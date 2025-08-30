Polonia lansează în R. Moldova proiectul media „Vot Tak” pentru publicul rusofon

14:20

Începând cu data de 1 septembrie 2025, Letonia introduce noi reguli de intrare pentru cetățenii statelor terțe, inclusiv Republica Moldova, care nu dețin viză sau permis de ședere emis de autoritățile letone. Aceste reguli au fost introduse ca urmare a intensificării riscurilor de securitate la adresa Letoniei, generate de războiul din Ucraina, în vederea consolidării și îmbunătățirii eficienței monitorizării frontierei de stat, se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău.