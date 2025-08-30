Explozii și incendii după loviturile ucrainene asupra infrastructurii petroliere ruse
Moldova1, 30 august 2025 13:20
Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că, în noaptea de 30 august, drone ucrainene au lovit două obiective strategice de pe teritoriul Rusiei, „în cadrul reducerii potențialului ofensiv al inamicului și al îngreunării aprovizionării cu combustibil a unităților militare”, relatează Meduza-Live.
Acum 30 minute
13:20
13:10
Cristina Bucșă, tenismenă cu origini moldovenești, va juca în optimi de finală la US Open # Moldova1
Performanță impresionantă a Cristinei Bucșă. Tenismena născută la Chișinău, dar care reprezintă Spania, s-a calificat în premieră în optimile de finală ale unui turneu de Mare Șlem. S-a întâmplat la US Open, acolo unde Bucșă a învins-o pe belgianca Elise Mertens în „șaisprezecimi” cu 3-6, 7-5, 6-3. Urmează megaduelul cu liderul mondial, Arina Sabalenka.
Acum 2 ore
12:30
Peste 400 de tineri cu vârste între 18 și 30 de ani din toată țara au participat recent la Moldova Yotuh Forum. Ajuns la a patra ediție, este una dintre cele mai importante platforme naționale dedicată tinerilor implicați activ în comunitățile lor. Aceștia au participat la discuții tematice și ateliere axate pe diverse subiecte, printre care participarea civică, educația, integrarea europeană și combaterea dezinformării.
Acum 4 ore
11:30
Giuleștenii au învins-o pe UTA Arad cu 2-0 pe teren propriu, în meciul etapei a 8-a de campionat. Denis Ciobotariu a deschis scorul după un corner, în minutul 13. Alex Dobre, care sâmbătă a împlinit 30 de ani, a marcat al doilea gol al gazdelor, în minutul 30.
10:40
Clic Media Chișinău a pierdut ultimul meci din fază preliminară a Ligii Campionilor la futsal. Trupa lui Andrian Lașcu a cedat în fața danezilor de la Horring Futsal Klub, scor 2-6.
10:40
Zaporojie sub un nou atac rusesc: Cel puțin un mort, 24 de răniți și zeci de case avariate # Moldova1
Armata Federației Ruse a lansat, în noaptea de 30 august, un atac masiv asupra teritoriului Ucrainei, folosind drone kamikaze, precum și rachete cu bazare aeriană, terestră și navală. S-au înregistrat victime și distrugeri ale infrastructurii civile, relatează Meduza-Live.
Acum 6 ore
09:30
În Irlanda au fost lichidate forțat companii care anterior atrăgeau miliarde de dolari pentru băncile și corporațiile de stat rusești. În această săptămână ele au fost eliminate din registrul companiilor din cauza lipsei directorilor: managerii irlandezi au părăsit consiliile de administrație la scurt timp după începutul războiului din Ucraina, scrie The Moscow Times, cu referire la publicația irlandeză Independent.
08:20
Oficiali europeni și americani, nemulțumiți de trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, care negociază cu Rusia # Moldova1
Oficiali din SUA, Ucraina și Uniunea Europeană, care au vorbit cu publicația Politico sub protecția anonimatului, susțin că Steve Witkoff neglijează consultările cu experții și aliații, ceea ce îl face uneori nepregătit. Potrivit unor surse citate de Politico, Witkoff privește războiul ruso-ucrainean într-o manieră simplistă, ca pe un conflict de natură teritorială, relatează Meduza-Live.
Acum 24 ore
21:50
Vandalism din dragoste neîmpărtășită: Un adolescent a distrus zeci de bunuri publice din Orhei # Moldova1
Un adolescent de 17 ani din satul Ciocîlteni a vandalizat noaptea trecută mai multe bunuri publice din Orhei. Tânărul a distrus 28 de semne de circulație și a vandalizat pereții stadionului și două monumente dintr-un parc. Valoarea prejudiciilor este estimată la aproape 40 de mii de lei. În timpul audierilor, adolescentul le-a spus polițiștilor că în spatele acțiunilor sale, ar sta suferința cauzată de dragostea neîmpărtășită.
21:30
ELECTORALA 2025 // ALDE și-a prezentat programul pentru 2025-2029 în cadrul evenimentului de lansare în campania electorală # Moldova1
Lupta cu corupția, reducerea numărului de deputați și ministere, dar și creșterea salariilor. Sunt promisiunile cu care se lansează în campania electorală Partidul Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE). Formațiunea intră în cursă cu o listă de 54 de candidați, în frunte cu Arina Spătaru.
21:10
ELECTORALA 2025 // Partidul Nostru s-a lansat în campania electorală cu „29 de proiecte de legi” # Moldova1
Partidul Nostru s-a lansat vineri, 29 august, în campania electorală cu sloganul „E timpul să fim împreună!”. Evenimentul de lansare a avut loc în Rediul Mare, raionul Dondușeni, satul de baștină al bunicii lui Renato Usatîi.
20:10
Formațiunea Partidul Nostru s-a lansat vineri în campania electorală cu sloganul „E timpul să fim împreună!”. Evenimentul de lansare a avut loc în Rediul Mare, Dondușeni, satul de baștină al bunicii lui Renato Usatîi. Liderul Partidului nostru a precizat că echipa sa merge în campania electorală cu 29 de proiecte de legi deja elaborate, printre care interzicerea vânzării terenurilor agricole cetățenilor din afara țării, anularea imunității parlamentare, crearea magazinelor sociale în fiecare centru raional, indexarea obligatorie a pensiei la rata inflației și puterea de cumpărare.
19:10
Licitații trucate și comisioane ilegale: Directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți, demiși de ministra Sănătății, după acuzațiile de corupție # Moldova1
Directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți au fost demiși vineri, 29 august, prin ordinul ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, la scurt timp după ce ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au efectuat percheziții în mai multe cauze penale pornite pe fapte de corupție și l-au reținut pe directorul instituției medicale.
18:50
Până la sfârșitul lunii august 2025, în războiul din Ucraina au murit 220 de mii de militari ruși. Datele se conțin în Registrul cauzelor succesorale (RND), analizat de „Meduza” și „Mediazona”, scrie The Moscow Times. Potrivit datelor obținute, ritmul pierderilor a atins un nou nivel în 2024, când, în anumite perioade, armata rusă pierdea un număr record de 3 mii de oameni pe săptămână.
18:50
ELECTORALA 2025 // Partidul Acțiune și Solidaritate a început campania electorală: „La noi acasă, noi decidem cum ne construim viața” # Moldova1
Aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană este obiectivul principal al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) care s-a lansat vineri, 29 august, în campania electorală pentru alegerile parlamentare cu sloganul „Mergem în direcția corectă: UE, pace, dezvoltare”. Evenimentul, organizat în scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din centrul Chișinăului, a început cu intonarea Imnului Republicii Moldova și a Imnului Uniunii Europene.
17:40
Rusia: Războiul declanșat împotriva Ucrainei „înghite” jumătate din taxele colectate la bugetul federal # Moldova1
Kremlinul bifează o premieră - a început să cheltuie jumătate din taxele colectate la buget pentru război. Pentru prima dată de la începutul invaziei în Ucraina, finanțarea armatei și a achizițiilor de armament „a înghițit” fiecare a doua rublă colectată de la contribuabili la bugetul federal.
17:30
Deportați din SUA și bătuți în Cairo: povestea rușilor care încercau să evite întoarcerea acasă # Moldova1
Statele Unite au deportat aproximativ 100 de ruși care au fugit de război, începând din această vară. Primul grup, alcătuit din circa 40 de persoane, a fost expulzat în iunie, iar cel de-al doilea – pe 27 august, relatează The Moscow Times, cu referire la declarațiile președintelui organizației Russian America for Democracy in Russia, Dmitri Valuiev.
17:10
ELECTORALA 2025 // CEC a respins cererea PDMM de înregistrare la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Moldova1
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) nu va putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Cererea formațiunii privind înregistrarea în calitate de concurent electoral a fost respinsă vineri, 29 august, de membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC), cu votul a șase membri. Decizia a fost contestată de liderii PDMM prezenți la ședință, care au acuzat autoritatea electorală centrală că le-ar refuza nejustificat participarea în cursa electorală.
17:10
Rețelele de distribuție a gazelor naturale din R. Moldova vor fi inventariate în premieră # Moldova1
În premieră, rețelele de distribuție a gazelor naturale din Republica Moldova vor fi inventariate. Procesul va începe printr-un proiect pilot într-o localitate rurală și una urbană, conform unui ordin comun al Ministerelor Energiei și Finanțelor. Scopul este testarea unei metodologii noi de evidență și administrare a rețelelor aflate în proprietatea persoanelor terțe sau fără proprietar, dar care sunt exploatate în continuare de întreprinderile din cadrul Moldovagaz.
16:50
Independent candidate Andrei Năstase announced the launch of his electoral campaign on Friday, August 29. He is expected to appear fourth on the ballots in the parliamentary elections scheduled for September 28, according to the order established by the Central Electoral Commission.
16:40
Dezinformare: Informațiile potrivit cărora Maia Sandu va trimite, după alegeri, 700 de voluntari în Ucraina sunt false # Moldova1
Un site obscur de limbă turcă a publicat, pe 27 august curent, o așa-zisă „scurgere de documente”, potrivit căreia „Maia Sandu va trimite 700 de voluntari în Ucraina”, dacă Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) va câștiga alegerile parlamentare. Platforma stopfals.md demontează informațiile, arătând că acestea fac parte din arsenalul propagandistic al Kremlinului.
16:30
Campania electorală pentru parlamentare, între geopolitică, diversitate politică și provocări pentru alegători - opinie # Moldova1
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie se anunță una în care temele geopolitice vor ocupa un loc central, deși integrarea europeană a Republicii Moldova a fost deja consfințită în Constituție, susține directoarea adjunctă a Asociației pentru Democrație Participativă (ADEPT), Polina Panainte. Într-un interviu pentru emisiunea „Zi de zi”, de la Radio Moldova, aceasta menționează importanța faptului că alegătorii să fie corect informați pentru a lua o decizie conștientă.
16:20
ELECTORALA 2025 // Andrei Năstase anunță cinci „reguli stricte” pe care le va promova, dacă va ajunge în viitorul Parlament # Moldova1
Candidatul independent Andrei Năstase și-a anunțat vineri, 29 august, lansarea în campania electorală. Acesta ar putea figura al patrulea în buletinele de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie, potrivit ordinii stabilite de Comisia Electorală Centrală.
16:10
„A fi salvator nu este o profesie sau un loc de muncă, este o vocație”, spune Piotr Cîlcic, scafandrier superior în cadrul Serviciului Scafandri al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și protagonist al campaniei „Țara suntem noi”, desfășurată de Moldova 1 cu ocazia sărbătorilor naționale.
15:30
ELECTORALA 2025 // Partidul Național Moldovenesc: „Unirea cu România este singura cale de acces în UE și NATO” # Moldova1
„Unirea cu România este singura cale de acces în Uniunea Europeană și NATO pentru a ne desprinde odată și pentru totdeauna de pericolul rusesc”. Cu acest mesaj s-a lansat vineri, 29 august, în campania electorală, Partidul Național Moldovenesc (PNM).
15:20
15:20
Politico: UE pregătește transferul a 200 de miliarde de euro din active rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei # Moldova1
Comisia Europeană elaborează un plan de transfer al aproape 200 de miliarde de euro în active rusești înghețate pentru a reconstrui Ucraina după încetarea războiului.Bruxelles-ul testează predispunerea capitalelor țărilor UE pentru transferul activelor în investiții mai riscante, care ar putea genera mai multe profituri pentru Ucraina și ar pune mai multă presiune pe Rusia, care refuză să oprească luptele, au declarat pentru POLITICO mai mulți oficiali.
15:10
ELECTORALA 2025 // Victoria Sanduța își propune să fie „o voce independentă” în viitorul Parlament # Moldova1
Candidata independentă Victoria Sanduța și-a anunțat vineri, 29 august, lansarea în campania electorală. Aceasta ar putea figura a 15-a în buletinele de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie, potrivit ordinii stabilite de Comisia Electorală Centrală.
14:50
Letonia introduce, de la 1 septembrie curent, noi reguli de intrare pentru cetățenii străini, inclusiv din Republica Moldova, care nu dețin viză sau permis de ședere emis de autoritățile letone. Regulile au fost introduse ca urmare a intensificării riscurilor de securitate la adresa Letoniei, generate de războiul din Ucraina, și au scopul de a consolida și eficientiza monitorizarea frontierei de stat.
14:50
ELECTORALA 2025 // Transparența procesului electoral și prevenirea ilegalităților, printre principalele provocări ale scrutinului parlamentar # Moldova1
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova a început oficial pe 29 august, cu 21 de concurenți validați de Comisia Electorală Centrală (CEC). În total, instituția a recepționat 50 de solicitări de participare, însă doar 13 partide, patru blocuri electorale și patru candidați independenți au fost înregistrați până în acest moment.
14:40
Parlamentul se convoacă în sesiunea ordinară de toamnă începând cu 1 septembrie curent, potrivit unei dispoziții semnate de spicherul Igor Grosu.
14:20
14:00
Președintele României, Nicușor Dan, vine la Chișinău de Ziua Limbii Române. Programul vizitei # Moldova1
Președintele României, Nicușor Dan, vine la Chișinău duminică, 31 august, pentru a marca alături de cetățenii și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Ziua Limbii Române. Cei doi șefi de stat vor participa la o serie de evenimente culturale dedicate acestei sărbători naționale.
13:50
Raport Promo-LEX: ingerințe externe, proteste plătite, presiuni asupra CEC și utilizarea abuzivă a resurselor administrative # Moldova1
Încălcări ale regulilor, ingerințe externe și presiuni asupra instituțiilor marchează perioada electorală din Republica Moldova. Între 22 iulie și 27 august, procesul electoral a fost umbrit de proteste plătite și campanii de dezinformare coordonate din Federația Rusă, dar și de abuzuri interne precum folosirea resurselor administrative, coruperea alegătorilor și promovarea electorală înainte de termen, menționează Promo-LEX.
13:40
ELECTORALA 2025 // Blocul „Alternativa” s-a lansat în campania electorală: „Știm cum să schimbăm viața oamenilor” # Moldova1
Blocul Electoral „Alternativa” și-a lansat oficial astăzi, 29 august, campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Liderii și câteva zeci de membri ai blocului s-au întâlnit în fața Parlamentului și au subliniat că principalele obiective ale acestui concurent electoral includ revitalizarea economiei naționale, reducerea migrației și crearea locurilor de muncă plătite cu salarii ca în Europa.
Ieri
13:30
După ani de promisiuni, încep lucrările de modernizare a unui drum important din Călărași # Moldova1
După ani de așteptări și promisiuni, unul dintre cele mai circulate drumuri din Călărași intră, în sfârșit, în reparație. Artera, care leagă două sectoare importante ale orașului, nu a mai văzut asfalt nou de foarte mult timp. Oamenii spun că schimbarea anunțată le dă motive de optimism.
13:20
ELECTORALA 2025 // Olesea Stamate și-a lansat candidatura la parlamentare: „Vreau o țară în care legea este lege pentru toți” # Moldova1
Fosta deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Olesea Stamate, este primul candidat independent care s-a lansat oficial în campania electorală. Anunțul a fost făcut prin intermediul unui videoclip electoral publicat pe pagina sa de Facebook.
13:00
ELECTORALA 2025 // Studiu: Paritate numerică, șanse inegale: cum sunt poziționate femeile pe listele de la alegerile parlamentare # Moldova1
Deși femeile constituie 44,5% din candidații la alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, această pondere este în ușoară scădere comparativ cu alegerile din 2021, iar candidatele sunt plasate în locuri mai puțin competitive, arată datele unui nou studiu al Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare.
12:50
ELECTORALA 2025 // Blocul Electoral „Patriotic” s-a lansat în campania electorală la mănăstire: micșorarea vârstei de pensionare gaze de „6-8 lei”, printre principalele promisiuni # Moldova1
Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” (BEP) s-a lansat oficial vineri, 29 august, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, sub sloganul „Credem în Moldova”. Evenimentul a avut loc în fața Mănăstirii Căpriana din raionul Strășeni și a început cu intonarea imnului de stat.
12:40
12:20
Directorul MNAM, Tudor Zbârnea, salută disponibilitatea Franței a de sprijini reabilitarea vilelor Kligman și Herța: „Costurile sunt mari” # Moldova1
Semnarea Memorandumului de înțelegere privind reabilitarea monumentelor de patrimoniu Herța și Kligman, între Ministerul Culturii de la Chișinău și ambasadoarea Franței, Dominique Waag, reprezintă o veste cu adevărat încurajatoare pentru viitorul acestor clădiri istorice, afirmă Tudor Zbârnea, directorul Muzeului Național de Artă al Moldovei (MNAM), instituție în subordinea căreia se află cele două monumente. Restaurarea celor două vile ar putea marca o etapă esențială în dezvoltarea practicilor de conservare a patrimoniului în R. Moldova.
12:00
„Țara suntem noi” // Elizaveta Breahnă, expertă în vinificație: „Vinul a devenit ambasadorul R. Moldova” # Moldova1
„Casa mea este via, casa mea este crama”, mărturisește Elizaveta Breahnă, expert în vinificație la Oficiul Național al Viei și Vinului și protagonista campaniei „Țara suntem noi”, desfășurată de Moldova 1 cu ocazia sărbătorilor naționale.
12:00
Evaziune fiscală de 12,5 milioane de lei, deconspirată la transportul mărfurilor spre port # Moldova1
Fondatorul și administratorul unei companii sunt cercetați penal pentru evaziune fiscală și spălarea a peste 12,5 milioane de lei.
11:50
LISTĂ // Canada impune noi sancțiuni pentru 16 persoane suspectate de „activități de interferență malignă” ale Rusiei în R. Moldova # Moldova1
Canada a impus noi sancțiuni împotriva a 16 cetățeni moldoveni și a două entități „în legătură cu activitățile de interferență malignă ale Rusiei în Moldova înaintea următoarelor alegeri parlamentare din țară”, care vor avea loc pe 28 septembrie 2025. Persoanele vizate de sancțiuni sunt afiliate condamnatului fugar Ilan Șor.
11:40
Tenismenă româncă Jaqueline Cristian s-a calificat în premieră în turul 3 al turneului de Mare Șlem de la US Open. Sportiva de 27 de ani a învins-o pe americanca Ashlyn Krueger cu 4-6, 6-2, 6-2.
11:30
FCSB va juca pentru al doilea an consecutiv în grupa unică a Ligii Europei la fotbal. Campioana României a tranșat la București dubla manșă cu FC Aberdeen. După 2:2 în Scoția, echipa condusă de Elias Charalambous a câștigat cu 3:0 pe teren propriu.
11:30
Siguranța copiilor începe acasă și la școală: îndrumări de la IGSU pentru părinți și cadre didactice # Moldova1
Pentru a educa copiii în spiritul siguranței, atât părinții, cât și cadrele didactice trebuie să respecte regulile și să le transmită celor mici prin propriul exemplu. Astfel, cu prilejul începerii noului an școlar, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI a emis un set de recomandări privind siguranța elevilor, destinat părinților și cadrelor didactice, pentru a asigura respectarea regulilor de securitate.
11:20
Directorul Spitalului Clinic Bălți, reținut de CNA pentru corupție. Sunt vizate și spitalele din Drochia și Edineț # Moldova1
Directorul IMSP „Spitalul Clinic Bălți” a fost reținut pentru 72 de ore de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind vizat în mai multe cauze penale de corupție. În dosare figurează și vice-directorul instituției, dar și alți factori de decizie, cercetați pentru abuz de serviciu, trafic de influență și corupere pasivă.
11:20
Departamentul de Stat american a aprobat vânzarea de arme în valoare de 825 de milioane de dolari către Ucraina, a anunțat joi Agenția pentru cooperare în domeniul apărării și securității (DSCA), relatează Agerpres, cu referire la dpa.
11:00
Franța sprijină reabilitarea Vilelor Kligman și Herța: „Un gest excepțional de atenție față de Republica Moldova” # Moldova1
Semnarea Memorandumului de înțelegere privind reabilitarea monumentelor de patrimoniu Herța și Kligman, între Ministerul Culturii de la Chișinău și ambasadoarea Franței, Dominique Waag, reprezintă o veste cu adevărat încurajatoare pentru viitorul acestor clădiri istorice. Totodată, restaurarea lor ar putea marca o etapă esențială în dezvoltarea practicilor de conservare a patrimoniului în Republica Moldova. Aceste aspecte, alături de alte opinii despre importanța și impactul proiectului, au fost prezentate în cadrul unui interviu pentru emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova de către Tudor Zbârnea, directorul Muzeului Național de Artă al Moldovei – instituție în subordinea căreia se află cele două monumente – precum și de Aneta Dabija, fondatoarea Asociației Obștești „Salvați Chișinău”.
