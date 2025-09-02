Reacția lui Renato Usatîi la solicitarea Irinei Vlah: Partidul Nostru nu face alianță nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба” – Unicul aliat al PN este cetățeanul Republicii Moldova!
2 septembrie 2025 23:20
Partidul Nostru nu va face coaliție nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба”. Unicul aliat al Partidului Nostru este poporul Republicii Moldova. Astfel, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a răspuns apelului Irinei Vlah de a semna pactul propus de blocul electoral din care face parte și formațiunea ei, privind angajamentul de a nu forma ... Reacția lui Renato Usatîi la solicitarea Irinei Vlah: Partidul Nostru nu face alianță nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба” – Unicul aliat al PN este cetățeanul Republicii Moldova! The post Reacția lui Renato Usatîi la solicitarea Irinei Vlah: Partidul Nostru nu face alianță nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба” – Unicul aliat al PN este cetățeanul Republicii Moldova! appeared first on Politik.
23:20
Curtea de Apel a respins marţi, 2 septembrie, contestația Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) împotriva Comisiei Electorale Centrale (CEC),care a refuzat înregistrarea formațiunii în cursa pentru alegerile parlamentare. Decizia poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție (CSJ),iar PDMM a anunțat că va folosi toate căile legale pentru a-și apăra drepturile. Liderii formațiunii au ... Partidul Democrat Modern va contesta la CSJ hotărârea Curții de Apel Chișinău de neînregistrare în cursa pentru parlamentarele din toamnă The post Partidul Democrat Modern va contesta la CSJ hotărârea Curții de Apel Chișinău de neînregistrare în cursa pentru parlamentarele din toamnă appeared first on Politik.
23:20
16:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat lista adreselor unde vor fi deschise secții de votare pentru cetățenii Republicii Moldova cu domiciliu în regiunea transnistreană și în municipiul Bender. Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie curent vor funcționa 12 secții de votare dedicate exclusiv acestor alegători. Lista secțiilor de votare: Chișinău – Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, ... CEC a publicat lista celor 12 secții de vot din stânga Nistrului pentru scrutinul din 28 septembrie – Care sunt adresele The post CEC a publicat lista celor 12 secții de vot din stânga Nistrului pentru scrutinul din 28 septembrie – Care sunt adresele appeared first on Politik.
16:00
Partidul Nostru s-a lansat în campania electorală. Olesea Vîrtosu, candidatul formațiunii la parlamentare consideră că economia RM este dependentă de importuri iar acest fapt nu face decât să cumpărăm produse din afară și contribuim la creșterea economiei altor state „În timp ce marile puteri împart lumea – eu îmi pun întrebarea: Moldova oare contează pe ... Olesea Vîrtosu, Partidul Nostru: Ne-au făcut dependenți de importuri, cumpărăm din afară și contribuim la creșterea economiei altor state The post Olesea Vîrtosu, Partidul Nostru: Ne-au făcut dependenți de importuri, cumpărăm din afară și contribuim la creșterea economiei altor state appeared first on Politik.
16:00
Aeroportul Internaţional ”Avram Iancu” din Cluj-Napoca anunţă că elimină restricţiile de volum pentru recipientele cu lichide din bagajele de mână. Astfel, este primul aeroport din România care aplică această măsură. Noua măsură va fi aplicată începând cu data de 3 septembrie 2025. Astfel, pasagerii vor putea transporta în bagajul de cabină recipiente individuale cu un ... Aeroportul din Cluj-Napoca, primul din România care elimină restricţiile de volum pentru lichide The post Aeroportul din Cluj-Napoca, primul din România care elimină restricţiile de volum pentru lichide appeared first on Politik.
16:00
Partidul Nostru s-a lansat în campania electorală. Natalia Băleanu, candidatul formațiunii la parlamentare spune că una din promisiunile față de cetățeni este” reducerea birocrației, revizuirea structurilor de stat, iar surplusurile finaciare acumulate vor fi direcționate către buget „Sunt economist și auditor, știu cum circulă banii și cum putem transforma economia în motorul dezvoltării. Știu cum ... Natalia Băleanu, candidat al Partidului Nostru la parlamentare: Vom reduce birocrația, vom revizui structurile de stat, iar surplusurile financiare vor fi direcționate către buget The post Natalia Băleanu, candidat al Partidului Nostru la parlamentare: Vom reduce birocrația, vom revizui structurile de stat, iar surplusurile financiare vor fi direcționate către buget appeared first on Politik.
14:50
Asociația „Forța Fermierilor” a adresat o scrisoare deschisă comisarului european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, aflat într-o vizită la Chișinău, prin care solicită sprijin real pentru agricultorii moldoveni, acuzați că sunt ignorați și marginalizați de politicile guvernamentale. În document, fermierii reclamă că imaginea agriculturii prezentată oficialilor europeni în timpul vizitei se limitează la câteva ... Forța Fermierilor acuză Guvernul că denaturează starea din agricultură în fața UE – Sunt prezentate doar afacerile privelegiate The post Forța Fermierilor acuză Guvernul că denaturează starea din agricultură în fața UE – Sunt prezentate doar afacerile privelegiate appeared first on Politik.
14:50
Aflat în vizită la Chișinău, Christophe Hansen, comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, a fost întrebat dacă Uniunea Europeană va sprijini financiar fermierii moldoveni afectați de secetă și alte calamități naturale. Oficialul a recunoscut că resursele disponibile în prezent sunt limitate, însă a subliniat că noul cadru financiar multianual al UE, care va intra în ... Comisarul UE pentru Agricultură despre suportul pentru fermierii moldoveni – Este mai bine să investim în infrastructură, în sisteme de irigare, decât să plătim doar despăgubiri de moment The post Comisarul UE pentru Agricultură despre suportul pentru fermierii moldoveni – Este mai bine să investim în infrastructură, în sisteme de irigare, decât să plătim doar despăgubiri de moment appeared first on Politik.
14:50
Bugetul estimat pentru organizarea alegerilor parlamentare din această toamnă este de aproximativ 200 de milioane de lei, a declarat președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman, notează realitatea.md Potrivit șefei CEC, 180 de milioane de lei sunt destinați organizării secțiilor de votare din țară și de peste hotare, iar alte 17 milioane au fost estimate pentru ... Statul va cheltui 200 de milioane de lei pentru organizarea alegerilor parlamentare – Suma alocată pentru votul prin corespondență The post Statul va cheltui 200 de milioane de lei pentru organizarea alegerilor parlamentare – Suma alocată pentru votul prin corespondență appeared first on Politik.
14:50
Prim-ministrul țǎrii, Dorin Recean, aflat într-o vizitǎ de lucru la Tokyo, a avut o întrevedere cu Tanaka Akihiko, președintele Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA),precum și cu reprezentanți ai celei mai mari asociații ai oamenilor de afaceri din Japonia – Keidanren. Potrivit unui comunicat al Guvernului, discuțiile au vizat extinderea colaborării bilaterale dintre Republica Moldova ... Premierul Recean la Tokyo – S-a întâlnit cu reprezentanții Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională și cu asociația de business din Japonia The post Premierul Recean la Tokyo – S-a întâlnit cu reprezentanții Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională și cu asociația de business din Japonia appeared first on Politik.
14:50
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS),Igor Grosu, a transmis un mesaj video în contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, prezentând realizările partidului din ultimii ani și angajamentele pentru următorul mandat. „În acești ani am guvernat cu grijă pentru țară, pentru oameni și pentru localități. Am demonstrat că îndeplinim ce promitem. Din 395 de angajamente luate ... PAS a prezentat angajamentele pentru următorii patru ani – Grosu: Semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană până în 2028 The post PAS a prezentat angajamentele pentru următorii patru ani – Grosu: Semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană până în 2028 appeared first on Politik.
14:50
Consiliul Concurenței a aplicat sancțiuni în valoare totală de peste 5 milioane de lei întreprinderilor S.R.L. „Rapid Link” și S.R.L. „Victiana”, pentru constituirea unui cartel de trucare a ofertelor la procedura de achiziție a sistemului de supraveghere video portabil, desfășurată de Inspectoratul General al Poliției. Potrivit informațiilor, cele două companii și-au coordonat în mod ilegal ... Două companii, obligate de Consiliul Concurenței sǎ achite peste 5 milioane lei pentru licitații trucate în achizițiile publice The post Două companii, obligate de Consiliul Concurenței sǎ achite peste 5 milioane lei pentru licitații trucate în achizițiile publice appeared first on Politik.
14:50
Mai multe teste la examenul la matematică din anul trecut de studii au fost anulate din motiv că acestea au fost rezolvate folosind inteligența artificială. Estimativ, ar fi vorba de șapte elevi care ar fi folosit ChatGPT, comunică secretarul de stat la Ministerul Educației, Galina Rusu, notează Agora.md. Inteligența artificială folosită de elevi pentru temele ... Ministerul Educației – Mai multe teste la examenul de matematică au fost anulate după ce elevii au folosit inteligența artificială The post Ministerul Educației – Mai multe teste la examenul de matematică au fost anulate după ce elevii au folosit inteligența artificială appeared first on Politik.
14:50
Partidele din Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au anunțat oficial că nu vor forma nicio coaliție cu Partidul Acțiune și Solidaritate în viitorul Parlament. În context, liderii celor patru formațiuni au semnat un pact care conține acest angajament, transmite IPN. Liderii Blocului Patriotic au făcut apel către celelalte formațiuni politice, îndemnându-le ... Blocul Patriotic nu va forma coaliție cu PAS în viitorul Parlament – A fost semnat un pact pentru respectarea acestui angajament The post Blocul Patriotic nu va forma coaliție cu PAS în viitorul Parlament – A fost semnat un pact pentru respectarea acestui angajament appeared first on Politik.
14:50
Partidul Nostru a prezentat principalele obiective în viitorul Parlament. Formațiunea menționează că garanția realizării acestor obiective este prezența unui număr mai mare de deputați ai Partidului Nostru în Parlament. Totodată PN menționează că nu a fost la guvernare, dar a livrat rezultate acolo unde are primari, iar liderul Renato Usatîi poartă răspundere personală pentru echipă! ... Partidul Nostru a prezentat principalele obiective în viitorul Parlament The post Partidul Nostru a prezentat principalele obiective în viitorul Parlament appeared first on Politik.
14:50
Lipsa profesorilor rǎmâne și în anul de studiu 2025-2026 o problemǎ cu care se confruntă școlile din Republica Moldoava, spun reprezentanții Ministerului Educației. Țara noastră, îndeosebi are un deficit în cazul profesorilor de științe exacte. Peste 1.500 de posturi didactice rămân neocupate în școlile din țarǎ. Profesorul Vladimir Guțu, directorul Centrului de Politici Educaționale de ... Lipsă de profesori în școlile din Moldova – Peste 1.500 de posturi didactice rămân neocupate The post Lipsă de profesori în școlile din Moldova – Peste 1.500 de posturi didactice rămân neocupate appeared first on Politik.
22:40
Guvernul Bolojan și-a asumat luni, în Parlament, răspunderea pe cinci proiecte de lege din Pachetul 2 de măsuri fiscale. A șasea lege din pachet, cea privind reforma administrației locale, a fost amânată, după ce coaliția de guvernare nu a reușit nici duminică să ajungă la un acord. PSD s-a opus tăierilor propuse de Ilie Bolojan ... Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea pe Pachetul II de măsuri fiscale – Reforma administrației locale a fost amânată The post Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea pe Pachetul II de măsuri fiscale – Reforma administrației locale a fost amânată appeared first on Politik.
22:40
Lipsa sediilor, deficitul de personal, condițiile precare de trai pentru procurorii transferați și salariile insuficiente sunt cele mai stringente probleme cu care se confruntă procuraturile din Republica Moldova. Precizările au fost făcute de președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, notează radiomoldova.md Pentru a diminua presiunea, CSP, Ministerul Justiției și Parlamentul au introdus în ... Președintele CSP – Salariile procurorilor trebuie majorate – PA și PCCOCS nu ar trebui reorganizate The post Președintele CSP – Salariile procurorilor trebuie majorate – PA și PCCOCS nu ar trebui reorganizate appeared first on Politik.
22:10
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie Victoria Sanduța și-a prezentat astăzi programul electoral. Într-un mesaj video pe rețelele sociale, Sanduța a anunțat că programul electoral este bazat pe șase piloni. Potrivit acesteia, primul pilon este educația modernă și echitabilă, cu școli unde copiii să fie învățați să gândească, dar nu să memoreze. „Vreau ... Candidatul independent, Victoria Sanduța și-a prezentat programul electoral bazat pe șase piloni The post Candidatul independent, Victoria Sanduța și-a prezentat programul electoral bazat pe șase piloni appeared first on Politik.
22:10
În 1 septembrie 2025, Registrul de Stat al Alegătorilor cuprindea 3 299 396 de persoane cu drept de vot, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale. Din total, 2 763 678 de cetățeni sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II. Cei mai mulți alegători se regăsesc în municipiul Chișinău (664 442 persoane), urmat de autonomia găgăuză ... CEC a publicat datele privind numărul alegătorilor din Registrul de Stat – Localitățile cu cei mai mulți votanți The post CEC a publicat datele privind numărul alegătorilor din Registrul de Stat – Localitățile cu cei mai mulți votanți appeared first on Politik.
22:10
În perioada 3 – 7 septembrie 2025, la Centrul Mediacor al Universității de Stat din Moldova, se va desfășura cea de-a VIII-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău. Evenimentul este organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în parteneriat cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, ... La Chișinăul începe a VIII-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest The post La Chișinăul începe a VIII-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest appeared first on Politik.
17:10
Ministerul Afacaerilor Externe al României (MAE) precizează că Ion Ceban primarul orașului Chișinău este notificat de România cu interdicție de acces valabilă în tot Spațiul Schengen, însă, excepțional, a primit o viză cu o singură intrare, valabilă doar pentru Italia pentru a participa la o conferință sub egida UNESCO. Potrivit MAE, „cu titlu excepțional, conform ... Explicațiile MAE de la București privind aflarea primarului Ion Ceban la Roma – A primit o viză limitată cu titlu excepțional The post Explicațiile MAE de la București privind aflarea primarului Ion Ceban la Roma – A primit o viză limitată cu titlu excepțional appeared first on Politik.
17:10
Agricultorii trebuie să fie prezenți în conducerea Republicii Moldova, afirmă unul dintre liderii Asociației Forța Fermierilor, Serghei Ivanov, candidat pe lista Partidului Nostru la alegerile parlamentare. „Din păcate, lipsa prezenței agricultorului în conducerea țării, în parlament, a adus la ceea ce se întâmplă în domeniu – haos total. Nu avem la guvernare oameni capabili să ... Serghei Ivanov, Partidul Nostru – Vocea agricultorilor trebuie să fie prezentă în viitorul Parlament The post Serghei Ivanov, Partidul Nostru – Vocea agricultorilor trebuie să fie prezentă în viitorul Parlament appeared first on Politik.
16:40
Astăzi, 1 septembrie 2025, la sediul Procuraturii Anticorupție a avut loc solemnitatea de prezentare a noului procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan de către Procurorul General, Alexandru Machidon. Evenimentul s-a desfășurat cu participarea Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă în prezența colectivului Procuraturii Anticorupție. În cadrul solemnității, Procurorul General Alexandru Machidon a adresat un ... Marcel Dumbravan a preluat șefia Procuraturii Anticorupție – Sunt conștient de complexitatea și dificultatea sarcinilor care stau în fața PA The post Marcel Dumbravan a preluat șefia Procuraturii Anticorupție – Sunt conștient de complexitatea și dificultatea sarcinilor care stau în fața PA appeared first on Politik.
16:40
La sfârșitul lunii iulie 2025, capacitatea totală instalată de energie din surse regenerabile în Moldova a ajuns la 784,09 MW, în creștere cu 204,7 MW față de finele anului trecut, potrivit datelor de la Centrul Național pentru Energie Durabilă. Instalațiile fotovoltaice domină sectorul, cu o putere totală de 545,61 MW (70%), urmate de eolian – ... Moldova a atins noi capacități energetice din surse regenerabile The post Moldova a atins noi capacități energetice din surse regenerabile appeared first on Politik.
16:40
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu prim-ministrul Japoniei, Shigeru Ishiba. Oficialii au discutat despre oportunitățile de dezvoltare a parteneriatului bilateral, de investiții și de realizare a noi proiecte în beneficiul oamenilor. Premierul Dorin Recean a mulțumit părții nipone pentru sprijinul constant acordat țării noastre. Japonia sprijină proiecte în agricultură, sănătate, educație și de ... Premierul Recean – Japonia devine un partener economic tot mai important pentru țara noastră The post Premierul Recean – Japonia devine un partener economic tot mai important pentru țara noastră appeared first on Politik.
16:40
Președintele Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere la Chișinău cu Christophe Hansen, Comisarul european pentru agricultură și alimentație. Discuțiile au vizat sprijinul Uniunii Europene pentru producătorii moldoveni și facilitarea accesului produselor agricole autohtone pe piața comunitară. În context, șeful statului a subliniat importanța deciziei recente a Uniunii Europene de a majora cotele de export ... Comisarul european pentru agricultură se află în Moldova – Oficialul de la Bruxelles s-a întâlnit cu Maia Sandu The post Comisarul european pentru agricultură se află în Moldova – Oficialul de la Bruxelles s-a întâlnit cu Maia Sandu appeared first on Politik.
16:40
Averea de 902.750 lei a fostului primar al comunei Negureni, raionul Telenești, Grigore Munteanu, declarată nejustificată de Autoritatea Națională de Integritate (ANI),va fi confiscată, după ce hotărârea Judecătoriei Orhei din 25 februarie 2025 a rămas definitivă. ANI a constatat că, între 1 ianuarie 2012 și 28 ianuarie 2019, Munteanu, împreună cu familia și persoanele aflate ... Fostul primar de la Negureni a rămas fără 900.000 de lei – Averea acestuia a fost confiscată de instanță în baza unei constatări a ANI The post Fostul primar de la Negureni a rămas fără 900.000 de lei – Averea acestuia a fost confiscată de instanță în baza unei constatări a ANI appeared first on Politik.
16:40
Ucraina nu va permite desfășurarea pelerinajului anual al zecilor de mii de evrei hasidici la Uman luna viitoare din motive de securitate cauzate de războiul în curs cu Rusia, potrivit relatărilor apărute sâmbătă seara în mass-media ebraică din Israel. Decizia de a împiedica pelerinii să viziteze mormântul liderului hasidic rabinul Nachman din Breslov în timpul ... Ucraina și Moldova solicită Israelului securitate și bani pentru transportarea pelerinilor hasidici la Uman The post Ucraina și Moldova solicită Israelului securitate și bani pentru transportarea pelerinilor hasidici la Uman appeared first on Politik.
16:40
Un atac suspectat că ar fi fost lansat de Rusia a dezactivat serviciile de navigație GPS de pe un aeroport bulgar și a forțat un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică la Plovdiv folosind hărți pe hârtie, a relatat Financial Times, care a citat trei oficiali ... Avionul Ursulei von der Leyen, vizat de un posibil bruiaj al Rusiei, a aterizat în regim manual în Bulgaria The post Avionul Ursulei von der Leyen, vizat de un posibil bruiaj al Rusiei, a aterizat în regim manual în Bulgaria appeared first on Politik.
16:40
În urma încăierărilor de duminică, 31 august, care au avut loc la o terasă din Peresecina, Orhei, între susținătorii PAS și reprezentanți ai partidelor afiliate lui Ilan Șor, mai multe persoane au fost conduse la Inspectoratul de Poliție Orhei. Potrivit oamenilor legii, acestea sunt cercetate pentru huliganism, nesubordonare și ultragierea polițiștilor aflați în exercițiul funcțiunii. ... Mai multe persoane, documentate de poliție după încăierarea de la Peresecina între susținătorii PAS și ai lui Șor The post Mai multe persoane, documentate de poliție după încăierarea de la Peresecina între susținătorii PAS și ai lui Șor appeared first on Politik.
16:40
Astăzi, 1 septembrie 2025, aproape 31 000 de copii au pășit în clasa întâi, iar procesul educațional se desfășoară în 1 183 de instituții de învățământ general, cu implicarea a 30 779 de cadre didactice, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Primul semestru se va încheia pe 24 decembrie 2025, iar al doilea pe 29 mai ... Aproape 31 de mii de copii au început școala în data de 1 septembrie – Elevii vor beneficia de patru vacanțe în acest an de studii The post Aproape 31 de mii de copii au început școala în data de 1 septembrie – Elevii vor beneficia de patru vacanțe în acest an de studii appeared first on Politik.
16:40
Partidul Nostru s-a lansat în campania electorală. Candidatul formațiunii la alegerile parlamentare, Irina Belicov a menționat că vocea tinerilor trebuie să fie auzită pentru că tinerii aduc energie, idei și curajul de a schimba lucrurile „ Sunt onorată să reprezint tineretul în această campanie electorală. Noi credem cu tărie că vocea tinerilor trebuie să fie ... Irina Belicov, Partidul Nostru: Ideile tinerilor pot genera schimbări, iar vocea lor trebuie să fie auzită The post Irina Belicov, Partidul Nostru: Ideile tinerilor pot genera schimbări, iar vocea lor trebuie să fie auzită appeared first on Politik.
12:00
În 2024, peste 1,25 milioane tone de cereale au fost expediate pe cale fluvială, în special prin Portul Giurgiulești, dar și prin Ungheni. Ponderea transportului naval în total exporturi a urcat de la 30% în 2022, la 43% în 2023, 54% în 2024 și a atins 70% în primul semestru din 2025. Rija notează că ... Declin – Exporturile feroviare de cereale s-au redus la doar 4% The post Declin – Exporturile feroviare de cereale s-au redus la doar 4% appeared first on Politik.
12:00
Începând de astăzi, Energocom preia oficial rolul de furnizor național de gaze naturale pentru consumatorii din Republica Moldova. Compania de stat și-a actualizat identitatea vizuală, prezentând un nou logo, în contextul consolidării statutului său de principal jucător pe piața gazelor. De cealaltă parte, Moldovagaz își schimbă fundamental funcția: din furnizor, devine doar operator de facturare, ... Schimb de roluri în servicii – Din 1 septembrie Energocom livrează gazele, iar Moldovagaz le facturează The post Schimb de roluri în servicii – Din 1 septembrie Energocom livrează gazele, iar Moldovagaz le facturează appeared first on Politik.
12:00
Un suspect a fost arestat în cazul asasinării fostului președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi. Anunțul a fost făcut de președintele Volodimir Zelenski, care a menționat că ancheta este în desfășurare. Zelenski a precizat că ”suspectul a dat o primă declarație”, iar în prezent se desfășoară acțiuni urgente pentru stabilirea circumstanțelor crimei. Parubîi, în vârstă ... Primele imagini cu suspectul arestat în cazul asasinării fostului președinte al Parlamentului ucrainean The post Primele imagini cu suspectul arestat în cazul asasinării fostului președinte al Parlamentului ucrainean appeared first on Politik.
12:00
Președintele rus Vladimir Putin a reiterat luni, 1 septembrie 2025, punctele de discuție ale Kremlinului, conform cărora aspirațiile pro-occidentale ale NATO și Ucrainei au provocat invazia rusă a țării. Într-un interviu cu liderii de la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) din China, Putin a repetat narațiunea falsă conform căreia Revoluția EuroMaidan a ... Putin susține că aspirațiile pro-occidentale ale NATO și Ucrainei au provocat invazia rusǎ The post Putin susține că aspirațiile pro-occidentale ale NATO și Ucrainei au provocat invazia rusǎ appeared first on Politik.
12:00
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat pentru Financial Times că au fost conturate „planuri relativ precise” pentru o desfășurare multinațională de trupe în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate post-conflict, susținute de Statele Unite, informează DW. Potrivit acesteia, planul ar urma să includă zeci de mii de soldați europeni, iar SUA ... Ursula von der Leyen: Europa ar putea trimite trupe multinaționale în Ucraina doar la etapa post-conflict The post Ursula von der Leyen: Europa ar putea trimite trupe multinaționale în Ucraina doar la etapa post-conflict appeared first on Politik.
12:00
De la 1 septembrie, șoferii moldoveni care circulă sau tranzitează România achită mai mult pentru rovinietă și pentru traversarea podurilor peste Dunăre. Noile tarife se aplică în funcție de tipul vehiculului și perioada de valabilitate. Pentru automobilele din clasa A, rovinieta costă 3,5 euro/1 zi, 6 euro/7 zile, 9,5 euro/1 lună, 15 euro/60 zile și ... Rovinieta și taxele de pod din România în creștere din 1 septembrie The post Rovinieta și taxele de pod din România în creștere din 1 septembrie appeared first on Politik.
12:00
Exporturile de castraveți și roșii din Ucraina au ajuns la cel mai scăzut nivel de dinainte de război, potrivit analiștilor de piață. Principalele destinații pentru castraveți rămân Estonia, Polonia și Moldova, livrările fiind concentrate între lunile mai și iulie, perioadă în care Ucraina poate furniza volume sezoniere. Exporturile de roșii urmează un model similar, majoritatea ... Tot mai puține legume locale – Moldova, principalul importator de roşii şi castraveţi din Ucraina The post Tot mai puține legume locale – Moldova, principalul importator de roşii şi castraveţi din Ucraina appeared first on Politik.
12:00
În cadrul emisiunii In Profunzime de la Pro Tv, președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat de ce nu a felicitat poporul Republicii Moldova cu prilejul împlinirii a 34 de ani de Independență, marcatǎ la data de 27 august 2025. Acesta a rǎspun cǎ: „Nu am pus pe Facebook, dar am trimis o scrisoare oficialǎ ... Răspunsul lui Nicușor Dan de ce nu a felicitat Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenței The post Răspunsul lui Nicușor Dan de ce nu a felicitat Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenței appeared first on Politik.
12:00
Diplomata poloneză Iwona Piorko a fost desemnată ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut pe 31 august de șefa diplomației UE, Kaja Kallas. „Sunt onorată de desemnarea mea în funcția de ambasadoare a UE în Republica Moldova. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu excelenta echipă a Delegației UE în Republica Moldova”, ... Iwona Piorko îl va succeda pe Janis Mazeiks – Diplomatul polonez a fost desemnat ambasadorul UE la Chișinău The post Iwona Piorko îl va succeda pe Janis Mazeiks – Diplomatul polonez a fost desemnat ambasadorul UE la Chișinău appeared first on Politik.
21:50
De Ziua Limbii Române, premierul Dorin Recean a inaugurat Ziua Republicii Moldova la Expoziția Mondială de la Osaka, Japonia – eveniment important de promovare a atractivității turistice și investiționale a Republicii Moldova, precum și a culturii țării noastre la prestigiosul eveniment internațional În adresarea sa către organizatorii și vizitatorii expoziției, premierul Dorin Recean a remarcat ... Premierul Recean în Japonia la Expoziția Mondială de la Osaka: „Moldova este pregătită să devină o platformă de încredere pentru investitorii japonezi” The post Premierul Recean în Japonia la Expoziția Mondială de la Osaka: „Moldova este pregătită să devină o platformă de încredere pentru investitorii japonezi” appeared first on Politik.
20:20
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, efectuează prima sa vizită oficială în Republica Moldova în perioada 31 august – 2 septembrie. În programul vizitei sunt incluse întâlniri cu producători agricoli, exportatori de fructe, precum și cu reprezentanții asociațiilor de profil și ai Grupurilor de Acțiune Locală. Accentul acestor întâlniri va fi pus pe ... Comisarul european pentru Agricultură vine în Republica Moldova – Se întâlnește cu producătorii agricoli, exportatorii de fructe și cu reprezentanții asociațiilor de profil The post Comisarul european pentru Agricultură vine în Republica Moldova – Se întâlnește cu producătorii agricoli, exportatorii de fructe și cu reprezentanții asociațiilor de profil appeared first on Politik.
20:20
Primarul municipiului Chișinău și liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a apărut astăzi, 31 august, într-un video postat pe rețelele sociale în care transmite un mesaj din Italia, deși are interdicție de intrare în spațiul Schengen. În imagini, Ceban a dat de înțeles că se află la Roma și afirmă: „Vă salut din ... Primarul Chișinăului, Ion Ceban a ajuns la Roma, în pofida interdicției de intrare în spațiul Schengen – Ce mesaj a transmis edilul capitalei The post Primarul Chișinăului, Ion Ceban a ajuns la Roma, în pofida interdicției de intrare în spațiul Schengen – Ce mesaj a transmis edilul capitalei appeared first on Politik.
20:20
Partidul Nostru s-a lansat ân campania electorală. Candidatul formațiunii, Igor Cujba a transmis un mesaj puternic diasporei pentru a reveni în țară și a reconstrui Moldova „ Trebuie să ne recâștigăm țara. Am cutrierat toată lumea, dar m-am întors acasă. Fraților, întoarceți-vă acasă! Sunteți așteptați aici – electricieni, instalatori, dulgheri, șoferi, muncitori. Doar acasă veți ... Igor Cujba: Partidul Nostru trebuie să fie sigur de victoria sa! The post Igor Cujba: Partidul Nostru trebuie să fie sigur de victoria sa! appeared first on Politik.
13:10
Banca Națională a Moldovei lansează, duminicǎ, 31 august 2025, în circuitul numismatic moneda comemorativă „Mihai Eminescu”, care completează seria Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din mun. Chișinău. Potrivit unui comunicat al BNM, moneda comemorativă este emisă în două versiuni: argint, cu o valoare nominală de 50 lei și un tiraj ... Banca Națională a Moldovei lansează moneda comemorativă „Mihai Eminescu” The post Banca Națională a Moldovei lansează moneda comemorativă „Mihai Eminescu” appeared first on Politik.
13:10
Trei partide politice „Moldova Mare”, „Renaștere” și „Uniunea Centristă” rămân în afara cursei electorale, după ce instanțele de judecată au confirmat deciziile Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a nu le admite în scrutin. Judecătorii au constatat că formațiunile au încălcat prevederile Codului electoral, fie prin includerea unor candidați ineligibili, fie prin faptul că se aflau ... Decizie irevocabilă a CSJ – Trei partide politice excluse definitiv din cursa electorală The post Decizie irevocabilă a CSJ – Trei partide politice excluse definitiv din cursa electorală appeared first on Politik.
13:10
Partidul Nostru s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Candidatul formațiunii, Nicolae Margarint a lansat un mesaj către cetățenii cu nevoi speciale. „Astăzi, în Republica Moldova, fiecare al 15-lea cetățean trăiește cu nevoi speciale. În total, peste 162 000 de oameni duc o luptă zilnică cu probleme mai mari decât ale ... Nicolae Margarint, Partidul Nostru – Fiecare cetățean trebuie ascultat și sprijinit, tratat ca un OM CU DREPTURI, nu ca o cifră în statistică! The post Nicolae Margarint, Partidul Nostru – Fiecare cetățean trebuie ascultat și sprijinit, tratat ca un OM CU DREPTURI, nu ca o cifră în statistică! appeared first on Politik.
12:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) a lansat un apel către reprezentanții cultelor religioase din Republica Moldova prin care îndeamnă slujitorii sfintelor altare să evite orice implicare în campania electorală sau manifestare de partizanat politic Comisia Electorală Centrală, în temeiul atribuțiilor sale de organizare și desfășurare a unor alegeri libere, corecte și echitabile, reamintește despre obligația respectării ... CEC a lansat un apel către reprezentanții cultelor religioase din Republica Moldova – Îi îndeamnă să evite orice implicare în campania electorală sau manifestare de partizanat politic The post CEC a lansat un apel către reprezentanții cultelor religioase din Republica Moldova – Îi îndeamnă să evite orice implicare în campania electorală sau manifestare de partizanat politic appeared first on Politik.