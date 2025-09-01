CEC a publicat datele privind numărul alegătorilor din Registrul de Stat – Localitățile cu cei mai mulți votanți

19:20

Partidul Nostru s-a lansat în campania electorală. Candidatul formațiunii la alegerile parlamentare, Nina Cereteu a menționat că experiența în domeniul administrației publice în calitate de primar de Drochia va fi aplicată la nivelul întregii țări „ Am reușit să asfaltăm străzi și să reparăm drumuri, am modernizat iluminatul public, am investit în grădinițe, am creat ... Nina Cereteu, Partidul Nostru – La Drochia am demonstrat că se poate – E timpul ca această experiență să fie aplicată la nivelul întregii țări