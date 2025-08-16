Cine a umflat piața imobiliară! În trei luni apartamentele s-au scumpit cu 2500 de euro
Bani.md, 16 august 2025 13:50
Apartamentele în municipiul Chișinău au continuat să se scumpească, însă într-un ritm mai moderat. Indicele prețului bunurilor imobile rezidențiale (RPPI) a urcat la 222,0%, în trimestrul doi al anului 2025, în creștere cu 4,9% față de trimestrul I și cu 33,7% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Pe piața primară, indicele a ajuns la 231,0% […] Articolul Cine a umflat piața imobiliară! În trei luni apartamentele s-au scumpit cu 2500 de euro apare prima dată în Bani.md.
• • •
Alte ştiri de Bani.md
Acum 5 minute
13:50
Apartamentele în municipiul Chișinău au continuat să se scumpească, însă într-un ritm mai moderat. Indicele prețului bunurilor imobile rezidențiale (RPPI) a urcat la 222,0%, în trimestrul doi al anului 2025, în creștere cu 4,9% față de trimestrul I și cu 33,7% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Pe piața primară, indicele a ajuns la 231,0% […] Articolul Cine a umflat piața imobiliară! În trei luni apartamentele s-au scumpit cu 2500 de euro apare prima dată în Bani.md.
13:50
Președintele SUA, Donald Trump, a decis să nu introducă, deocamdată, noi sancțiuni împotriva Rusiei și a partenerilor săi comerciali, după întrevederea avută cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. „Având în vedere ce s-a întâmplat astăzi, cred că nu este nevoie să mă gândesc la asta acum. Poate peste două-trei săptămâni, dar în prezent nu […] Articolul Trump frânează sancțiunile împotriva Rusiei după întrevederea „caldă” cu Putin apare prima dată în Bani.md.
Acum 6 ore
08:40
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a lansat un mesaj extrem de dur la adresa Uniunii Europene, acuzând Bruxellesul că nu face suficient pentru a opri importurile de combustibil obținut din petrol rusesc. Într-un interviu pentru Fox News, oficialul american a cerut europenilor „să acționeze împreună cu Washingtonul sau să tacă”. „A venit timpul ca partenerii […] Articolul Rușinea Europei: încă alimentează războiul lui Putin cu benzină rusească apare prima dată în Bani.md.
08:40
Negocierile dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele SUA, Donald Trump, desfășurate în Alaska, s-au încheiat fără semnarea unui acord privind Ucraina. „Am avut o întâlnire foarte productivă. Am convenit pe multe puncte, dar pe câteva, destul de importante, nu am reușit încă să ajungem la un consens. Am făcut totuși progrese. Acord nu există, […] Articolul Discuții tăiate la jumătate și prânz anulat: Putin și Trump au plecat fără acord apare prima dată în Bani.md.
08:40
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează publicul cu privire la o nouă schemă de fraudă care circulă rapid pe aplicații de mesagerie precum WhatsApp și Telegram și este promovată intens pe rețelele de socializare. Potrivit instituției, escrocheria funcționează prin crearea unor grupuri false de „investiții”, unde activitatea este simulată cu ajutorul roboților și al […] Articolul WhatsApp-ul, transformat în cazino fals: țepele de «investiții» fac ravagii apare prima dată în Bani.md.
Acum 8 ore
07:40
Structura logistică a exporturilor de cereale din Republica Moldova s-a schimbat în ultimele sezoane, arată analiza economistului Iurie Rija. Dacă în 2021 transportul rutier domina fluxurile comerciale, în prezent cea mai mare parte a migrat către transportul naval, care a devenit principalul canal de expediere. Potrivit datelor, în prima jumătate a anului 2025, 70% din […] Articolul Colaps pe calea ferată: doar 4% din cereale mai pleacă cu trenul apare prima dată în Bani.md.
Acum 24 ore
17:00
Fugarul de lux Ilan Șor, care se află în Federația Rusă și inițiatorul protestelor cu plată, a lansat o nouă ofertă „de muncă” pentru doritori: 3.000 de dolari pe lună pentru stat în cort și strigat lozinci contra guvernării. Sună tentant? Doar până când faci calculele. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a pus […] Articolul Iluzia câștigului marca Șor! Promite 3.000 $, dar îți ia 13 mii $ apare prima dată în Bani.md.
16:50
Vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, Radu Burduja, a prezentat programul electoral al formațiunii pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, document aprobat de Consiliul Politic Național și elaborat de echipa de profesioniști ai partidului. Printre priorități, Burduja a menționat: modernizarea armatei și a structurilor de securitate, cu respectarea neutralității constituționale; un sistem echitabil de protecție socială, cu […] Articolul Respect Moldova propune diminuarea numărului de ministere de la 16 la 9 apare prima dată în Bani.md.
Ieri
13:10
Ministerul Finanțelor anunță o nouă emisiune de valori mobiliare de stat (VMS) cu dobânzi mai mici decât în runda precedentă. În perioada 18–27 august 2025 va avea loc subscrierea pentru obligațiuni cu maturități de 3 ani, cu o rată fixă a dobânzii de 6,8% anual și pentru 4 ani, cu o rată fixă a dobânzii […] Articolul Moldovenii pot credita din nou statul, dar cu dobânzi „low cost” apare prima dată în Bani.md.
13:00
Peste 2500 de cetățeni s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență. CEC urmează să verifice toate cererile depuse # Bani.md
Peste 2.500 de cetățeni ai Republicii Moldova s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Datele au fost prezentate de Comisia Electorală Centrală, după ce joi, 14 august, a expirat termenul-limită pentru înregistrare. Astfel, numărul total al persoanelor înregistrate este de 2.606. Cei mai mulți solicitanți, 1.399 la număr, sunt […] Articolul Peste 2500 de cetățeni s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență. CEC urmează să verifice toate cererile depuse apare prima dată în Bani.md.
12:20
Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare, spațiul informațional din Republica Moldova devine tot mai agitat. Directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei, a explicat într-un interviu acordat pentru grupul de presă REALITATEA cum rețelele sociale, influencerii și noile platforme media modelează opinia publică, de ce dezinformarea se propagă rapid și cine se află în spatele manipulărilor. […] Articolul Alegeri în Moldova: cine controlează (dez)informarea? apare prima dată în Bani.md.
12:00
Membrul Consiliului de administrație al maib, Vasile Tofan, a declarat în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la N4 că Republica Moldova a ratat șansa de a deschide un domeniu nou de export prin vânzarea cetățeniei contra cost, model aplicat de alte state. Potrivit lui Tofan, compania internațională Henley & Partners ar fi fost dispusă […] Articolul 400 de milioane de dolari pierduți anual – vânzarea cetățeniei, șansa ratată a Moldovei apare prima dată în Bani.md.
10:50
Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, locuitorii Capitalei își împărtășesc opiniile despre importanța votului și motivația de a participa la alegeri. Grupul de presă Realitatea a efectuat un sondaj printre moldoveni și i-a întrebat ce părere au despre importanța scrutinului. Unii respondenți au vorbit cu entuziasm despre rolul fiecărui cetățean […] Articolul Alegerile parlamentare se apropie: ce spun moldovenii despre importanța votului apare prima dată în Bani.md.
10:40
În șase luni ale anului 2025, exporturile de mărfuri au însumat 1,6 miliarde dolari SUA, în scădere cu 10,1% față de aceeași perioadă din 2024, în timp ce importurile au crescut cu 18,6%, ajungând la 5,12 miliarde dolari SUA, arată datele Biroului Național de Statistică. Această dinamică a generat un deficit comercial record de 3,52 […] Articolul Țara cumpără pe datorie. Importurile au crescut 23%, iar exporturile s-au topit cu 10% apare prima dată în Bani.md.
10:00
În primul semestru al anului 2025, sectorul transportului aerian din Republica Moldova a generat venituri totale de aproximativ 3,78 miliarde lei, potrivit datelor prezentate de Autoritatea Aeronautică Civilă. Din această sumă, contribuția directă la bugetul public național s-a ridicat la circa 224 milioane lei, distribuită astfel: 71,9 milioane lei – Bugetul de stat; 115 milioane […] Articolul Aviatorii zboară cu miliardele, statul primește doar firimituri – 6 bani dintr-un leu apare prima dată în Bani.md.
09:50
Deși anul agricol 2025 a adus ploi și recolte bune, agricultorii din raionul Cahul se confruntă cu o criză majoră. În plin sezon de recoltare, mai mulți fermieri au primit notificări de executare silită din partea instituției de microfinanțare Microinvest SRL, cu termen pentru săptămâna viitoare. Potrivit Asociației „Forța Fermierilor”, cei vizați se află în […] Articolul „Atac raider” în lanul cu porumb! Fermierii din Cahul, executați silit în plină recoltare apare prima dată în Bani.md.
14 august 2025
18:00
Trei avioane înmatriculate în Ucraina au aterizat în seara zilei de 13 august 2025 pe Aeroportul Internațional Mărculești, unde vor fi păstrate temporar și vor trece prin lucrări de mentenanță, a anunțat Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC). Aeronavele, din categoria căutare-salvare, au ajuns în Republica Moldova în baza unei autorizații speciale emise de AAC, cu coordonare […] Articolul Mărculești devine hangar temporar pentru trei aeronave de salvare ale Ucrainei apare prima dată în Bani.md.
17:50
Republica Moldova se situează pe unul dintre ultimele locuri în Europa în ceea ce privește Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor, potrivit datelor publicate de Fondul Monetar Internațional (FMI) pentru anul 2025. Conform clasamentului, Moldova are un PIB pe cap de locuitor de 8.260 de dolari, ceea ce o plasează mult sub media […] Articolul FMI: Moldova, locul 90 mondial, alături de Belize și insulele din Pacific apare prima dată în Bani.md.
16:10
Începând cu 15 august 2025, ora 08:00, punctul de trecere a frontierei de stat Leova–Bumbăta va opera în regim 24/24 de ore, oferind călătorilor posibilitatea de a traversa granița dintre Republica Moldova și România în orice moment al zilei sau al nopții. Decizia a fost luată de comun acord de autoritățile de frontieră și vamale […] Articolul Leova–Bumbăta devine frontieră non-stop! Treci în România la orice oră apare prima dată în Bani.md.
16:00
Două zile de blocaj total: morții nu au putut fi ridicați din cauza unei defecțiuni informatice # Bani.md
O pană digitală majoră a blocat, timp de două zile, activitatea sistemului de medicină legală din întreaga țară, împiedicând eliberarea corpurilor din centrele de medicină legală. Incidentul a fost remediat în urmă cu aproximativ 20 de minute, a declarat Critina Ivanco dinn cadrul Ministerului Sănătății. Ivan Bulgaru, vicedirectorul Centrului de Medicină Legală din Chișinău, a […] Articolul Două zile de blocaj total: morții nu au putut fi ridicați din cauza unei defecțiuni informatice apare prima dată în Bani.md.
15:10
În perioada ianuarie–iunie 2025, agențiile de turism și tur-operatoarele din Republica Moldova au deservit 228,3 mii de vizitatori (turiști și excursioniști), cu 8,7% mai mult decât în aceeași perioadă din 2024, anunță Biroul Național de Statistică. Cea mai mare parte a activității turistice a fost reprezentată de turismul emițător, cu 146,4 mii persoane (+3,8%), ceea […] Articolul All inclusive-ul turcesc, magnet pentru moldoveni! Patru din zece au mers acolo apare prima dată în Bani.md.
14:30
Cotația bitcoin a depășit joi pentru prima dată pragul de 124.000 de dolari, un nou record pentru cea mai mare criptomonedă din lume, investitorii pariind pe noi câștiguri în acest domeniu săptămâna aceasta, transmite DPA, citat de agerpres.ro. Joi dimineață, cotația bitcoin a atins 124.517 dolari la bursa de criptomonede Bitstamp, apoi a scăzut ușor, […] Articolul Criptomoneda-vedetă a spart recordul! Bitcoin a trecut de 124 de mii de dolari apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
VinOpera revine pe scena de la Castel Mimi într-o o seară de excepţie, cu muzică clasică, voci superbe şi vin select # Bani.md
Fundaţia Constantin Mimi menţine muzica clasică în calendarul cultural al Republicii Moldova şi readuce la Castel Mimi, la început de toamnă, cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică Clasică VinOpera. Şi în acest an, pe scena singurului castel vinicol din ţară, vor răsuna arii celebre, interpretate de muzicieni cu renume internaţional. 60 de […] Articolul VinOpera revine pe scena de la Castel Mimi într-o o seară de excepţie, cu muzică clasică, voci superbe şi vin select apare prima dată în Bani.md.
13:10
„Prima Casă Plus” a umflat piața imobiliară! În trei luni apartamentele s-au scumpit cu 2500 de euro # Bani.md
Prețurile imobilelor din municipiul Chișinău continuă să crească, deși ritmul s-a moderat, arată datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM) pentru trimestrul II 2025. Indicele prețului bunurilor imobile rezidențiale (RPPI) a urcat la 222,0%, în creștere cu 4,9% față de trimestrul I și cu 33,7% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Pe piața primară, indicele a […] Articolul „Prima Casă Plus” a umflat piața imobiliară! În trei luni apartamentele s-au scumpit cu 2500 de euro apare prima dată în Bani.md.
12:00
Rata anuală a inflației în Republica Moldova s-a redus de la 8,8% în martie 2025 la 8,2% în iunie 2025, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Media anuală a inflației pentru trimestrul II a constituit 7,9%, cu 0,9 puncte procentuale mai mică decât în trimestrul precedent. BNM precizează că, în lipsa impactului […] Articolul Inflația încetinește ușor, dar rămâne peste țintă. Tarifele la energie țin prețurile sus apare prima dată în Bani.md.
11:40
Efectul Platts și leul mai tare au împins motorina sub 19,65 lei, iar benzina la 23,07 lei # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță semne clare de stabilizare pe piața carburanților, după o perioadă de fluctuații, cu o tendință lentă, dar vizibilă, de scădere a prețurilor. În perioada 1–14 august 2025, motorina standard s-a ieftinit cu 0,70 lei/litru, de la 20,33 lei la 19,63 lei/litru, în timp ce benzina COR 95 […] Articolul Efectul Platts și leul mai tare au împins motorina sub 19,65 lei, iar benzina la 23,07 lei apare prima dată în Bani.md.
11:20
Corespondentul RLIVE TV, Traian Stoianov, a aflat de la moldoveni care sunt personalitățile care îi fac mândri. Unii cetățeni i-au numit pe artiștii din Moldova cunoscuți în țară, dar și peste hotare, precum Maria Bieșu, Nicolae Sulac, formația ”Zdob și Zdub”, sau interpretul Dan Bălan. Alți cetățeni spun că Ștefan cel Mare este singura personalitate […] Articolul VOX Personalitățile care îi fac mândri pe moldoveni: ”Sulac, Doga, Bieşu, Loteanu” apare prima dată în Bani.md.
11:10
Survol surpriză în nordul Moldovei! Trei aeronave au aterizat la Mărculești pentru mentenanță # Bani.md
Pe 13 august, trei aeronave înmatriculate în Ucraina au survolat orașul Bălți, îndreptându-se către Aeroportul Internațional Mărculești pentru lucrări de mentenanță. „Cele trei aeronave au aterizat în seara zilei de 13 august la Mărculești, pentru lucrări de întreținere. Acestea fac parte din categoria căutare–salvare, iar zborul a fost autorizat de Autoritatea Aeronautică Civilă și coordonat […] Articolul Survol surpriză în nordul Moldovei! Trei aeronave au aterizat la Mărculești pentru mentenanță apare prima dată în Bani.md.
10:30
Să fii eco e cool. 5 companii care oferă consumatorilor posibilitatea de a cumpăra produse recondiționate # Bani.md
Piața globală a produselor recondiționate a explodat în ultimii ani, alimentată atât de preocupări ecologice, cât și de presiunea economică. Profesioniștii din domeniu confirmă că, în prezent, consumatorii sunt din ce în ce mai dispuși să încerce produsele refurbished, dacă au garanții, transparență și servicii post-vânzare solide, scrie REALITATEA. Produsele recondiționate sunt dispozitive sau echipamente […] Articolul Să fii eco e cool. 5 companii care oferă consumatorilor posibilitatea de a cumpăra produse recondiționate apare prima dată în Bani.md.
10:20
Milioane îngropate în asfalt neterminat! Turcii de la ÖZKA și-au încearcat norocul la un alt contract uriaș # Bani.md
Turcii de la ÖZKA İnşaat A.Ş, care au lăsat neterminat segmentul de drum Hîncești–Cantemir, au participat și la licitația pentru reabilitarea tronsonului Cantemir–Cahul, cu o lungime de 42 km și un cost estimat de 57 de milioane de euro. În competiție s-au înscris cinci companii, însă câștigătoare a fost desemnată Automagistral-Pivden LLC din Ucraina. ÖZKA […] Articolul Milioane îngropate în asfalt neterminat! Turcii de la ÖZKA și-au încearcat norocul la un alt contract uriaș apare prima dată în Bani.md.
09:50
Pentru a combate speculațiile apărute în spațiul public, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a prezentat detalii despre modul de formare a prețului reglementat la gazele naturale și despre componentele de cost care îl influențează. Potrivit instituției, costul de achiziție reprezintă cea mai mare parte din prețul final – cel puțin 60%. Acesta este […] Articolul ANRE rupe tăcerea: de ce plătim atât pentru gaz și unde se duc banii apare prima dată în Bani.md.
13 august 2025
18:00
Compania rusă VK, condusă din 2021 de Vladimir Kirienko, fiul adjunctului șefului administrației prezidențiale a Rusiei, Serghei Kirienko, continuă să înregistreze pierderi masive, în pofida creșterii veniturilor. Potrivit raportului financiar conform standardelor internaționale (IFRS), citate de MoskowTimes, în prima jumătate a anului 2025, VK – care administrează cea mai mare rețea socială din Rusia, principalul […] Articolul „Facebook-ul” Rusiei, în faliment cronic! Pierderi-record în era fiului lui Kirienko apare prima dată în Bani.md.
17:20
Moldovenii, loviți direct în vacanțele din Turcia: all-inclusive-ul, pe cale de dispariție # Bani.md
Autoritățile turce analizează o propunere de a renunța la modelul de bufet „all-inclusive” din hoteluri pentru a reduce risipa alimentară. Potrivit Sabah, Consiliul pentru Politică Agricolă și Alimentară pregătește un raport pe această temă pentru președintele Recep Tayyip Erdoğan. Conform unui raport al Fundației pentru Prevenirea Risipei în Turcia, în fiecare an, în această țară se irosesc, […] Articolul Moldovenii, loviți direct în vacanțele din Turcia: all-inclusive-ul, pe cale de dispariție apare prima dată în Bani.md.
15:30
Calea Ferată a Moldovei anunță un test drive pe segmentul Cantemir–Fălciu, cu o lungime de circa 4 kilometri. Echipa CFM a evaluat progresul lucrărilor de la Cantemir. Este vorba de reabilitarea platformei de transbordare, modernizarea clădirilor și instalațiilor, îmbunătățirea căilor de acces, montarea iluminatului, a liniilor de comunicații și a sistemelor de supraveghere video, instalarea […] Articolul CFM pregătește „test drive-ul” trenurilor spre Uniunea Europeană apare prima dată în Bani.md.
15:00
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) informează acționarii minoritari că au dreptul să solicite răscumpărarea acțiunilor deținute atunci când compania a efectuat emisiuni suplimentare ce depășesc 25% din capitalul social. În perioada mai–iulie 2025, mai multe societăți pe acțiuni au realizat astfel de tranzacții de proporție, printre care: „ALBINUȚA-II” – valoarea activelor nete per acțiune: 2,74 […] Articolul CNPF deschide calea pentru vânzarea acțiunilor în patru companii importante apare prima dată în Bani.md.
14:40
Firma ucraineană care a lucrat 5 ani la 30 km de drum primește 57 milioane de euro pentru 42 km spre Cahul # Bani.md
Un contract în valoare de 57,1 milioane euro pentru reabilitarea a 42 km din drumul R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești a fost semnat între compania ucraineană Automagistral Pivden LLC și Administrația de Stat a Drumurilor. Proiectul prevede reconstrucția integrală a sectorului cuprins între sensul giratoriu de la km 83+025 din orașul Cantemir […] Articolul Firma ucraineană care a lucrat 5 ani la 30 km de drum primește 57 milioane de euro pentru 42 km spre Cahul apare prima dată în Bani.md.
13:20
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că acțiunile de conformare fiscală aferente declarațiilor privind TVA pentru perioada fiscală aprilie 2025 au generat încasări suplimentare la buget de 1,84 milioane lei și au redus cu 5,58 milioane lei suma TVA destinată trecerii în cont. Verificările au vizat contribuabilii care au înregistrat divergențe în declarațiile TVA, iar […] Articolul Fiscul a descoperit nereguli de milioane în declarațiile TVA din aprilie apare prima dată în Bani.md.
13:00
Mega-tranzacție pe piața creditelor, care poate schimba piața împrumuturilor. Consiliul Concurenței intră pe fir # Bani.md
Consiliul Concurenței a anunțat că examinează notificarea privind o concentrare economică ce urmează să fie realizată prin achiziționarea a 100% din capitalul social al O.C.N. „Microinvest” S.R.L. de către B.C. „Victoriabank” S.A. Potrivit instituției, tranzacția se încadrează în prevederile art. 20, alin. (2), lit. b) din Legea concurenței nr. 183/2012 și presupune preluarea controlului unic […] Articolul Mega-tranzacție pe piața creditelor, care poate schimba piața împrumuturilor. Consiliul Concurenței intră pe fir apare prima dată în Bani.md.
11:40
Alegerile pentru Parlamentul Republicii Moldova vor avea loc pe 28 septembrie. Secțiile de votare vor fi deschise între orele 07:00 și 21:00. Dacă după ora 21:00 vă aflați în incinta secției de votare, aveți dreptul să vă exercitați dreptul de vot. În cazul în care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu vă […] Articolul VIDEO Cum votezi pe 28 septembrie, cu ce acte, dar și cine poate solicita urna mobilă apare prima dată în Bani.md.
11:30
Ministerul Energiei a publicat pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile, valabile până la 31 decembrie 2030. Documentul stabilește distribuția capacităților care vor beneficia de cele trei mecanisme de sprijin aplicate în Republica Moldova – […] Articolul Vânt și soare pentru investiții: cote noi și garanții pe 15 ani pentru energia verde apare prima dată în Bani.md.
10:30
În sezonul iulie 2024 – iunie 2025, exporturile de sorg din Republica Moldova au scăzut drastic, ajungând la doar 6,5 mii tone – cel mai mic volum din ultimii patru ani, potrivit analizei economistului Iurie Rija. Diminuarea se datorează reducerii suprafețelor cultivate, iar efectele s-au văzut direct în valoarea comerțului extern: doar 23,2 milioane lei, […] Articolul „Cămila agriculturii” cade din picioare: Exporturile de sorg, la minimul ultimilor 4 ani apare prima dată în Bani.md.
10:20
Topul companiilor care fac jocurile în exportul de cereale: Rusagro-Prim, TransOil și Demir Agro, marii câștigători # Bani.md
În luna iulie 2025, exporturile de cereale și oleaginoase din Republica Moldova au totalizat 278 mii tone, generând încasări de 1,817 miliarde lei, arată analiza economistului Iurie Rija. Cu un volum record de 123,7 mii tone, rapița a înregistrat cel mai bun rezultat din ultimii cinci ani pentru luna iulie, depășind inclusiv nivelul din 2023. […] Articolul Topul companiilor care fac jocurile în exportul de cereale: Rusagro-Prim, TransOil și Demir Agro, marii câștigători apare prima dată în Bani.md.
09:50
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a organizat ședința Comitetului de management al riscurilor de conformare, în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele Programului de conformare a contribuabililor pentru perioada iunie 2024 – iunie 2025 și provocările întâmpinate în aplicarea acestuia. Directoarea SFS, Olga Golban, a subliniat că instituția va continua să adopte o abordare pro-activă […] Articolul Fiscul, cu ochii pe afaceri: Conformarea voluntară aduce milioane la buget apare prima dată în Bani.md.
12 august 2025
17:20
„Termoelectrica” S.A. anunță că, în cadrul Campaniei „Achiți iarna, fii răsplătit vara”, locatarii care nu înregistrează datorii la plata agentului termic vor beneficia gratuit de lucrările necesare pregătirii blocurilor locative pentru sezonul de încălzire 2025-2026. Acțiunea, desfășurată în perioada 1 iunie – 15 septembrie, include spălarea hidropneumatică și testarea la presiune a instalațiilor de termoficare […] Articolul Restanțierii la căldură, condamnați la iarnă cu țevile înfundate apare prima dată în Bani.md.
16:50
Prăbușirea prețurilor la petrol și oprirea tranzitului gazelor prin Ucraina au redus exporturile rusești de produse minerale la 110,1 miliarde de dolari în perioada ianuarie–iunie 2025, arată datele Serviciului Vamal Federal. Pierderea față de aceeași perioadă din 2024 este de 20,3 miliarde de dolari (de la 131,4 miliarde). Per total, exporturile de bunuri au scăzut […] Articolul Lovitură economică dură! Exporturile Rusiei s-au prăbușit cu 20 miliarde de dolari apare prima dată în Bani.md.
16:30
A fost lansat Centrul de Apel pentru alegerile din toamnă. Ce informații pot solicita votanții # Bani.md
Au rămas mai puțin de 50 de zile până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, iar cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, care vor să obțină mai multe informații cu privire la procesul de organizare a scrutinului, pot apela Centrul de Apel din cadrul Comisiei Electorale Centrale (CEC). Este un număr unic de telefon […] Articolul A fost lansat Centrul de Apel pentru alegerile din toamnă. Ce informații pot solicita votanții apare prima dată în Bani.md.
15:40
Uzina Metalurgică din Râbnița a fost repornită pe 8 august și funcționează în prezent la capacitate maximă, după o perioadă de inactivitate cauzată de reducerea livrărilor de gaz în regiunea transnistreană în data de 1 august. Potrivit datelor disponibile, volumul actual de gaz livrat pe malul stâng al Nistrului este de 2 milioane de metri […] Articolul Fumul alb revine la Râbnița: Uzina Metalurgică repornită la turații maxime apare prima dată în Bani.md.
15:20
Moștenirea lui Platon scoasă la licitație! Statul vinde 80% din Moldasig pentru 138 milioane lei # Bani.md
Statul Republicii Moldova scoate la vânzare 480.000 de acțiuni nou-emise ale companiei de asigurări „MOLDASIG” S.A., reprezentând 80% din capitalul social, evaluate la 138,81 milioane de lei. Pachetul va fi licitat cu strigare pe piața reglementată în perioada 25–26 august 2025, cu scopul atragerii unui investitor strategic și obținerii unui preț avantajos pentru stat, anunță […] Articolul Moștenirea lui Platon scoasă la licitație! Statul vinde 80% din Moldasig pentru 138 milioane lei apare prima dată în Bani.md.
15:20
Marina SUA a reușit o performanță tehnologică impresionantă, pilotând non-stop timp de trei zile o dronă alimentată exclusiv cu energie solară. Skydweller, dezvoltată de startup-ul american Skydweller Aero în parteneriat cu gigantul francez Thales, a fost testată în misiuni de informații, supraveghere și recunoaștere maritimă, scrie romaniatv.ro. Fabricată din fibră de carbon și cu o […] Articolul Performanță record: drona solară Skydweller a zburat 73 de ore fără întrerupere apare prima dată în Bani.md.
14:50
Majorarea cotei standard a TVA din România, de la 19% la 21%, ar putea genera un efect direct asupra prețurilor din Republica Moldova, prin ceea ce economiștii numesc „inflație importată”. Republica Moldova depinde de bunurile românești. La sfârșitul lunii mai 2025, importurile din România reprezentau aproximativ 25% din totalul de 4,2 miliarde de dolari ale […] Articolul Șoc fiscal la graniță! Creșterea TVA în România amenință cu inflație importată în Moldova apare prima dată în Bani.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.