euro, față de 2,5 euro, cea de […] Articolul De astăzi, moldovenii care merg cu mașina în România vor plăti mai mult pentru rovinietă apare prima dată în ZIUA.md.
08:10
Delegația UE în R. Moldova va fi condusă de poloneza Iwona Piorko, actuala ambasadoare a UE în Singapore # Ziua
Bruxelles-ul a desemnat un nou șef al Delegației UE în R. Moldova. Este vorba de oficialul polonez Iwona Piorko, care din 2021 a fost ambasadoarea UE în Singapore. Aceasta îl va înlocui pe Janis Mazeiks, care în august și-a încheiat mandatul la Chișinău. Desemnarea noului ambasador a fost făcută de vicepreședintele Comisiei Europene, șefa diplomației UE, Kaja […] Articolul Delegația UE în R. Moldova va fi condusă de poloneza Iwona Piorko, actuala ambasadoare a UE în Singapore apare prima dată în ZIUA.md.
07:50
86 de ani de la declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial. Germania și URSS începeau cel mai sângeros conflict # Ziua
Acum 86 de ani, în 1 septembrie 1939, începea cel de-Al Doilea Război Mondial, considerat de istorici cea mai mare conflagrație globală, care a luat viețile a peste 60 de milioane de oameni. Totul a început cu invadarea Poloniei de către Germania hitleristă, iar apoi și de Uniunea Sovietică, care a atacat dinspre Răsărit. De […] Articolul 86 de ani de la declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial. Germania și URSS începeau cel mai sângeros conflict apare prima dată în ZIUA.md.
07:20
VIDEO | Ion Ceban a ajuns la Roma, în ciuda interdicției de intrare în spațiul Schengen: „Vă salut din Italia” # Ziua
Primarul Chișinăului și liderul Partidului „Mișcarea Alternativa Națională” (MAN), Ion Ceban, publicat duminică seara un mesaj video din orașul Roma, Italia, asta chiar dacă anterior se anunțase că ar avea interdicție de intrare în spațiul Schengen. Nu este clar modul în care Ion Ceban a ajuns în spațiul Schengen, având în vedere că, la începutul […] Articolul VIDEO | Ion Ceban a ajuns la Roma, în ciuda interdicției de intrare în spațiul Schengen: „Vă salut din Italia” apare prima dată în ZIUA.md.
31 august 2025
16:40
O flotilă care transportă ajutoare umanitare și activiști, printre care se află și Greta Thunberg, urmează să plece duminică din portul Barcelona, având ca destinație Fâșia Gaza, unde este așteptată la mijlocul lunii septembrie. Organizatorii au numit acțiunea „cea mai mare misiune de solidaritate de până acum”, după ce Israelul a blocat două tentative similare […] Articolul Activista Greta Thunberg, expulzată de Israel, pleacă din nou spre Gaza apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
VIDEO | Campanie electorală cu pumni și înjurături la Peresecina, Orhei, între adepții PAS și cei ai lui Șor # Ziua
Scandal „electoral” cu îmbrânceli în satul Peresecina, raionul Orhei. Mai mulți susținători ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și simpatizanți ai blocului „Pobeda”, afiliat lui Ilan Șor s-au luat la harță pe o terasă din localitate. Martorii susțin că schimbul de replici dintre cele două grupuri a degenerat rapid în îmbrânceli și lovituri, iar pentru […] Articolul VIDEO | Campanie electorală cu pumni și înjurături la Peresecina, Orhei, între adepții PAS și cei ai lui Șor apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.