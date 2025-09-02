Atac ucrainean cu drone în regiunea rusă Rostov

Veridica.md, 2 septembrie 2025 07:50

Peste 300 de persoane au fost evacuate din locuinţe.

Acum 30 minute
07:50
Acum o oră
07:40
O flotilă cu ajutoare și militanți a plecat din nou către Gaza Veridica.md
Duminică, cele 20 de nave au fost forțate să se întoarcă în port din cauza vremii nefavorabile.
07:20
Belgia va recunoaște statul palestinian în cursul Adunării Generale a ONU Veridica.md
În prezent, trei sferturi din statele membre ale ONU recunosc Palestina.
Acum 4 ore
05:20
Putin și Modi, front comun în fața presiunilor SUA Veridica.md
Liderii rus şi indian s-au afişat extrem de apropiaţi la summitul OCS din China.
05:10
Manifestație la Belgrad, la 10 luni de la accidentul din gara Novi Sad Veridica.md
Mii de protestatari au cerut alegeri anticipate.
Acum 12 ore
23:30
Putin îl joacă pe Trump în timp ce Kremlinul sprijină dușmanii SUA - [PROFILAKTIKA] Veridica.md
Urmăriți noul episod din PROFILAKTIKA și fiți la curent cu ce se plănuiește la Moscova
21:40
Franța și-a deschis o ambasadă în Guyana Veridica.md
Statul sud-american dispune de cele mai mari rezerve petroliere pe cap de locuitor din lume.
Acum 24 ore
19:00
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: „România este un avantaj pentru securitatea europeană şi un partener cheie pe flancul estic al NATO'” Veridica.md
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că ţara va putea găzdui un hub european de securitate.
16:50
Loviturile ruseşti cu drone asupra Ucrainei s-au redus cu o treime în august faţă de iulie Veridica.md
Apărarea aeriană ucraineană a doborât luna trecută 83% din dronele și rachetele inamice.
16:40
Președintele Poloniei cere despăgubiri Germaniei pentru ocupația din al Doilea Război Mondial Veridica.md
Karol Nawrocki spune că problema despăgubirilor trebuie reglementată pentru o relație bilaterală bazată pe adevăr.
16:20
Compania aeriană Wizz Air reia zborurile între România şi Israel Veridica.md
Se va decola de pe Otopeni şi de la Iaşi.
15:20
Ion Ceban, interzis în UE, se află la Roma Veridica.md
Autoritățile italiene i-au a acordat, cu titlu excepțional, o viză limitată, o singură intrare, valabilă doar pe teritoriul Italiei, pentru a participa la o conferință dedicată primăriilor.
14:20
Fake-ul lui Alexandr Stoianoglo despre cele 13 pisici Veridica.md
Declarația falsă a fostului procuror general Alexandr Stoianoglo despre cele 13 pisici din biroul unuia dintre miniștri, reclama despre activitatea echipei Evgheniei Guțul pe canalul GRT și materialul despre sărbătorirea de către găgauzi a zilei Adormirii Maicii Domnului sunt subiectele care au fost dezbătute în mass-media din regiunea găgăuză în ultima săptămână.
14:00
Avionul Ursulei von der Leyen, ținta unei posibile interferențe rusești Veridica.md
Aeronava ar fi aterizat la Plovdiv, în Bulgaria, pe baza hărților pe hârtie.
13:20
Liceenii din Israel, grevă de protest faţă de situaţia din Gaza Veridica.md
Ei acuză guvernul că tergiversează încheierea un acord de încetare a focului.
13:10
Estonia va împrumuta peste 3,5 miliarde de euro pentru apărare Veridica.md
Finanțarea va fi contractată prin facilitatea de creditare SAFE a Comisiei Europene.
13:00
Sute de morți și mii de răniți în Afganistan, în urma unui cutremur Veridica.md
Un seism cu magnitudinea 6 s-a produs în cursul nopții în estul țării, urmat de cel puțin cinci replici.
12:50
Tiraspolul organizează evenimente propagandistice în plină criză economică Veridica.md
Administrația separatistă de la Tiraspol continuă să acuze Chișinăul de încălcarea drepturilor locuitorilor din regiune din cauza reducerii numărului secțiilor de votare la alegerile parlamentare.
12:40
SUA extind restricţiile privind vizele pentru palestinieni Veridica.md
Ambasadele şi consulatele americane au fost instruite să refuze toate vizele de non-imigrant, cu efect imediat.
12:20
Ucrainenii se declară, majoritar, în favoarea încetării focului, însă doar cu garanții de securitate Veridica.md
Unul din cinci ucraineni dorește ca războiul să continue până la recuperarea totală a Donbasului și Crimeei.
12:20
DEZINFORMARE: PAS vinde Buxeless-ului suveranitatea Republicii Moldova și vrea să transnforme țara într-un poligon NATO Veridica.md
PAS vinde Buxeless-ului suveranitatea Republicii Moldova aproape pe nimic și vrea să transnforme țara într-un poligon de testare pentru Alianța Nord-Atlantică (NATO), susține Marina Tauber, deputată afiliată condamatului oligarh fugar, Ilan Șor.
12:10
Xi și Putin atacă voalat Occidentul și SUA Veridica.md
Cei doi lideri sunt prezenți la summitul OCS din China.
11:50
Rebelii Houthi au atacat sediile ONU din Yemen Veridica.md
Aceștia au arestat cel puțin 11 persoane, angajați ai forului mondial.
11:50
Diplomata poloneză Iwona Piórko, noua ambasadoare UE în R. Moldova Veridica.md
Mandatul ambasadorului UE Janis Mazeiks s-a încheiat pe 31 august 2025.
11:40
Dorin Recean, la Expoziția Mondială de la Osaka: „Moldova este pregătită să devină o platformă de încredere pentru investitorii japonezi” Veridica.md
Prim-ministrul Dorin Recean efectuează o vizită de lucru în Japonia, unde a inaugurat Zille Republicii Moldova la Expoziția Mondială de la Osaka.
11:00
Blocul Alternativa: între suspiciuni de “cal troian” al Moscovei și mișcare politică pro-europeană Veridica.md
Blocul Alternativa s-a lansat în campania electorală pe 29 august a.c., fără prea mult fast și convingere, în fața Parlamentului Republicii Moldova, dar cu discursuri clasice și mesaje țintite legate de bunăstare.
Ieri
15:00
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine, luni, în România Veridica.md
Vrea să transmită sprijinul Uniunii pentru statele membre care se confruntă cu provocări fiindcă sunt, geografic, aproape de Rusia sau cu Belarus.
15:00
Miting antimigranți la București Veridica.md
Anunțat de Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul S.O.S. România, acesta ar putea aduna 20 de persoane.
14:50
ALEGERI PARLAMENTARE/ Fețele bisericești nu au voie să facă agitație electorală, avertizează CEC Veridica.md
Comisia Electorală Centrală atrage atenția că fețele bisericești nu au voie să desfășoare acțiuni de agitație electorală și că implicarea cultelor religioase în activități politice sau electorale este strict interzisă.
13:20
ALEGERI PARLAMENTARE/ Partidul Moldova Mare, neadmis în cursa electorală. Decizie definitivă a CSJ Veridica.md
Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție consideră că refuzul Comisiei Electorale Centrale de a înregistra lista candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, înaintată de Partidul Politic „Moldova-Mare”, este temeinic, legal și corespunde scopului constituțional de protejare a integrității procesului electoral, menținând astfel sancțiunea prevăzută pentru nerespectarea condițiilor de eligibilitate.
12:10
Limba Română, cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului. Președinții României și R. Moldova sărbătoresc împreună Ziua Limbii Române Veridica.md
Președinții Maia Sandu și Nicușor Dan au participat la deschiderea evenimentului Marea Dictare Națională.
09:30
ALEGERI PARLAMENTARE/ PAS s-a lansat în campania electorală în 20 de raioane Veridica.md
Partitdul Acțiune și Solidaritate s-a lansat la sfârșitul săptămânii în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, prin evenimentele organizate în 20 de raioane ale R. Moldova.
08:30
Președinții României și R. Moldova marchează împreună Ziua Limbii Române la Chișinău Veridica.md
Cei doi șefi de stat vor participa la deschiderea evenimentului Marea Dictare Națională, la care sunt așteptați aproximativ două mii de participanți.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Şeful armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, pretinde că trupele sale desfășoară ofensive non-stop de-a lungul întregii linii a frontului din Ucraina Veridica.md
Din martie, ar fi capturat peste 3.500 de kilometri pătrați.
16:40
Indonezia: proteste violente, soldate cu cel puțin trei morți Veridica.md
Beneficiile financiare acordate recent membrilor parlamentului au amplificat nervozitatea din societate.
15:20
Guvernul de coaliţie de la Bucureşti îşi va angaja răspunderea în parlament asupra unui nou pachet de măsuri de reformă Veridica.md
Proiectul de lege privind reformarea administraţiei publice va rămâne în analiza coaliţiei guvernamentale PSD-PNL-USR-UDMR şi ar urma să aibă un parcurs legislativ separat.
14:00
Fostul președinte al parlamentului ucrainean Andrii Parubîi a fost asasinat la Liov Veridica.md
Şeful statului, Volodimir Zelenski, a deplâns ceea ce a numit o „crimă oribilă”.
12:20
Preşedintele României, Nicuşor Dan, va face, duminică, o vizită oficială în Republica Moldova, pentru a participa la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române Veridica.md
E a treia lui vizită în statul vecin de la preluarea mandatului, după cea oficială de pe 10 iunie şi cea privată de pe 8 august.
29 august 2025
19:50
ONU: peste 800 de oameni au fost executați în Iran anul acesta Veridica.md
„Situația reală ar putea fi diferită. Ar putea fi mai rea, având în vedere lipsa de transparență”.
19:50
Ambasadorul rus a fost convocat la ministerul român de Externe, „pentru a i se comunica protestul ferm” după noul măcel de la Kiev Veridica.md
Diplomația de la București a condamnat, de asemenea, atacurile repetate ale forţelor armate ruse asupra infrastructurii civile ucrainene în proximitatea graniţei cu România.
19:00
ALEGERI PARLAMENTARE/ CEC respinge înregistarea Partidului Democrat Modern în cursa electorală Veridica.md
Acest partid este format din foști membri ai Partidului Democrat condus de Vladimir Plahotniuc.
14:50
ALEGERI PARLAMENTARE/ Blocurile „Patrioții” și „Alternativa” s-au lansat în campanie Veridica.md
În prima zi a campaniei electorale, care a început vineri 29 august, s-au lansat în cursă Blocul electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” și Blocul electoral „Alternativa”.
13:20
Încă trei cetăţeni ucraineni, recuperaţi de pe munte de salvamontiştii români Veridica.md
„Iar la final, deşi epuizaţi, au refuzat transportul la spital, fericiţi că au scăpat teferi”.
12:00
Populaţia rezidentă în România continuă să se reducă, iar fenomenul de îmbătrânire se accentuează Veridica.md
Sunt 130 de persoane vârstnice la o sută de tineri sub 15 ani.
11:40
Echipele româneşti de fotbal FCSB, din Bucureşti, şi Universitatea Craiova s-au calificat în faza principală a cupelor europene Veridica.md
CFR Cluj a reuşit pe teren propriu o victorie de palmares, 1-0, cu echipa suedeză BK Haecken, dar a ratat calificarea, după înfrângerea fără precedent din deplasare, 2-7, în prima manşă.
10:50
Basarabia profundă: Pe 1 septembrie 1989, la Tiraspol, apare articolul „Transilvania, o chestiune de conștiință” Veridica.md
Pe 1 septembrie 1989, la numai o zi după adoptarea la Chișinău a unei serii de legi cu privire la limba română, la Tiraspol ziarul local, „Бастующий Тирасполь” / „Tirapolul în grevă”, a început să publice un pretins reportaj „Трансильвания, дело совести”/ „Transilvania, o chestiune de conștiință”.
10:30
ALEGERI PARLAMENTARE/ Rusia a alocat grupărilor criminale 100 de milioane de euro pentru a corupe alegătorii, a finanța proteste și provocări Veridica.md
Înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, presiunea asupra Republicii Moldova este foarte mare, a declarat premierul Dorin Recean.
09:50
ALEGERI PARLAMENTARE/ Maia Sandu: Cetățenii moldoveni trebuie să-și aleagă liber viitorul Veridica.md
În R. Moldova începe campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului a îndemnat concurenții electorali să acționeze strict în interesul național.
09:30
Irina Vlah a intrat pe lista de sancțiuni a Canadei (O sinteză a săptămânii) Veridica.md
Canada aplică al doilea val de sancțiuni persoanelor afiliate organizației criminale „Șor” după ce a introdus primele penalizări în iunie 2023. De data asta, în afara exponenților oligarhului ascuns la Moscova, pe listă figurează fosta guvernatoare a regiunii găgăuze, politiciana pro-rusă Irina Vlah.
28 august 2025
17:50
ALEGERI PARLAMENTARE/ R. Moldova va deschide peste 2.200 de secții de votare pentru scrutinul din 28 septembrie Veridica.md
Dintre acestea, 301 secții vor fi deschise peste hotare și 313 secții în municipiul Chișinău..
