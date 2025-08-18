VIDEO „Moldova care ne unește”: Când auziţi de Republica Moldova, la ce vă duce gândul?

11:40

Alegerile pentru Parlamentul Republicii Moldova vor avea loc pe 28 septembrie. Secțiile de votare vor fi deschise între orele 07:00 și 21:00. Dacă după ora 21:00 vă aflați în incinta secției de votare, aveți dreptul să vă exercitați dreptul de vot. În cazul în care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu vă […]