Putin îl joacă pe Trump în timp ce Kremlinul sprijină dușmanii SUA - [PROFILAKTIKA]
Veridica.md, 1 septembrie 2025 23:30
Urmăriți noul episod din PROFILAKTIKA și fiți la curent cu ce se plănuiește la Moscova
• • •
Alte ştiri de Veridica.md
Acum 2 ore
23:30
Urmăriți noul episod din PROFILAKTIKA și fiți la curent cu ce se plănuiește la Moscova
Acum 4 ore
21:40
Statul sud-american dispune de cele mai mari rezerve petroliere pe cap de locuitor din lume.
Acum 6 ore
19:00
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: „România este un avantaj pentru securitatea europeană şi un partener cheie pe flancul estic al NATO'” # Veridica.md
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că ţara va putea găzdui un hub european de securitate.
Acum 12 ore
16:50
Loviturile ruseşti cu drone asupra Ucrainei s-au redus cu o treime în august faţă de iulie # Veridica.md
Apărarea aeriană ucraineană a doborât luna trecută 83% din dronele și rachetele inamice.
16:40
Președintele Poloniei cere despăgubiri Germaniei pentru ocupația din al Doilea Război Mondial # Veridica.md
Karol Nawrocki spune că problema despăgubirilor trebuie reglementată pentru o relație bilaterală bazată pe adevăr.
16:20
Se va decola de pe Otopeni şi de la Iaşi.
15:20
Autoritățile italiene i-au a acordat, cu titlu excepțional, o viză limitată, o singură intrare, valabilă doar pe teritoriul Italiei, pentru a participa la o conferință dedicată primăriilor.
14:20
Declarația falsă a fostului procuror general Alexandr Stoianoglo despre cele 13 pisici din biroul unuia dintre miniștri, reclama despre activitatea echipei Evgheniei Guțul pe canalul GRT și materialul despre sărbătorirea de către găgauzi a zilei Adormirii Maicii Domnului sunt subiectele care au fost dezbătute în mass-media din regiunea găgăuză în ultima săptămână.
14:00
Aeronava ar fi aterizat la Plovdiv, în Bulgaria, pe baza hărților pe hârtie.
13:20
Ei acuză guvernul că tergiversează încheierea un acord de încetare a focului.
13:10
Finanțarea va fi contractată prin facilitatea de creditare SAFE a Comisiei Europene.
13:00
Un seism cu magnitudinea 6 s-a produs în cursul nopții în estul țării, urmat de cel puțin cinci replici.
12:50
Administrația separatistă de la Tiraspol continuă să acuze Chișinăul de încălcarea drepturilor locuitorilor din regiune din cauza reducerii numărului secțiilor de votare la alegerile parlamentare.
12:40
Ambasadele şi consulatele americane au fost instruite să refuze toate vizele de non-imigrant, cu efect imediat.
12:20
Ucrainenii se declară, majoritar, în favoarea încetării focului, însă doar cu garanții de securitate # Veridica.md
Unul din cinci ucraineni dorește ca războiul să continue până la recuperarea totală a Donbasului și Crimeei.
12:20
DEZINFORMARE: PAS vinde Buxeless-ului suveranitatea Republicii Moldova și vrea să transnforme țara într-un poligon NATO # Veridica.md
PAS vinde Buxeless-ului suveranitatea Republicii Moldova aproape pe nimic și vrea să transnforme țara într-un poligon de testare pentru Alianța Nord-Atlantică (NATO), susține Marina Tauber, deputată afiliată condamatului oligarh fugar, Ilan Șor.
12:10
Cei doi lideri sunt prezenți la summitul OCS din China.
Acum 24 ore
11:50
Aceștia au arestat cel puțin 11 persoane, angajați ai forului mondial.
11:50
Mandatul ambasadorului UE Janis Mazeiks s-a încheiat pe 31 august 2025.
11:40
Dorin Recean, la Expoziția Mondială de la Osaka: „Moldova este pregătită să devină o platformă de încredere pentru investitorii japonezi” # Veridica.md
Prim-ministrul Dorin Recean efectuează o vizită de lucru în Japonia, unde a inaugurat Zille Republicii Moldova la Expoziția Mondială de la Osaka.
11:00
Blocul Alternativa: între suspiciuni de “cal troian” al Moscovei și mișcare politică pro-europeană # Veridica.md
Blocul Alternativa s-a lansat în campania electorală pe 29 august a.c., fără prea mult fast și convingere, în fața Parlamentului Republicii Moldova, dar cu discursuri clasice și mesaje țintite legate de bunăstare.
Ieri
15:00
Vrea să transmită sprijinul Uniunii pentru statele membre care se confruntă cu provocări fiindcă sunt, geografic, aproape de Rusia sau cu Belarus.
15:00
Anunțat de Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul S.O.S. România, acesta ar putea aduna 20 de persoane.
14:50
ALEGERI PARLAMENTARE/ Fețele bisericești nu au voie să facă agitație electorală, avertizează CEC # Veridica.md
Comisia Electorală Centrală atrage atenția că fețele bisericești nu au voie să desfășoare acțiuni de agitație electorală și că implicarea cultelor religioase în activități politice sau electorale este strict interzisă.
13:20
ALEGERI PARLAMENTARE/ Partidul Moldova Mare, neadmis în cursa electorală. Decizie definitivă a CSJ # Veridica.md
Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție consideră că refuzul Comisiei Electorale Centrale de a înregistra lista candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, înaintată de Partidul Politic „Moldova-Mare”, este temeinic, legal și corespunde scopului constituțional de protejare a integrității procesului electoral, menținând astfel sancțiunea prevăzută pentru nerespectarea condițiilor de eligibilitate.
12:10
Limba Română, cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului. Președinții României și R. Moldova sărbătoresc împreună Ziua Limbii Române # Veridica.md
Președinții Maia Sandu și Nicușor Dan au participat la deschiderea evenimentului Marea Dictare Națională.
09:30
Partitdul Acțiune și Solidaritate s-a lansat la sfârșitul săptămânii în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, prin evenimentele organizate în 20 de raioane ale R. Moldova.
08:30
Cei doi șefi de stat vor participa la deschiderea evenimentului Marea Dictare Națională, la care sunt așteptați aproximativ două mii de participanți.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Şeful armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, pretinde că trupele sale desfășoară ofensive non-stop de-a lungul întregii linii a frontului din Ucraina # Veridica.md
Din martie, ar fi capturat peste 3.500 de kilometri pătrați.
16:40
Beneficiile financiare acordate recent membrilor parlamentului au amplificat nervozitatea din societate.
15:20
Guvernul de coaliţie de la Bucureşti îşi va angaja răspunderea în parlament asupra unui nou pachet de măsuri de reformă # Veridica.md
Proiectul de lege privind reformarea administraţiei publice va rămâne în analiza coaliţiei guvernamentale PSD-PNL-USR-UDMR şi ar urma să aibă un parcurs legislativ separat.
14:00
Şeful statului, Volodimir Zelenski, a deplâns ceea ce a numit o „crimă oribilă”.
12:20
Preşedintele României, Nicuşor Dan, va face, duminică, o vizită oficială în Republica Moldova, pentru a participa la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române # Veridica.md
E a treia lui vizită în statul vecin de la preluarea mandatului, după cea oficială de pe 10 iunie şi cea privată de pe 8 august.
29 august 2025
19:50
„Situația reală ar putea fi diferită. Ar putea fi mai rea, având în vedere lipsa de transparență”.
19:50
Ambasadorul rus a fost convocat la ministerul român de Externe, „pentru a i se comunica protestul ferm” după noul măcel de la Kiev # Veridica.md
Diplomația de la București a condamnat, de asemenea, atacurile repetate ale forţelor armate ruse asupra infrastructurii civile ucrainene în proximitatea graniţei cu România.
19:00
ALEGERI PARLAMENTARE/ CEC respinge înregistarea Partidului Democrat Modern în cursa electorală # Veridica.md
Acest partid este format din foști membri ai Partidului Democrat condus de Vladimir Plahotniuc.
14:50
În prima zi a campaniei electorale, care a început vineri 29 august, s-au lansat în cursă Blocul electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” și Blocul electoral „Alternativa”.
13:20
„Iar la final, deşi epuizaţi, au refuzat transportul la spital, fericiţi că au scăpat teferi”.
12:00
Populaţia rezidentă în România continuă să se reducă, iar fenomenul de îmbătrânire se accentuează # Veridica.md
Sunt 130 de persoane vârstnice la o sută de tineri sub 15 ani.
11:40
Echipele româneşti de fotbal FCSB, din Bucureşti, şi Universitatea Craiova s-au calificat în faza principală a cupelor europene # Veridica.md
CFR Cluj a reuşit pe teren propriu o victorie de palmares, 1-0, cu echipa suedeză BK Haecken, dar a ratat calificarea, după înfrângerea fără precedent din deplasare, 2-7, în prima manşă.
10:50
Basarabia profundă: Pe 1 septembrie 1989, la Tiraspol, apare articolul „Transilvania, o chestiune de conștiință” # Veridica.md
Pe 1 septembrie 1989, la numai o zi după adoptarea la Chișinău a unei serii de legi cu privire la limba română, la Tiraspol ziarul local, „Бастующий Тирасполь” / „Tirapolul în grevă”, a început să publice un pretins reportaj „Трансильвания, дело совести”/ „Transilvania, o chestiune de conștiință”.
10:30
ALEGERI PARLAMENTARE/ Rusia a alocat grupărilor criminale 100 de milioane de euro pentru a corupe alegătorii, a finanța proteste și provocări # Veridica.md
Înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, presiunea asupra Republicii Moldova este foarte mare, a declarat premierul Dorin Recean.
09:50
ALEGERI PARLAMENTARE/ Maia Sandu: Cetățenii moldoveni trebuie să-și aleagă liber viitorul # Veridica.md
În R. Moldova începe campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului a îndemnat concurenții electorali să acționeze strict în interesul național.
09:30
Canada aplică al doilea val de sancțiuni persoanelor afiliate organizației criminale „Șor” după ce a introdus primele penalizări în iunie 2023. De data asta, în afara exponenților oligarhului ascuns la Moscova, pe listă figurează fosta guvernatoare a regiunii găgăuze, politiciana pro-rusă Irina Vlah.
28 august 2025
17:50
ALEGERI PARLAMENTARE/ R. Moldova va deschide peste 2.200 de secții de votare pentru scrutinul din 28 septembrie # Veridica.md
Dintre acestea, 301 secții vor fi deschise peste hotare și 313 secții în municipiul Chișinău..
17:40
În medie, câştigul salarial net echivalează cu 1400 de euro.
17:20
Potrivit diplomației de la București, acesta „se adaugă la lista lungă de crime de război comise de Rusia”.
16:40
ALEGERI PARLAMENTARE/ Șapte miniștri din guvernul Recean și-au suspendat activitatea pentru a se implica în campania electorală # Veridica.md
Printre oficialii care se retrag temporar din funcții se numără ministrul de externe Mihai Popșoi, ministrul Educației Dan Perciun și vicepremierul pentru Reintegrare Roman Roșca.
14:00
Plahotniuc, adus în cătușe la Curtea de Apel din Atena pentru examinarea cererilor de extrădare # Veridica.md
Presa de la Chișinău publică imagini video de la fața locului.
13:50
Românii susţin în proporţie de 84% că situaţia economică actuală a ţării le-a influenţat direct stilul de viaţă # Veridica.md
45 de procente consideră că economia ar putea să-şi revină, însă procesul va dura mai mult de un an.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.