Omagiu omului de cultură „Valentin Mândâcanu, la Muzeul Național al Literaturii Române
31 august 2025
Lupta sfântă pentru limba română și grafia latină a unit într-o credință și o speranță zeci de mii de oameni. În prim plan s-au aflat scriitorii și savanții, cei care în anii de ocupație sovietică au avut curajul să spună tranșant adevărul. Printre ei, distinsul lingvist, publicist și scriitor Valentin Mândâcanu, care a devenit celebru prin eseul revoluționar „Veșmântul ființei noastre”. Regretatul om de cultură a fost evocat la Muzeul Național al Literaturii Române prin expoziția „Valentin Mândâcanu, omul potrivit la locul potrivit”, consacrat aniversării a 95 de ani de la naștere.
Diplomata poloneză Iwona Piorko, cu peste două decenii de activitate în instituțiile Uniunii Europene (UE), a fost desemnată șefă a Delegației UE în Republica Moldova. Despre aceasta a anunțat Serviciul Diplomatic al Uniunii Europene.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vizitează țările membre ale Uniunii Europene din prima linie, pentru a consolida solidaritatea și apărarea acestor state. Astăzi, a vizitat frontiera Poloniei cu Belarus pentru a-și exprima solidaritatea cu acest stat care se confruntă cu atacuri hibride. În patru zile, șefa executivului european se va afla în cele șapte țări din prima linie, inclusiv, România.
Oscar Piastri a câștigat Marele Premiu al Olandei și se apropie cu pași mici de titlul mondial în Formula 1 # Moldova1
Cursă nebună în Formula 1. Australianul Oscar Piastri a câștigat Marele Premiu al Olandei, a 15-a etapă a Campionatului Mondial de automobilism viteză. Pilotul de la McLaren-Mercedes a plecat de pe prima poziție a grilei de start și a condus cursa de la un capăt la celălalt.
ELECTORALA 2025 // CEC atenționează: „Acțiunile de agitație electorală de către fețele bisericești, interzise” # Moldova1
Acțiunile de agitație electorală de către fețele bisericești și implicarea cultelor religioase în activități de natură politică sau electorală sunt interzise, atenționează Comisia Electorală Centrală (CEC). Potrivit CEC, implicarea clerului sau folosirea lăcașelor de cult în scopuri politice poate afecta încrederea publică în instituțiile democratice și contravine atât spiritului legii, cât și principiilor morale.
Iwona Piorko, cu peste două decenii de activitate în instituțiile Uniunii Europene (UE), a fost desemnată noua șefă a Delegației UE în Republica Moldova. Aceasta a fost numită în funcție de către vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas.
Ziua Limbii Române a adunat la Strășeni sute de oameni care au celebrat împreună poezia, cântecul și tradiția. Îmbrăcați în ii, participanții au vorbit despre dragostea de țară și identitate. La eveniment au fost prezenți președinții Republicii Moldova și României, Maia Sandu și Nicușor Dan, care au transmis mesaje despre unitate, libertate și responsabilitatea de a păstra limba română pentru generațiile viitoare.
Incredibil, dar adevărat. Învinsă în turul al doilea al US Open de cehoiaca Karolina Muchova și în primul tur al probei de dublu, Sorana Cîrstea a trăit a treia dezamăgire în decurs de o săptămână. Într-un story pe Instagram, ea a anunțat că i-a fost furat trofeul WTA de la Cleveland, cucerit pe 23 august.
Acțiunile de agitație electorală de către fețele bisericești și implicarea cultelor religioase în activități de natură politică sau electorală sunt interzise, atenționează Comisia Electorală Centrală (CEC).
Campioana olimpică de la Paris, Sifan Hassan a câștigat Maratonul de la Sydney. Hassan, altetă născută în Etiopia, dar care reprezintă Olanda, a dominat cursa de la început până la sfârșit, fiind cronometrată cu timpul de 2 ore, 18 minute și 22 secunde, nou record al maratonului din metropola australiană.
Casa memorială „Alexei Mateevici” din Zaim, decorată cu Ordinul „Meritul Cultural” al României # Moldova1
Casa memorială „Alexei Mateevici” din comuna Zaim, raionul Căușeni, s-a învrednicit de Ordinul „Meritul Cultural” din partea României. Decretul în acest sens a fost semnat de către președintele României, Nicușor Dan, cu prilejul Zilei Limbii Române.
Dinamo București a repurtat a patra victorie în actuala ediție a Superligii românești de fotbal. Într-un meci din cadrul etapei a 8-a, „câinii roșii” au învins cu 2:0 pe teren propriu pe Hermannstadt Sibiu. După o primă repriză fără goluri, francezul Mamoudou Karamoko a deschis scorul în minutul 48.
Peste două mii de persoane au testat cât de bine cunosc limba română: „O experiență bună” # Moldova1
O sală de clasă - așa a arătat, pe 31 august, Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). Peste două mii de persoane au participat în această dimineață la Marea Dictare Națională. Mulți dintre ei spun că au avut emoții și sentimente deosebite. Îmbrăcați în ii, participanții au testat cât de bine cunosc limba română. La evenimentul s-au adunat toate vârstele, de la elevi până la pensionari, care au adus un omagiu limbii române.
Tenismena româncă Jaqueline Cristian s-a oprit în turul al treilea la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului. Bucureșteanca a fost învinsă la mare luptă de Amanda Anisimova din Statele Unite ale Americii, scor 4:6, 6:4, 2:6, la capătul unei partide ce a durat două ore și 9 minute.
O samă de cuvinte // De Ziua Limbii Române: de ce este eronat acel text în 11 puncte care caută să dovedească unicitatea limbii române # Moldova1
Circulă pe internet un text absurd, în 11 puncte, plin de inexactități și invenții ignorante, care caută să dovedească unicitatea limbii române. Mulți l-au preluat și difuzat, înșelați și de faptul că e citat acolo chiar președintele Academiei Române de la București, Ioan Aurel Pop cu enormitatea că: „Limba română, ca bogăție de vocabular și semantică, este între primele opt limbi ale lumii.”
ELECTORALA 2025 // CSJ a decis: Partidul „Moldova Mare” nu va participa la alegerile parlamentare # Moldova1
Partidul „Moldova Mare” nu va putea participa la alegerile parlamentare din septembrie. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins acțiunea Partidului „Moldova Mare” împotriva Comisiei Electorale Centrale (CEC). Astfel, a menținut hotărârea prin care partidul condus de Victoria Furtună nu a fost înregistrat pentru a putea participa la alegerile parlamentare.
În fiecare an, la 31 august, reînvie filmul evenimentelor din 1989, când limba română și-a recăpătat statutul firesc și a revenit la alfabetul latin. Astăzi, la 36 de ani distanță, Ziua Limbii Române nu este doar o sărbătoare, ci și un exercițiu de memorie colectivă și de reafirmare a identității naționale. Aceasta a fost atmosfera ediției speciale difuzate duminică de Moldova 1, în contextul Zilei Limbii Române, unde scriitori, poeți și dascăli au împărtășit gânduri despre forța limbii române și simbolistica ei.
RETROSPECTIVA // R. Moldova a celebrat Independența și Limba Română, cu Macron și Tusk vorbind în română # Moldova1
Ultima săptămână a fost una plină de simboluri și momente istorice. Republica Moldova și-a celebrat Independența și Limba Română împreună cu lideri europeni veniți la Chișinău, care au rostit discursuri în română, în fața a zeci de mii de oameni. În același timp, a început campania electorală pentru parlamentarele din toamnă, iar scena politică a fost animată de decizii și noi reguli de securitate.
The Spanish player, born in Chișinău, Moldova, has reached the fourth round of a Grand Slam tournament for the first time in her career.
Patru centrale electrice din regiunea Odesa, sudul Ucrainei, au fost vizate de un atac rusesc noaptea trecută, a anunțat cel mai mare producător privat de energie din Ucraina. Autoritățile au declarat că un atac cu drone rusești la o centrală electrică din apropierea orașului Odesa, a lăsat peste 29.000 de oameni fără electricitate duminică dimineață.
Eugen Doga și Vladimir Beșleagă, omagiați la Marea Dictare Națională de Ziua Limbii Române # Moldova1
Două dintre cele mai importante personalități culturale ale Republicii Moldova, compozitorul Eugen Doga și scriitorul Vladimir Beșleagă, au fost comemorate astăzi, 31 august, în cadrul celei de-a treia ediții a Marii Dictări Naționale. Evenimentul, desfășurat în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, a adunat sute de participanți care au adus un omagiu creației celor doi mari artiști, plecați la cele veșnice în acest an.
Cetățenii Republicii Moldova, exemplu pentru întreaga lume – mesajele președinților Maia Sandu și Nicușor Dan la Marea Dictare Națională # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova sunt un exemplu pentru întreaga lume prin lupta dusă pentru păstrarea limbii și identității, a declarat președintele României, Nicușor Dan, la deschiderea ediției a treia a Marii Dictări Naționale de la Chișinău. La rândul său, președinta Maia Sandu a remarcat că limba română este puntea cea mai puternică între cele două maluri ale Prutului și trebuie cinstită în fiecare zi, pentru a fi transmisă generațiilor viitoare. Cei doi șefi de stat au rostit discursuri în fața sutelor de participanți adunați în Piața Marii Adunări Naționale, care i-au aplaudat în picioare.
Cu prilejul Zilei Limbii Române, marcată astăzi, 31 august, Delegația Uniunii Europene (UE) la Chișinău, precum și Ambasada Ucrainei în Republica Moldova, au transmis mesaje de felicitare pentru Republica Moldova.
Eveniment inedit în portul Copenhaga - relaxare prin înot nocturn. Zeci de oameni au intrat în apă pentru o cursă anuală de doi kilometri prin centrul orașului. Sunt importante nu doar spațiile verzi, ci și cele albastre, consideră autoritățile de la Copenhaga, care au organizat evenimentul.
Banca Națională a Moldovei (BNM) pune în circulație moneda comemorativă „Mihai Eminescu”, în contextul Anului Mihai Eminescu, prilejuit de aniversarea a 175-a de la nașterea poetului. Lansarea monedei coincide cu deschiderea celei de a XIV-a ediții a Congresului Mondial al Eminescologilor, cu tema „Efigia lui Eminescu în artă”, organizat sub egida Academiei de Științe a Moldovei.
Saloanele Moldovei - cea mai importantă expoziție a artiștilor plastici din România și Republica Moldova, consacrată sărbătorii Limba Noastră cea Română - a ajuns la ediția aniversară cu numărul 35. Vernisajul și ceremonia de premiere au avut loc la Galeria Constantin Brâncuși din Chișinău, în prezența a peste 200 de artiști de pe ambele maluri ale Prutului. Expoziția a devenit în timp un spațiu al libertății, unde se întâlnesc diferite generații, tehnici și viziuni plastice.
Republica Moldova marchează astăzi, 31 august, cea de-a 36-a aniversare de la proclamarea limbii române ca limbă oficială și trecerea la grafia latină. Cu această ocazie, pe parcursul zilei, la Chișinău, dar și în alte localități din țară, vor fi organizate mai multe evenimente dedicate sărbătorii naționale.
Televiziunea publică din Polonia a lansat în Republica Moldova un proiect media online. „Vot Tak” are peste 1,7 milioane de abonați pe YouTube și abordează realitățile din spațiul ex-sovietic. La Chișinău, echipa lucrează de trei luni, se adresează publicului de limbă rusă și își propune să contracareze propaganda Kremlinului. Jurnaliștii Mark Podberezin și Rustam Bilialov merg prin sate și orașe, discută cu oamenii și stau de vorbă cu lideri de opinie.
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) intră oficial în campanie. Partidul AUR a prezentat zece pași pentru Unire. De exemplu, semnarea unui tratat de fraternitate, instituirea unui fond de investiții, integrarea economică, infrastructura comună. Liderul formațiunii, Boris Volosatîi, a declarat că Republica Moldova nu poate exista separat de România. Evenimentul de lansare a fost organizat la monumentul lui Ion și Doina Aldea Teodorovici din capitală.
Moscova se pregătește să renunțe la Convenția europeană împotriva torturii. Documentul le dădea inspectorilor internaționali dreptul să viziteze închisorile din Rusia, să constate abuzurile și să ceară eliminarea lor. De la începutul războiului contra Ucrainei, accesul acestora a fost blocat odată cu ieșirea Federației Ruse din Consiliul Europei. Activiștii pentru drepturile omului avertizează că decizia va înrăutăți și mai mult situația deținuților - fie civili, fie prizonieri de război.
Elevii colegiilor și centrelor de excelență își ocupă locurile în cămine înainte de începerea noului an de studii. Pentru boboci, primele zile vin cu emoții și planuri, prietenii noi și speranța unui viitor mai bun. Admiterea deși s-a încheiat, au mai rămas locuri libere în școlile de profil și procesul a fost extins până pe 10 septembrie.
A road accident involving a police crew occurred on Saturday at approximately 5:00 p.m. on the R-6 Chisinau - Orhei - Balti road, near the village of Copăceni in the Sângerei district.
Rusia nu va primi înapoi activele înghețate în Uniunea Europeană dacă nu-i va plăti Ucrainei reparații de război, a declarat Kaja Kallas la ministeriala informală pentur apărare de la Copenhaga. Tandemul franco-german se opune totuși confiscării. Pe de altă parte, Rusia poate fi oprită doar prin forță, iar presiunea asupra lui Putin trebuie intensificată, au căzut de acord miniștrii apărării din uniune. Președinta comisiei Ursula von der Leyen a anunțat în Estonia majorarea de cinci ori a bugetului militar.
Partidul Social Democrat European s-a lansat oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, cu sloganul „Construim Viitorul Acasă”. La evenimentul care s-a desfășurat la Palatul Republicii din Chișinău au participat peste o mie de membri și simpatizanți ai partidului din întreaga Republică Moldova, potrivit unui comunicat al formațiunii.
Un accident rutier cu implicarea unui echipaj al poliției s-a produs sâmbătă, în jurul orei 17:00, pe drumul R-6 Chișinău – Orhei – Bălți, în apropierea satului Copăceni, raionul Sângerei.
Au sărbătorit dragostea celor 50 de ani trăiți împreună. La Soroca, 15 cupluri care au ajuns la nunta de aur au fost omagiate de ziua orașului. Au primit diplome de fidelitate și premii bănești, iar ceremonia a fost parte din evenimentele dedicate aniversării a 526 de ani de la atestarea localității. În cadrul evenimentului, cântăreața Irina Rimes a primit distincția cetățean de onoare al municipiului Soroca.
Trei frați din Scoția, Jamie, Ewan și Lachlan MacLean au stabilit un nou record mondial la canotaj non-stop în Oceanul Pacific. Ei au parcurs 9 mii de mile sau 14 mii 484 de kilometri în 140 de zile. Frații MacLean au pornit din Peru pe 13 aprilie și au ajuns sâmbătă în orașul Cairns, în Australia.
Blocul Unirea Națiunii s-a lansat în campania electorală cu sloganul „Pentru o Moldovă prosperă în România Mare Europeană”. Alianța între partidele Național Liberal și Reîntregirii Naționale ACASĂ au propus o listă de 66 de candidați. Printre prioritățile BUN sunt declararea caracterului românesc al statului moldovean, reforma administrativă și revenirea la județe, retrocedarea patrimoniului Mitropoliei Basarabiei, și suplimente la pensie plătite de guvernul de la București.
După un sezon dezamăgitor, AC Milan este foarte activ pe piața transferurilor. Clubul milanez s-a întărit cu nu mai puțin de 8 jucători noi în această vară, iar ultima achiziție este fotbalistul francez Cristopher Nkunku. 37 de milioane de euro este suma plătită de „rossoneri” clubului Chelsea Londra pentru atacant.
Deputatul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al parlamentului de la Kiev, a fost împușcat mortal sâmbătă la Lviv, în vestul Ucrainei, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, relatează Agerpres, cu referire al AFP și Reuters.
ELECTORALA 2025 // CUB se lansează în campania electorală poziționându-se drept o „alternativă competentă, cinstită și responsabilă” # Moldova1
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) s-a lansat oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Evenimentul a avut loc în Scuarul „Mihai Eminescu” din centrul capitalei cu sloganul „Oameni pregătiți pentru Moldova”. Liderii CUB au anunțat că echipa de campanie a partidului este formată din medici, profesori, antreprenori, oameni de cultură, militari și reprezentanți ai diasporei.
Joao Felix a făcut show pentru Al-Nassr în prima etapă a campionatului de fotbal al Arabiei Saudite. Portughezul transferat de la Chelsea Londra a reușit un hat-trick în partida de pe terenul grupării Al-Taawoun, câștigată cu 5-0.
Șeful Oficiului Președintelui Ucrainei, Andrii Ermak, aflat la New York, a declarat într-un interviu pentru DW că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace cu Rusia la nivel de lideri și este convinsă că victoria va fi obținută și la masa discuțiilor.
În Chișinău, începând cu seara zilei de sâmbătă, 30 august, ora 18:00, și până pe 31 august, ora 14:00, circulația transportului va fi sistată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Bănulescu-Bodoni și Pușkin. Primăria Municipiului Chișinău anunță că, restricția a fost instituită în legătură cu organizarea evenimentului „Marea Dictare Națională”, dedicat Zilei Limbii Române. Acțiunea este organizată de către Ministerul Educației și Cercetării.
Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că, în noaptea de 30 august, drone ucrainene au lovit două obiective strategice de pe teritoriul Rusiei, „în cadrul reducerii potențialului ofensiv al inamicului și al îngreunării aprovizionării cu combustibil a unităților militare”, relatează Meduza-Live.
Cristina Bucșă, tenismenă cu origini moldovenești, va juca în optimi de finală la US Open # Moldova1
Performanță impresionantă a Cristinei Bucșă. Tenismena născută la Chișinău, dar care reprezintă Spania, s-a calificat în premieră în optimile de finală ale unui turneu de Mare Șlem. S-a întâmplat la US Open, acolo unde Bucșă a învins-o pe belgianca Elise Mertens în „șaisprezecimi” cu 3-6, 7-5, 6-3. Urmează megaduelul cu liderul mondial, Arina Sabalenka.
Peste 400 de tineri cu vârste între 18 și 30 de ani din toată țara au participat recent la Moldova Yotuh Forum. Ajuns la a patra ediție, este una dintre cele mai importante platforme naționale dedicată tinerilor implicați activ în comunitățile lor. Aceștia au participat la discuții tematice și ateliere axate pe diverse subiecte, printre care participarea civică, educația, integrarea europeană și combaterea dezinformării.
Giuleștenii au învins-o pe UTA Arad cu 2-0 pe teren propriu, în meciul etapei a 8-a de campionat. Denis Ciobotariu a deschis scorul după un corner, în minutul 13. Alex Dobre, care sâmbătă a împlinit 30 de ani, a marcat al doilea gol al gazdelor, în minutul 30.
Clic Media Chișinău a pierdut ultimul meci din fază preliminară a Ligii Campionilor la futsal. Trupa lui Andrian Lașcu a cedat în fața danezilor de la Horring Futsal Klub, scor 2-6.
Zaporojie sub un nou atac rusesc: Cel puțin un mort, 24 de răniți și zeci de case avariate # Moldova1
Armata Federației Ruse a lansat, în noaptea de 30 august, un atac masiv asupra teritoriului Ucrainei, folosind drone kamikaze, precum și rachete cu bazare aeriană, terestră și navală. S-au înregistrat victime și distrugeri ale infrastructurii civile, relatează Meduza-Live.
