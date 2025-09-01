La Chișinăul începe a VIII-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest
Politik, 1 septembrie 2025 22:10
În perioada 3 – 7 septembrie 2025, la Centrul Mediacor al Universității de Stat din Moldova, se va desfășura cea de-a VIII-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău. Evenimentul este organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în parteneriat cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, ...
Acum 15 minute
22:40
Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea pe Pachetul II de măsuri fiscale – Reforma administrației locale a fost amânată #
Guvernul Bolojan și-a asumat luni, în Parlament, răspunderea pe cinci proiecte de lege din Pachetul 2 de măsuri fiscale. A șasea lege din pachet, cea privind reforma administrației locale, a fost amânată, după ce coaliția de guvernare nu a reușit nici duminică să ajungă la un acord. PSD s-a opus tăierilor propuse de Ilie Bolojan ...
22:40
Președintele CSP – Salariile procurorilor trebuie majorate – PA și PCCOCS nu ar trebui reorganizate #
Lipsa sediilor, deficitul de personal, condițiile precare de trai pentru procurorii transferați și salariile insuficiente sunt cele mai stringente probleme cu care se confruntă procuraturile din Republica Moldova. Precizările au fost făcute de președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, notează radiomoldova.md Pentru a diminua presiunea, CSP, Ministerul Justiției și Parlamentul au introdus în ...
Acum o oră
22:10
Candidatul independent, Victoria Sanduța și-a prezentat programul electoral bazat pe șase piloni #
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie Victoria Sanduța și-a prezentat astăzi programul electoral. Într-un mesaj video pe rețelele sociale, Sanduța a anunțat că programul electoral este bazat pe șase piloni. Potrivit acesteia, primul pilon este educația modernă și echitabilă, cu școli unde copiii să fie învățați să gândească, dar nu să memoreze. „Vreau ...
22:10
CEC a publicat datele privind numărul alegătorilor din Registrul de Stat – Localitățile cu cei mai mulți votanți #
În 1 septembrie 2025, Registrul de Stat al Alegătorilor cuprindea 3 299 396 de persoane cu drept de vot, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale. Din total, 2 763 678 de cetățeni sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II. Cei mai mulți alegători se regăsesc în municipiul Chișinău (664 442 persoane), urmat de autonomia găgăuză ...
22:10
În perioada 3 – 7 septembrie 2025, la Centrul Mediacor al Universității de Stat din Moldova, se va desfășura cea de-a VIII-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău. Evenimentul este organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în parteneriat cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, ... La Chișinăul începe a VIII-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest The post La Chișinăul începe a VIII-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest appeared first on Politik.
Acum 6 ore
17:10
Explicațiile MAE de la București privind aflarea primarului Ion Ceban la Roma – A primit o viză limitată cu titlu excepțional #
Ministerul Afacaerilor Externe al României (MAE) precizează că Ion Ceban primarul orașului Chișinău este notificat de România cu interdicție de acces valabilă în tot Spațiul Schengen, însă, excepțional, a primit o viză cu o singură intrare, valabilă doar pentru Italia pentru a participa la o conferință sub egida UNESCO. Potrivit MAE, „cu titlu excepțional, conform ...
17:10
Serghei Ivanov, Partidul Nostru – Vocea agricultorilor trebuie să fie prezentă în viitorul Parlament #
Agricultorii trebuie să fie prezenți în conducerea Republicii Moldova, afirmă unul dintre liderii Asociației Forța Fermierilor, Serghei Ivanov, candidat pe lista Partidului Nostru la alegerile parlamentare. „Din păcate, lipsa prezenței agricultorului în conducerea țării, în parlament, a adus la ceea ce se întâmplă în domeniu – haos total. Nu avem la guvernare oameni capabili să ...
Acum 8 ore
16:40
Marcel Dumbravan a preluat șefia Procuraturii Anticorupție – Sunt conștient de complexitatea și dificultatea sarcinilor care stau în fața PA #
Astăzi, 1 septembrie 2025, la sediul Procuraturii Anticorupție a avut loc solemnitatea de prezentare a noului procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan de către Procurorul General, Alexandru Machidon. Evenimentul s-a desfășurat cu participarea Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă în prezența colectivului Procuraturii Anticorupție. În cadrul solemnității, Procurorul General Alexandru Machidon a adresat un ...
16:40
La sfârșitul lunii iulie 2025, capacitatea totală instalată de energie din surse regenerabile în Moldova a ajuns la 784,09 MW, în creștere cu 204,7 MW față de finele anului trecut, potrivit datelor de la Centrul Național pentru Energie Durabilă. Instalațiile fotovoltaice domină sectorul, cu o putere totală de 545,61 MW (70%), urmate de eolian – ...
16:40
Premierul Recean – Japonia devine un partener economic tot mai important pentru țara noastră #
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu prim-ministrul Japoniei, Shigeru Ishiba. Oficialii au discutat despre oportunitățile de dezvoltare a parteneriatului bilateral, de investiții și de realizare a noi proiecte în beneficiul oamenilor. Premierul Dorin Recean a mulțumit părții nipone pentru sprijinul constant acordat țării noastre. Japonia sprijină proiecte în agricultură, sănătate, educație și de ...
16:40
Comisarul european pentru agricultură se află în Moldova – Oficialul de la Bruxelles s-a întâlnit cu Maia Sandu #
Președintele Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere la Chișinău cu Christophe Hansen, Comisarul european pentru agricultură și alimentație. Discuțiile au vizat sprijinul Uniunii Europene pentru producătorii moldoveni și facilitarea accesului produselor agricole autohtone pe piața comunitară. În context, șeful statului a subliniat importanța deciziei recente a Uniunii Europene de a majora cotele de export ...
16:40
Fostul primar de la Negureni a rămas fără 900.000 de lei – Averea acestuia a fost confiscată de instanță în baza unei constatări a ANI #
Averea de 902.750 lei a fostului primar al comunei Negureni, raionul Telenești, Grigore Munteanu, declarată nejustificată de Autoritatea Națională de Integritate (ANI),va fi confiscată, după ce hotărârea Judecătoriei Orhei din 25 februarie 2025 a rămas definitivă. ANI a constatat că, între 1 ianuarie 2012 și 28 ianuarie 2019, Munteanu, împreună cu familia și persoanele aflate ...
16:40
Ucraina și Moldova solicită Israelului securitate și bani pentru transportarea pelerinilor hasidici la Uman #
Ucraina nu va permite desfășurarea pelerinajului anual al zecilor de mii de evrei hasidici la Uman luna viitoare din motive de securitate cauzate de războiul în curs cu Rusia, potrivit relatărilor apărute sâmbătă seara în mass-media ebraică din Israel. Decizia de a împiedica pelerinii să viziteze mormântul liderului hasidic rabinul Nachman din Breslov în timpul ...
16:40
Avionul Ursulei von der Leyen, vizat de un posibil bruiaj al Rusiei, a aterizat în regim manual în Bulgaria #
Un atac suspectat că ar fi fost lansat de Rusia a dezactivat serviciile de navigație GPS de pe un aeroport bulgar și a forțat un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică la Plovdiv folosind hărți pe hârtie, a relatat Financial Times, care a citat trei oficiali ...
16:40
Mai multe persoane, documentate de poliție după încăierarea de la Peresecina între susținătorii PAS și ai lui Șor #
În urma încăierărilor de duminică, 31 august, care au avut loc la o terasă din Peresecina, Orhei, între susținătorii PAS și reprezentanți ai partidelor afiliate lui Ilan Șor, mai multe persoane au fost conduse la Inspectoratul de Poliție Orhei. Potrivit oamenilor legii, acestea sunt cercetate pentru huliganism, nesubordonare și ultragierea polițiștilor aflați în exercițiul funcțiunii. ...
16:40
Aproape 31 de mii de copii au început școala în data de 1 septembrie – Elevii vor beneficia de patru vacanțe în acest an de studii #
Astăzi, 1 septembrie 2025, aproape 31 000 de copii au pășit în clasa întâi, iar procesul educațional se desfășoară în 1 183 de instituții de învățământ general, cu implicarea a 30 779 de cadre didactice, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Primul semestru se va încheia pe 24 decembrie 2025, iar al doilea pe 29 mai ...
16:40
Irina Belicov, Partidul Nostru: Ideile tinerilor pot genera schimbări, iar vocea lor trebuie să fie auzită #
Partidul Nostru s-a lansat în campania electorală. Candidatul formațiunii la alegerile parlamentare, Irina Belicov a menționat că vocea tinerilor trebuie să fie auzită pentru că tinerii aduc energie, idei și curajul de a schimba lucrurile „ Sunt onorată să reprezint tineretul în această campanie electorală. Noi credem cu tărie că vocea tinerilor trebuie să fie ...
Acum 12 ore
12:00
În 2024, peste 1,25 milioane tone de cereale au fost expediate pe cale fluvială, în special prin Portul Giurgiulești, dar și prin Ungheni. Ponderea transportului naval în total exporturi a urcat de la 30% în 2022, la 43% în 2023, 54% în 2024 și a atins 70% în primul semestru din 2025. Rija notează că ...
12:00
Schimb de roluri în servicii – Din 1 septembrie Energocom livrează gazele, iar Moldovagaz le facturează #
Începând de astăzi, Energocom preia oficial rolul de furnizor național de gaze naturale pentru consumatorii din Republica Moldova. Compania de stat și-a actualizat identitatea vizuală, prezentând un nou logo, în contextul consolidării statutului său de principal jucător pe piața gazelor. De cealaltă parte, Moldovagaz își schimbă fundamental funcția: din furnizor, devine doar operator de facturare, ...
12:00
Primele imagini cu suspectul arestat în cazul asasinării fostului președinte al Parlamentului ucrainean #
Un suspect a fost arestat în cazul asasinării fostului președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi. Anunțul a fost făcut de președintele Volodimir Zelenski, care a menționat că ancheta este în desfășurare. Zelenski a precizat că "suspectul a dat o primă declarație", iar în prezent se desfășoară acțiuni urgente pentru stabilirea circumstanțelor crimei. Parubîi, în vârstă ...
12:00
Putin susține că aspirațiile pro-occidentale ale NATO și Ucrainei au provocat invazia rusǎ #
Președintele rus Vladimir Putin a reiterat luni, 1 septembrie 2025, punctele de discuție ale Kremlinului, conform cărora aspirațiile pro-occidentale ale NATO și Ucrainei au provocat invazia rusă a țării. Într-un interviu cu liderii de la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) din China, Putin a repetat narațiunea falsă conform căreia Revoluția EuroMaidan a ...
12:00
Ursula von der Leyen: Europa ar putea trimite trupe multinaționale în Ucraina doar
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat pentru Financial Times că au fost conturate „planuri relativ precise” pentru o desfășurare multinațională de trupe în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate post-conflict, susținute de Statele Unite, informează DW. Potrivit acesteia, planul ar urma să includă zeci de mii de soldați europeni, iar SUA ... Ursula von der Leyen: Europa ar putea trimite trupe multinaționale în Ucraina doar la etapa post-conflict The post Ursula von der Leyen: Europa ar putea trimite trupe multinaționale în Ucraina doar la etapa post-conflict appeared first on Politik.
12:00
De la 1 septembrie, șoferii moldoveni care circulă sau tranzitează România achită mai mult pentru rovinietă și pentru traversarea podurilor peste Dunăre. Noile tarife se aplică în funcție de tipul vehiculului și perioada de valabilitate. Pentru automobilele din clasa A, rovinieta costă 3,5 euro/1 zi, 6 euro/7 zile, 9,5 euro/1 lună, 15 euro/60 zile și ... Rovinieta și taxele de pod din România în creștere din 1 septembrie The post Rovinieta și taxele de pod din România în creștere din 1 septembrie appeared first on Politik.
12:00
Tot mai puține legume locale – Moldova, principalul importator de roşii şi castraveţi din Ucraina # Politik
Exporturile de castraveți și roșii din Ucraina au ajuns la cel mai scăzut nivel de dinainte de război, potrivit analiștilor de piață. Principalele destinații pentru castraveți rămân Estonia, Polonia și Moldova, livrările fiind concentrate între lunile mai și iulie, perioadă în care Ucraina poate furniza volume sezoniere. Exporturile de roșii urmează un model similar, majoritatea ... Tot mai puține legume locale – Moldova, principalul importator de roşii şi castraveţi din Ucraina The post Tot mai puține legume locale – Moldova, principalul importator de roşii şi castraveţi din Ucraina appeared first on Politik.
12:00
Răspunsul lui Nicușor Dan de ce nu a felicitat Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenței # Politik
În cadrul emisiunii In Profunzime de la Pro Tv, președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat de ce nu a felicitat poporul Republicii Moldova cu prilejul împlinirii a 34 de ani de Independență, marcatǎ la data de 27 august 2025. Acesta a rǎspun cǎ: „Nu am pus pe Facebook, dar am trimis o scrisoare oficialǎ ... Răspunsul lui Nicușor Dan de ce nu a felicitat Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenței The post Răspunsul lui Nicușor Dan de ce nu a felicitat Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenței appeared first on Politik.
12:00
Iwona Piorko îl va succeda pe Janis Mazeiks – Diplomatul polonez a fost desemnat ambasadorul UE la Chișinău # Politik
Diplomata poloneză Iwona Piorko a fost desemnată ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut pe 31 august de șefa diplomației UE, Kaja Kallas. „Sunt onorată de desemnarea mea în funcția de ambasadoare a UE în Republica Moldova. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu excelenta echipă a Delegației UE în Republica Moldova”, ... Iwona Piorko îl va succeda pe Janis Mazeiks – Diplomatul polonez a fost desemnat ambasadorul UE la Chișinău The post Iwona Piorko îl va succeda pe Janis Mazeiks – Diplomatul polonez a fost desemnat ambasadorul UE la Chișinău appeared first on Politik.
Ieri
21:50
Premierul Recean în Japonia la Expoziția Mondială de la Osaka: „Moldova este pregătită să devină o platformă de încredere pentru investitorii japonezi” # Politik
De Ziua Limbii Române, premierul Dorin Recean a inaugurat Ziua Republicii Moldova la Expoziția Mondială de la Osaka, Japonia – eveniment important de promovare a atractivității turistice și investiționale a Republicii Moldova, precum și a culturii țării noastre la prestigiosul eveniment internațional În adresarea sa către organizatorii și vizitatorii expoziției, premierul Dorin Recean a remarcat ... Premierul Recean în Japonia la Expoziția Mondială de la Osaka: „Moldova este pregătită să devină o platformă de încredere pentru investitorii japonezi” The post Premierul Recean în Japonia la Expoziția Mondială de la Osaka: „Moldova este pregătită să devină o platformă de încredere pentru investitorii japonezi” appeared first on Politik.
20:20
Comisarul european pentru Agricultură vine în Republica Moldova – Se întâlnește cu producătorii agricoli, exportatorii de fructe și cu reprezentanții asociațiilor de profil # Politik
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, efectuează prima sa vizită oficială în Republica Moldova în perioada 31 august – 2 septembrie. În programul vizitei sunt incluse întâlniri cu producători agricoli, exportatori de fructe, precum și cu reprezentanții asociațiilor de profil și ai Grupurilor de Acțiune Locală. Accentul acestor întâlniri va fi pus pe ... Comisarul european pentru Agricultură vine în Republica Moldova – Se întâlnește cu producătorii agricoli, exportatorii de fructe și cu reprezentanții asociațiilor de profil The post Comisarul european pentru Agricultură vine în Republica Moldova – Se întâlnește cu producătorii agricoli, exportatorii de fructe și cu reprezentanții asociațiilor de profil appeared first on Politik.
20:20
Primarul Chișinăului, Ion Ceban a ajuns la Roma, în pofida interdicției de intrare în spațiul Schengen – Ce mesaj a transmis edilul capitalei # Politik
Primarul municipiului Chișinău și liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a apărut astăzi, 31 august, într-un video postat pe rețelele sociale în care transmite un mesaj din Italia, deși are interdicție de intrare în spațiul Schengen. În imagini, Ceban a dat de înțeles că se află la Roma și afirmă: „Vă salut din ... Primarul Chișinăului, Ion Ceban a ajuns la Roma, în pofida interdicției de intrare în spațiul Schengen – Ce mesaj a transmis edilul capitalei The post Primarul Chișinăului, Ion Ceban a ajuns la Roma, în pofida interdicției de intrare în spațiul Schengen – Ce mesaj a transmis edilul capitalei appeared first on Politik.
20:20
Partidul Nostru s-a lansat ân campania electorală. Candidatul formațiunii, Igor Cujba a transmis un mesaj puternic diasporei pentru a reveni în țară și a reconstrui Moldova „ Trebuie să ne recâștigăm țara. Am cutrierat toată lumea, dar m-am întors acasă. Fraților, întoarceți-vă acasă! Sunteți așteptați aici – electricieni, instalatori, dulgheri, șoferi, muncitori. Doar acasă veți ... Igor Cujba: Partidul Nostru trebuie să fie sigur de victoria sa! The post Igor Cujba: Partidul Nostru trebuie să fie sigur de victoria sa! appeared first on Politik.
13:10
Banca Națională a Moldovei lansează, duminicǎ, 31 august 2025, în circuitul numismatic moneda comemorativă „Mihai Eminescu”, care completează seria Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din mun. Chișinău. Potrivit unui comunicat al BNM, moneda comemorativă este emisă în două versiuni: argint, cu o valoare nominală de 50 lei și un tiraj ... Banca Națională a Moldovei lansează moneda comemorativă „Mihai Eminescu” The post Banca Națională a Moldovei lansează moneda comemorativă „Mihai Eminescu” appeared first on Politik.
13:10
Trei partide politice „Moldova Mare”, „Renaștere” și „Uniunea Centristă” rămân în afara cursei electorale, după ce instanțele de judecată au confirmat deciziile Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a nu le admite în scrutin. Judecătorii au constatat că formațiunile au încălcat prevederile Codului electoral, fie prin includerea unor candidați ineligibili, fie prin faptul că se aflau ... Decizie irevocabilă a CSJ – Trei partide politice excluse definitiv din cursa electorală The post Decizie irevocabilă a CSJ – Trei partide politice excluse definitiv din cursa electorală appeared first on Politik.
13:10
Nicolae Margarint, Partidul Nostru – Fiecare cetățean trebuie ascultat și sprijinit, tratat ca un OM CU DREPTURI, nu ca o cifră în statistică! # Politik
Partidul Nostru s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Candidatul formațiunii, Nicolae Margarint a lansat un mesaj către cetățenii cu nevoi speciale. „Astăzi, în Republica Moldova, fiecare al 15-lea cetățean trăiește cu nevoi speciale. În total, peste 162 000 de oameni duc o luptă zilnică cu probleme mai mari decât ale ... Nicolae Margarint, Partidul Nostru – Fiecare cetățean trebuie ascultat și sprijinit, tratat ca un OM CU DREPTURI, nu ca o cifră în statistică! The post Nicolae Margarint, Partidul Nostru – Fiecare cetățean trebuie ascultat și sprijinit, tratat ca un OM CU DREPTURI, nu ca o cifră în statistică! appeared first on Politik.
12:50
CEC a lansat un apel către reprezentanții cultelor religioase din Republica Moldova – Îi îndeamnă să evite orice implicare în campania electorală sau manifestare de partizanat politic # Politik
Comisia Electorală Centrală (CEC) a lansat un apel către reprezentanții cultelor religioase din Republica Moldova prin care îndeamnă slujitorii sfintelor altare să evite orice implicare în campania electorală sau manifestare de partizanat politic Comisia Electorală Centrală, în temeiul atribuțiilor sale de organizare și desfășurare a unor alegeri libere, corecte și echitabile, reamintește despre obligația respectării ... CEC a lansat un apel către reprezentanții cultelor religioase din Republica Moldova – Îi îndeamnă să evite orice implicare în campania electorală sau manifestare de partizanat politic The post CEC a lansat un apel către reprezentanții cultelor religioase din Republica Moldova – Îi îndeamnă să evite orice implicare în campania electorală sau manifestare de partizanat politic appeared first on Politik.
12:50
Alexandr Severin, Partidul Nostru – Este nevoie de o voce puternică a regiunilor în Parlament, nu doar a Chișinăului! # Politik
Partidul Nostru s-a lansat în campania electorală. Candidatul formațiunii, primarul de Fălești, Alexandr Severin spune că în viitorul Parlament va fi nevoie de voce puternică a regiunilor nu doar a Chișinăului „ În calitate de deputat, voi lupta pentru mai multe fonduri alocate autorităților locale, legi clare, în favoarea cetățeanului, pentru un sistem de sănătate ... Alexandr Severin, Partidul Nostru – Este nevoie de o voce puternică a regiunilor în Parlament, nu doar a Chișinăului! The post Alexandr Severin, Partidul Nostru – Este nevoie de o voce puternică a regiunilor în Parlament, nu doar a Chișinăului! appeared first on Politik.
12:00
Republica Moldova marchează Ziua Limbii Române – În țară au loc evenimente culturale și educaționale # Politik
Ziua Limbii Române este marcată astăzi printr-o serie de evenimente culturale, educaționale și oficiale organizate în mai multe localități din țară. Tot astăzi, la Chișinău, a venit și președintele României, Nicușor Dan, care participă la unele dintre manifestări, alături de șefa statului, Maia Sandu, transmite IPN. Ziua a început cu ceremonia oficială de întâmpinare a ... Republica Moldova marchează Ziua Limbii Române – În țară au loc evenimente culturale și educaționale The post Republica Moldova marchează Ziua Limbii Române – În țară au loc evenimente culturale și educaționale appeared first on Politik.
12:00
Președintele României, Nicușor Dan efectuează o vizită în Republica Moldova de Ziua Limbii Române – Șeful statului român a participat alături de Președintele Sandu la evenimentul „Marea Dictare Națională” # Politik
Președintele României Nicușor Dan efectuează o vizită în Republica Moldova, de Ziua Limbii Românese sărbătorește la 31 august. Președintele Nicușor Dana fost primit dimineață, la ora 8.40, de către președintela Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reședința de Stat. De la ora 10.00 cei doi șefi de stat au participat la evenimentul „Marea Dictare Națională”, în ... Președintele României, Nicușor Dan efectuează o vizită în Republica Moldova de Ziua Limbii Române – Șeful statului român a participat alături de Președintele Sandu la evenimentul „Marea Dictare Națională” The post Președintele României, Nicușor Dan efectuează o vizită în Republica Moldova de Ziua Limbii Române – Șeful statului român a participat alături de Președintele Sandu la evenimentul „Marea Dictare Națională” appeared first on Politik.
12:00
Stela Onuțu, Partidul Nostru – Un stat puternic se construiește prin grijă față de oameni – Puteți conta pe noi! # Politik
Partidul Nostru s-a lansat în campania electorală. Candidatul formațiunii, primarul de glodeni Stela Onuțu a menționat că un stat puternic se construiește prin grijă față de oameni „Am văzut părinți care muncesc din greu pentru a le oferi copiilor un viitor mai bun. Am văzut bunici care își duc bătrânețea cu demnitate, dar care au ... Stela Onuțu, Partidul Nostru – Un stat puternic se construiește prin grijă față de oameni – Puteți conta pe noi! The post Stela Onuțu, Partidul Nostru – Un stat puternic se construiește prin grijă față de oameni – Puteți conta pe noi! appeared first on Politik.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
Chestorul Cernăuțeanu oferă detalii privind extrădarea lui Plahotniuc – Ar putea fi adus în Moldova cu o cursă avia obișnuită # Politik
Procesul de extrădare a fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc, din Grecia în Republica Moldova depinde integral de decizia Ministerului Justiției de la Atena, autoritățile de la Chișinău urmând să intervină doar după recepționarea documentelor oficiale. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul „Podcastului Lorenei” de la Pro ... Chestorul Cernăuțeanu oferă detalii privind extrădarea lui Plahotniuc – Ar putea fi adus în Moldova cu o cursă avia obișnuită The post Chestorul Cernăuțeanu oferă detalii privind extrădarea lui Plahotniuc – Ar putea fi adus în Moldova cu o cursă avia obișnuită appeared first on Politik.
19:20
Alexandr Berlinschii: Încrederea oamenilor în stat începe de la un proces electoral corect și transparent # Politik
Partidul Nostru s-a lansat în campania electorală. Candidatul formațiunii la alegerile parlamentare, Alexandr Berlinschii a declarat că Moldova are nevoie de o schimbare reală, de un Parlament curajos, responsabil și aproape de oameni. „ Noi cu toată echipa noastră ne ridicăm cu un mesaj clar – Moldova are nevoie de o schimbare reală, de un ... Alexandr Berlinschii: Încrederea oamenilor în stat începe de la un proces electoral corect și transparent The post Alexandr Berlinschii: Încrederea oamenilor în stat începe de la un proces electoral corect și transparent appeared first on Politik.
19:20
Comisarul Marta Kos – Moldova avansează rapid în procesul de aderare la UE – Decizia care ar putea fi luatǎ până la sfârșitul anului 2025 # Politik
Republica Moldova înaintează rapid în procesul de aderare la Uniunea Europeană (UE) și, după încheierea, în luna septembrie, a procesului de screening, Chișinăul ar putea deschide toate clusterele de negocieri până la finele anului curent. Declarația a fost fǎcutǎ de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, notează Moldova1.md Potrivit Martei Kos, deschiderea tuturor clusterelor de ... Comisarul Marta Kos – Moldova avansează rapid în procesul de aderare la UE – Decizia care ar putea fi luatǎ până la sfârșitul anului 2025 The post Comisarul Marta Kos – Moldova avansează rapid în procesul de aderare la UE – Decizia care ar putea fi luatǎ până la sfârșitul anului 2025 appeared first on Politik.
19:20
Partidul Nostru s-a lansat în campania electorală. Candidatul formațiunii la alegerile parlamentare, Elena Grițco a menționat că aceste alegeri nu sunt despre putere, ci despre responsabilitate, despre curajul de a spune adevărul, despre puterea de a asculta și despre datoria de a nu rămâne nepăsători. „ În calitate de consilier municipal la Bălți, am fost ... Elena Grițco: Partidul Nostru este pentru o Moldovă în care Legea îi protejează pe toți! The post Elena Grițco: Partidul Nostru este pentru o Moldovă în care Legea îi protejează pe toți! appeared first on Politik.
19:20
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare s-a lansat în campania electoralǎ: „Nu suntem aici să repetăm greșelile altora” # Politik
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare promite reindustrializarea Republicii Moldova și sprijinirea producătorilor locali prin măsuri economice concrete. Printre acestea se numără introducerea unei cote obligatorii de cel puțin 50% de produse alimentare autohtone în achizițiile publice destinate grădinițelor, școlilor și spitalelor. Declarațiile au fost făcute de liderul CUB, Igor Munteanu, în cadrul lansării oficiale ... Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare s-a lansat în campania electoralǎ: „Nu suntem aici să repetăm greșelile altora” The post Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare s-a lansat în campania electoralǎ: „Nu suntem aici să repetăm greșelile altora” appeared first on Politik.
19:20
Partidul Nostru a intrat în campania electorală cu 29 de proiecte de legi, gata elaborate – Renato Usatîi: Formațiunea „vine să învingă” și să transforme în bine satele, orașele și țara # Politik
În locul de unde izvorăște și pornește râul Răut, în sat unde și-a petrecut copilăria – Rediul Mare din raionul Dondușeni, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a prezentat echipa de candidați pentru alegerile parlamentare. El a prezentat și cele 29 de proiecte de lege pregătite pentru adoptare în viitorul Parlament. Renato Usatîi a anunțat că ... Partidul Nostru a intrat în campania electorală cu 29 de proiecte de legi, gata elaborate – Renato Usatîi: Formațiunea „vine să învingă” și să transforme în bine satele, orașele și țara The post Partidul Nostru a intrat în campania electorală cu 29 de proiecte de legi, gata elaborate – Renato Usatîi: Formațiunea „vine să învingă” și să transforme în bine satele, orașele și țara appeared first on Politik.
19:20
Premierul Recean merge în Japonia, cu ocazia inaugurării Zilei Republicii Moldova la Expoziția Mondială de la Osaka # Politik
Premierul țǎrii, Dorin Recean, efectueazǎ, în perioada 30 august – 2 septembrie, o vizită de lucru în Japonia, în cadrul cǎreia va participa la inaugurarea Zilei Republicii Moldova de la Expoziția Mondială de la Osaka. Evenimentul este dedicat promovării imaginii țării noastre în Țara Soarelui Răsare. Conform unui comunicat al Guvernului, luni, 1 septembrie, prim-ministrul ... Premierul Recean merge în Japonia, cu ocazia inaugurării Zilei Republicii Moldova la Expoziția Mondială de la Osaka The post Premierul Recean merge în Japonia, cu ocazia inaugurării Zilei Republicii Moldova la Expoziția Mondială de la Osaka appeared first on Politik.
19:20
Nina Cereteu, Partidul Nostru – La Drochia am demonstrat că se poate – E timpul ca această experiență să fie aplicată la nivelul întregii țări # Politik
Partidul Nostru s-a lansat în campania electorală. Candidatul formațiunii la alegerile parlamentare, Nina Cereteu a menționat că experiența în domeniul administrației publice în calitate de primar de Drochia va fi aplicată la nivelul întregii țări „ Am reușit să asfaltăm străzi și să reparăm drumuri, am modernizat iluminatul public, am investit în grădinițe, am creat ... Nina Cereteu, Partidul Nostru – La Drochia am demonstrat că se poate – E timpul ca această experiență să fie aplicată la nivelul întregii țări The post Nina Cereteu, Partidul Nostru – La Drochia am demonstrat că se poate – E timpul ca această experiență să fie aplicată la nivelul întregii țări appeared first on Politik.
29 august 2025
19:00
Ministrul Nemerenco i-a demis pe directorul și vicedirectorul Spitalului din Bălți, cercetaţi pentru corupţie # Politik
Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat pe Facebook că directorul spitalului din Bălți, Gheorghe Brînză, precum și vicedirectorul instituţiei medicale, au fost demiși, ca urmare a perchezițiilor și reținerilor efectuate de Centrul Național Anticorupție (CNA). Aceștia sunt vizați în cadrul investigațiilor pentru abuz în serviciu, trafic de influență și corupție pasivă, săvârșite în contextul procedurilor ... Ministrul Nemerenco i-a demis pe directorul și vicedirectorul Spitalului din Bălți, cercetaţi pentru corupţie The post Ministrul Nemerenco i-a demis pe directorul și vicedirectorul Spitalului din Bălți, cercetaţi pentru corupţie appeared first on Politik.
19:00
Partidul Acțiune și Solidaritate s-a lansat în campania electorală – Igor Grosu: „Avem de dat un examen foarte important” # Politik
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a lansat oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Evenimentul a avut loc în scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”, cu participarea candidaților și a zeci de susținători din toate raioanele țării. Ceremonia a început cu intonarea imnului de stat a Republicii Moldovei ... Partidul Acțiune și Solidaritate s-a lansat în campania electorală – Igor Grosu: „Avem de dat un examen foarte important” The post Partidul Acțiune și Solidaritate s-a lansat în campania electorală – Igor Grosu: „Avem de dat un examen foarte important” appeared first on Politik.
18:50
The post LIVE: Partidul Nostru se lansează în campania electorală la Rediul Mare, Dondușeni appeared first on Politik.
17:20
Partidul Democrat Modern din Moldova out din alegeri – CEC a respins cererea formațiunii de înregistrare la parlamentarele din toamnă # Politik
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) nu va putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Cererea formațiunii privind înregistrarea în calitate de concurent electoral a fost respinsă vineri, 29 august, de membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC), cu votul a șase membri. Decizia a fost contestată de liderii PDMM prezenți la ședință, care au ... Partidul Democrat Modern din Moldova out din alegeri – CEC a respins cererea formațiunii de înregistrare la parlamentarele din toamnă The post Partidul Democrat Modern din Moldova out din alegeri – CEC a respins cererea formațiunii de înregistrare la parlamentarele din toamnă appeared first on Politik.
