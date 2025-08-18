Dorin Recean, în discuții cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova

Paranteze, 18 august 2025 17:20

Dorin Recean, în discuții cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova

Acum 5 minute
17:30
O delegație a Congresului SUA, în vizită de informare la Parlamentul Republicii Moldova Paranteze
Acum 10 minute
17:20
Dorin Recean, în discuții cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova Paranteze
Acum 2 ore
16:20
Partidul „Mișcarea Respect Moldova”, condus de Marian Lupu, a fost înregistrat oficial drept concurent electoral pentru alegerile parlamentare Paranteze
16:00
PAS îl acuză pe Ivan Ceban de simpatii extremiste și legături cu ideologii periculoase Paranteze
Acum 4 ore
15:20
Partidul Democrat Modern și-a înregistrat la CEC candidații pentru parlamentarele Paranteze
14:20
Un fost deputat a decedat. Mesaj lui Igor Grosu Paranteze
13:30
Trump spune că Zelenski poate încheia războiul „aproape imediat” dacă renunță la... Paranteze
Acum 6 ore
13:20
Explozie lângă curtea primarului din Stăuceni: Autorul reținut pentru 20 de zile Paranteze
13:10
Fără stres și fără efort: Sfaturi pentru o curățenie zilnică în doar 15 minute Paranteze
12:40
Poliția oferă noi detalii despre tragedia de la Cimișlia. Șoferul camionului a fost testat pentru consum de alcool Paranteze
12:30
Maia Sandu: „Profesorii formează cetățeni activi, care cred în puterea lor și în țara noastră” Paranteze
11:50
Maia Sandu: „Trebuie să fim pregătiți să scoatem armata rusă din Republica Moldova” Paranteze
11:50
Descoperire macabră la Anenii Noi: Cadavrul unei femei, găsit într-o baltă de sânge Paranteze
11:30
Autoturism furat din Franța, descoperit la vama Albița. Ce spune șoferul Paranteze
Acum 8 ore
11:20
Centura Chișinău, proiect strategic pentru descongestionarea traficului: primul segment a fost finalizat Paranteze
10:50
Donald Trump, mesaj tăios înaintea întâlnirii de luni cu Zelenski și liderii europeni: „Unele lucruri nu se schimbă niciodată” Paranteze
10:40
Atac sângeros în Harkov. Rușii au omorât cel puțin trei persoane iar numărul răniților „crește continuu” Paranteze
10:20
Tragedie la Cimișlia. Un bărbat a murit, după ce tricicleta cu care se deplasa a fost lovită de un camion Paranteze
10:10
Victor Micu: Pre-vettingul și vettingul sunt neconstituționale Paranteze
10:10
Președintele Ucrainei și mai mulți lideri europeni se întâlnesc azi cu Donald Trump Paranteze
10:00
Weekend plin de abateri pe șoselele din țară: mii de șoferi amendați, zeci prinși beți la volan Paranteze
09:40
Cine este tânăra care și-a pierdut viața în accidentul de la Strășeni: A decedat la o lună de la nuntă Paranteze
Acum 12 ore
08:30
Ziua marilor revelații: o zodie primește răspunsurile pe care le aștepta de mult timp. Horoscop 18 august 2025 Paranteze
Ieri
15:20
Cu cine ar putea face PAS alianțe în viitorul parlament. Ce spune Igor Grosu Paranteze
15:00
Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul în fața conducerii statului Paranteze
15:00
Fondatorul PDMM, Vladimir Cebotari: „Vreau să contribui din nou, să facem economia să crească, PIB-ul să fie PIB și bugetul să fie un buget adevărat” Paranteze
16 august 2025
18:10
Clipe de groază la un bazin din Capitală: Un bărbat și-a pierdut viața Paranteze
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
ULTIMA ORĂ // Andrian Candu îndeamnă democrații să se unească în jurul noului Partid Democrat (PDMM) Paranteze
11:50
O zodie rămâne singură, alta își schimbă destinul. Horoscop 16 august 2025 Paranteze
15 august 2025
16:50
Dorin Recean: „Guvernul îi așteaptă acasă pe toți moldovenii, pentru a transforma potențialul țării în realitate” Paranteze
16:40
Democrații din Căușeni răspund apelului PDMM: „Suntem gata să aducem adevărata schimbare” Paranteze
15:20
Vladimir Cebotari: PDM a fost înlăturat pentru că apăra suveranitatea și relațiile transatlantice Paranteze
14:20
Un ex-deputat a fost condamnat. Ce pedeapsă a primit Paranteze
14:00
Maia Sandu a fost numită premier cu suportul rușilor, amintește Vladimir Cebotari, fondatorul Partidului Democrat Modern Paranteze
13:50
Șoferul care a lăsat orfani trei copii, plasat în arest preventiv pe 30 de zile Paranteze
13:30
Chișinău și suburbii, modernizate cu 118 milioane de lei: apă, canalizare, parcuri și grădinițe europene Paranteze
10:50
Chișinău: Un bărbat de 71 de ani și-a ucis din gelozie concubina de 81 de ani. Ce pedeapsă a primit Paranteze
10:40
Tragedie pe traseul R6: Bărbat decedat și un minor rănit, după impactul dintre un motocultor și un microbuz Paranteze
09:30
Leo Ciobu, ambasadoarea Revivamed și a sănătății sportivilor de performanță Paranteze
09:10
O zi cu surprize uriașe: dragoste, bani și decizii care schimbă totul. Horoscop 15 august 2025 Paranteze
14 august 2025
17:20
ULTIMA ORĂ // O nouă ruptură în partidul condus de Ion Chicu. Două organizații teritoriale mari părăsesc rândurile PDCM Paranteze
17:00
Igor Cujba, Partidul Nostru: „Prioritatea acum este refacerea economiei. Iar pentru asta sunt necesari profesioniști” Paranteze
16:30
PAS îl acuză pe Ivan Ceban că a ajuns primar cu sprijinul PSRM și al Kremlinului Paranteze
14:20
Chimioterapia, mai aproape de pacienți: Tratamentul va fi disponibil și în spitalele raionale, precum și la Bălți Paranteze
14:10
Coșmarul unei mame: Fetița i-ar fi fost răpită chiar din sala de naștere Paranteze
14:10
Funcționar public, reținut de CNA pentru pretinderea unei mite de 1700 de euro Paranteze
13:50
Peste 300 milioane lei investiți în infrastructura Chișinăului: drumuri, poduri și cartiere modernizate Paranteze
10:20
PAS retrage sprijinul politic primarului din Frumușica, reținut pentru omor Paranteze
08:50
Zi de răscruce pentru o zodie: norocul și ghinionul se ciocnesc! Horoscop 14 august 2025 Paranteze
13 august 2025
20:30
BREAKING NEWS // Un primar PAS a fost reținut după ce ar fi ucis în bătaie un om Paranteze
