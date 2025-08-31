Româna cu accent britanic: Ambasada Marii Britanii a sărbătorit Ziua Limbii Române pe străzile Chișinăului
ZdGust, 31 august 2025 23:50
Ambasada Marii Britanii în Republica Moldova a găsit o modalitate originală de a marca Ziua Limbii Române. Reprezentanții instituției diplomatice și-au petrecut ziua vorbind exclusiv în limba română, promovând cultura și identitatea lingvistică a țării gazdă. „Româna noastră nu e perfectă, dar e cu suflet”, a fost mesajul de la finalul filmulețului publicat. Însoțiți de [...]
Româna cu accent britanic: Ambasada Marii Britanii a sărbătorit Ziua Limbii Române pe străzile Chișinăului # ZdGust
Acum 6 ore
21:20
Cu ocazia Zilei Limbii Române, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Janis Mazeiks, a transmis un mesaj cald și personal, sub forma unei poezii. Diplomatul a recitat o poezie în limba română, creată în colaborare cu scriitoarea Ionela Hadârcă, inspirată din experiențele sale în Republica Moldova. „Astăzi, sărbătorim Ziua Limbii Române, iar pentru mine aceasta este [...]
Acum 12 ore
16:10
Postul intermitent: beneficii sau riscuri? Un studiu ridică semne de întrebare cu privire la sănătatea inimii # ZdGust
Postul intermitent a devenit dieta la modă a deceniului. Acesta promite să reseteze biologia fără a fi nevoie să numeri caloriile sau să reduci carbohidrații: pur și simplu schimbi momentul în care mănânci, nu neapărat ceea ce mănânci. Are numeroși adepți în rândul magnaților din domeniul tehnologiei, iar vedetele de la Hollywood insistă că le [...]
15:20
14:40
Fibrele sunt carbohidrați care se găsesc în alimentele de origine vegetală. Au un rol extrem de important în sănătatea intestinală, fiind combustibilul care alimentează microbiomul. Dar, și acesta este un aspect mai puțin știut și ignorat, fibrele sunt esențiale pentru buna funcționare a întregului organism. Nutriționistul Samantha Peterson spune despre fibre că sunt echivalentul celei [...]
14:00
În scrierea limbii române au fost folosite două tipuri de alfabet: chirilic și latin. Scrisoarea lui Neacșu (1521) este cel mai vechi text românesc păstrat cu alfabet chirilic, iar Cartea de cântece, cunoscută și sub numele de Fragmentul Teodorescu (1570-1573), este cel mai vechi text românesc păstrat cu alfabet latin, potrivit Academiei Române. În epoca [...]
13:00
Conform celei mai recente ediții a Marelui Dicționar al Limbii Române, vocabularul limbii române cuprinde aproximativ 170 000 de cuvinte (excluzând diminutive, estimate suplimentar la 30 000 de cuvinte). Cele mai lungi cuvinte în limba română atestate în dicționare sau lucrări de specialitate: Pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioză – boală pulmonară cauzată de inhalarea particulelor fine de siliciu vulcanic; [...]
12:50
Cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie? Soluția este să-ți pregătești mâncarea pe câteva zile sau să gândești un meniu pentru întreaga săptămână. Este ceea ce se numește batch cooking. Ne putem bucura de un meniu variat cu multe legume, fructe, paste, carne și pește. Dacă simțiți [...]
Acum 24 ore
12:30
VIDEO/ Poveștile străinilor care au cucerit limba română în R. Moldova. „Limba este cheia pentru încredere și integrare, dar și un simbol de respect pentru țara care te primește” # ZdGust
Cynthia locuiește de 5 ani în R. Moldova și, cu ajutorul rețelelor sociale, a ajuns să fie cunoscută de sute de mii de moldoveni. Meiling a venit la Chișinău acum 9 ani, pentru că îi place aventura și a vrut să cunoască o cultură diferită. Luciano, născut în Italia, a lucrat timp de 6 ani [...]
12:10
Batoanele de pește sunt o opțiune convenabilă pentru mese rapide, oferind proteine și nutrienți esențiali. Iată, potrivit listonic.com, cele mai bune moduri de a le păstra, ce beneficii aduc ele, pentru sănătate și cum îți pot influența ele alimentația. Nutrienți în 100 g batoane de pește Calorii – 229 kcal Carbohidrați – 24 g Fibre – [...]
Ieri
16:10
Top 10 alimente sănătoase pentru câini și pisici: Ce să le oferi pentru o alimentație echilibrată # ZdGust
Dacă iubești animalele, știi deja cât de mult contează alimentația pentru sănătatea și energia lor zilnică. Exact ca noi, câinii și pisicile au nevoie de o dietă echilibrată, plină de nutrienți esențiali, pentru a se simți bine și pentru a preveni diverse afecțiuni. Însă nu toate alimentele pe care le mâncăm noi sunt potrivite și [...]
14:40
Atunci când nivelurile de fier sunt scăzute, organele și țesuturile nu primesc suficient oxigen, ceea ce poate duce la oboseală, migrene, probleme cardiace, anemie feriprivă, o condiție în care corpul nu produce suficiente globule roșii. Problema este globală, afectând peste 2 miliarde de oameni, potrivit National Geographic. Cum apare deficiența de fier: Consumul insuficient de [...]
13:20
Ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul verii, dar tot ne mai confruntăm cu zile călduroase. Temperaturile ridicate și căldura sufocantă, care îi epuizează pe mulți, ne obligă să ne hidratăm, astfel încât lichidele – altele decât apa – sunt mai mult decât binevenite. Dacă obișnuim să bem cafea, probabil în această perioadă o preferăm [...]
11:50
Nevoile de somn variază pe parcursul vieții în funcție de câte cicluri de somn are nevoie fiecare persoană pentru a se simți odihnită. Urmărirea programului de somn poate să nu fie întotdeauna o prioritate în viața noastră de zi cu zi, însă somnul suficient joacă unul dintre cele mai importante roluri în stabilitatea unei vieți [...]
10:10
Această rețetă de budincă de iaurt cu semințe de chia este un mic dejun pe care îl poți pregăti din timp și care se amestecă în doar 5 minute, asemănător cu fulgii de ovăz la rece cu iaurt, conform foodproofliving.com. Iaurtul grecesc, laptele de migdale, siropul de arțar, extractul de vanilie și semințele de chia [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
În contextul începerii noului an școlar, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) îndeamnă părinții și îngrijitorii să acorde o atenție sporită protejării sănătății copiilor, prin verificarea statutului vaccinal conform Calendarului național de vaccinare. În perioada 1 ianuarie – 29 august curent, în R. Moldova, au fost confirmate 194 de cazuri de rujeolă, inclusiv 11 de import (România, [...]
15:20
Ceaiurile pot ajuta la ameliorarea simptomelor digestive, precum balonarea și inflamația, relatează Healthline. Oamenii consumă ceai pentru a trata problemele digestive și alte afecțiuni de mii de ani. S-a demonstrat că mai multe ceaiuri din plante ajută la greață, constipație, indigestie și multe altele. Din fericire, cele mai multe dintre ele sunt disponibile pe scară [...]
14:10
Apartamente-fantomă în chirie: Cum se colectează avansuri și cum dispar proprietarii fictivi de apartamente # ZdGust
Sunt anunțuri care par prea bune ca să fie adevărate: apartamente spațioase, la prețuri accesibile, mobilate modern, gata de trai. Dar pentru unii, aceste promisiuni s-au transformat rapid într-o escrocherie clasică, cu pierderi financiare. Fenomenul este unul constant, arată datele Poliției. „În primele șapte luni ale anului 2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate [...]
12:50
Premieră medicală în R. Moldova: anevrism cerebral operat prin tehnica WEB la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie # ZdGust
În premieră, la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie (INN) „Diomid Gherman” a fost realizată joi, 28 august, o intervenție chirurgicală de tratare a unui anevrism, cu ajutorul unui dispozitiv intrasacular WEB (Woven EndoBridge), anunță Ministerul Sănătății (MS). Potrivit Ministerului, noua tehnică permite închiderea anevrismului prin plasarea unui dispozitiv direct în interiorul sacului anevrismal, reducând riscul [...]
12:00
Neglijarea emoțiilor îmbolnăvește corpul. Ce înseamnă bunăstarea emoțională și cum o putem menține printr-o rutină zilnică echilibrată # ZdGust
Neglijarea sănătății emoționale slăbește sistemul imunitar, afectează relațiile și scade productivitatea la muncă. Există, totuși, modalități de prevenție și reechilibrare emoțională. Exercițile fizice reprezintă unele dintre cele mai eficiente. Doar 15 minute de mers pe jos zilnic cresc nivelul de dopamină și serotonină, neurotransmițătorii responsabili pentru starea de bine. Efectul este similar cu cel al [...]
10:50
Magneziul este un mineral care susține funcțiile nervoasă și musculară, sistemul imunitar, sănătatea oaselor și asigură reglarea tensiunii arteriale. Deși magneziul se găsește cu ușurință în alimente precum legumele, cerealele, fasolea și fructele de mare, datele sugerează că majoritatea adulților nu consumă necesarul zilnic de magneziu, transmite publicația Verywell Health. Majoritatea adulților sănătoși ar trebui să poată [...]
09:40
Una dintre rețetele care au atras atenția în ultimele luni este lipia cu brânză cottage. Creată de Francesca Aralla, fondatoarea HealthyMumWay, această rețetă s-a răspândit rapid pe rețelele sociale, arată foolproofliving.com. Succesul ei se explică simplu: doar două ingrediente, timp redus de pregătire și un aport ridicat de proteine. O porție conține 17 grame de [...]
28 august 2025
18:10
„Cârjele în «bagajnik»!” O tânără cu dizabilități locomotorii povestește experiența trăită într-un taxi din Chișinău # ZdGust
O tânără cu dizabilități locomotorii acuză un șofer de taxi din capitală de comportament umilitor și lipsit de empatie, după ce i s-a cerut să-și transporte cârjele în portbagaj, pe motiv că ar „murdări covorașele”. Incidentul s-a petrecut pe 26 august, când femeia a comandat o cursă printr-o aplicație de taxi. Vehiculul a sosit cu [...]
16:00
Pierderea grăsimii abdominale poate părea o luptă dificilă, dar drumul începe nu doar în sala de sport, ci și în bucătărie. Deși nu poți „topi” grăsimea într-o săptămână, schimbările strategice și inteligente în alimentație pot duce la rezultate vizibile, în special prin reducerea balonării și stimularea metabolismului, potrivit healthshots.com. De ce eliminarea zahărului este primul pas pentru a [...]
14:40
Europa este una dintre cele mai atractive destinații pentru educație de calitate și schimburi culturale. Aproximativ 1,76 milioane de studenți internaționali aleg să urmeze studii superioare în Uniunea Europeană, reprezentând 8,4% din totalul studenților, transmite EuroNews. Atunci când decid unde să studieze, studenții internaționali iau în considerare mai mulți factori, iar unul dintre cei mai [...]
13:30
Apple a anunțat data următorului său eveniment major: 9 septembrie 2025, care va avea loc la Steve Jobs Theater din Apple Park și are sloganul „Awe dropping”. Se presupune că în cadrul evenimentului va fi prezentat noul IPhone 17, transmite The Verge. Se zvonește că noul model va aveao bară de cameră pe spate, similară [...]
12:20
Will Smith, acuzat că a apelat la inteligența artificială pentru a-și amplifica fanii într-un clip promoțional # ZdGust
Mai multe voci susțin că Will Smith și echipa sa ar fi modificat un videoclip de promovare a turneului său, pentru ca mulțimea să pară mai numeroasă. Controversa apare într-un moment în care utilizarea inteligenței artificiale ridică tot mai multe semne de întrebare în industria muzicală, transmite Euronews. Smith și-a început seria de concerte din [...]
11:20
De la frigul Norvegiei la căldura de acasă: povestea brandului „Crista”, producător local de șosete # ZdGust
După 12 ani trăiți în Norvegia, unde clima rece și umedă nu le-a permis să se adapteze, fondatorii brandului „Crista” au decis să revină acasă și să construiască o afacere locală în Republica Moldova. Ideea a prins contur în 2014, atunci când, lucrând peste hotare, au început să planifice lansarea unui proiect care să aducă [...]
10:50
Se apropie 1 septembrie, iar tradiția „careului solemn” rămâne una dintre cele mai așteptate. Multe instituții de învățământ obișnuiesc să decoreze spațiul cu baloane colorate. Deși arată vesel și festiv, baloanele au un impact negativ asupra mediului – și există alternative mult mai prietenoase, dar la fel de spectaculoase. De ce baloanele NU sunt o [...]
10:00
Congelarea este una dintre cele mai sigure metode de a păstra alimentele pe termen lung, însă doar dacă este făcută corect. Anumite greșeli pot deteriora produsele și, în unele cazuri, pot pune în pericol sănătatea. Mulți oameni nu știu exact cât rezistă carnea, legumele sau mâncărurile gătite în congelator și nici ce alimente își schimbă [...]
09:00
FOTO: Cum arată în prezent clădirile istorice din Chișinău pe care Macron promite să le repare # ZdGust
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că Vila Herța și Vila Kligman, două dintre cele mai importante monumente istorice din Chișinău, vor fi restaurate printr-un proiect comun de conservare. Declarația a fost făcută miercuri, 27 august, în cadrul conferinței de presă de la Președinția R. Moldova. În acest sens, pe 24 august, ministrul Culturii, Sergiu Prodan, și [...]
27 august 2025
22:00
Președinta Maia Sandu a urcat alături de lideri internaționali pe scena din Piața Marii Adunări Naționale, cu ocazia concertului dedicat Zilei Independenței. Printre invitați s-au numărat președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. Un moment simbolic al evenimentului a fost faptul că Macron și Tusk și-au susținut discursurile în [...]
19:00
După ce, de Ziua Europei, comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a vizitat satul de baștină al actorului Emilian Crețu, de Ziua Independenței Republicii Moldova, acesta, împreună cu mama sa, Anastasia, și sora sa, Nina, i-au întors vizita la Bruxelles. Comisara Marta Kos a transmis un mesaj de felicitare pentru toți cetățenii Republicii Moldova, subliniind [...]
16:50
Piersicile dulci, aromate și suculente, sunt savurate simple, în prăjituri, salate, deserturi reci sau chiar în cocktailuri. Totuși, fiind un fruct delicat, piersicile se pot strica rapid dacă nu sunt depozitate corect, arată delish.com. Specialiștii recomandă câteva reguli simple ca să păstrezi piersicile cât mai mult timp și să te poți bucura de aceste fructe [...]
15:40
Cum influențează viteza cu care mănânci sănătatea metabolică. Sfaturi pentru a încetini ritmul la masă # ZdGust
Un obicei simplu la masă poate avea efecte majore asupra sănătății. Sindromul metabolic este un grup de afecțiuni care include talie mare, trigliceride crescute, tensiune arterială ridicată, glicemie mare pe nemâncate și colesterol „bun” scăzut. Prezența a trei dintre aceste cinci criterii duce la diagnosticul de sindrom metabolic, care afectează aproximativ 93 de milioane de [...]
14:30
De ce ar trebui să incluzi caisele uscate în alimentația ta? Descoperă beneficiile acestora # ZdGust
Fructele uscate sunt o modalitate gustoasă și convenabilă de a te bucura de vitamine, chiar și în afara sezonului. Dintre toate fructele uscate, caisele se remarcă prin gustul lor dulce, textura masticabilă și culoarea portocalie vibrantă. Acestea sunt pline de nutrienți esențiali. Potrivit Health shots, caisele uscate sunt bogate în vitaminele A și C, potasiu [...]
13:30
Ilya Varlamov, mesaj de Ziua Independenței: „Prețuiți libertatea, posibilitatea de a vă alege viitorul” # ZdGust
Bloggerul rus Ilya Varlamov a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare îmbrăcat în cămașa tradițională, adresând un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. „Astăzi este o zi minunată! Moldova mea iubită marchează 34 de ani de independență! Urez Moldovei și locuitorilor săi pace și prosperitate. Sunt convins că [...]
13:10
Probabil ai auzit că legumele congelate își păstrează, în mare parte, proprietățile nutritive – uneori chiar mai bine decât cele proaspete, mai ales dacă acestea din urmă sunt păstrate prea mult timp în frigider. Dar, dacă legumele congelate sunt atât de benefice, există unele tipuri mai potrivite decât altele pentru persoanele care își monitorizează glicemia? [...]
11:50
Educația trebuie să țină cont de nevoile fiecărui copil. În acest sens, școala incluzivă devine o necesitate, un model care oferă șanse egale și sprijin tuturor elevilor. Prin adaptarea curriculumului, a metodelor de predare și a mediului de învățare, această abordare răspunde diversității din clasă, oferind sprijin personalizat indiferent de abilități. „Incluziunea este un proces [...]
10:20
Mulți pacienți cu depresie refuză tratamentul cu antidepresive, din cauza unor mituri larg răspândite. Unii se tem că vor depinde toată viața de ele, alții cred că pastilele schimbă personalitatea sau că problema ar putea fi rezolvată prin voință. Studiile arată însă că antidepresivele ajută la restabilirea echilibrului chimic al creierului, fără a crea dependență și [...]
26 august 2025
16:30
Cazurile de COVID, în creștere cu peste 50% într-o săptămână. Copiii, printre cei mai afectați # ZdGust
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a anunțat că, în perioada 18–24 august, au fost înregistrate 993 de cazuri de COVID-19, ceea ce reprezintă o creștere de 52% comparativ cu săptămâna precedentă. Din totalul cazurilor, 346 (35%) au fost raportate în rândul copiilor cu vârste între 0–14 ani, se arată într-un comunicat de presă. În [...]
15:50
Între 3 și 7 septembrie, Chișinăul găzduiește o nouă ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest. Vizitatorii vor putea descoperi cele mai noi apariții editoriale din România și Republica Moldova. La eveniment vor participa unele dintre cele mai importante personalități culturale de pe ambele maluri ale Prutului, printre care Tatiana Țîbuleac, Mircea Cărtărescu, Gabriela Adameșteanu, [...]
14:30
Primul exemplar al ediției speciale 911 Carrera 4 GTS, care marchează aniversarea a 50 de ani a Transfăgărășanului, unul dintre cele mai frumoase drumuri din lume, a fost livrat proprietarului său din România, potrivit unui comunicat al companiei. Traversând Munții Făgăraș și făcând legătura între regiunile Muntenia și Transilvania prin 90 de kilometri de asfalt [...]
14:10
O expoziție de fotografie dedicată Zilei Independenței și sărbătorii „Limba noastră” a fost inaugurată marți, 26 august, la Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Intitulată „Moldova Europeană”, expoziția reunește circa 100 de imagini care surprind etapele-cheie ale procesului de asociere și integrare europeană a R. Moldova. Fotografiile readuc în prim-plan momente importante din parcursul istoric [...]
12:50
Proiect vs realitate: „Flute from the Future” – cum arată sculptura Republicii Moldova la Burning Man # ZdGust
Burning Man 2025, unul dintre cele mai nonconformiste festivaluri de artă din lume, a debutat duminică, 24 august, și se va încheia luni, 1 septembrie. Printre participanții din acest an se numără și un grup de moldoveni, care au adus în deșertul Black Rock proiectul „Flute from the Future” – o inițiativă promovată inclusiv de [...]
11:30
Cum pregătim copilul cu dizabilități pentru o bună integrare socială: sfaturile terapeutului ocupațional # ZdGust
Сomunicarea deschisă și empatică între părinții copiilor cu dizabilități, profesori și ceilalți părinți este esențială pentru crearea unui mediu incluziv și sigur. Aliona Șleac, terapeută ocupațională, afirmă că un dialog sincer, respectuos și o colaborare eficientă între toate părțile implicate sunt aspecte esențiale pentru a susține cât mai bine dezvoltarea și integrarea copilului în comunitate. „Stabiliți [...]
10:20
În fiecare an, pe 26 august, iubitorii de animale din întreaga lume marchează Ziua Internațională a Câinilor – o zi dedicată celor care sunt considerați cei mai loiali prieteni ai omului. Cum a apărut Ziua Internațională a Câinilor Potrivit pets&cats, această zi a fost instituită în 2004, la inițiativa activistei pentru drepturile animalelor Colleen Paige, cunoscută [...]
09:30
Cum ajută fulgii de ovăz sănătatea inimii după 60 de ani. De ce fibrele devin esențiale odată cu vârsta # ZdGust
Cardiologii recomandă tot mai des persoanelor de peste 60 de ani să includă fulgii de ovăz în alimentație. Considerat un aliment banal, ovăzul este de fapt o sursă importantă de fibre, cu beneficii directe asupra sănătății inimii și a metabolismului, notează Parade. „Ovăzul este o alegere excelentă atunci când vine vorba de un aliment bogat în fibre”, explică [...]
25 august 2025
17:50
În al doilea trimestru al anului 2025, există peste 1 milion de locuri de muncă vacante în Germania și jumătate de milion în Franța. La calcularea ratei locurilor de muncă vacante (JVR), se iau în considerare atât numărul locurilor de muncă vacante, cât și numărul posturilor ocupate, pentru a arăta cererea totală și locurile vacante. [...]
16:50
Toată lumea știe că o alimentație echilibrată, bogată în vitamine și minerale, este cheia unui stil de viață sănătos. Dar, despre unele vitamine auzim mai des vorbindu-se, decât despre altele. Știm despre vitamina C că ne ajută la sistemul imunitar, despre vitamina D că ajută la fixarea calciului, dar despre vitamina K am auzit vorbindu-se [...]
