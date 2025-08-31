Comisarul european pentru Agricultură vine în Republica Moldova – Se întâlnește cu producătorii agricoli, exportatorii de fructe și cu reprezentanții asociațiilor de profil
31 august 2025 20:20
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, efectuează prima sa vizită oficială în Republica Moldova în perioada 31 august – 2 septembrie. În programul vizitei sunt incluse întâlniri cu producători agricoli, exportatori de fructe, precum și cu reprezentanții asociațiilor de profil și ai Grupurilor de Acțiune Locală. Accentul acestor întâlniri va fi pus pe ...
20:20
20:20
Primarul municipiului Chișinău și liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a apărut astăzi, 31 august, într-un video postat pe rețelele sociale în care transmite un mesaj din Italia, deși are interdicție de intrare în spațiul Schengen. În imagini, Ceban a dat de înțeles că se află la Roma și afirmă: „Vă salut din ...
20:20
Partidul Nostru s-a lansat ân campania electorală. Candidatul formațiunii, Igor Cujba a transmis un mesaj puternic diasporei pentru a reveni în țară și a reconstrui Moldova „ Trebuie să ne recâștigăm țara. Am cutrierat toată lumea, dar m-am întors acasă. Fraților, întoarceți-vă acasă! Sunteți așteptați aici – electricieni, instalatori, dulgheri, șoferi, muncitori. Doar acasă veți ...
13:10
Banca Națională a Moldovei lansează, duminicǎ, 31 august 2025, în circuitul numismatic moneda comemorativă „Mihai Eminescu", care completează seria Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt" din mun. Chișinău. Potrivit unui comunicat al BNM, moneda comemorativă este emisă în două versiuni: argint, cu o valoare nominală de 50 lei și un tiraj ...
13:10
Trei partide politice „Moldova Mare", „Renaștere" și „Uniunea Centristă" rămân în afara cursei electorale, după ce instanțele de judecată au confirmat deciziile Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a nu le admite în scrutin. Judecătorii au constatat că formațiunile au încălcat prevederile Codului electoral, fie prin includerea unor candidați ineligibili, fie prin faptul că se aflau ...
13:10
Partidul Nostru s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Candidatul formațiunii, Nicolae Margarint a lansat un mesaj către cetățenii cu nevoi speciale. „Astăzi, în Republica Moldova, fiecare al 15-lea cetățean trăiește cu nevoi speciale. În total, peste 162 000 de oameni duc o luptă zilnică cu probleme mai mari decât ale ...
12:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) a lansat un apel către reprezentanții cultelor religioase din Republica Moldova prin care îndeamnă slujitorii sfintelor altare să evite orice implicare în campania electorală sau manifestare de partizanat politic Comisia Electorală Centrală, în temeiul atribuțiilor sale de organizare și desfășurare a unor alegeri libere, corecte și echitabile, reamintește despre obligația respectării ...
12:50
Partidul Nostru s-a lansat în campania electorală. Candidatul formațiunii, primarul de Fălești, Alexandr Severin spune că în viitorul Parlament va fi nevoie de voce puternică a regiunilor nu doar a Chișinăului „ În calitate de deputat, voi lupta pentru mai multe fonduri alocate autorităților locale, legi clare, în favoarea cetățeanului, pentru un sistem de sănătate ...
12:00
Ziua Limbii Române este marcată astăzi printr-o serie de evenimente culturale, educaționale și oficiale organizate în mai multe localități din țară. Tot astăzi, la Chișinău, a venit și președintele României, Nicușor Dan, care participă la unele dintre manifestări, alături de șefa statului, Maia Sandu, transmite IPN. Ziua a început cu ceremonia oficială de întâmpinare a ...
12:00
Președintele României Nicușor Dan efectuează o vizită în Republica Moldova, de Ziua Limbii Românese sărbătorește la 31 august. Președintele Nicușor Dana fost primit dimineață, la ora 8.40, de către președintela Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reședința de Stat. De la ora 10.00 cei doi șefi de stat au participat la evenimentul „Marea Dictare Națională", în ...
12:00
Partidul Nostru s-a lansat în campania electorală. Candidatul formațiunii, primarul de glodeni Stela Onuțu a menționat că un stat puternic se construiește prin grijă față de oameni „Am văzut părinți care muncesc din greu pentru a le oferi copiilor un viitor mai bun. Am văzut bunici care își duc bătrânețea cu demnitate, dar care au ...
19:20
Procesul de extrădare a fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc, din Grecia în Republica Moldova depinde integral de decizia Ministerului Justiției de la Atena, autoritățile de la Chișinău urmând să intervină doar după recepționarea documentelor oficiale. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul „Podcastului Lorenei" de la Pro ...
19:20
Partidul Nostru s-a lansat în campania electorală. Candidatul formațiunii la alegerile parlamentare, Alexandr Berlinschii a declarat că Moldova are nevoie de o schimbare reală, de un Parlament curajos, responsabil și aproape de oameni. „ Noi cu toată echipa noastră ne ridicăm cu un mesaj clar – Moldova are nevoie de o schimbare reală, de un ...
19:20
Republica Moldova înaintează rapid în procesul de aderare la Uniunea Europeană (UE) și, după încheierea, în luna septembrie, a procesului de screening, Chișinăul ar putea deschide toate clusterele de negocieri până la finele anului curent. Declarația a fost fǎcutǎ de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, notează Moldova1.md Potrivit Martei Kos, deschiderea tuturor clusterelor de ...
19:20
Partidul Nostru s-a lansat în campania electorală. Candidatul formațiunii la alegerile parlamentare, Elena Grițco a menționat că aceste alegeri nu sunt despre putere, ci despre responsabilitate, despre curajul de a spune adevărul, despre puterea de a asculta și despre datoria de a nu rămâne nepăsători. „ În calitate de consilier municipal la Bălți, am fost ...
19:20
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare promite reindustrializarea Republicii Moldova și sprijinirea producătorilor locali prin măsuri economice concrete. Printre acestea se numără introducerea unei cote obligatorii de cel puțin 50% de produse alimentare autohtone în achizițiile publice destinate grădinițelor, școlilor și spitalelor. Declarațiile au fost făcute de liderul CUB, Igor Munteanu, în cadrul lansării oficiale ...
19:20
În locul de unde izvorăște și pornește râul Răut, în sat unde și-a petrecut copilăria – Rediul Mare din raionul Dondușeni, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a prezentat echipa de candidați pentru alegerile parlamentare. El a prezentat și cele 29 de proiecte de lege pregătite pentru adoptare în viitorul Parlament. Renato Usatîi a anunțat că ...
19:20
Premierul țǎrii, Dorin Recean, efectueazǎ, în perioada 30 august – 2 septembrie, o vizită de lucru în Japonia, în cadrul cǎreia va participa la inaugurarea Zilei Republicii Moldova de la Expoziția Mondială de la Osaka. Evenimentul este dedicat promovării imaginii țării noastre în Țara Soarelui Răsare. Conform unui comunicat al Guvernului, luni, 1 septembrie, prim-ministrul ...
19:20
Partidul Nostru s-a lansat în campania electorală. Candidatul formațiunii la alegerile parlamentare, Nina Cereteu a menționat că experiența în domeniul administrației publice în calitate de primar de Drochia va fi aplicată la nivelul întregii țări „ Am reușit să asfaltăm străzi și să reparăm drumuri, am modernizat iluminatul public, am investit în grădinițe, am creat ...
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat pe Facebook că directorul spitalului din Bălți, Gheorghe Brînză, precum și vicedirectorul instituţiei medicale, au fost demiși, ca urmare a perchezițiilor și reținerilor efectuate de Centrul Național Anticorupție (CNA). Aceștia sunt vizați în cadrul investigațiilor pentru abuz în serviciu, trafic de influență și corupție pasivă, săvârșite în contextul procedurilor ...
19:00
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a lansat oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Evenimentul a avut loc în scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu", cu participarea candidaților și a zeci de susținători din toate raioanele țării. Ceremonia a început cu intonarea imnului de stat a Republicii Moldovei ...
18:50
17:20
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) nu va putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Cererea formațiunii privind înregistrarea în calitate de concurent electoral a fost respinsă vineri, 29 august, de membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC), cu votul a șase membri. Decizia a fost contestată de liderii PDMM prezenți la ședință, care au ...
17:10
Începând cu 1 septembrie, Parlamentul Republicii Moldova se va convoca în sesiunea ordinară de toamnă, conform dispoziției semnate de Președintele Parlamentului, Igor Grosu. Ședințele plenare vor fi convocate la propunerea Biroului permanent al Parlamentului, după aprobarea ordinii de zi. Până la întrunirea legală a noului Parlament, instituția legislativă va putea exercita integral funcțiile de reprezentare, ...
17:10
Începând cu 1 septembrie 2025, Republica Letonia va aplica noi reguli de intrare pentru cetățenii statelor terțe, inclusiv pentru cei din Republica Moldova, care nu dețin viză sau permis de ședere emis de autoritățile letone. Măsura vine ca urmare a intensificării riscurilor de securitate la adresa Letoniei, generate de războiul din Ucraina, și urmărește consolidarea ...
17:10
Președintele Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM),Boris Foca, a depus astăzi la Ambasada Statelor Unite ale Americii o scrisoare adresată președintelui Donald J. Trump, în care semnalează presiunile exercitate de actuala guvernare asupra opoziției politice. Potrivit unui comunicat de presă al formaţiunii, în document, PDMM denunță încălcarea drepturilor fundamentale și utilizarea instituțiilor statului în scopuri ...
13:00
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) s-a lansat oficial în campania electorală pentru scrutinul parlamentar. Evenimentul de lansare a avut loc în apropierea Mănăstirii Căpriana. Reprezentanții blocului au subliniat că scopul participării la alegeri nu este doar înfrângerea actualei guvernări, ci și redobândirea încrederii cetățenilor în țară.Sloganul campaniei este „Credem ...
13:00
Preşedinta țǎrii, Maia Sandu, a transmis un mesaj pentru cetǎțeni vineri, 29 august, în ziua în care a început campania electoralǎ pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Este pusǎ în joc însǎși soarta Moldovei", afirmǎ şefa statului care precizeazǎ cǎ e „datoria moldovenilor de a proteja pacea și șansa întru-un
11:30
Consiliul Interinstituțional de Supervizare a luat decizia de completare a listei persoanelor și entităților aprobate prin decizia CIS din 5 martie 2025, anunță premierul Dorin Recean. „Dmitri Buimistru, pentru manipularea coordonată a informațiilor și ingerințe informaționale coordonate, prin intermediul canalului creat în Rusia de Șor, și Veaceslav Valico, pentru implicarea în operațiunea rusă de destabilizare ... Guvernul de la Chișinău a pus în aplicare măsuri restrictive internaționale pentru mai multe persoane implicate în dezinformare din partea Federației Ruse The post Guvernul de la Chișinău a pus în aplicare măsuri restrictive internaționale pentru mai multe persoane implicate în dezinformare din partea Federației Ruse appeared first on Politik.
11:30
Canada impune sancțiuni împotriva a 16 persoane și două entități „în legătură cu activitățile de interferență malignă ale Rusiei în Republica Moldova înainte de alegerile parlamentare”, care vor avea loc pe 28 septembrie 2025. Lista a fost publicatǎ de Ministerul de Externe al Canadei. Printre cei sancționați, se numără bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul și lidera ... Canada pune pe lista sancţiunilor persoane din Republica Moldova, în legătură cu activitățile de interferență malignă ale Rusiei înainte de alegerile parlamentare The post Canada pune pe lista sancţiunilor persoane din Republica Moldova, în legătură cu activitățile de interferență malignă ale Rusiei înainte de alegerile parlamentare appeared first on Politik.
11:30
Întreprinderea de Stat Calea Ferată din Moldova a inițiat un proiect strategic pentru modernizarea și protejarea infrastructurii feroviare critice, vizând consolidarea securității rețelei naționale. Proiectul prevede instalarea de camere video cu senzori termici, echipamente GPS pentru monitorizarea trenurilor și corpuri de iluminat în punctele strategice de pe traseele feroviare. Inițiativa urmărește alinierea la standardele europene ... Calea Ferată din Moldova a lansat un proiect de modernizare și securizare a rețelei feroviare The post Calea Ferată din Moldova a lansat un proiect de modernizare și securizare a rețelei feroviare appeared first on Politik.
11:30
Municipiul Bălți a sărbătorit Ziua Independenței Republicii Moldova cu un concert de excepție în Piața „Vasile Alecsandri” din centrul orașului. Moderatorul evenimentului Renato Usatîi i-a salutat pe participanți de pe scenă și a subliniat că la acțiune sunt prezenți nu doar bălțeni, ci și oaspeți din alte localități, iar concertul este urmărit de întreaga țară ... Vedete naționale și mondiale, surprize romantice și focuri de artificii la concertul de Ziua Independenței la Bălți The post Vedete naționale și mondiale, surprize romantice și focuri de artificii la concertul de Ziua Independenței la Bălți appeared first on Politik.
11:30
Astăzi, 29 august 2025, începe oficial campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Conform Codului electoral, această perioadă are drept scop mobilizarea alegătorilor pentru a-și exprima votul, însă legislația stabilește reguli stricte privind desfășurarea campaniei. Candidaților le este interzis să utilizeze resurse administrative, să participe la lansarea proiectelor finanțate din bani publici sau să ... Moldova intră în campania electorală pentru parlamentarele din 28 septembrie – CEC solicită respectarea strictă a legislației The post Moldova intră în campania electorală pentru parlamentarele din 28 septembrie – CEC solicită respectarea strictă a legislației appeared first on Politik.
11:30
Centrul Național Anticorupție, în coordonare cu Procuratura municipiului Bălți, investighează nouă dosare de corupție ce vizează factori de decizie din cadrul IMSP „Spitalul Clinic Bălți”, inclusiv directorul instituției, reținut pentru 72 de ore. Sunt examinate fapte de abuz de serviciu, trafic de influență și corupere pasivă, comise în legătură cu procedurile de achiziții publice și ... Directorul Spitalului Clinic Bălți, reținut 72 de ore în dosare de corupție privind achizițiile publice The post Directorul Spitalului Clinic Bălți, reținut 72 de ore în dosare de corupție privind achizițiile publice appeared first on Politik.
11:30
Blocul electoral „Alternativa” și-a lansat astăzi, 29 august, oficial campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, prezentând un program axat pe dezvoltare economică, justiție echitabilă și modernizarea țării. Evenimentul a reunit membrii și liderii blocului, care au transmis un mesaj comun: „Moldova are nevoie de un Parlament profesionist, care să lucreze pentru cetățeni și nu ... Blocul „Alternativa” s-a lansat oficial în campania electorală – „Este timpul pentru o guvernare responsabilă și o Moldovă prosperă” The post Blocul „Alternativa” s-a lansat oficial în campania electorală – „Este timpul pentru o guvernare responsabilă și o Moldovă prosperă” appeared first on Politik.
19:40
Lucian Rogac, avocatul lui Vladimir Plahotniuc, a declarat că Ministerul Justiției din Grecia ar putea emite o decizie definitivă privind extrădarea fostului lider PD chiar luni, 1 septembrie. Potrivit acestuia, majoritatea documentelor necesare procedurii sunt deja pregătite. „Nu putem să avem o informație exactă, dar presupunem că ar putea avea loc o hotărâre din partea ... Plahotniuc tot mai aproape de Moldova – Ministerul Justiției din Grecia ar putea decide extrădarea oligarhului luni, 1 septembrie The post Plahotniuc tot mai aproape de Moldova – Ministerul Justiției din Grecia ar putea decide extrădarea oligarhului luni, 1 septembrie appeared first on Politik.
15:40
Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 au fost constituite 2.274 de secții de votare pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în afara țării, anunţă Comisia Electorală Centrală (CEC). Potrivit CEC, dintre acestea: 1.961 se află în circumscripțiile electorale din țară; 12 sunt destinate alegătorilor din localitățile situate în stânga Nistrului; 301 ... CEC – 2.274 de secții de votare vor fi deschise la alegerile parlamentare din 28 septembrie The post CEC – 2.274 de secții de votare vor fi deschise la alegerile parlamentare din 28 septembrie appeared first on Politik.
15:40
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, va efectua săptămâna viitoare o vizită în Republica Moldova, informează telegraph.md, cu referire la Moldova 1. Ea urmează să prezinte un nou set de proiecte majore de infrastructură, finanțate prin Planul de Creștere Economică pentru Republica Moldova. Alte detalii din agenda oficialei europene nu au fost comunicate. Totodată, președintele ... Comisarul Marta Kos și șeful Parlamentului European în vizită la Chișinău The post Comisarul Marta Kos și șeful Parlamentului European în vizită la Chișinău appeared first on Politik.
15:40
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat lansarea platformei eConsulat, o soluție digitală destinată cetățenilor moldoveni din străinătate pentru acces rapid și eficient la serviciile consulare. Platforma digitalizează și automatizează procesele consulare, reducând timpul de procesare, erorile și costurile administrative. Cetățenii pot accesa online, în condiții de securitate, servicii precum titlul de călătorie, cazierul ... Acces rapid la serviciile consulare pentru cetățenii moldoveni din străinătate – MAE a lansat platforma eConsulat The post Acces rapid la serviciile consulare pentru cetățenii moldoveni din străinătate – MAE a lansat platforma eConsulat appeared first on Politik.
15:40
Facturile la gaz vor continua să fie expediate consumatorilor de către Moldovagaz și după 1 septembrie, când livrarea gazelor va trece pe seama Energocom, spune Vadim Ceban, director „Moldovagaz „În baza prevederilor „Legii gazelor naturale”, SA „Moldovagaz” și SA „Energocom” au semnat un contract privind facturarea și deservirea consumatorilor finali pentru o perioadă de 7 ... Facturarea la gaz efectuată de Moldovagaz și după 1 septembrie, când livrarea gazelor va trece în gestiunea Energocom The post Facturarea la gaz efectuată de Moldovagaz și după 1 septembrie, când livrarea gazelor va trece în gestiunea Energocom appeared first on Politik.
14:00
În anii trecuți, Klaus Iohannis și Traian Băsescu marcau prin mesaje formale acest moment semnificativ pentru Republica Moldova: ruperea de URSS și independența ca stat. Presa de peste Prut scrie că mesajul de felicitare, a fost pregătit pentru Nicușor Dan, însǎ nu a fost transmis, ceea ce indică o decizie politică. Absența lui Nicușor Dan ... Presa de peste Prut – În premieră, președintele României nu a transmis nici un mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova The post Presa de peste Prut – În premieră, președintele României nu a transmis nici un mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova appeared first on Politik.
14:00
Vladislav Kulminski, Ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii (SUA),a prezentat miercuri, 27 august, copiile scrisorilor de acreditare daoar la nivelul şefului Protocolului Statelor Unite, Monica Crowley, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Casa pentru Oaspeți a Președintelui SUA din Washington, D.C. „Exprimăm sincere mulțumiri dlui Christopher Smith, Vice-Secretar de Stat Adjunct, și ... Moldova lipsă de pe agenda lui Trump – Ambasadorul Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare secretarei pentru protocol de la Casa Albă The post Moldova lipsă de pe agenda lui Trump – Ambasadorul Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare secretarei pentru protocol de la Casa Albă appeared first on Politik.
14:00
Judecătorii Curții de Apel din Atena au decis joi, 28 august, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, după examinarea documentelor din dosar și cu acordul fostului lider PD. Anunţul a fost făcut de către avocatul acestuia, Lucian Rogac. „Hotărârea judecătorilor eleni marchează încă o etapă așteptată și firească în procesul revenirii domnului Vlad Plahotniuc ... Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vlad Plahotniuc – Ar putea fi adus într-o săptămână, iar ministerele Justiției din Grecia și Moldova urmează să se ocupe de procedurile tehnice The post Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vlad Plahotniuc – Ar putea fi adus într-o săptămână, iar ministerele Justiției din Grecia și Moldova urmează să se ocupe de procedurile tehnice appeared first on Politik.
12:10
Curtea de Apel Chișinău a obligat Comisia Electorală Centrală să includă PLDM în lista partidelor politice admise în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost pronunțată astăzi și poate fi contestata la CSJ în termen de 3 zile, anunță liderul formațiunii, Vlad Filat, scrie Ziua.md. Ședința de judecată a fost reluată astăzi, 28 ... Curtea de Apel Chișinău obligă CEC să includă PLDM în lista candidaților pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie The post Curtea de Apel Chișinău obligă CEC să includă PLDM în lista candidaților pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie appeared first on Politik.
11:10
Șapte membri ai Guvernului își vor suspenda temporar activitatea începând cu data de 29 august, pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Deciziile au fost semnate de prim-ministrul Dorin Recean în data de 25 august și au fost publicate în ediția de astăzi a Monitorului Oficial. Măsura vizează miniștrii care s-au înscris ... Șapte membri ai Guvernului Recean își suspendă temporar activitatea pe perioada campaniei electorale The post Șapte membri ai Guvernului Recean își suspendă temporar activitatea pe perioada campaniei electorale appeared first on Politik.
10:50
După două săptămâni de post, creștinii ortodocși marchează astăzi, 28 august, Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai mari sărbători religioase din calendarul ortodox. Evenimentul simbolizează trecerea Fecioarei Maria la cele veșnice și, în tradiția populară, marchează sfârșitul verii. Credincioșii vor aduce la biserică primii struguri pentru binecuvântare, iar în sate se păstrează obiceiul alegerii ... După două săptămâni de post, creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Adormirea Maicii Domnului The post După două săptămâni de post, creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Adormirea Maicii Domnului appeared first on Politik.
10:50
Peste 90 de mii de cetățeni au participat, miercuri seara, la festivitǎțile dedicate Zilei Independenței organizate în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN),informeazǎ Poliția Naționalǎ, care precizeazǎ cǎ evenimentele de asearǎ au descurs fǎrǎ incidente. Președintele Maia Sandu, alături de președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz și premierul Poloniei Donald Tusk, au urcat pe ... 90 de mii de oameni au participat la concertul din PMAN cu ocazia Zilei Independenței – Mesajul lui Macron Merz și Tusk pentru moldoveni The post 90 de mii de oameni au participat la concertul din PMAN cu ocazia Zilei Independenței – Mesajul lui Macron Merz și Tusk pentru moldoveni appeared first on Politik.
10:50
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a declarat, marți seara, cǎ sistemul de compensații pentru sezonul de încălzire 2025-2026 nu va suferi mari modificǎri. Potrivit ministrului, cetățenii vor trebui să se înregistreze pe platforma compensatii.gov.md, iar valoarea compensației va fi stabilită în funcție de situația fiecărei gospodării și de prețul sursei de energie. Sprijinul ... Statul pregătește acordarea compensațiilor pentru sezonul de încălzire 2025-2026 – Care va fi mecanismul The post Statul pregătește acordarea compensațiilor pentru sezonul de încălzire 2025-2026 – Care va fi mecanismul appeared first on Politik.
09:40
Republica Moldova sărbătorește miercuri, 27 august, Ziua Independenței. Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991, în urma destrămării Uniunii Sovietice. Declarația de Independență a fost adoptată de Parlament și a marcat începutul procesului de constituire a statului suveran. Cu ocazia acestei zile importante la chișinău dar și în întreaga țară vor avea loc evenimente ... Republica Moldova marchează astăzi Ziua Independenței – Mesajul Președintelui Sandu – La Chișinău sosesc mai mulți lideri europeni The post Republica Moldova marchează astăzi Ziua Independenței – Mesajul Președintelui Sandu – La Chișinău sosesc mai mulți lideri europeni appeared first on Politik.
22:30
Bărbații ucraineni cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani vor avea dreptul să treacă liber frontiera în ambele direcții, în conformitate cu legea marțială, a declarat prim-ministrul Iulia Svîrîdenko, scrie Reuters. Reglementările anterioare introduse după invazia Rusiei din februarie 2022 interziceau bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani să părăsească ... Bărbații ucraineni care au între 18 și 22 de ani vor putea să treacă liber frontiera, anunță premierul Iulia Svîrîdenko The post Bărbații ucraineni care au între 18 și 22 de ani vor putea să treacă liber frontiera, anunță premierul Iulia Svîrîdenko appeared first on Politik.