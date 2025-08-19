Studioul vedetelor pop, mărul otrăvit al lui Deripaska: judecătorii americani îi iau averea

13:50

Președintele SUA, Donald Trump, a decis să nu introducă, deocamdată, noi sancțiuni împotriva Rusiei și a partenerilor săi comerciali, după întrevederea avută cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. „Având în vedere ce s-a întâmplat astăzi, cred că nu este nevoie să mă gândesc la asta acum. Poate peste două-trei săptămâni, dar în prezent nu […] Articolul Trump frânează sancțiunile împotriva Rusiei după întrevederea „caldă” cu Putin apare prima dată în Bani.md.