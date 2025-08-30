Explozii și incendii după loviturile ucrainene asupra infrastructurii petroliere ruse

11:00

Semnarea Memorandumului de înțelegere privind reabilitarea monumentelor de patrimoniu Herța și Kligman, între Ministerul Culturii de la Chișinău și ambasadoarea Franței, Dominique Waag, reprezintă o veste cu adevărat încurajatoare pentru viitorul acestor clădiri istorice. Totodată, restaurarea lor ar putea marca o etapă esențială în dezvoltarea practicilor de conservare a patrimoniului în Republica Moldova. Aceste aspecte, alături de alte opinii despre importanța și impactul proiectului, au fost prezentate în cadrul unui interviu pentru emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova de către Tudor Zbârnea, directorul Muzeului Național de Artă al Moldovei – instituție în subordinea căreia se află cele două monumente – precum și de Aneta Dabija, fondatoarea Asociației Obștești „Salvați Chișinău”.