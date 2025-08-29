Rata șomajului într-una dintre țările UE a depășit trei milioane
29 august 2025
Pentru prima dată în mai bine de zece ani, rata șomajului în Germania a depășit din nou trei milioane. Acest lucru este confirmat de datele Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă (BA).În august, numărul șomerilor a crescut cu 46.000 față de luna precedentă, ajungînd la 3,025 milioane. Aceasta reprezintă o creștere de 153.000 față de august 2024. Rata șomajului a crescut cu 0,1 p
• • •
La Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” a fost realizată prima intervenție chirurgicală din Republica Moldova de tratare a unui anevrism cerebral cu ajutorul unui dispozitiv intrasacular WEB (Woven EndoBridge).Operația a avut loc pe 28 august și a vizat un anevrism de arteră bazilară de dimensiuni mari.Noua tehnică permite închiderea anevrismului prin plasarea disp
O erupție de clasa M, penultima ca putere, a avut loc pe Soare.Potrivit Oxu.Az, acest lucru a fost comunicat de TASS la Institutul de Geofizică Aplicată (FGBU „IPG”).{{833139}}„Pe 29 august, la ora 07:16, în banda de raze X, în grupul de pete 4203 (N10W88) a fost înregistrată o erupție M1.1 cu o durată de 9 minute”, se arată în comunicat.Conform precizărilor laboratorului de astron
În arhivele familiei Vysotsky au fost găsite înregistrările sale nepublicate: unde pot fi ascultate # Noi.md
În cadrul pregătirii spectacolului-concert „Vysotsky. Vysota” au fost descoperite înregistrări necunoscute pînă acum ale lui Vladimir Vysotsky.Potrivit Oxu.Az, acest lucru a fost anunțat de producătorul general al proiectului, Alexandr Mamonov, într-un interviu acordat ziarului „Rossiyskaya Gazeta”.{{825277}}Materialele unice au fost găsite în arhivele personale ale familiei poetului, în
Planetologii au descoperit că interiorul planetei Marte seamănă mai mult cu o prăjitură „Drum pietros” decît cu un biscuit cu nisip. Această descoperire indică în mod clar miliarde de ani de catastrofe geologice pe Planeta Roșie.{{826187}}În noul lor studiu, oamenii de știință au reanalizat datele colectate de sonda NASA InSight. Analiza a arătat că în manta lui Marte se află fragmente străvec
Curtea Constituţională a Thailandei a demis-o vineri pe Paetongtarn Shinawatra din funcţia de prim-ministru, pentru încălcarea normelor etice, după doar un an de cînd aceasta se afla la putere.În verdictul său, instanţa a declarat că Paetongtarn a încălcat normele etice într-o convorbire telefonică din iunie, scursă către presă, în timpul căreia aceasta părea să arate un respect exagerat în fa
Xi Jinping cere intensificarea disciplinei și consolidarea imaginii Partidului Comunist Chinez # Noi.md
Secretarul general al Partidului Comunist Chinez( PCC), Xi Jinping, a cerut recent întărirea disciplinei și consolidarea imaginii partidului, subliniind că acestea reflectă sprijinul poporului și soarta PCC. Solicitarea a fost transmisă vineri în cadrul unei reuniuni a Grupului de conducere pentru construcția PCC, notează cgtn.comXi a trecut în revistă recentele rezultate ale campaniei de disc
Săptămîna de lucru de patru zile cîștigă teren în Europa, Olanda fiind un exemplu notabil în această privință.Potrivit Financial Times, această țară are cea mai mare rată a muncii cu fracțiune de normă din OCDE, cu o medie de doar 32,1 ore lucrate săptămînal pentru persoanele între 20 și 64 de ani, transmite Noi.md cu referire la Libertatea.Bert Colijn, economist la banca olandeză ING, afi
A doua conferință de presă dedicată pregătirilor pentru comemorarea celei de-a 80-a aniversări a victoriei Chinei în Războiul de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și în cel de-al Doilea Război Mondial a avut loc azi dimineață.În cadrul evenimentului a fost reiterat angajamentul Chinei pentru dezvoltare pașnică și eforturile de a promova construirea unei comunități internaționale cu un
Autoritățile pakistaneze au evacuat peste un milion de persoane din casele lor în provincia Punjab săptămîna aceasta, pe măsură ce cele mai grave inundații din ultimii aproape 40 de ani au acoperit sute de sate și culturi esențiale de cereale.După cum transmite Noi.md cu referire la TRT Global, ploile torențiale musonice și eliberarea de către India a excesului de apă din barajele sale au dus
Ședința Biroului Politic al CC al PCC: consolidarea ideologiei și promovarea solidarității etnice # Noi.md
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping, a prezidat vineri la Beijing o ședință a Biroului Politic al CC al PCC, în cadrul căreia au fost examinate Regulamentul privind activitatea ideologică și politică din cadrul PCC și proiectul Legii privind impulsionarea solidarității și a progresului etnic din China, notează cgtn.comÎn cadrul ședinței s-a subli
În perioada: 30 august, ora 18:00 – 31 august 2025, ora 14:00, va fi sistată circulația transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și str. A. Pușkin, transmite Noi.md.Potrivit unui mesaj al Primăriei municipiului Chișinău, măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea evenimentului „Marea Dictare Națională”, ded
Medicamente și dispozitive medicale compensate: Sînt peste jumătate de milion de beneficiari # Noi.md
Peste 600 de mii de persoane au beneficiat, în prima jumătate a anului curent, de medicamente și dispozitive medicale compensate din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală, cu aproximativ două mii mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, notează Noi.md.Din numărul total de beneficiari, mai mult de 600 de mii au primit medicamente compensate, iar peste 90 de mii de
Ieri, 28 august 2025, polițiștii de frontieră au reținut doi bărbați care pescuiau ilegal pe rîul Prut, folosind un dispozitiv improvizat cu curent electric – metodă interzisă prin lege, transmite Noi.md.În timpul unei misiuni de patrulare, la circa 5,5 km de la linia frontierei de stat, polițiștii au observat o ambarcațiune din lemn cu două persoane. Cu ajutorul dronei de serviciu, aceștia au
Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) se închide. Anunțul a fost făcut pe rețeaua de socializare X de către secretarul de stat american, Marco Rubio.„Deoarece un set mic de programe de bază au fost transferate către Departamentul de Stat, USAID se închide oficial”, a menționat el.{{831993}}Potrivit lui Rubio, din ianuarie, administrația președintelui american, Don
În cadrul ședinței de astăzi, Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat mai multe hotărîri cu privire la alegerile parlamentare din 28 septembrie, notează Noi.md.Astfel, Comisia a acreditat 74 de persoane în calitate de observatori naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX”. De asemenea, au fost acreditați în calitate de observatori/experți internaționali:{{833815}}- 3 persoane
Iranul este pregătit să reia negocieri „corecte” privind programul său nuclear, dacă Occidentul dă dovadă de seriozitate, a declarat ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi.„Araghchi a reafirmat disponibilitatea Iranului de a relua negocieri diplomatice corecte și egale, cu condiția ca celelalte părți să arate seriozitate și bunăvoință și să evite acțiunile care afectează șansele succesul
Peste 150 de oficiali, jurnaliști, oameni de cultură și specialiști din think-tank-uri mexicane au participat recent la evenimentul cultural „Ecourile păcii”, organizat de China Media Group (CMG) și Ambasada Chinei în Mexic în Ciudad de Mexico.Directorul CMG, Shen Haixiong, a declarat într-un mesaj video că trustul pe care îl conduce își propune să consolideze parteneriatele internaționale în
Cel mai mare concern aviatic ucrainean, Antonov, va construi un hangar în Germania.Potrivit Noi.md, care citează OstWestTV, noul hangar al companiei aeriene va fi amplasat la aeroportul Leipzig/Halle, care este utilizat în prezent și pentru transportul militar al NATO. Suprafața clădirii va fi de 24.000 m². Finalizarea construcției este prevăzută pentru 2027.Compania aeriană Antonov Airlin
La început de an școlar, vor fi intensificate măsurile de siguranță în preajma instituţiilor de învățămînt.Polițiștii din întreaga țară vor folosi inclusiv dronele pentru a identifica şoferii certaţi cu legea, inclusiv pe cei care nu acordă pioritate micilor pietoni. Totodată, oamenii legii şi pompierii vor experimenta profesia de învăţător în cadrul unor lecţii de siguranţă rutieră şi situaţi
Președintele Braziliei, Lula: „Războiul din Ucraina se va termina, dar vor plăti pentru el europenii” # Noi.md
Președintele Braziliei a acuzat Bruxelles-ul că nu a atenționat europenii cu privire la prețul războiului. Oamenii încă suferă de pe urma consecințelor pandemiei și inflației.Potrivit Noi.md, care citează Athens News, președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a făcut o declarație senzațională: potrivit lui, rezultatul războiului din Ucraina este deja clar, dar Uniunea Europeană va fi
Dacă Moldova va produce ea însăși cele cîteva zeci de mii de denumiri de produse pe care le importă în prezent, nu va avea nevoie deloc de valută străină.Această opinie a fost exprimată de președintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, în cadrul emisiunii „Главное” de la postul de televiziune TVC-21.El a menționat că, dacă Moldova va investi, de exemplu, în infrastructu
Unii judecători și angajați ai instanțelor din Republica Moldova vor activa inclusiv în weekend și în zilele oficial libere, în contextul alegerilor parlamentare, transmite Noi.md.Decizia vizează perioada 30–31 august, precum și toate sfârșiturile de săptămână din luna septembrie – 6–7, 13–14, 20–21 și 27–28 septembrie 2025.Potrivit anunțului Judecătoriei Chișinău, magistrații sau complete
În contextul începerii noului an școlar, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) îndeamnă părinții și îngrijitorii să acorde o atenție sporită protejării sănătății copiilor, notează Noi.md.În perioada 1 ianuarie – 29 august curent, în țara noastră, au fost confirmate 194 de cazuri de rujeolă, inclusiv 11 de import (România, Ucraina, Germania, Federația Rusa și Egipt).{{833256}}Ter
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul 30 - 31 august 2025, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.Sectorul Centru{{833451}}Pe strada pietonală Eugen Doga, Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”,
Garanțiile de securitate ale Ucrainei trebuie să fie compuse din trei blocuri cheie, a declarat președintele ucrainean Vladimir Zelenski în cadrul unui briefing.Primul bloc — menținerea efectivelor actuale ale Armatei Ucraine, asigurarea finanțării armatei, inclusiv din fonduri provenite din producția de apărare ucraineană, europeană și americană, transmite rbc.{{831947}}Al doilea elem
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a comentat prăbușirea avionului companiei Azal, afirmînd că tragedia a fost consecința unei greșeli a forțelor armate ruse.„Avionul civil azer doborît de Rusia și reacția oficialilor ruși la acest incident au provocat o mare dezamăgire și regret în țara noastră”, a subliniat Aliyev.Potrivit lui, tragedia putea fi evitată.{{788568}}„În primul
Magie în locul tradițiilor: UEFA a șocat lumea fotbalului cu un nou format al tragerii la sorți # Noi.md
UEFA a făcut un pas neașteptat în timpul tragerii la sorți de astăzi din Liga Europa. Sistemul tradițional cu bile a fost anulat, iar în locul acestuia a fost invitat la eveniment iluzionistul englez Mario Daniel.Potrivit Oxu.Az, magicianul a arătat mai întîi bilele pentru tragere la sorți, apoi le-a făcut să dispară cu ajutorul „magiei”. După aceea, grupurile au fost stabilite pe computer,
Turcia a decis să întrerupă complet toate legăturile comerciale și economice cu Israelul și închide spațiul său aerian pentru avioanele israeliene, a declarat vineri ministrul turc de Externe, Hakan Fidan.După cum transmite Noi.md cu referire la Aktual24, deși consecințele economice ale acestei măsuri nu sînt încă cunoscute, ocolirile cauzate de închiderea spațiului aerian ar putea crește dura
La 28 august, după ora 02:00, în municipiul Orhei au fost semnalate mai multe acte de vandalism și profanare.În total, 28 de semne de circulație au fost deteriorate, iar pe peretele stadionului, într-un scuar din parc și pe două monumente au fost inscripționate mesaje.{{832155}}Poliția a intervenit imediat, iar la scurt timp a fost identificat autorul faptelor. Este vorba despre un minor d
„Termoelectrica” S.A. informează consumatorii din sectorul Rîșcani despre executarea lucrărilor planificate de renovare a rețelei termice în perimetrul străzii Saharov, 11, notează Noi.md.Potrivit Termoelectrica, aceste intervenții sînt necesare pentru modernizarea și asigurarea funcționării eficiente a sistemului centralizat de termoficare în sezonul rece 2025–2026.{{824742}}În acest cont
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna septembrie, în valoare totală de 73 milioane de lei, transmite Noi.md.Astfel, finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 2 septembrie, la data de 8 septembrie urmează a fi finanțate alocațiile n
Cinci dintre cele opt instituții școlare cu predare în limba de stat din regiunea transnistreană își desfășoară activitatea în spații închiriate, care nu sînt conforme cerințelor procesului educațional, transmite Noi.md.Constatarea a fost făcută în urma vizitelor de lucru desfășurate în perioada 28–29 august de reprezentanți ai Biroului politici de reintegrare, ai Inspectoratului Național pent
"Am demis din funcții prin ordin de ministru directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți în baza perchezițiilor și reținerilor efectuate de CNA la spital în urma suspiciunilor de abuz în serviciu, trafic de influență și corupție pasivă, care ar fi avut loc în cadrul procedurilor de achiziții publice și activităților administrative ale spitalului". Anunțul a fost făcut de ministra Sănătăți
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii din capitală la o nouă ediție a spectacolelor muzicale, desfășurate în cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog între generații”, care vor avea loc sîmbătă și duminică, 30 și 31 august 2025 (orele 16:00-19:00), în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfînt”.Dansurile vor avea loc sîmbătă și duminică, 30 și 31 august 2025, între orele
Parlamentare 2025. Alți doi candidați independenți și un partid s-au lansat în campania electorală # Noi.md
Alți trei candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova s-au lansat astăzi în campanie electorală, notează Noi.md.Unul dintre cei care pretind la fotoliul de ales al poporului este candidatul independent Andrei Năstase. "Candidez așa cum sunt – liber, cinstit, hotărît.Este cel mai corect mod de a face politică într-o țară în care oamenii nu mai au încredere în parti
Lista de candidați la funcția de deputat a Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) a fost respinsă de Comisia Electorală Centrală (CEC). Hotărîrea a fost aprobată astăzi cu șase voturi „pentru” ale membrilor CEC.Potrivit CEC, conform normelor legale, „excluderea PDMM din lista partidelor politice care au dreptul de a participa la alegeri are drept efect interdicția de a participa la aleg
Pe unele străzi din capitală, sînt anunțate restricții de circulație, notează Noi.md.În perioada 31 august – 30 septembrie, va fi stopată circulația rutieră pe strada Butucului, pe tronsonul cuprins între străzile Sarmizegetusa și Constantin Brîncuși.{{830696}}Totodată, în perioada 28 august - 4 septembrie, va fi oprit parțial (pe benzi) traficul rutier pe str. Vasile Alecsandri, tronsonul
Asociația Promo-LEX a prezentat, astăzi, Raportul nr. 2 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Documentul conține constatări din perioada 22 iulie – 27 august, notează Noi.md. Raportul evidențiază principalele tendințe din perioada electorală, activitatea potențialilor competitori electorali, dar și riscurile care pot afecta corectitudinea și transparența scrutin
Pe 27 august, un site în limba turcă a publicat un articol intitulat „Președintele Republicii Moldova intenționează să trimită 700 de voluntari în Ucraina după alegeri”.Potrivit sursei, „dacă Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de Sandu, va cîștiga alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, țara se va confrunta cu o militarizare completă”, transmite Noi.md cu referire la Agora.
Durata normală a timpului de muncă a salariaților de noapte nu va depăși în medie opt ore pe parcursul unei perioade de 24 de ore, calculată pe o perioadă de referință de 4 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămînal.În același timp, salariații de noapte a căror muncă implică riscuri specifice sau efort fizic sau intelectual și psiho-emoțional spor
Departamentul de Stat al SUA a aprobat vînzarea către Ucraina de muniție și echipamente aeriene în valoare de pînă la 825 de milioane de dolari, inclusiv pînă la 3350 de rachete aeriene Extended Range Attack Munition (ERAM).Acest lucru a fost anunțat joi, 28 august, de Agenția pentru Cooperare în Domeniul Securității Apărării (DSCA), care face parte din structurile Ministerului Apărării al SUA
Campionul mondial absolut la box, neînvins Olexandr Usyk, în cadrul unei întîlniri cu membrii comunității de box și sport din Moldova, tineri sportivi și fani ai boxului, care a avut loc la Centrul de pregătire a echipelor naționale, și-a împărtășit atitudinea sinceră față de moldoveni și a subliniat importanța patriotismului, precum și a păstrării identității naționale.Celebrul boxer a mărtur
Pe 28 august, medicii de la Urgență din Glodeni au asistat nașterea unei fetițe, în autoambulanță, în timpul transportării spre maternitate, notează Noi.md.Seara, Dispeceratul a recepționat o cerere pentru acordarea asistenței medicale de urgență unei gravide de 29 ani, la a II-a sarcină în 38 săptămîni, într-un sat din raionul Glodeni.{{832429}}Echipa de asistență medicală urgentă a inter
Germania și-a îndemnat cetățenii să părăsească Iranul și să evite să călătorească acolo, pentru a evita eventualele pericole care ar putea fi declanșate de sancțiunile ONU împotriva programului nuclear al Teheranului.După cum transmite Noi.md cu referire la Gandul, Marea Britanie, Franța și Germania au lansat, joi, un proces de 30 de zile pentru a reimpune sancțiunile ONU împotriva Iranului, d
"Am citit Declarația de Independență pentru a identifica un oarecare decret, care decretează limba română ca limbă de stat, dar nu l-am găsit". Declarația a fost făcută recent de către Dumitru Roibu, politolog, vicepreședintele partidului politic "Alianța MOLDOVENII", în cadrul Lecției Publice cu tema: "Republica Moldova - stat suveran și independent", organizată în capitală, notează Noi.md."P
În contextul temperaturilor ridicate anunțate pentru aceste zile cu valori de +33..+35°C, salvatorii au reamintit populației despre măsurile, care ar trebui întreprinse pe timp de caniculă, notează Noi.md.Astfel, oamenii sînt îndemnați să:•Evite expunerea directă la soare între orele 11:00 și 17:00;{{833673}}•Să consume cel puțin 2 litri de apă pe zi;•Să supravegheze copiii, bătrîn
Începînd cu data de 1 septembrie 2025, Republica Letonia introduce noi reguli de intrare pentru cetățenii statelor terțe, inclusiv Republica Moldova, care nu dețin viză sau permis de ședere emis de autoritățile letone, notează Noi.md.Aceste reguli au fost introduse ca urmare a intensificării riscurilor de securitate la adresa Letoniei, generate de războiul din Ucraina, în vederea consolidării
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Antrenament de alergare - 30 August 2025, 08:00, Parcul "Valea Morilor" Letto Party - 30 August 2025, 10:00 - 19:00, VARA VARA Aquacity YardSale Market - 30 - 31 August 2025 MasterClass
Directorul Spitalului Clinic din Bălți, Gheorghe Brînza, a fost reținut pentru 72 de ore de către Centrul Național Anticorupție (CNA). Reacția sa a fost surprinsă de jurnaliștii NordNews.În timp ce Gheorghe Brînza era escortat de către ofițerii CNA, acesta a fost întrebat de jurnaliști ce acuzații i se aduc și dacă este de acord cu acțiunile CNA. Directorul Spitalului Clinic din Bălți a răspun
