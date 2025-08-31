ELECTORALA 2025 // CSJ a decis: Partidul „Moldova Mare” nu va participa la alegerile parlamentare

11:10

Cetățenii Republicii Moldova sunt un exemplu pentru întreaga lume prin lupta dusă pentru păstrarea limbii și identității, a declarat președintele României, Nicușor Dan, la deschiderea ediției a treia a Marii Dictări Naționale de la Chișinău. La rândul său, președinta Maia Sandu a remarcat că limba română este puntea cea mai puternică între cele două maluri ale Prutului și trebuie cinstită în fiecare zi, pentru a fi transmisă generațiilor viitoare. Cei doi șefi de stat au rostit discursuri în fața sutelor de participanți adunați în Piața Marii Adunări Naționale, care i-au aplaudat în picioare.