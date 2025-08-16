Colaps pe calea ferată: doar 4% din cereale mai pleacă cu trenul

11:30

Mai sunt două zile în care cetățenii Republicii Moldova se pot înregistra pentru a vota prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, este anunțul făcut de Comisia Electorală Centrală (CEC). Până astăzi, 12 august 2025, circa 1.900 de cetățeni s-au înregistrat, cei mai mulți fiind din SUA, 1.025 de persoane și Canada – 507 persoane. Apelul Comisiei vizează […] Articolul Votul prin corespondență la parlamentare: Cetățenii R. Moldova mai au două zile la dispoziție pentru a se înregistra apare prima dată în Bani.md.