Reacția lui Renato Usatîi la solicitarea Irinei Vlah: Partidul Nostru nu face alianță nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба” – Unicul aliat al PN este cetățeanul Republicii Moldova!

Partidul Nostru nu va face coaliție nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба". Unicul aliat al Partidului Nostru este poporul Republicii Moldova. Astfel, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a răspuns apelului Irinei Vlah de a semna pactul propus de blocul electoral din care face parte și formațiunea ei, privind angajamentul de a nu forma ...

